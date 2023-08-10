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Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов

10.08.2023 19:34

Компании CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE объявили о создании ассоциации разработчиков дистрибутивов OpenELA (Open Enterprise Linux Association), нацеленной на совместную разработку пакетной базы, совместимой с Red Hat Enterprise Linux. Целью ассоциации является объединение усилий разработчиков дистрибутивов в работе по обеспечению совместимости с RHEL. Среди прочего, в рамках проекта создан совместно поддерживаемый общедоступный репозиторий с исходными текстами пакетов, который можно использовать для построения дистрибутивов, полностью бинарно совместимых с RHEL, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL.

Новый репозиторий может рассматриваться как аналог прекратившего существования репозитория git.centos.org, в котором публиковались srpm-пакеты RHEL. В репозитории OpenELA будут публиковаться все необходимые исходные тексты, которые могут потребоваться для создания дистрибутивов, совместимых с ветками RHEL 8 и 9, а также возможно будет создан вариант, совместимый с веткой RHEL 7. Помимо исходных текстов пакетов проект также будет распространять инструментарий, необходимый для создания производных дистрибутивов, полностью совместимых с RHEL.

Репозиторий обещают поддерживать в соответствии с высокими стандартами качества, используя полностью открытый процесс разработки и обеспечивая оперативную публикацию обновлений и исправлений уязвимостей. Проект является открытым, независимым, нейтральным и подконтрольным сообществу - управление будет производиться управляющим комитетом, сформированным из представителей сообщества и членов ассоциации. Решения будут приниматься с учётом мнений всех участников и заинтересованных сторон. К совместной работе по сопровождению репозитория могут подключиться любые заинтересованные организации, компании и индивидуальные разработчики. Исходные тексты пакетов будут распространяться бесплатно и без ограничений.

Напомним, что компания Red Hat прекратила публичную публикацию srpm-пакетов в публичном репозитории git.centos.org и оставила в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL только репозиторий CentOS Stream. Для клиентов оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует дополнительное пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Репозиторий CentOS Stream полностью не синхронизирован с RHEL и не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/news/Open...)
  2. OpenNews: Oracle Linux продолжит поддерживать совместимость с RHEL
  3. OpenNews: AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux
  4. OpenNews: Компания SUSE объявила о создании собственного форка RHEL
  5. OpenNews: Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL
  6. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59580-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, oracle, suse, centos, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:22, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так стараются повторить идеальный РэдХат, но они как ахилес - никогда им не догнать черепаху.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:24, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что в нём идеального?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 21:25, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ему все подражают - этого достаточно
     
     
  • 4.8, Аноним (2), 21:35, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто исторически сложилось, что он подмял под себя кучу опенсорсных экосистем. Никто не хочет, но выбора нет. Это называется вендор-лок, и шляпа в нём преуспевает.
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 21:44, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всем нужна качественная поддержка, а рэдхат обладает поистине великолепными инженерами - от самих девелоперов до куа, альтернативы этим людям нет и не будет, поэтому все хотят и будут пытаться повторить, но ничего у них не получится
     
     
  • 6.25, Perlovka (ok), 23:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты по ходу не юзал ни RedHat ни их поддержку. Там три с половиной индуса отвечают скриптами, сами ни в чем не разбираются. Я такого дна давно не видел.
    И как же такие великолепные инженегры создали поделие под названием Satellite? Которое кривое, косое, тормозит и настраивается через задницу.
     
  • 2.9, лютый арчешкольник... (?), 21:42, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >никогда им не догнать черепаху.

    базовая система от оракля уже давно лучше красношляпы. осталось сделать better EPEL и шапку можно зaкапывaть.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Осталось лраклу вложить МНОГО деньгов в разработку и людей, и тогда, возможно, что то такое и будет. А сейчас это Ассоциация Халявных Клонов
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зенон, а не Ахиллес.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:27, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    SUSE пробивает очередное дно... Жаль.
     
  • 1.5, danonimous (?), 21:29, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Над и Ред ОС к ним присоединяться! И уже, наконец, перейти хотя бы на 8-ю ветку.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:30, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь SUSE конкурент Red Hat. Почему бы не создать репозиторий на своей кодовой базе, хотя уже есть openSUSE...
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:44, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Alma не позвали?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:56, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они включили задний привод. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59439
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:12, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и зачем он тогда нужен? Кому не нужна 100% совместимость с RHEL, тем и CentOS Stream сгодится.
     
     
  • 4.20, Аноним (13), 22:30, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни-ко-му!
     

  • 1.12, Zenitur (ok), 21:56, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё, как я и предсказывал, а вы заминусили. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/130979.html#36
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 21:57, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Правильно заминусовали ты предсказываешь плохое не надо так.
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё лет 10 суровый энтерпрайз посидит на RHEL, после чего все уйдут на новый

    А ты хитрый: когда через 10 лет энтерпрайз никуда не свалит с рхела, все уже давно забудут твое "предсказание".

     

  • 1.17, Аноним (17), 22:02, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А динамить пользователей из РФ они будут также, как Oracle?
     
     
  • 2.21, Аноним (13), 22:31, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что не так?
     

  • 1.19, Аноним (18), 22:14, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с EuroLinux?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:37, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По отношению к рублинуксу вырос на полпроцента.
     
     
  • 3.23, Анонин (?), 22:44, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позитивный тренд!
     

  • 1.26, Бульдох (?), 23:06, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем им это всё, чего они хотят, денег? Так им никто не даст, нас*ать под коврик Ред Хэт, это заметят только на opennet, это тупик, как и линукс на десктопе.
     
  • 1.27, DeerFriend (?), 23:06, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот делал редхат флэтпака, а он, с докером на пару, может отвязать весь софт от операционки.
    И зачем теперь этот RHEL нужен, если всё, что нужно, можно в контейнере запустить на любом дистрибутиве?
    А вместе с санкциями, пользователи примут отсутствие необходимости оплаты за ось ещё быстрее.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утилизация ресурсов должна приносить профит, а не занимать свободное время мамкиного сисопа.
     

  • 1.28, Минона (ok), 23:10, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем это сусе?
     

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