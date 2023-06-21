CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL

Компания Red Hat объявила об изменении подхода к публикации исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux и прекращении публикации кода пакетов в Git-репозитории git.centos.org. Единственным публично доступным источником исходных текстов пакетов RHEL теперь будет репозиторий CentOS Stream. Для клиентов и партнёров Red Hat будет оставлена возможность загрузки кода пакетов, соответствующих релизам RHEL, через клиентский портал компании, доступ к которому требует наличия учётной записи.

Для проектов CentOS и CentOS Stream новая модель распространения исходных текстов не приведёт к заметным изменениям, но сторонним дистрибутивам, таким как AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux и EuroLinux, создаваемым путём пересборки пакетов RHEL, придётся значительно пересмотреть свои процессы разработки или обходными путями получать доступ к коду пакетов из релизов RHEL.

Суть изменений в том, что в git.centos.org публиковались исходные тексты пакетов уже выпущенных релизов, а в репозитории CentOS Stream развивается код пакетов для ещё не выпущенных релизов, т.е. CentOS Stream выступает в качестве непрерывно обновляемой основы при разработке RHEL, которая не обеспечивает полную бинарную совместимость с RHEL (CentOS Stream можно рассматривать как подобие тестовых "ночных" сборок RHEL).

Прекращение публикации пакетов в git.centos.org объясняется тем, что дистрибутив CentOS трансформировался в CentOS Stream и больше не собирается из исходных текстов пакетов RHEL. CentOS Stream преподносится как рекомендуемый и приоритетный проект, а поддержание отдельных репозиториев признано неэффективным.



