Опубликована 61 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

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|1.1, Аноним (1), 17:19, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04
То есть обновлять не нужно?
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|2.12, th3m3 (ok), 17:43, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>То есть обновлять не нужно?
Если обновлять, придётся snap выпиливать, Firefox на .deb переносить. Зачем им лишняя возня? :)
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|1.5, DEF (?), 17:35, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>47% (47.8%) не детализируют дистрибутив;
Стестняются признаться, что используют Ubuntu.
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|2.36, Массоны Рептилоиды (?), 19:22, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чот начинка отечественных совсем не отечественная.
Чот у Fugaku начинка совсем не японская, а у LUMI совсем не финская
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|3.42, bnmbnm bnm (?), 19:56, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В смысле, процы фужитсу японские, и архитектура арм в собственности софтбанка японского
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|3.44, Beta Version (ok), 20:05, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чот у Fugaku начинка совсем не японская, а у LUMI совсем не
> финская
Ты просто не уловил суть. Если бы в статье было написано "российские", то свой коммент я бы не написал. Но когда пишут "отечественные", требования резко возрастают.
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|3.151, Аноним (151), 23:42, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LUMI не использует Linux, начатый финном? В топе ВСЕ кластеры используют творение Линуса и корпораций.
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|1.16, Аноним (16), 17:52, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux
А до 2017 что ещё было? Не винда же, наверное.
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|4.152, Аноним (151), 23:45, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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System76 и им подобные компании имеют все шансы поменять расклад. Мусор от Valve не учитываем.
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|1.29, Аноним (29), 18:29, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Frontier - размещён в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает почти 9 миллионов процессорных ядер
Интересно для чего энергетикам такой суперкомпьютер, что они там такого считают?
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|1.31, Аноним (31), 18:43, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А где же суперкомпьютеры под управлением FreeBSD, про уникальную производительность которой тут рассказывают легенды?
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|2.34, Аноним (34), 19:10, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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>> RHEL
...
>> Ubuntu 16.04
> А где же суперкомпьютеры под управлением FreeBSD, про уникальную производительность которой тут рассказывают легенды?
А где же громко-торжествующий и бессмысленно-беспощадный вспук "ни о чем" носителей маечек с пингвинчиком?
А вот он же!
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|3.56, Аноним (31), 20:38, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты что обиделся? Ну ладно тебе, я ж не со зла, мне правда интересно, почему FreeBSD такая легендарно-производительная, а суперкомпьютеры на ней не делают.
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|4.108, Аноним (34), 21:36, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>> Ubuntu 16.04
>> уникальную производительность
> Ты что обиделся? Ну ладно тебе, я ж не со зла, мне просто захотелось громко пyкнуть супротив FreeBSD
Но вышло уныленько, да еще и некомпетентненько.
> п*#ар
> ху@глот
> ИД*ОТ и м*дак
> кретин *баный
<еще 100500 удаленных "BAN mat4 BAN">
Эк тебе основательно гузочку-то припекло.
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|5.112, Аноним (31), 22:04, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну чего ты надулся-то? Всё я понял, не буду больше БСД высокопроизводительной называть. Слышишь? Ну извини, что за живое задел. Я думал ты юморной парень, шутник-балагур. А ты вон обида какая.
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|6.154, Аноним (34), 23:54, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> п*#ар
> ху@глот
> ИД*ОТ и м*дак
> кретин *баный
> Ну чего ты надулся-то?
Ох уж этии опеннетные пингвиняши.
> Всё я понял, не буду больше БСД высокопроизводительной
Как-то ты неловко с темы "высокопроизводительной" шестнадцатой бубунточки спрыгнул.
Попробуй еще раз. Только учти, даже громкий и протяжный, возмущенный пук за аргумент тут не проканает.
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|2.46, Аноним (46), 20:23, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Большинство научных прог пишется на Питоне. Дальше нужно объяснять?
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|5.94, Аноним (50), 20:46, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот, шанс бзд показать какая она быстрая и насколько лучше под ней работает медленный питон
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|6.95, Аноним (46), 20:51, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Учёные юзают тормозной Питон, потому что им привычней."
s/Питон/Линукс/
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|7.153, Аноним (151), 23:47, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом факты привязки Питона к Сишным библиотекам и обходам GLI через запуск нескольких процессов или патчинг VM упускаются.
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|3.55, Аноним (31), 20:36, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно, объясняй. Я как раз самую малость знаком с тем, как именно Питон используется для научных вычислений, поэтому недоумеваю, как это влияет на отсутствие FreeBSD в рейтингах.
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|2.103, Аноним (103), 21:12, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет такой и никогда не было. Хотели затроллить FreeBSD, а затроллили себя, признавшись в том что повелись на сказочки для ламерков?
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|3.107, Аноним (105), 21:34, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так а в чём ламерки-то? Если ламерский пингвин занял все позиции рейтинга, а сверх-высоко-ультра-профессиональная бздэ - чуть менее чем ни одной.
Или это намёк на то, что лучше быть ламером линукса, нежели профессионалом бзды? Хотя даже по ЗП видно что лучше.
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|4.109, Аноним (109), 21:41, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так а в чём ламерки-то?
Ну, наверное в том что ни в матчасть, ни в логику - "ни в зуб ногой".
> Если ламерская венда заняла все позиции рейтинга десктопов, а сверх-высоко-ультра-профессиональная пингвин - чуть менее чем ни одной.
> Или это намёк на то, что лучше быть ламером венды, нежели профессионалом пингвина? Хотя даже по ЗП видно что лучше.
>
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|5.111, Аноним (31), 22:01, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А те суперкомпьютеры тоже ламерки построили, которые ни в логику, ни в матчасть, да? Знаешь как говорят, если от всех вокруг несёт дерьмом, скорее всего обделался именно ты.
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|6.117, Аноним (34), 22:33, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А те суперкомпьютеры тоже ламерки построили, которые ни в логику, ни в
Вот только ты - не они. Даже если наденешь три маечки с пингвинчиком. Увы.
> <дальнейшая порча воздуха поскипана>
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|7.118, Аноним (31), 22:56, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иронично, что единственная моя «тематичекая» майка — оригинальный опенбсдэшный «stop the blob» с какого-то там древнего релиза. Таких уже и не делают, поди. Если её надеть, как думаешь, смогу суперкомпьютер из россыпи Core Duo?
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|2.115, Аноним (2), 22:26, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Фряхи только сетевой стек быстрый и то потому примитивный и умеет обрабатывать маленькое количество форматов. В линуксе можно поставить левые быстрые дрова на сеть и тоже будет быстро.
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|2.160, Аноним (160), 00:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, так их! Так!
Пукнем братья, пукнем дружно:
"БЗДы совсем-совсем не нужно!"
Пукнем так, как никогда:
"Линукс! Линукс навсегда!"
Только БЗДы стоят меж нами
И Вендокапцом на всем свете!
Пакостят, мешают сделать
Лудьший Десктоп на планете!
Пукнем братья, пукнем вместе!
Ведь в единстве наша сила!
В нашем слитном манифесте
БЗДам отводиться могила!
Пусть наш мощный Залп Протеста
Всех БЗДунов сметет, ломая!
И тогда она наступит:
Линукс-Эра! Золотая!
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|1.106, Аноним (106), 21:26, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Распределение по дистрибутивам пропорционально %% суммарной производительности всех суперкомпьютеров под управлением этого дистрибутива ещё интереснее.
Типа:
25% от всей производительности - Linux1
22% от всей производительности - Linux2
....
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