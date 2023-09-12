Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap

Проект openSUSE начал разработку нового дистрибутива openSUSE Slowroll, созданного на основе дистрибутива openSUSE Tumbleweed, но отличающегося применением более медленного непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления). Предполагается, что новые версии openSUSE Slowroll, будут формироваться раз в один или два месяца, с промежуточной постоянной публикацией обновлений пакетов с исправлением ошибок и уязвимостей. Готовые iso-образы подготовлены (4.4ГБ) для архитектуры x86_64. openSUSE Slowroll позиционируется как промежуточный вариант между постоянно обновляемым openSUSE Tumbleweed и консервативным openSUSE Leap, основанным на пакетах SUSE Enterprise Linux. Обновления планируется вначале передавать в репозиторий Factory/Tumbleweed и через какое-то время, отводимое на проверку и выявление проблем, автоматически переносить в репозиторий Slowroll. Таким образом, Slowroll может рассматриваться как вариант Tumbleweed, в который пакеты будут попадать с определённой задержкой на стабилизацию. Добавление пакетов напрямую в репозиторий Slowroll будет допускаться только при бэкпортовании срочных исправлений ошибок, затрагивающих ключевые пакеты в Factory, быстрое обновление которых является слишком рискованным. Дистрибутив openSUSE Slowroll был создан после подведения итогов опроса разработчиков и пользователей openSUSE о том, что делать с дистрибутивом openSUSE Leap, в условиях перехода будущей ветки дистрибутива SUSE Linux Enterprise на платформу ALP (Adaptable Linux Platform). В текущем виде openSUSE Leap формируется на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise. После трансформации SUSE Linux Enterprise было предложено два базовых варианта дальнейшего развития openSUSE: openSUSE Linarite - дистрибутив, формируемый с использованием старых методов подготовки релизов, применяемых при разработке openSUSE Leap. Предполагается, что как и будущая ветка SUSE Linux Enterprise в openSUSE Linarite будет применяться платформа ALP, подразумевающая разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах.

"openSUSE Slowroll" - rolling-дистрибутив, основанный на openSUSE Tumbleweed без использования пакетов из SUSE Linux Enterprise. Slowroll будет предлагать более новые версии программ и развиваться с использованием короткого цикла обновлений, но при этом будет сфокусирован на предоставление более высокого уровня стабильности, чем в Tumbleweed. Опрос показал, что с одной стороны сообщество выступает за продолжение разработки openSUSE Leap в текущем виде, а с другой стороны проявляет интерес к непрерывно обновляемой модели построения дистрибутива. Большая часть разработчиков проголосовала за продолжение использования (54%) и участия в разработке (39%) текущей связки openSUSE Leap и openSUSE Tumbleweed без создания новых дистрибутивов. Большинство пользователей (39%) же сразу выбрали Slowroll, посчитав этот вариант более приоритетным, чем текущий дистрибутив openSUSE Leap. На вопрос о том, в разработке какого варианта пользователи приняли бы участие 28% выбрали Slowroll, 25% - старый Leap, а 19% - Linarite . Конечное решение ещё не принято, но с учётом интереса к rolling-модели предлагается сосредоточить внимание на разработке Slowroll, так как поддержание одновременно двух вариантов замены (Slowroll и Linarite) потребует заметно больших ресурсов на сопровождение, чем тратилось при разработке openSUSE Leap. Кроме того, опрос показал, что лишь небольшое число разработчиков заинтересовано в одновременном поддержании Slowroll и Linarite. По мнению Ричарда Брауна (Richard Brown), главы управляющего совета проекта openSUSE, замена openSUSE Leap должна в первую очередь ориентироваться на применение на рабочих станциях, вместо того, чтобы пытаться одновременно охватить потребности серверов и десктоп-систем. Приоритет применению на рабочих станциях отдаётся прежде всего из-за того, что большая часть разработчиков openSUSE применяет дистрибутив в данной области, а продукты SUSE Linux Enterprise ориентированы в основном на серверное применение, т.е. развивая дистрибутив для десктопа сообщество openSUSE может восполнить упущенное в SUSE Linux Enterprise и принести наибольшую пользу.



