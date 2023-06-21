Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP5

2.10 , Минона ( ok ), 12:51, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но потом они перешли на темную сторону.. А поподробнее?

3.11 , user90 ( ? ), 12:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системда жы. Хотя эти могли бы и сами сваять подобную штуку. Только лучше и адекватнее.

4.14 , Аноним ( 14 ), 12:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они и так наваяли уже. Хватит.

Взять тот-же wicked.

Cпрашивается - зачем? Чтобы сисадмину пришлось раскуривать ещё одну прогу?..

5.23 , пох. ( ? ), 13:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чтоб хоть как-то справиться с убожеством systemdряни разумеется. Что можно было вместо этого взять убунтиный netplan (если уж от редхатовского ужаса со скриптами поверх nmcli тошнит)- nih синдром не дает. Впрочем, твой "сисадмин" все равно и в нетплан не умеет. Ему бы вручную поредактировать interfaces.

6.26 , Аноним ( 14 ), 13:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ух ты!

Интересно как. "Мы перейдём на systemd, но использовать его возможности не будем. Лучше костылей накидаем". Логика, однако!

7.32 , iPony129412 ( ? ), 13:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле? Netplan как раз systemd и использует

8.39 , пох. ( ? ), 14:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать кто там кого еще пользует Ты вот знал что он умеет подхватывать _ручные_ измене... 7.38 , пох. ( ? ), 14:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – наоборот - эта его "возможность" предполагает именно такое использование - внешние обертки для конфигурирования. Вы ж хотели какввенде ? "обнаружена новая сеть wireguard2032" при каждом рестарте? Вот и нате вам, жрите, не обляпайтесь. Не демон же вам будет это окошко высовывать на ваш б-жественный дрисктоп? А что серверу оно нафиг и не надо и высовывать окошки ему некуда и сеть у него всегда от рождения и до смерти одна и та же - ну как-то немного не подумалось. Но вот, смотри-смотри, один несложный конфиг портящийся от лишнего невидимого символа и проблема почти решена! 8.46 , 1 ( ?? ), 14:26, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так наследие питонистов же Space Live Matters ... 8.50 , Витюшка ( ? ), 15:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Ага, одна и та же И интерфейсы одни и те же ну до момента замены или добавлен... 9.68 , пох. ( ? ), 17:15, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в блейдовом сервере нельзя ничего добавить или заменить, только весь сервер вмес... 6.64 , User ( ?? ), 16:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чем он лучше? Если yaml не автогенерить а руками ковырять - то прям такое себе. Возможность работы с различными бэкендами - хошь нетворкд хошь нетворк-менеджер (Оба хуже) тоже здоровья не прибавляет.

7.67 , пох. ( ? ), 17:10, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А чем он лучше? вот чем хуже два неотключаемых dhcpd - тебе тоже надо объяснять? yaml для типичных конфигур там умещается в пять строчек, поэтому можно простить формат портящийся невидимыми символами. Хотя, разумеется, могли бы выбрать что угодно более вменяемое (ой, нет, не могли - в их пихоне есть встроенные парсеры этого вот и json. Спасибо хоть так.)

Но во всяком случае это лучше networkmanager у которого вообще нет человекочитаемых конфигов. И можешь написать генератор этих ям, хоть на шелле, если уж прям жить с ними не можешь.

Я сделал для себя в стиле dehydrated - т.е. да, неправильный-неправильный для этого формата grep и patch/sed, но поскольку то что они патчат я же и положил - неожиданностей быть не может.

3.12 , Аноним ( 14 ), 12:57, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – systemd, видимо.

Уж 10 лет скоро будет, как systemd появился, а какие-то старообрядцы не перестают сокрушаться на тему того, что раньше было лучше

4.15 , Аноним ( 2 ), 12:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот когда они перестанут сокрушаться. Тогда ловушка системд и захлопнется. IBM может долго ждать момента.

5.17 , Аноним ( 14 ), 13:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А в чем ловушка-то?

Чем вам SD не угодил?

6.25 , Аноним ( 2 ), 13:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как угодно. В твоём сервере нет мегасупер чипа TPM 33 системд больше работать не будет до свидания. Не мамонтов таких как ты развести не очень трудно.

6.29 , user90 ( ? ), 13:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вам не кажется, что от этого попахивает вендузятством. Про красношапок не буду, но хотя и хочется поматериться. Какой нафиг "системный менеджер"? Это что такое? У тебя грузится ядро, а потом уже вся левая хрень. Иии? Так кажется быстрее? У меня система грузиться 7 секунд.

7.40 , пох. ( ? ), 14:07, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вам не кажется, что от этого попахивает вендузятством. Про красношапок не

> буду, но хотя и хочется поматериться. Какой нафиг "системный менеджер"? Это

> что такое? У тебя грузится ядро, а потом уже вся левая

> хрень. Иии? Так кажется быстрее? У меня система грузиться 7 секунд. а у меня система грузится 20 минут. Потому что энтерпрайзные большие коробки столько инициализируются. И понятия soft reboot у них нет. Поэтому мне совершенно похрену на секундную экономию (ценой превращения понятной и управляемой последовательной загрузки в бредовый хаос)

7.51 , Аноним ( 14 ), 15:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если систему перезагружают раз в пять лет, то пофиг, сколько она грузится - 5 секунд или 3 минуты

8.53 , Аноним ( 2 ), 15:54, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ага пофиг что инстаграмм полежит 3 минуты Будет столько воя что ты его точно ус... 9.66 , Аноним ( 14 ), 17:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что за фантазии Все важные системы давно уже задублированы Кластер, облако ... 8.65 , User ( ?? ), 16:39, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если у тебя в системе больше 100 нод - аналогично похрен, сколько перезагружаетс... 9.69 , пох. ( ? ), 17:18, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать интересное начинается после 100000 - когда дЭффективный менеджер подсчитывает вр...