Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов

Компании CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE объявили о создании ассоциации разработчиков дистрибутивов OpenELA (Open Enterprise Linux Association), нацеленной на совместную разработку пакетной базы, совместимой с Red Hat Enterprise Linux. Целью ассоциации является объединение усилий разработчиков дистрибутивов в работе по обеспечению совместимости с RHEL. Среди прочего, в рамках проекта создан совместно поддерживаемый общедоступный репозиторий с исходными текстами пакетов, который можно использовать для построения дистрибутивов, полностью бинарно совместимых с RHEL, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL.

Новый репозиторий может рассматриваться как аналог прекратившего существования репозитория git.centos.org, в котором публиковались srpm-пакеты RHEL. В репозитории OpenELA будут публиковаться все необходимые исходные тексты, которые могут потребоваться для создания дистрибутивов, совместимых с ветками RHEL 8 и 9, а также возможно будет создан вариант, совместимый с веткой RHEL 7. Помимо исходных текстов пакетов проект также будет распространять инструментарий, необходимый для создания производных дистрибутивов, полностью совместимых с RHEL.

Репозиторий обещают поддерживать в соответствии с высокими стандартами качества, используя полностью открытый процесс разработки и обеспечивая оперативную публикацию обновлений и исправлений уязвимостей. Проект является открытым, независимым, нейтральным и подконтрольным сообществу - управление будет производиться управляющим комитетом, сформированным из представителей сообщества и членов ассоциации. Решения будут приниматься с учётом мнений всех участников и заинтересованных сторон. К совместной работе по сопровождению репозитория могут подключиться любые заинтересованные организации, компании и индивидуальные разработчики. Исходные тексты пакетов будут распространяться бесплатно и без ограничений.

Напомним, что компания Red Hat прекратила публичную публикацию srpm-пакетов в публичном репозитории git.centos.org и оставила в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL только репозиторий CentOS Stream. Для клиентов оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует дополнительное пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Репозиторий CentOS Stream полностью не синхронизирован с RHEL и не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой.



