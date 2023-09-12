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Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap

12.09.2023 13:13

Проект openSUSE начал разработку нового дистрибутива openSUSE Slowroll, созданного на основе дистрибутива openSUSE Tumbleweed, но отличающегося применением более медленного непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления). Предполагается, что новые версии openSUSE Slowroll, будут формироваться раз в один или два месяца, с промежуточной постоянной публикацией обновлений пакетов с исправлением ошибок и уязвимостей. Готовые iso-образы подготовлены (4.4ГБ) для архитектуры x86_64.

openSUSE Slowroll позиционируется как промежуточный вариант между постоянно обновляемым openSUSE Tumbleweed и консервативным openSUSE Leap, основанным на пакетах SUSE Enterprise Linux. Обновления планируется вначале передавать в репозиторий Factory/Tumbleweed и через какое-то время, отводимое на проверку и выявление проблем, автоматически переносить в репозиторий Slowroll. Таким образом, Slowroll может рассматриваться как вариант Tumbleweed, в который пакеты будут попадать с определённой задержкой на стабилизацию. Добавление пакетов напрямую в репозиторий Slowroll будет допускаться только при бэкпортовании срочных исправлений ошибок, затрагивающих ключевые пакеты в Factory, быстрое обновление которых является слишком рискованным.

Дистрибутив openSUSE Slowroll был создан после подведения итогов опроса разработчиков и пользователей openSUSE о том, что делать с дистрибутивом openSUSE Leap, в условиях перехода будущей ветки дистрибутива SUSE Linux Enterprise на платформу ALP (Adaptable Linux Platform). В текущем виде openSUSE Leap формируется на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise. После трансформации SUSE Linux Enterprise было предложено два базовых варианта дальнейшего развития openSUSE:

  • openSUSE Linarite - дистрибутив, формируемый с использованием старых методов подготовки релизов, применяемых при разработке openSUSE Leap. Предполагается, что как и будущая ветка SUSE Linux Enterprise в openSUSE Linarite будет применяться платформа ALP, подразумевающая разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах.
  • "openSUSE Slowroll" - rolling-дистрибутив, основанный на openSUSE Tumbleweed без использования пакетов из SUSE Linux Enterprise. Slowroll будет предлагать более новые версии программ и развиваться с использованием короткого цикла обновлений, но при этом будет сфокусирован на предоставление более высокого уровня стабильности, чем в Tumbleweed.

Опрос показал, что с одной стороны сообщество выступает за продолжение разработки openSUSE Leap в текущем виде, а с другой стороны проявляет интерес к непрерывно обновляемой модели построения дистрибутива. Большая часть разработчиков проголосовала за продолжение использования (54%) и участия в разработке (39%) текущей связки openSUSE Leap и openSUSE Tumbleweed без создания новых дистрибутивов. Большинство пользователей (39%) же сразу выбрали Slowroll, посчитав этот вариант более приоритетным, чем текущий дистрибутив openSUSE Leap. На вопрос о том, в разработке какого варианта пользователи приняли бы участие 28% выбрали Slowroll, 25% - старый Leap, а 19% - Linarite .

Конечное решение ещё не принято, но с учётом интереса к rolling-модели предлагается сосредоточить внимание на разработке Slowroll, так как поддержание одновременно двух вариантов замены (Slowroll и Linarite) потребует заметно больших ресурсов на сопровождение, чем тратилось при разработке openSUSE Leap. Кроме того, опрос показал, что лишь небольшое число разработчиков заинтересовано в одновременном поддержании Slowroll и Linarite.

По мнению Ричарда Брауна (Richard Brown), главы управляющего совета проекта openSUSE, замена openSUSE Leap должна в первую очередь ориентироваться на применение на рабочих станциях, вместо того, чтобы пытаться одновременно охватить потребности серверов и десктоп-систем. Приоритет применению на рабочих станциях отдаётся прежде всего из-за того, что большая часть разработчиков openSUSE применяет дистрибутив в данной области, а продукты SUSE Linux Enterprise ориентированы в основном на серверное применение, т.е. развивая дистрибутив для десктопа сообщество openSUSE может восполнить упущенное в SUSE Linux Enterprise и принести наибольшую пользу.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro
  3. OpenNews: Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux
  4. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал Tumbleweed Snapshots
  5. OpenNews: openSUSE объявил о слиянии rolling-проектов Tumbleweed и Factory
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59743-opensuse
Ключевые слова: opensuse, slowroll, alp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:07, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Сначала centos, теперь opensuse... Минус ещё один стабильный дистрибутив под крылом компании.
     
  • 1.4, Cyber100 (ok), 14:16, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что-то начинает от опен сузи какой-то хренотой мягко попахивать.
    ну вот был же всегда стабильный дистриб, в виде сегодняшнего сузе лип, нет - приковыряли роллинг зачем-то. теперь медленный роллинг. через год родят очень медленный роллинг, а затем совсем не обновляемый дистриб, наверное...
    ну вот кто маргиналам дает идеи для разрушения того, что ГОДЫ работало отлично и не требовало вмешательства...
     
     
  • 2.6, User (??), 14:24, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не был он "стабильным" хочется сказать "никогда" - но как минимум до 42.1 когда я на это дело окончательно забил - точно не был. Тот еще глюкодром, между нами-мальчиками.
     
  • 2.27, К.О. (?), 16:18, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каким таким маргиналам? Топ-менеджмент решил, что Leap им больше не нужен ни для чего.

    Вбросили в сообщество две идеи, на выбор. Чтобы и сообществу не было мучительно больно, и иметь с этого на выходе какой-то полезный выхлоп для основного дистрибутива.

    В сообществе почесали репу и решили, что лучше уж стабилизированный Tumbleweed, чем босый лапоть.

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:17, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Короче они решили сделать абсолютно то же самое что шляпа с центосью сделала(выкинуть лтс версию на помойку, сосредоточить все усилия на роллинге), но не хотят такой же репутационный удар терпеть, так что перевели стрелки на сообщество.
    Скинули им два варианта которые вообще не то же самое, что до этого было, сказали чтобы они выбрали один и сами 100% все пилили. Цель уже выполнена(leap умрет, люди будут заняты вместо того чтобы возмущаться), если сообщество опростоволосится, то это не их проблема, если преуспеют, то только выиграли.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:48, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип у этой версии были проблемы с производительностью, по версии похороникса. В любом случае, время релизов прошло давным давно -- сегодня может быть только срез ролинга и различия в конфигурации.
     
     
  • 3.17, danonimous (?), 15:44, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Время ролингов давно прошло. Теперь от операционной системы требуется только чтобы стабильно работала годами и не занимала времени на обслуживание. А программы могут обновляться через flatpak и подобное.
     
     
  • 4.20, Аноним (11), 15:53, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это невозможно. Тебе, наверное, нравится, когда в 2023 делают приложения на технологиях 90х, но это только ты. Сейчас бы до сих пор в приложухах только 8 битная кодировка была. Понятно, что ты из вредности хочешь скинуть побольше бесполезной работы на разрабов, но технологии не стоят на месте, в том числе ключевые технологии, которые нельзя скинуть на васянов.
     
     
  • 5.26, Витюшка (?), 16:13, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато их можно скинуть на Flatpak. Комментатор выше прав. И у SUSE есть попытка - MicroOS. Но на данном этапе пользоваться этим невозможно.
     
     
  • 6.28, Аноним (11), 16:23, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь держать на диске 100 разных билдов icu, 1000 boost, и 150 libc (хотя это возврат к технологиям 60х годов), но софт не сможет использовать собственные libcap и iouring, или там policykit, без поддержки системой.
     
     
  • 7.41, Витюшка (?), 18:57, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. Только большинству десктопного софта это не нужно. Более того большинство софта в браузере - от почты до figma.
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:03, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На роллинге можно просто не обновляться годами.
    "А программы могут обновляться через flatpak и подобное."
     
     
  • 5.31, К.О. (?), 16:28, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше всего производителей коммерческих дистрибутивов волнует твой десктоп и то, как часто ты его обновляешь.
     
  • 4.29, К.О. (?), 16:25, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ещё Flatpak на серверах?
     
  • 2.21, Ананимист (?), 15:56, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно поинтересоваться... а вы чем новость то читали?
    Хотя если вы поняли, что текущая ситуация и ситуация с красношляпой якобы одинаковы, здесь проблема не с читалкой...
     

  • 1.8, Васян Люмпенович (?), 14:43, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужнл больше роллингов - кривых и глюкастых!😁

    з.ы. пользователь tumbleweed и manjaro

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:00, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суся порожняк не гонит, старый добротный дистр.
     
  • 2.23, Аноним (22), 16:05, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот интересно что лучше/удобнее tumbleweed и manjaro?
     
  • 2.24, Аноним (22), 16:05, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот интересно что лучше/удобнее tumbleweed или manjaro?
     

  • 1.9, mikhailnov (ok), 14:44, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто баги и их исправления будут прилетать с задержкой.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:04, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Долетать до пользователей "отечественных разработок"?
     

  • 1.13, Аноним (14), 14:59, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Годно, эдакий стабилизированный роллинг, это здраво. Люблю сусю.
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:52, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian Stable, Debian Testing, Debian Unstable...
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:57, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага... И я об этом. Золотая серединка - лучше всех!
     
  • 2.38, Аноним (38), 18:10, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Experimental тоде весьма стабилен на деле. Использую PipeWire оттуда, проблем нет.
     

  • 1.25, К.О. (?), 16:09, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, а говорили, что CentOS Stream это тестовый полигон.

    Похоже, openSUSE как бесплатный серверный дистрибутив скончался.

    Помянем.

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 16:29, 12/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.33, Аноним (33), 17:14, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пусть для начала отвал реп починят.. хотя и это уже не поможет Сусе.
     
  • 1.34, Ринит и точка (?), 17:16, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив быстро разворачивается? Я к тому, что .. "Slowroll - намеренное затягивание вскрытия своей выигрышной руки с целью нанести сопернику психологический удар, вывeсти его из себя или даже унизить"
     
     
  • 2.35, beck (??), 17:31, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы яхту назовёте...

    М-да...

     

  • 1.37, Аноним (37), 18:08, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сформирован дистрибутив ненужноДропнувшееCore2Duo Slowroll, идущий на смену ненужноДропнувшееCore2Duo Leap

    Ясно. Ффтопку. Вся эта автовекторизация в компиляторах с задействованием SSE4 ... на деле не умеет ни векторизовать, ни задействовать, а только мусорные инструкции вставлять в прологи и эпилоги при определённых флагах, в результате чего sigill. При этом нормальный софт умеет в определение набора инструкций. Реально: просто добавляется аттрибут к функции, а компилятор сам сгенерит cpuid и весь код дисптчинга. Компиляция с завышенными наборами никакого сокращения в размере не даст, всё равно всё, что явно указанно скомпилить - компилятор скомпилит. Дропать x86_64-v1 и i586 создателям дистра нужно просто для того, чтобы был повод посылать всех туда, куда, согласно стихотворению Маякоского, посылают те, кто не выполнил план. Просто повод не работать. Работа не волк - в лес не убежит.

     

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