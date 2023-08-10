Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов

|
|1.1, Аноним (1), 21:22, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Так стараются повторить идеальный РэдХат, но они как ахилес - никогда им не догнать черепаху.
|
|
|
|
|
|
|
|4.8, Аноним (2), 21:35, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто исторически сложилось, что он подмял под себя кучу опенсорсных экосистем. Никто не хочет, но выбора нет. Это называется вендор-лок, и шляпа в нём преуспевает.
|
|
|
|5.10, Аноним (1), 21:44, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
всем нужна качественная поддержка, а рэдхат обладает поистине великолепными инженерами - от самих девелоперов до куа, альтернативы этим людям нет и не будет, поэтому все хотят и будут пытаться повторить, но ничего у них не получится
|
|
|
|6.25, Perlovka (ok), 23:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты по ходу не юзал ни RedHat ни их поддержку. Там три с половиной индуса отвечают скриптами, сами ни в чем не разбираются. Я такого дна давно не видел.
И как же такие великолепные инженегры создали поделие под названием Satellite? Которое кривое, косое, тормозит и настраивается через задницу.
|
|2.9, лютый арчешкольник... (?), 21:42, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>никогда им не догнать черепаху.
базовая система от оракля уже давно лучше красношляпы. осталось сделать better EPEL и шапку можно зaкапывaть.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 22:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Осталось лраклу вложить МНОГО деньгов в разработку и людей, и тогда, возможно, что то такое и будет. А сейчас это Ассоциация Халявных Клонов
|
|1.6, Аноним (6), 21:30, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Но ведь SUSE конкурент Red Hat. Почему бы не создать репозиторий на своей кодовой базе, хотя уже есть openSUSE...
|
|
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 22:12, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну и зачем он тогда нужен? Кому не нужна 100% совместимость с RHEL, тем и CentOS Stream сгодится.
|
|
|
|2.14, Аноним (13), 21:57, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Правильно заминусовали ты предсказываешь плохое не надо так.
|
|2.15, Аноним (15), 22:02, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ещё лет 10 суровый энтерпрайз посидит на RHEL, после чего все уйдут на новый
А ты хитрый: когда через 10 лет энтерпрайз никуда не свалит с рхела, все уже давно забудут твое "предсказание".
|
|1.26, Бульдох (?), 23:06, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А зачем им это всё, чего они хотят, денег? Так им никто не даст, нас*ать под коврик Ред Хэт, это заметят только на opennet, это тупик, как и линукс на десктопе.
|
|1.27, DeerFriend (?), 23:06, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот делал редхат флэтпака, а он, с докером на пару, может отвязать весь софт от операционки.
И зачем теперь этот RHEL нужен, если всё, что нужно, можно в контейнере запустить на любом дистрибутиве?
А вместе с санкциями, пользователи примут отсутствие необходимости оплаты за ось ещё быстрее.
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 23:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Утилизация ресурсов должна приносить профит, а не занимать свободное время мамкиного сисопа.
|