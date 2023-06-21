The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP5

21.06.2023 11:23

После года разработки компания SUSE представила релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP5. На основе платформы SUSE Linux Enterprise сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Manager и SUSE Linux Enterprise High Performance Computing. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64.

В SUSE Linux Enterprise 15 SP5 поддерживается полная бинарная совместимость пакетов с развиваемым сообществом дистрибутивом openSUSE Leap 15.5, релиз которого был сформирован две недели назад. Высокий уровень совместимости достигается благодаря использованию в openSUSE единого с SUSE Linux Enterprise набора бинарных пакетов, вместо пересборки src-пакетов. Предполагается, что пользователи могут вначале сформировать и протестировать рабочее решение при помощи openSUSE, а затем без лишних усложнений переключиться на коммерческую версию SUSE Linux с полноценной поддержкой, SLA, сертификацией, длительным выпуском обновлений и расширенными средствами для массового внедрения.

Основные изменения:

  • Окружение рабочего стола обновлено до GNOME 41, Mesa 22.3.5 и GTK 4.6. Обновлены пользовательские приложения LibreOffice 7.4.3, Firefox 102.11.0, Thunderbird 102.11.0, Vim 9.0. Обновлены версии графических драйверов.
  • Обновлены пакеты gcc 11.3, pipewire 0.3.64, gstreamer 1.22, mdadm 4.2, Flatpaks 1.14.4, NetworkManager 1.38.6, dpdk 19.11.10, systemd 249.12, BlueZ 5.65, samba 4.17.7, QEMU 7.1, Xen 4.17, MariaDB 10.6.12, PostgreSQL 15.3, SQLite 3.39, Go 1.5.0, Rust 1.69, PHP 8.0.28, 389-ds 2.2.6, alsa 1.2.8, bind 9.16.38, binutils 2.39, bubblewrap 0.7.0, Docker 20.10.23, runc 1.1.5, podman 4.4.4,virt-manager 4.1.0, libvirt 9.0.0, containerd 1.6.19, postfix 3.7.2.
  • Версия ядра Linux не изменилась (5.14), но в пакет с ядром бэкпортированы исправления из более новых веток ядра. Обновлены версии драйверов. Добавлена поддержка новых процессоров и чипсетов Intel, AMD, ARM и IBM.
  • Предоставлен новый Python-стек, основанный на ветке Python 3.11. Пакеты с новой версией Python можно установить параллельно с системным Python, основанным на ветке Python 3.6.
  • Открытый драйвер nouveau отключён для видеокарт NVIDIA Turing и Ampere, для которых рекомендовано использование нового драйвера openGPU (пакеты nvidia-open-driver-G06-signed-kmp-default, kernel-firmware-nvidia-gsp-G06).
  • Добавлен пакет с утилитой cpuid, предоставляющей детальную информацию о CPU.
  • Добавлен пакет rage-encryption, включающий реализацию формата AGE на языке Rust и нацеленный на замену gpg для шифрования файлов.
  • Добавлена возможность выборочного поиска пакетов в привязке к включённым модулям (zypper search-packages -d SEARCH_TERM).
  • В KVM лимит на число используемых в виртуальной машине VCPU увеличен с 288 до 768.
  • Добавлена поддержка виртуализации GPU NVIDIA (vGPU, NVIDIA Virtual GPU).
  • Удалены пакеты samba-ad-dc-libs, thunderbolt-user-space, zypper-docker и xpram. Убрана возможность настройки Kerberos с бэкендом LDAP через YaST.
  • Расширено применение live-патчей для обновления на лету компонентов пространства пользователя (исправление уязвимостей в библиотеках, таких как Glibc и OpenSSL, без перезапуска процессов).
  • Вместо приложения для ведения заметок gnote рекомендовано использовать bijiben.
  • В качестве реализации OpenMPI по умолчанию задействован пакет openmpi4 (пакеты openmpi2 и openmpi3 пока оставлены в дистрибутиве, но будут удалены в SLES 15 SP6).
  • Добавлены образы контейнеров для запуска решений на базе Go, Node.js, Python, OpenJDK, Ruby, .NET, PHP и Rust.
  • В SUSE Edge добавлен новый компонент Akri, позволяющий находить и управлять ресурсами встраиваемых систем и IoT-устройств, таких как IP-камеры, USB-устройства, датчики, GPU, FPGA.
  • Добавлен пакет Warewulf4 для централизованного управления системами и кластерами. В отдельные пакеты вынесены различные вспомогательные утилиты для кластеров.
  • Платформа централизованного управления инфраструктурой SUSE Manager обновлена до версии 4.3.6, поддерживающей управления системами на базе 15 различных Linux-дистрибутивов.
  • Добавлена поддержка режима Confidential Computing, обеспечивающего шифрование данных, памяти и состояния выполнения виртуальных машин для их защиты в случае компрометации хост-окружения или гипервизора.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/announc...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.5
  3. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP4
  5. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro
  6. OpenNews: Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59319-suse
Ключевые слова: suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    объясните, зачем это, когда есть божественная рхель? именно с точки зрения платного корпоративного клиента
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:44, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Во-первых дешевле им даже центробанк РФ пользуется, во-вторых поддержать немецкого производителя.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:02, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем поддерживать немецкого производителя?
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 12:13, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Например чтобы не поддерживать американского.
     
     
  • 5.54, Neon (??), 16:03, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как показала практика. А без разницы. Что американский, что немецкий одна хрень недружественная
     
     
  • 6.56, Аноним (2), 16:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не поверишь но взагранице тоже есть жизнь и там тоже есть компании например немецкие, которые могут выбирать разные дистрибутивы.
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:45, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как же отечественные линуксы? Почему не они используются?
     
     
  • 4.13, Аноним (2), 12:57, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Центробанку работать надо, а не выслушивать бредни Шигорина: "У вас не работает, это ваши проблемы".
     
     
  • 5.16, YM2608 (?), 13:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а причём тут сразу Шигорин?
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:13, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть же безопастная сретифицированная Астра.
     
     
  • 6.21, центробанк (?), 13:16, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вам же ясно сказали - нам работать, а не безопасТно сертифицироваться. Мы уже купили и положили на дальнюю полочку.


     
     
  • 7.31, анон (?), 13:41, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай список того, что не у вас не работает на астре. Ну и ещё, центробанк плотно сидит(сидел?) на редхэте, так, а не сусе. Так что твои комментарии только газифицируют лужи
     
     
  • 8.34, Аноним (2), 13:57, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Центробанк так плотно сидел на SUSE что даже судился не понятно с кем и зачем ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.63, User (??), 16:29, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да примерно ничО не работает если честно Попробуй кубер на Воронеже поднять -... текст свёрнут, показать
     
  • 7.33, BeLord (ok), 13:56, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть Астра, есть Альт, есть РЕДОС и так далее. При прямых руках, все что надо работает, а все дифирамбы про уникальные западные поделия попахивают ретробонусами. Косяки есть везде, все упирается в желание/не желание работать, а также в элементарное наличие на местах несознательных элементов, которые работают на потенциального противника.
     
     
  • 8.36, Аноним (2), 14:00, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага при прямых руках, другому стечению звёзд, другой стране, святому знамению, ч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.43, Аноним (43), 14:11, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И тут выясняется, что никаких сертификаций железа не нужно, если тут не типичный... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.49, пох. (?), 14:49, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя локалхост А на нелокалхосте и не подвальном железе - ой, установщик пощ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.61, User (??), 16:26, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в общем-то да, святая правда - на работоспособность железа в моменте нал... текст свёрнут, показать
     
  • 7.59, Аноним (59), 16:24, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Калька, например.
     
  • 5.55, Neon (??), 16:04, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ларчик просто открывается. Не работать, а деньги отмывать. На иностранных компаниях больше украсть можно.
     
     
  • 6.57, Аноним (2), 16:12, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя в голове одна записанная пластинка. Ниже уже написали, не работает твой Альт на zSystems нормальным образом, совсем. Украсть можно на всём у ЦБ есть (был) и РедХат и точно есть Астра. Они используют и докер и даже (омг) Гитлаб. Все свои деньги получили кто не отказался их получать)
     
     
  • 7.58, Аноним (58), 16:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Альт на zSystems нормальным образом, совсем

    Что мешает отправить багрепорты Альтовцам чтобы довели до ума?

     
  • 4.28, Аноним (43), 13:35, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там стоят zSystem с древних времен. Зюзю там впендюрили десять лет назад, вместо z/OS. Теперь перейдут на x86 с РФ-вскими линуксами на борту.
     
     
  • 5.37, Аноним (2), 14:04, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а куда им деваться с подводной лодки.
     
  • 5.60, Аноним (59), 16:25, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же с "эльбрусом" экспериментировали.
     
  • 2.3, Getfor (?), 11:48, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для того чтобы можно было выбирать а не как с виндой. Хочешь редхат хочешь это, хочешь можешь вообще у каноникал купить поддержку...
     
     
  • 3.7, 1 (??), 12:14, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и с виндой можно выбрать - хош божественную десяточку, хош восьмёрочку, а хош так сервер 2022
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 13:14, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Виндой это сорта выбирать.
     
     
  • 5.22, пох. (?), 13:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то ли дело вот с вашим linoops!

    Как тебе две файловые системы в одной установке по умолчанию? Два ненужных dhcpd на _серверной_ системе для _энтерпрайза_? (не для одноразовых облачов - там убунта обычно...у которой нет ни одного ненужно-dhcpd пока не попросишь явно)

    Ну вот, а тебе редхат не нравился... каравай-каравай, каку хочешь?  - выбирай!

     
     
  • 6.27, Аноним (19), 13:35, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть три ФС. Наличие выбора - это хорошо.
     
     
  • 7.42, пох. (?), 14:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да хоть три ФС. Наличие выбора - это хорошо.

    некто Эскобар убедительно доказал что наличие выбора между двумя стульями - это ничего хорошего.


     
     
  • 8.44, n00by (ok), 14:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эскобар объяснил доступно для публики, а убедителен был Буриданов осёл, померев ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, пох. (?), 14:46, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так то сена А между двух куч г-на помирать гораздо обиднее ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, Аноним (59), 16:26, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NTFS и ТОЛСТЫЙ32 ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, user90 (?), 12:06, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А я так, всплакнуть.. Был офигенный дистрибутив, со своими классными инструментами. Но потом они перешли на темную сторону..
     
     
  • 2.10, Минона (ok), 12:51, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но потом они перешли на темную сторону..

    А поподробнее?

     
     
  • 3.11, user90 (?), 12:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системда жы. Хотя эти могли бы и сами сваять подобную штуку. Только лучше и адекватнее.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и так наваяли уже. Хватит.
    Взять тот-же wicked.
    Cпрашивается - зачем? Чтобы сисадмину пришлось раскуривать ещё одну прогу?..
     
     
  • 5.23, пох. (?), 13:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтоб хоть как-то справиться с убожеством systemdряни разумеется.

    Что можно было вместо этого взять убунтиный netplan (если уж от редхатовского ужаса со скриптами поверх nmcli тошнит)- nih синдром не дает.

    Впрочем, твой "сисадмин" все равно и в нетплан не умеет. Ему бы вручную поредактировать interfaces.

     
     
  • 6.26, Аноним (14), 13:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты!
    Интересно как. "Мы перейдём на systemd, но использовать его возможности не будем. Лучше костылей накидаем". Логика, однако!
     
     
  • 7.32, iPony129412 (?), 13:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле? Netplan как раз systemd и использует
     
     
  • 8.39, пох. (?), 14:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто там кого еще пользует Ты вот знал что он умеет подхватывать _ручные_ измене... текст свёрнут, показать
     
  • 7.38, пох. (?), 14:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    наоборот - эта его "возможность" предполагает именно такое использование - внешние обертки для конфигурирования.

    Вы ж хотели какввенде ? "обнаружена новая сеть wireguard2032" при каждом рестарте?

    Вот и нате вам, жрите, не обляпайтесь. Не демон же вам будет это окошко высовывать на ваш б-жественный дрисктоп?

    А что серверу оно нафиг и не надо и высовывать окошки ему некуда и сеть у него всегда от рождения и до смерти одна и та же - ну как-то немного не подумалось. Но вот, смотри-смотри, один несложный конфиг портящийся от лишнего невидимого символа и проблема почти решена!

     
     
  • 8.46, 1 (??), 14:26, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наследие питонистов же Space Live Matters ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.50, Витюшка (?), 15:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ага, одна и та же И интерфейсы одни и те же ну до момента замены или добавлен... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, пох. (?), 17:15, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в блейдовом сервере нельзя ничего добавить или заменить, только весь сервер вмес... текст свёрнут, показать
     
  • 6.64, User (??), 16:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем он лучше? Если yaml не автогенерить а руками ковырять - то прям такое себе. Возможность работы с различными бэкендами - хошь нетворкд хошь нетворк-менеджер (Оба хуже) тоже здоровья не прибавляет.
     
     
  • 7.67, пох. (?), 17:10, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем он лучше?

    вот чем хуже два неотключаемых dhcpd - тебе тоже надо объяснять?

    yaml для типичных конфигур там умещается в пять строчек, поэтому можно простить формат портящийся невидимыми символами. Хотя, разумеется, могли бы выбрать что угодно более вменяемое (ой, нет, не могли - в их пихоне есть встроенные парсеры этого вот и json. Спасибо хоть так.)
    Но во всяком случае это лучше networkmanager у которого вообще нет человекочитаемых конфигов.

    И можешь написать генератор этих ям, хоть на шелле, если уж прям жить с ними не можешь.
    Я сделал для себя в стиле dehydrated - т.е. да, неправильный-неправильный для этого формата grep и patch/sed, но поскольку то что они патчат я же и положил - неожиданностей быть не может.

     
  • 3.12, Аноним (14), 12:57, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    systemd, видимо.
    Уж 10 лет скоро будет, как systemd появился, а какие-то старообрядцы не перестают сокрушаться на тему того, что раньше было лучше
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 12:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот когда они перестанут сокрушаться. Тогда ловушка системд и захлопнется. IBM может долго ждать момента.
     
     
  • 5.17, Аноним (14), 13:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А в чем ловушка-то?
    Чем вам SD не угодил?
     
     
  • 6.25, Аноним (2), 13:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как угодно. В твоём сервере нет мегасупер чипа TPM 33 системд больше работать не будет до свидания. Не мамонтов таких как ты развести не очень трудно.  
     
  • 6.29, user90 (?), 13:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам не кажется, что от этого попахивает вендузятством. Про красношапок не буду, но хотя и хочется поматериться. Какой нафиг "системный менеджер"? Это что такое? У тебя грузится ядро, а потом уже вся левая хрень. Иии? Так кажется быстрее? У меня система грузиться 7 секунд.
     
     
  • 7.40, пох. (?), 14:07, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вам не кажется, что от этого попахивает вендузятством. Про красношапок не
    > буду, но хотя и хочется поматериться. Какой нафиг "системный менеджер"? Это
    > что такое? У тебя грузится ядро, а потом уже вся левая
    > хрень. Иии? Так кажется быстрее? У меня система грузиться 7 секунд.

    а у меня система грузится 20 минут. Потому что энтерпрайзные большие коробки столько инициализируются. И понятия soft reboot у них нет. Поэтому мне совершенно похрену на секундную экономию (ценой превращения понятной и управляемой последовательной загрузки в бредовый хаос)

     
  • 7.51, Аноним (14), 15:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если систему перезагружают раз в пять лет, то пофиг, сколько она грузится - 5 секунд или 3 минуты
     
     
  • 8.53, Аноним (2), 15:54, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага пофиг что инстаграмм полежит 3 минуты Будет столько воя что ты его точно ус... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, Аноним (14), 17:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за фантазии Все важные системы давно уже задублированы Кластер, облако ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.65, User (??), 16:39, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя в системе больше 100 нод - аналогично похрен, сколько перезагружаетс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, пох. (?), 17:18, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересное начинается после 100000 - когда дЭффективный менеджер подсчитывает вр... текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:22, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почти 5% в top500:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59172
    Значит нужно.
     
     
  • 2.52, Аноним (2), 15:53, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cray OS это тоже SUSE, так что 15%. Значит ещё нужнее чем ты думал.
     

  • 1.18, Балмалейкин (?), 13:11, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я тут немого из криокамеры
    а что там с edir, еще живое?
     
     
  • 2.41, Аноним (2), 14:07, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты настолько из криокамеры что никто не знает что это такое.
     

  • 1.45, Аноним (-), 14:25, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю топ менеджерам Редкостного Гада и Сусэ Энтерпрайз договорится о том, чтобы выпускали релизы своих дистров синхронно, в один день.
     
     
  • 2.47, пох. (?), 14:45, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предлагаю топ менеджерам Редкостного Гада и Сусэ Энтерпрайз договорится о том, чтобы
    > выпускали релизы своих дистров синхронно, в один день.

    и с одинаковым содержимым, отличающимся только в табличке куда платить деньгов.

    В целом согласен, правильное решение, архиверное.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру