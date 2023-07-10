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Oracle Linux продолжит поддерживать совместимость с RHEL

10.07.2023 22:24

Компания Oracle заявила о готовности продолжать поддержание совместимости с Red Hat Enterprise Linux в своём дистрибутиве Oracle Linux, несмотря на ограничение компанией Red Hat публичного доступа к исходным текстам пакетов RHEL. Потеря доступа к эталонным исходным текстам пакетов повышает вероятность появления проблем с совместимостью, но компания Oracle готова устранять данные проблемы, если они затрагивают клиентов. Компания Oracle также приветствует создание производных дистрибутивов, как общественных, так и коммерческих, и готова сотрудничать с другими производителями дистрибутивов для облегчения совместной работы над Oracle Linux и сертификации продуктов Oracle для других дистрибутивов.

Отмечается, что Oracle пытается помочь в создании лучшей серверной операционной системы на базе Linux, распространяемой без ограничений, бесплатно доступной для всех и позволяющей получить недорогую и качественную техническую поддержку. Oracle участвует в жизни сообщества и вносит существенный вклад к разработку ядра Linux, файловых систем и инструментария, что приносит пользу не только клиентам компании, но и всем пользователям Linux.

Решение обеспечения в Oracle Linux совместимости в RHEL прежде всего обусловлено желанием избежать лишней фрагментации в сообществе Linux. Достигнутый уровень совместимости позволяет сертифицировать программное обеспечение Oracle для RHEL, даже если оно создаётся и тестируется только в Oracle Linux. В отличие от Red Hat компания Oracle всегда предоставляла возможность бесплатного доступа к готовым сборкам и исходным текстам пакетов, и обязуется придерживаться подобной практики в будущем, не требуя заключения дополнительных соглашений, которые, по мнению Oracle, нарушают права пользователей, предоставляемые лицензией GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.oracle.com/news/an...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.8 и 9.2
  3. OpenNews: Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux
  4. OpenNews: Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat
  5. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
  6. OpenNews: Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59420-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:42, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Красавчики, респект, уважуха
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:43, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Rhel  стали очень душный дистрибутив выпускать. Аминь
     
     
  • 2.4, beck (??), 22:47, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, да.
     

  • 1.3, beck (??), 22:46, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Если Oracle переметнётся на дебиан, вот это будет бомба.

    Ну а так, в общем логично и понятно, Oracle деньги зарабатывает не на линуксе, но платформу иметь и тестировать нужно.

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:48, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы Oracle не прекрывалась фрагментацией, а тупо делала свой Oracle
    Linux на рснове дебиана, шапка уже бы канула в лету.
     
  • 1.6, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 22:50, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Месть — блюдо, которое подаётся холодным.
    Помните истерику, которую устроили красношапка с гуглом, когда оракл купил сан? Не дав ещё толком разобраться с активами они требовали передать «сообществу» (читай лично им) права на торговую марку ООо, и возбудили разработчиков ОО на раскол.

    Прошло около десятка лет и оракл бьёт красношапку под дых. Возможно он и на похоронах гугла станцует.

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:38, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот куда таперича надо присасываться всяким Альмам, Роки и прочим деривативам.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:38, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? (пока нет, но подходы еще того центоса похоже влоб больше не сработают, потому оракель щупает новые подходы).
     
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