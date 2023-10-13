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Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.5

13.10.2023 13:15

Разработчики проекта openSUSE опубликовали атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.5, предназначенный для создания микросервисов и для использования в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции. Для загрузки доступны сборки для архитектур x86_64 и ARM64 (Aarch64), поставляемые как с инсталлятором (Offline-сборки, размером 2.1 ГБ), так и в форме готовых загрузочных образов: 782 МБ (преднастроенный), 959 МБ (с Real-Time ядром) и 1.1 ГБ. Образы могут запускаться под управлением гипервизоров Xen и KVM или поверх оборудования, включая платы Raspberry Pi.

Дистрибутив openSUSE Leap Micro основан на наработках проекта MicroOS и позиционируется как community-версия коммерческого продукта SUSE Linux Enterprise Micro, отличающаяся отсутствием поставки графического интерфейса. Для настройки можно использовать web-интерфейс Cockpit, позволяющий управлять системой через браузер, инструментарий cloud-init с передачей настроек при каждой загрузке или Combustion для выставления настроек во время первой загрузки. Пользователю предоставляется инструментарий для быстрого переключения с Leap Micro на SUSE SLE Micro - подразумевается, что можно вначале бесплатно внедрить решение на базе Leap Micro, а при необходимости расширенной поддержки или сертификации, перевести уже имеющуюся конфигурацию на продукт SUSE SLE Micro.

Ключевой особенностью Leap Micro является механизм атомарной установки обновлений, которые загружаются и применяются автоматически. В отличие от атомарных обновлений на базе ostree и snap, используемых в Fedora и Ubuntu, в openSUSE Leap Micro вместо построения отдельных атомарных образов и развёртывания дополнительной инфраструктуры доставки применяется штатный инструментарий управления пакетами (утилита transactional-update) в сочетании с механизмом снапшотов в ФС Btrfs (снапшоты используются для атомарного переключения между состоянием системы до и после установки обновлений). В случае возникновения проблем после применения обновлений можно откатить систему в предыдущее состояние. Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи.

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. Для запуска изолированных контейнеров в состав интегрирован инструментарий с поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Micro-редакция дистрибутива используется в проекте ALP (Adaptable Linux Platform) для обеспечения работы окружения "host OS". В ALP для работы поверх оборудования предлагается использовать урезанную "host OS", а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.

В новом выпуске:

  • Компоненты системы обновлены до пакетной базы SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.5, основанной на SUSE SLE 15 Service Pack 5.
  • Значительно расширена поддержка SELinux.
  • Для систем на базе архитектуры AArch64 добавлена поддержка инструментария podman-docker (воспроизводит Docker CLI через podman) и гипервизора hyper-v.
  • Инструментарий podman обновлён до версии 4.4, в который включена утилита quadlet для упрощения запуска системных контейнеров под управлением systemd.
  • Добавлены пакеты fwupdate и fwupdate-efi для упрощения обновления прошивок.
  • Сформированы образы в формате QCOW (QEMU Copy On Write) для архитектур x86_64 и aarch64.
  • Управляющий web-интерфейс Cockpit обновлён до версии 298, для управления SELinux интегрирован модуль cockpit-selinux.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2023...)
  2. OpenNews: Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap
  3. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  4. OpenNews: Второй прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59927-suse
Ключевые слова: suse, opesuse, micro, microos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:33, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Постоянно обновляется
    > Cнепшоты с BTRFS

    Мало того, что ты не хозяин ОС, так ещё эта шляпа тормозит мама не горюй.

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:54, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этим кто-то пользуется вообще? Как оно?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:00, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как будто остальными 100500 Линукс дистрами кто-то пользуются, их штампуют для того чтобы потешить своё ЧСВ
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:15, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или выйти на IPO.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:11, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Микро. 782 МБ. Микро.
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 14:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для хостовой ос, а не контейнеров.
     

  • 1.11, AntonAlekseevich (ok), 14:31, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для систем на базе архитектуры AArch64 добавлена поддержка инструментария podman-docker (эмулятор Docker CLI через podman) и гипервизора hyper-v.

    Когда alias стал зваться эмулятором?

     

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