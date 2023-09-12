Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap

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|1.1, Аноним (1), 14:07, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Сначала centos, теперь opensuse... Минус ещё один стабильный дистрибутив под крылом компании.
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|1.4, Cyber100 (ok), 14:16, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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что-то начинает от опен сузи какой-то хренотой мягко попахивать.
ну вот был же всегда стабильный дистриб, в виде сегодняшнего сузе лип, нет - приковыряли роллинг зачем-то. теперь медленный роллинг. через год родят очень медленный роллинг, а затем совсем не обновляемый дистриб, наверное...
ну вот кто маргиналам дает идеи для разрушения того, что ГОДЫ работало отлично и не требовало вмешательства...
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|2.6, User (??), 14:24, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не был он "стабильным" хочется сказать "никогда" - но как минимум до 42.1 когда я на это дело окончательно забил - точно не был. Тот еще глюкодром, между нами-мальчиками.
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|2.27, К.О. (?), 16:18, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Каким таким маргиналам? Топ-менеджмент решил, что Leap им больше не нужен ни для чего.
Вбросили в сообщество две идеи, на выбор. Чтобы и сообществу не было мучительно больно, и иметь с этого на выходе какой-то полезный выхлоп для основного дистрибутива.
В сообществе почесали репу и решили, что лучше уж стабилизированный Tumbleweed, чем босый лапоть.
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|1.5, Аноним (5), 14:17, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Короче они решили сделать абсолютно то же самое что шляпа с центосью сделала(выкинуть лтс версию на помойку, сосредоточить все усилия на роллинге), но не хотят такой же репутационный удар терпеть, так что перевели стрелки на сообщество.
Скинули им два варианта которые вообще не то же самое, что до этого было, сказали чтобы они выбрали один и сами 100% все пилили. Цель уже выполнена(leap умрет, люди будут заняты вместо того чтобы возмущаться), если сообщество опростоволосится, то это не их проблема, если преуспеют, то только выиграли.
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|2.11, Аноним (11), 14:48, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Емнип у этой версии были проблемы с производительностью, по версии похороникса. В любом случае, время релизов прошло давным давно -- сегодня может быть только срез ролинга и различия в конфигурации.
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|3.17, danonimous (?), 15:44, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Время ролингов давно прошло. Теперь от операционной системы требуется только чтобы стабильно работала годами и не занимала времени на обслуживание. А программы могут обновляться через flatpak и подобное.
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|4.20, Аноним (11), 15:53, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это невозможно. Тебе, наверное, нравится, когда в 2023 делают приложения на технологиях 90х, но это только ты. Сейчас бы до сих пор в приложухах только 8 битная кодировка была. Понятно, что ты из вредности хочешь скинуть побольше бесполезной работы на разрабов, но технологии не стоят на месте, в том числе ключевые технологии, которые нельзя скинуть на васянов.
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|5.26, Витюшка (?), 16:13, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато их можно скинуть на Flatpak. Комментатор выше прав. И у SUSE есть попытка - MicroOS. Но на данном этапе пользоваться этим невозможно.
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|6.28, Аноним (11), 16:23, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь держать на диске 100 разных билдов icu, 1000 boost, и 150 libc (хотя это возврат к технологиям 60х годов), но софт не сможет использовать собственные libcap и iouring, или там policykit, без поддержки системой.
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|7.41, Витюшка (?), 18:57, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верно. Только большинству десктопного софта это не нужно. Более того большинство софта в браузере - от почты до figma.
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|4.22, Аноним (22), 16:03, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На роллинге можно просто не обновляться годами.
"А программы могут обновляться через flatpak и подобное."
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|5.31, К.О. (?), 16:28, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меньше всего производителей коммерческих дистрибутивов волнует твой десктоп и то, как часто ты его обновляешь.
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|2.21, Ананимист (?), 15:56, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно поинтересоваться... а вы чем новость то читали?
Хотя если вы поняли, что текущая ситуация и ситуация с красношляпой якобы одинаковы, здесь проблема не с читалкой...
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|2.38, Аноним (38), 18:10, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Experimental тоде весьма стабилен на деле. Использую PipeWire оттуда, проблем нет.
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|1.25, К.О. (?), 16:09, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот, а говорили, что CentOS Stream это тестовый полигон.
Похоже, openSUSE как бесплатный серверный дистрибутив скончался.
Помянем.
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|1.34, Ринит и точка (?), 17:16, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дистрибутив быстро разворачивается? Я к тому, что .. "Slowroll - намеренное затягивание вскрытия своей выигрышной руки с целью нанести сопернику психологический удар, вывeсти его из себя или даже унизить"
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|1.37, Аноним (37), 18:08, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сформирован дистрибутив ненужноДропнувшееCore2Duo Slowroll, идущий на смену ненужноДропнувшееCore2Duo Leap
Ясно. Ффтопку. Вся эта автовекторизация в компиляторах с задействованием SSE4 ... на деле не умеет ни векторизовать, ни задействовать, а только мусорные инструкции вставлять в прологи и эпилоги при определённых флагах, в результате чего sigill. При этом нормальный софт умеет в определение набора инструкций. Реально: просто добавляется аттрибут к функции, а компилятор сам сгенерит cpuid и весь код дисптчинга. Компиляция с завышенными наборами никакого сокращения в размере не даст, всё равно всё, что явно указанно скомпилить - компилятор скомпилит. Дропать x86_64-v1 и i586 создателям дистра нужно просто для того, чтобы был повод посылать всех туда, куда, согласно стихотворению Маякоского, посылают те, кто не выполнил план. Просто повод не работать. Работа не волк - в лес не убежит.
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