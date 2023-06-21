Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP5

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|1.1, Аноним (1), 11:32, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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объясните, зачем это, когда есть божественная рхель? именно с точки зрения платного корпоративного клиента
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|2.2, Аноним (2), 11:44, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Во-первых дешевле им даже центробанк РФ пользуется, во-вторых поддержать немецкого производителя.
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|5.54, Neon (??), 16:03, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как показала практика. А без разницы. Что американский, что немецкий одна хрень недружественная
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|6.56, Аноним (2), 16:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не поверишь но взагранице тоже есть жизнь и там тоже есть компании например немецкие, которые могут выбирать разные дистрибутивы.
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|3.9, Аноним (9), 12:45, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А как же отечественные линуксы? Почему не они используются?
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|4.13, Аноним (2), 12:57, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Центробанку работать надо, а не выслушивать бредни Шигорина: "У вас не работает, это ваши проблемы".
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|6.21, центробанк (?), 13:16, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вам же ясно сказали - нам работать, а не безопасТно сертифицироваться. Мы уже купили и положили на дальнюю полочку.
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|7.31, анон (?), 13:41, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай список того, что не у вас не работает на астре. Ну и ещё, центробанк плотно сидит(сидел?) на редхэте, так, а не сусе. Так что твои комментарии только газифицируют лужи
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|8.34, Аноним (2), 13:57, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Центробанк так плотно сидел на SUSE что даже судился не понятно с кем и зачем ... текст свёрнут, показать
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|8.63, User (??), 16:29, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да примерно ничО не работает если честно Попробуй кубер на Воронеже поднять -... текст свёрнут, показать
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|7.33, BeLord (ok), 13:56, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть Астра, есть Альт, есть РЕДОС и так далее. При прямых руках, все что надо работает, а все дифирамбы про уникальные западные поделия попахивают ретробонусами. Косяки есть везде, все упирается в желание/не желание работать, а также в элементарное наличие на местах несознательных элементов, которые работают на потенциального противника.
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|8.36, Аноним (2), 14:00, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ага при прямых руках, другому стечению звёзд, другой стране, святому знамению, ч... текст свёрнут, показать
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|9.43, Аноним (43), 14:11, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И тут выясняется, что никаких сертификаций железа не нужно, если тут не типичный... текст свёрнут, показать
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|10.49, пох. (?), 14:49, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя локалхост А на нелокалхосте и не подвальном железе - ой, установщик пощ... текст свёрнут, показать
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|10.61, User (??), 16:26, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, в общем-то да, святая правда - на работоспособность железа в моменте нал... текст свёрнут, показать
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|5.55, Neon (??), 16:04, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ларчик просто открывается. Не работать, а деньги отмывать. На иностранных компаниях больше украсть можно.
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|6.57, Аноним (2), 16:12, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя в голове одна записанная пластинка. Ниже уже написали, не работает твой Альт на zSystems нормальным образом, совсем. Украсть можно на всём у ЦБ есть (был) и РедХат и точно есть Астра. Они используют и докер и даже (омг) Гитлаб. Все свои деньги получили кто не отказался их получать)
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|7.58, Аноним (58), 16:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Альт на zSystems нормальным образом, совсем
Что мешает отправить багрепорты Альтовцам чтобы довели до ума?
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|4.28, Аноним (43), 13:35, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там стоят zSystem с древних времен. Зюзю там впендюрили десять лет назад, вместо z/OS. Теперь перейдут на x86 с РФ-вскими линуксами на борту.
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|2.3, Getfor (?), 11:48, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Для того чтобы можно было выбирать а не как с виндой. Хочешь редхат хочешь это, хочешь можешь вообще у каноникал купить поддержку...
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|3.7, 1 (??), 12:14, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так и с виндой можно выбрать - хош божественную десяточку, хош восьмёрочку, а хош так сервер 2022
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|5.22, пох. (?), 13:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то ли дело вот с вашим linoops!
Как тебе две файловые системы в одной установке по умолчанию? Два ненужных dhcpd на _серверной_ системе для _энтерпрайза_? (не для одноразовых облачов - там убунта обычно...у которой нет ни одного ненужно-dhcpd пока не попросишь явно)
Ну вот, а тебе редхат не нравился... каравай-каравай, каку хочешь? - выбирай!
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|7.42, пох. (?), 14:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да хоть три ФС. Наличие выбора - это хорошо.
некто Эскобар убедительно доказал что наличие выбора между двумя стульями - это ничего хорошего.
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|8.44, n00by (ok), 14:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Эскобар объяснил доступно для публики, а убедителен был Буриданов осёл, померев ... текст свёрнут, показать
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|1.5, user90 (?), 12:06, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А я так, всплакнуть.. Был офигенный дистрибутив, со своими классными инструментами. Но потом они перешли на темную сторону..
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|3.11, user90 (?), 12:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Системда жы. Хотя эти могли бы и сами сваять подобную штуку. Только лучше и адекватнее.
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|4.14, Аноним (14), 12:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и так наваяли уже. Хватит.
Взять тот-же wicked.
Cпрашивается - зачем? Чтобы сисадмину пришлось раскуривать ещё одну прогу?..
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|5.23, пох. (?), 13:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтоб хоть как-то справиться с убожеством systemdряни разумеется.
Что можно было вместо этого взять убунтиный netplan (если уж от редхатовского ужаса со скриптами поверх nmcli тошнит)- nih синдром не дает.
Впрочем, твой "сисадмин" все равно и в нетплан не умеет. Ему бы вручную поредактировать interfaces.
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|6.26, Аноним (14), 13:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух ты!
Интересно как. "Мы перейдём на systemd, но использовать его возможности не будем. Лучше костылей накидаем". Логика, однако!
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|8.39, пох. (?), 14:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кто там кого еще пользует Ты вот знал что он умеет подхватывать _ручные_ измене... текст свёрнут, показать
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|7.38, пох. (?), 14:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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наоборот - эта его "возможность" предполагает именно такое использование - внешние обертки для конфигурирования.
Вы ж хотели какввенде ? "обнаружена новая сеть wireguard2032" при каждом рестарте?
Вот и нате вам, жрите, не обляпайтесь. Не демон же вам будет это окошко высовывать на ваш б-жественный дрисктоп?
А что серверу оно нафиг и не надо и высовывать окошки ему некуда и сеть у него всегда от рождения и до смерти одна и та же - ну как-то немного не подумалось. Но вот, смотри-смотри, один несложный конфиг портящийся от лишнего невидимого символа и проблема почти решена!
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|9.68, пох. (?), 17:15, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в блейдовом сервере нельзя ничего добавить или заменить, только весь сервер вмес... текст свёрнут, показать
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|6.64, User (??), 16:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем он лучше? Если yaml не автогенерить а руками ковырять - то прям такое себе. Возможность работы с различными бэкендами - хошь нетворкд хошь нетворк-менеджер (Оба хуже) тоже здоровья не прибавляет.
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|7.67, пох. (?), 17:10, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чем он лучше?
вот чем хуже два неотключаемых dhcpd - тебе тоже надо объяснять?
yaml для типичных конфигур там умещается в пять строчек, поэтому можно простить формат портящийся невидимыми символами. Хотя, разумеется, могли бы выбрать что угодно более вменяемое (ой, нет, не могли - в их пихоне есть встроенные парсеры этого вот и json. Спасибо хоть так.)
Но во всяком случае это лучше networkmanager у которого вообще нет человекочитаемых конфигов.
И можешь написать генератор этих ям, хоть на шелле, если уж прям жить с ними не можешь.
Я сделал для себя в стиле dehydrated - т.е. да, неправильный-неправильный для этого формата grep и patch/sed, но поскольку то что они патчат я же и положил - неожиданностей быть не может.
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|3.12, Аноним (14), 12:57, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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systemd, видимо.
Уж 10 лет скоро будет, как systemd появился, а какие-то старообрядцы не перестают сокрушаться на тему того, что раньше было лучше
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|4.15, Аноним (2), 12:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот когда они перестанут сокрушаться. Тогда ловушка системд и захлопнется. IBM может долго ждать момента.
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|6.25, Аноним (2), 13:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как угодно. В твоём сервере нет мегасупер чипа TPM 33 системд больше работать не будет до свидания. Не мамонтов таких как ты развести не очень трудно.
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|6.29, user90 (?), 13:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вам не кажется, что от этого попахивает вендузятством. Про красношапок не буду, но хотя и хочется поматериться. Какой нафиг "системный менеджер"? Это что такое? У тебя грузится ядро, а потом уже вся левая хрень. Иии? Так кажется быстрее? У меня система грузиться 7 секунд.
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|7.40, пох. (?), 14:07, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вам не кажется, что от этого попахивает вендузятством. Про красношапок не
> буду, но хотя и хочется поматериться. Какой нафиг "системный менеджер"? Это
> что такое? У тебя грузится ядро, а потом уже вся левая
> хрень. Иии? Так кажется быстрее? У меня система грузиться 7 секунд.
а у меня система грузится 20 минут. Потому что энтерпрайзные большие коробки столько инициализируются. И понятия soft reboot у них нет. Поэтому мне совершенно похрену на секундную экономию (ценой превращения понятной и управляемой последовательной загрузки в бредовый хаос)
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|7.51, Аноним (14), 15:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если систему перезагружают раз в пять лет, то пофиг, сколько она грузится - 5 секунд или 3 минуты
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|8.53, Аноним (2), 15:54, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага пофиг что инстаграмм полежит 3 минуты Будет столько воя что ты его точно ус... текст свёрнут, показать
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|8.65, User (??), 16:39, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя в системе больше 100 нод - аналогично похрен, сколько перезагружаетс... текст свёрнут, показать
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|9.69, пох. (?), 17:18, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересное начинается после 100000 - когда дЭффективный менеджер подсчитывает вр... текст свёрнут, показать
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|2.52, Аноним (2), 15:53, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cray OS это тоже SUSE, так что 15%. Значит ещё нужнее чем ты думал.
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|1.45, Аноним (-), 14:25, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю топ менеджерам Редкостного Гада и Сусэ Энтерпрайз договорится о том, чтобы выпускали релизы своих дистров синхронно, в один день.
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|2.47, пох. (?), 14:45, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предлагаю топ менеджерам Редкостного Гада и Сусэ Энтерпрайз договорится о том, чтобы
> выпускали релизы своих дистров синхронно, в один день.
и с одинаковым содержимым, отличающимся только в табличке куда платить деньгов.
В целом согласен, правильное решение, архиверное.
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