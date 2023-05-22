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Опубликована 61 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

22.05.2023 16:50

Опубликован 61-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новой редакции в десятке лидеров отсутствуют изменения.

Тройка лидеров:

  • Frontier - размещён в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает почти 9 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X) и обеспечивает производительность 1.102 экзафлопс, что почти в три раза больше, чем в кластере, занимающем второе место (при этом энергопотребление Frontier на 30% ниже).
  • Fugaku - размещён в Институте физико-химических исследований RIKEN (Япония). Кластер построен с использованием процессоров ARM (158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX, оснащённых 48-ядерным CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz). Fugaku обеспечивает производительность 442 петафлопс.
  • LUMI - размещён в Европейском суперкомпьютерном центре (EuroHPC) в Финляндии и обеспечивающий производительность 151 петафлопс. Кластер построен на той же платформе HPE Cray EX235a, что и лидер рейтинга, но включает 1.1 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11).

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Chervonenkis, Galushkin и Lyapunov опустились с 25, 44 и 47 мест на 27, 46 и 52 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопс соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился с 50 на 55 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопс. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 87 на 96 место в рейтинге.

В рейтинге также остаются ещё два отечественных кластера: Lomonosov 2 - сместился с 290 на 329 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место) и MTS GROM - сместился с 352 на 395 место. Таким образом число отечественных кластеров в рейтинге не изменилось и как шесть месяцев назад составляет 7 систем (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12).

Наиболее интересные тенденции:

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • США: 150 (127 - полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 45.8% всей производительности рейтинга (полгода назад - 43.6%);
    • Китай: 134 (162). В сумме китайские кластеры генерируют 8.9% от всей производительности (полгода назад - 10%);
    • Германия: 36 (34). Суммарная производительность - 7.2%;
    • Япония: 33 (31). Суммарная производительность - 14.8%;
    • Франция: 24 (24). Суммарная производительность - 4.8%;
    • Великобритания: 14 (15);
    • Канада 10 (10);
    • Бразилия 9 (8);
    • Нидерланды: 8 (8);
    • Южная Корея 8 (8)
    • Россия 7 (7);
    • Италия: 7 (7);
    • Саудовская Аравия 6 (6);
    • Швеция 6 (6);
    • Австралия 5 (5);
    • Ирландия 5 (5);
    • Швейцария 4 (4);
    • Индия: 4 (3);
    • Норвегия: 4 (3).
    • Финляндия: 3 (3).
    • Сингапур: 3 (3);
    • Польша: 3 (3);
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад):
    • 47% (47.8%) не детализируют дистрибутив;
    • 16% (17.2%) используют CentOS;
    • 10.8% (9.6%) - RHEL;
    • 9.2% (9%) - Cray Linux;
    • 6.4% (5.4%) - Ubuntu;
    • 4.6% (3.8%) - SUSE;
    • 1.6% (0.8%) - Rocky Linux;
    • 1.2% (0.8%) - Alma Linux;
    • 0.2% (0%) - Amazon Linux;
    • 0.2% (0.2%) - Scientific Linux.
  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 1.87 петафлопс (полгода назад - 1.73 петафлопс). Четыре года назад лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, пять лет назад - 138, шесть лет назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 5.38 до 6.32 петафлопс;
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 4.8 до 5.2 экзафлопсов (три года назад было 1.650 экзафлопсов, а пять лет назад - 749 петафлопсов). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 445 месте;
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 192 суперкомпьютера находится в Азии (218 - полгода назад), 160 в Северной Америке (137) и 133 в Европе (131), 9 в Южной Америке (8), 5 в Океании (5) и 1 в Африке (1);
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 69.8% (полгода назад было 75.6%), на втором месте AMD 24.2% (20.2%), на третьем IBM Power - 1.4% (было 1.4%).
  • 21.6% (полгода назад 22.2%) всех используемых процессоров имеют 24 ядра, 18.8% (15.8%) - 64 ядра, 12% (14.2%) - 20 ядер, 7.2% (8.4%) - 16 ядер, 7.2% - 32 ядра, 7% (7.6%) - 18 ядер, 5.8% (6%) - 28 ядер, 4.2% (5%) - 12 ядер.
  • 185 из 500 систем (полгода назад - 177) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 168 (161) системе задействованы чипы NVIDIA, в 11 (9) - AMD, в 2 (2) - Intel Xeon Phi, 1 (1) - PEZY, в 1 (1) - MN-Core, 1 (1) - Matrix-2000;
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 33.6% (полгода назад 32%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 20% (20.2%), на третьем месте компания Inspur - 8.6% (10%), далее следуют Atos - 8.6% (8.6%), Dell EMC 4.8% (3.6%), Sugon 4.6% (6.8%), NVIDIA 3.2% (2.8%) Fujitsu 2.4% (2%), NEC 2% (2.4%), MEGWARE 1.6% (1.2%), Microsoft Azure - 1.25 (0%), IBM 1.2% (1.2%), Penguin Computing - 1% (1.2%), Huawei 0.4% (0.4%).
  • Для связи узлов в 45.4% (полгода назад 46.6%) кластеров используется Ethernet, InfiniBand применяется на 40% (38.8%) кластеров, Omnipath - 7% (7.2%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 35.3% (33.6%) всей производительности Top500, а Ethernet - 45.5% (46.2%).

В ближайшее время ожидается публикация нового выпуска альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/fr...)
  2. OpenNews: Опубликована 60 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Ядру Linux исполнился 31 год
  4. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.15
  5. OpenNews: Опубликована 59 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59172-top500
Ключевые слова: top500, cluster
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 17:19, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04

    То есть обновлять не нужно?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:26, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем?
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:35, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотят люди GNOME. Unity лучше устраивало.
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 20:41, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Используйте Ubuntu Unity
     
  • 3.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:20, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто Gnome тормозит на суперкомпьютере.
     
  • 2.12, th3m3 (ok), 17:43, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >То есть обновлять не нужно?

    Если обновлять, придётся snap выпиливать, Firefox на .deb переносить. Зачем им лишняя возня? :)

     
  • 2.105, Аноним (105), 21:23, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но геморно.
     

  • 1.3, Аноним (2), 17:27, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    АМД рулит, разруливает АМД!
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:27, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Fugaku до сих пор впечатляет.
    p.s.:
    https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/3d-models/
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 17:36, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Тем что работает на жручем ARM? Ну прямо скажем такое.
     
     
  • 3.33, Dmitry22333 (ok), 19:03, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    фигак-фигак и напряжение (U) в сети упало
     
  • 3.41, bnmbnm bnm (?), 19:54, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так производительность без гпу у него, а у первого с гпу, а так они экономнее
     

  • 1.5, DEF (?), 17:35, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >47% (47.8%) не детализируют дистрибутив;

    Стестняются признаться, что используют Ubuntu.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 17:37, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они все LFS собирают (нет)
     
     
  • 3.23, Аноним (6), 18:01, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, у них-то со сборкой проблем быть не должно.
     
     
  • 4.47, Аноним (-), 20:25, 22/05/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.9, Beta Version (ok), 17:39, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Чот начинка отечественных совсем не отечественная.
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 17:42, 22/05/2023 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 18:29, 22/05/2023 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.35, Аноним (4), 19:20, 22/05/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.36, Массоны Рептилоиды (?), 19:22, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чот начинка отечественных совсем не отечественная.

    Чот у Fugaku начинка совсем не японская, а у LUMI совсем не финская

     
     
  • 3.42, bnmbnm bnm (?), 19:56, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В смысле, процы фужитсу японские, и архитектура арм в собственности софтбанка японского
     
  • 3.44, Beta Version (ok), 20:05, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чот у Fugaku начинка совсем не японская, а у LUMI совсем не
    > финская

    Ты просто не уловил суть. Если бы в статье было написано "российские", то свой коммент я бы не написал. Но когда пишут "отечественные", требования резко возрастают.

     
  • 3.151, Аноним (151), 23:42, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LUMI не использует Linux, начатый финном? В топе ВСЕ кластеры используют творение Линуса и корпораций.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:42, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему ARM так сильно отстал?
     
     
  • 2.43, bnmbnm bnm (?), 19:57, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что без гпу они, а так они лучше
     
     
  • 3.113, Аноним (2), 22:15, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тест посмотрим они хуже. Именно тем что без ГПУ на помойку их.
     

  • 1.16, Аноним (16), 17:52, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux

    А до 2017 что ещё было? Не винда же, наверное.

     
     
  • 2.21, Аноним (4), 17:57, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда-то и на винде делали:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30965
     
     
  • 3.26, Аноним (16), 18:06, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1%
    Пряио как линукс на десктопе.
     
     
  • 4.152, Аноним (151), 23:45, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    System76 и им подобные компании имеют все шансы поменять расклад. Мусор от Valve не учитываем.
     

  • 1.24, Аноним (6), 18:04, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Швейцария 4 (4);

    Как там, Piz Daint ещё входит в эти 4?

     
  • 1.29, Аноним (29), 18:29, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Frontier - размещён в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает почти 9 миллионов процессорных ядер

    Интересно для чего энергетикам такой суперкомпьютер, что они там такого считают?

     
     
  • 2.30, Аноним (4), 18:36, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.olcf.ornl.gov/caar/frontier-caar/
     
  • 2.32, D (?), 18:49, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Окридж же (https://www.ornl.gov/, https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory). Много чем занимаются, но в данном приложении - расчеты для нужд ядерных и термоядерных исследований. Для ИТЭРа того же в том числе.
     

  • 1.31, Аноним (31), 18:43, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А где же суперкомпьютеры под управлением FreeBSD, про уникальную производительность которой тут рассказывают легенды?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:10, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    >> RHEL

    ...
    >> Ubuntu 16.04
    > А где же суперкомпьютеры под управлением FreeBSD, про уникальную производительность которой тут рассказывают легенды?

    А где же громко-торжествующий и бессмысленно-беспощадный вспук "ни о чем" носителей маечек с пингвинчиком?
    А вот он же!


     
     
  • 3.56, Аноним (31), 20:38, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты что обиделся? Ну ладно тебе, я ж не со зла, мне правда интересно, почему FreeBSD такая легендарно-производительная, а суперкомпьютеры на ней не делают.
     
     
  • 4.108, Аноним (34), 21:36, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>> Ubuntu 16.04
    >> уникальную производительность
    > Ты что обиделся? Ну ладно тебе, я ж не со зла, мне просто захотелось громко пyкнуть супротив FreeBSD

    Но вышло уныленько, да еще и некомпетентненько.
    > п*#ар
    > ху@глот
    > ИД*ОТ и м*дак
    > кретин *баный

    <еще 100500 удаленных "BAN mat4 BAN">
    Эк тебе основательно гузочку-то припекло.

     
     
  • 5.112, Аноним (31), 22:04, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну чего ты надулся-то? Всё я понял, не буду больше БСД высокопроизводительной называть. Слышишь? Ну извини, что за живое задел. Я думал ты юморной парень, шутник-балагур. А ты вон обида какая.
     
     
  • 6.154, Аноним (34), 23:54, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > п*#ар
    > ху@глот
    > ИД*ОТ и м*дак
    > кретин *баный
    > Ну чего ты надулся-то?

    Ох уж этии опеннетные пингвиняши.

    > Всё я понял, не буду больше БСД высокопроизводительной

    Как-то ты неловко с темы "высокопроизводительной" шестнадцатой бубунточки спрыгнул.
    Попробуй еще раз. Только учти, даже громкий и протяжный, возмущенный пук за аргумент тут не проканает.

     
  • 3.141, Аноним (-), 23:32, 22/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.156, Аноним (34), 00:06, 23/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.46, Аноним (46), 20:23, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Большинство научных прог пишется на Питоне. Дальше нужно объяснять?
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 20:31, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон нельзя собрать под фрибздень?
     
     
  • 4.54, Аноним (46), 20:34, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон - тормозное г. Но, зато привычное.
     
     
  • 5.94, Аноним (50), 20:46, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, шанс бзд показать какая она быстрая и насколько лучше под ней работает медленный питон
     
     
  • 6.95, Аноним (46), 20:51, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Учёные юзают тормозной Питон, потому что им привычней."

    s/Питон/Линукс/

     
     
  • 7.153, Аноним (151), 23:47, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом факты привязки Питона к Сишным библиотекам и обходам GLI через запуск нескольких процессов или патчинг VM упускаются.
     
     
  • 8.159, Аноним (31), 00:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, Сишные либы оборачивать в FreeBSD тоже нельзя, слишком хорошо спроектиро... текст свёрнут, показать
     
  • 5.114, Аноним (2), 22:16, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ФриБСД не осилил простейший питон, всё на свалку.
     
  • 3.55, Аноним (31), 20:36, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно, объясняй. Я как раз самую малость знаком с тем, как именно Питон используется для научных вычислений, поэтому недоумеваю, как это влияет на отсутствие FreeBSD в рейтингах.
     
     
  • 4.90, Аноним (46), 20:44, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и Линуксы
     
  • 2.103, Аноним (103), 21:12, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет такой и никогда не было. Хотели затроллить FreeBSD, а затроллили себя, признавшись в том что повелись на сказочки для ламерков?
     
     
  • 3.107, Аноним (105), 21:34, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а в чём ламерки-то? Если ламерский пингвин занял все позиции рейтинга, а сверх-высоко-ультра-профессиональная бздэ - чуть менее чем ни одной.

    Или это намёк на то, что лучше быть ламером линукса, нежели профессионалом бзды? Хотя даже по ЗП видно что лучше.

     
     
  • 4.109, Аноним (109), 21:41, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так а в чём ламерки-то?

    Ну, наверное в том что ни в матчасть, ни в логику - "ни в зуб ногой".
    > Если ламерская венда заняла все позиции рейтинга десктопов, а сверх-высоко-ультра-профессиональная пингвин - чуть менее чем ни одной.
    > Или это намёк на то, что лучше быть ламером венды, нежели профессионалом пингвина? Хотя даже по ЗП видно что лучше.
    >

     
     
  • 5.111, Аноним (31), 22:01, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А те суперкомпьютеры тоже ламерки построили, которые ни в логику, ни в матчасть, да? Знаешь как говорят, если от всех вокруг несёт дерьмом, скорее всего обделался именно ты.
     
     
  • 6.117, Аноним (34), 22:33, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А те суперкомпьютеры тоже ламерки построили, которые ни в логику, ни в

    Вот только ты - не они. Даже если наденешь три маечки с пингвинчиком. Увы.
    > <дальнейшая порча воздуха поскипана>

     
     
  • 7.118, Аноним (31), 22:56, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иронично, что единственная моя «тематичекая» майка — оригинальный опенбсдэшный «stop the blob» с какого-то там древнего релиза. Таких уже и не делают, поди. Если её надеть, как думаешь, смогу суперкомпьютер из россыпи Core Duo?
     
     
  • 8.155, Аноним (34), 23:56, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот видишь - даже маечки нет, а все туда же - в строители суперкомуктеров мет... текст свёрнут, показать
     
  • 2.104, швондер (?), 21:21, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bsd в numa/smp очень долго не умела, пока линукс шишки набивал.
     
  • 2.115, Аноним (2), 22:26, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Фряхи только сетевой стек быстрый и то потому примитивный и умеет обрабатывать маленькое количество форматов. В линуксе можно поставить левые быстрые дрова на сеть и тоже будет быстро.
     
  • 2.160, Аноним (160), 00:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, так их! Так!

    Пукнем братья, пукнем дружно:
    "БЗДы совсем-совсем не нужно!"
    Пукнем так, как никогда:
    "Линукс! Линукс навсегда!"

    Только БЗДы стоят меж нами
    И Вендокапцом на всем свете!
    Пакостят, мешают сделать
    Лудьший Десктоп на планете!

    Пукнем братья, пукнем вместе!
    Ведь в единстве наша сила!
    В нашем слитном манифесте
    БЗДам отводиться могила!

    Пусть наш мощный Залп Протеста
    Всех БЗДунов сметет, ломая!
    И тогда она наступит:
    Линукс-Эра! Золотая!


     

  • 1.45, Аноним (-), 20:23, 22/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.106, Аноним (106), 21:26, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Распределение по дистрибутивам пропорционально %% суммарной производительности всех суперкомпьютеров под управлением этого дистрибутива ещё интереснее.
    Типа:
    25% от всей производительности - Linux1
    22% от всей производительности - Linux2
    ....

     
     
  • 2.116, Аноним (2), 22:28, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот это поворот.
     

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