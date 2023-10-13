Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.5

Разработчики проекта openSUSE опубликовали атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.5, предназначенный для создания микросервисов и для использования в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции. Для загрузки доступны сборки для архитектур x86_64 и ARM64 (Aarch64), поставляемые как с инсталлятором (Offline-сборки, размером 2.1 ГБ), так и в форме готовых загрузочных образов: 782 МБ (преднастроенный), 959 МБ (с Real-Time ядром) и 1.1 ГБ. Образы могут запускаться под управлением гипервизоров Xen и KVM или поверх оборудования, включая платы Raspberry Pi. Дистрибутив openSUSE Leap Micro основан на наработках проекта MicroOS и позиционируется как community-версия коммерческого продукта SUSE Linux Enterprise Micro, отличающаяся отсутствием поставки графического интерфейса. Для настройки можно использовать web-интерфейс Cockpit, позволяющий управлять системой через браузер, инструментарий cloud-init с передачей настроек при каждой загрузке или Combustion для выставления настроек во время первой загрузки. Пользователю предоставляется инструментарий для быстрого переключения с Leap Micro на SUSE SLE Micro - подразумевается, что можно вначале бесплатно внедрить решение на базе Leap Micro, а при необходимости расширенной поддержки или сертификации, перевести уже имеющуюся конфигурацию на продукт SUSE SLE Micro. Ключевой особенностью Leap Micro является механизм атомарной установки обновлений, которые загружаются и применяются автоматически. В отличие от атомарных обновлений на базе ostree и snap, используемых в Fedora и Ubuntu, в openSUSE Leap Micro вместо построения отдельных атомарных образов и развёртывания дополнительной инфраструктуры доставки применяется штатный инструментарий управления пакетами (утилита transactional-update) в сочетании с механизмом снапшотов в ФС Btrfs (снапшоты используются для атомарного переключения между состоянием системы до и после установки обновлений). В случае возникновения проблем после применения обновлений можно откатить систему в предыдущее состояние. Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи. Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. Для запуска изолированных контейнеров в состав интегрирован инструментарий с поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Micro-редакция дистрибутива используется в проекте ALP (Adaptable Linux Platform) для обеспечения работы окружения "host OS". В ALP для работы поверх оборудования предлагается использовать урезанную "host OS", а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга. В новом выпуске: Компоненты системы обновлены до пакетной базы SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.5, основанной на SUSE SLE 15 Service Pack 5.

Значительно расширена поддержка SELinux.

Для систем на базе архитектуры AArch64 добавлена поддержка инструментария podman-docker (воспроизводит Docker CLI через podman) и гипервизора hyper-v.

Инструментарий podman обновлён до версии 4.4, в который включена утилита quadlet для упрощения запуска системных контейнеров под управлением systemd.

Добавлены пакеты fwupdate и fwupdate-efi для упрощения обновления прошивок.

Сформированы образы в формате QCOW (QEMU Copy On Write) для архитектур x86_64 и aarch64.

Управляющий web-интерфейс Cockpit обновлён до версии 298, для управления SELinux интегрирован модуль cockpit-selinux.



