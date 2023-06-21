CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL

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|1.2, Аноним (2), 18:25, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Тоесть разработчикам AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux и EuroLinux придется купить хотя бы по одной лицензии на RHEL чтобы качать исходники пакетов. Молодцы прадованы RedHat плюс 4 новых покупателя.
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|2.6, name (??), 18:35, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+39 +/–
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Они разработчики, а не дураки. Сбросятся вчетвером на одну лицензию.
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|2.7, Аноним (7), 18:36, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Их всё равно плавно и монотонно выжмут с рынка это же IBM они могут позволить себе действовать неторопливо. Так глядишь в системд что-нибудь щелкнет и все неугодные дистры превратятся в тыкву.
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|4.34, Quad Romb (ok), 19:31, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чём - закопают?
Те, кто брали у них исходники - не приносят им никакой прибыли.
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|5.42, Аноним (7), 19:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Народ перестанет за бесплатно обучаться их ОС и они получат ещё один z/OS вместе с AIX.
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|6.50, Quad Romb (ok), 19:53, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Народ перестанет за бесплатно обучаться их ОС и они получат ещё один
> z/OS вместе с AIX.
Толковый народ будет учить то, владение чем требуется для того, чтобы пройти собеседование при устройстве на работу.
В России РедХат никому в этом смысле уже не нужен.
А вот на западном рынке им бояться того, что их кто-то подвинет пока не стоит.
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|7.55, Аноним (7), 20:10, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В каком-нибудь 2000-ом году кто-то рассуждал один в один как ты про AIX ну куда вы денетесь это же стандарт UNIX. И где они? Сколько уже было таких компаний та же Sun так же думала, она тоже была в фаворе какое-то время. Ничего время покажет что никто не учится ни на своих ни на чужих ошибках.
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|9.62, Аноним (7), 20:29, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Давай про деньги выручка IBM с 2011 года упал со 100 млрд до 60 млрд в 2022 го... текст свёрнут, показать
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|7.111, Славик (ok), 22:44, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Толковый народ на западе ориентируется на облака где RHEL НЕ доминирует. Народ делает сертификации по облакам а не по отдельным линухам.
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|3.44, Аноним (44), 19:42, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Лол вот именно - ето ж айбием. Последние тридцать лет с рынка выжимают их. Ну или освежите мне память, кого и вкуда выжал айбием в последние тридцать лет. Ладно, в последние 50 лет?
Айбием сегодня - чисто финансовая компания, которая просто распродает имеющиеся у них на руках ресурсы. Когда ресурсы кончатся, начальство скажет "всем спасибо все свободны".
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|4.58, Аноним (7), 20:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Sun, DEC, на секундочку Red Hat они просто купили. Если уж на то пошло не осталось в целом вообще никого в корп сегменте. А БизнесМашина всегда была нацелена только на него домашние пользователи побоку.
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|4.102, Аноним (102), 22:26, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IBM сегодня - лидер рынка полноценных квантовых компьютеров. Все остальные - дно по сравнению с ним, кроме нескольких организаций в КНР.
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|5.106, Neandertalets (ok), 22:35, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно входит в 5-10 лидеров, но совсем не лидер в единственном числе. Пытаются туда войти (серьёзно пытаются, тут сложно спорить), но в абсолютные лидеры им ещё далековато.
Или вы не в курсе компании D-Wave Systems, например?
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|5.118, Quad Romb (ok), 23:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> IBM сегодня - лидер рынка полноценных квантовых компьютеров. Все остальные - дно
> по сравнению с ним, кроме нескольких организаций в КНР.
А как Вы определили лидерство IBM в этой области?
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|6.127, Аноним (127), 23:54, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Больше интересует определение полноценного квантового компьютера. Особенно в свете того что физика твердого тела (т.е. вся полупроводникавая техника) основана на квантовой физике. А при нынешних размерах элементов в районе 10 нм и подавно не обойтись без квантов
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|7.130, Quad Romb (ok), 00:00, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше интересует определение полноценного квантового компьютера. Особенно в свете того
> что физика твердого тела (т.е. вся полупроводникавая техника) основана на квантовой
> физике. А при нынешних размерах элементов в районе 10 нм и
> подавно не обойтись без квантов
Ну, тут, в принципе определение может быть таким - "Квантовый компьютером называется устройство, которое позволяет производить наперёд заданные и многократно воспроизводимые операции с кубитами".
То есть, если кому-то удастся переворачивать кубиты с помощью чайной ложечки - то она тоже будет квантовым компьютером.
Несмотря на свои макроразмеры.
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|1.3, Анонус (?), 18:29, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да это все мелочи. Главное помнить что BSD это ненастоящая свобода, а вот GPL...
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|2.4, Аноним (4), 18:33, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Только вот в случае BSD лицензии redhat могла бы закрыть код вообще для всех. А тут она обязана как минимум давать код покупателям. А покупатели могут уже, если захотят, выложить в открытый доступ.
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|Часть нити удалена модератором
|5.25, JackONeill (?), 19:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо быть Вангой, чтобы понять что ты не Ванга. Иначе ты нашла способ писать с того света. Дай ссылку на инструкцию!
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|2.11, Аноним (4), 18:46, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раз уж существует возможность проигнорировать все возможные проблемы с софтом и оборудованием ОС BSD, то можно представить, что эта операционная система также развита и прекрасна, как и ее конкурент - ОС Linux. Ну а далее - только несравненная эффективность и стабильность BSD и поражающая многообразием конфигураций и количеством пользователей Linux. Такая ирония в сравнении поможет понять, что в любой технологии есть свои достоинства и недостатки, и нет идеального выбора, который абсолютно соответствовал бы всем критериям.
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|3.43, Аноним (43), 19:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раз уж существует возможность проигнорировать все возможные проблемы с софтом и оборудованием
Если бы у дедки был прикуп, он жил бы в Сочи.
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|2.57, Аноним (4), 20:20, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот многие хейтят BSD, а может не стоит слушать титулованных Linux специалистов и самому поставить BSD... Проверить, насколько хороша эта система. Как такая идея, товарищи?
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|3.66, Аноним (7), 20:33, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у них на древнем хламе стоит эта фря, они используют её как роутер причём дома, и жутко гордятся как они пошли на перекор системе.
Как БСД в прод ставить там даже кубер не запуститься только если в виртуалке.
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|1.5, Аноним (7), 18:33, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ахаха, вот и сказочке конец, а кто не верил что так и будет тому тоже конец.
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|4.20, Quad Romb (ok), 18:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Альт и РедОС - не занимаются потоковой пересборкой исходников от Red Hat.
Люди сами строят свою систему, используя, как и другие дистрибутивы, компоненты с открытым кодом.
Что там с Росой - не очень в курсе, но судя по отголоскам того, что здесь раздаются - они также этим не занимаются.
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|5.90, Аноним (90), 21:52, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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они используют не компоненты с открытым кодом, а комменты с опеннета
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|6.91, Quad Romb (ok), 21:53, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они используют не компоненты с открытым кодом, а комменты с опеннета
"Они" - это кто?
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|4.22, Аноним (22), 19:01, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Альту без разницы, у них от rpm-мира только пакетный менеджер же.
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|5.32, Zvezda (ok), 19:23, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Нет, у них пакетный мэнэджер apt-get (не путать с apt). Вообще Альт, это гибрид - пакеты от RHLE, а пакетный мэнэджер от Debian.
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|6.33, Аноним (33), 19:31, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В альте пакетный менеджер apt-rpm.
В альте нет пакетов от RHEL или от Debian. Репозиторий Сизиф собирается из открытых репозиториев свободных проектов.
Вы либо толстый тролль, либо вам надо подучить матчасть
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|7.54, Zvezda (ok), 20:07, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Читайте внимательно - я не говорил, что в Альте пакеты от RHLE или Debian, Альт ИСПОЛЬЗУЕТ формат пакетов rpm, Альт ИСПОЛЬЗУЕТ пакетный мэнеджер apt-get (apt) для установки rpm-пакетов https://www.altlinux.org/Управление_пакетами. Пекетного мэнеджера apt-rpm нет и никогда не существовало.
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|7.135, maximnik0 (?), 00:54, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В альте нет пакетов от RHEL
Сейчас не знаю, но одно время были специфичные ядра от RHEL, для контейнеров и виртуализации.
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|2.13, Ванга (?), 18:48, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Платить американцам за доступ к исходникам будут, все просто.
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|2.17, Sluggard (ok), 18:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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С которыми? Калькулейт — это Гента, Альт и Роса пересборкой Центоси не занимались, и бинарно-совместимы с RHEL не были, Астра на Debian...
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|3.24, Zvezda (ok), 19:05, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Все rpm-пакеты идут от RHEL, а deb-пакеты от Debian. Так устроен мир Linux. Можно конечно всё из исходников собрать в любой пакет, но это очень трудоёмко, и под силу только Альтам.
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|4.28, Quad Romb (ok), 19:09, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм.
Ничего не имею против Альтов.
Скорее всего, даже наоборот.
Но они такие не одни - и это хорошо.
РедОС, как раз-таки, все свои базовые компоненты собирает из исходников.
Астра, поскольку сертифицирована Debian-сообществом как Debian-совместимая, позволяет ставить пакеты от совместимой ветки Debian - но все свои базовые пакеты они собирают сами, и модифицируют их тоже сами.
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|4.30, Sluggard (ok), 19:12, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Все rpm-пакеты идут от RHEL, а deb-пакеты от Debian. Так устроен мир
> Linux.
Нет. Так устроена твоя нездоровая фантазия.
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|5.37, Zvezda (ok), 19:33, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Что бы спорить со взрослыми, надо много знать, учи матчасть) А если серьёзно, то все rpm совместимы с rpm, все deb совместимы с deb, и бинанарно и по всякому, потому, что это формат (стандарт). Кто с этим форматом (стандартом) не согласет, используют альтернативы (снапы, апимаджи, флэтпака).
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|6.67, Admino (ok), 20:41, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если серьёзно, то все rpm совместимы с rpm, все deb совместимы с deb, и бинанарно и по всякому, потому, что это формат (стандарт).
Вот это приход!
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|6.109, freehck (ok), 22:39, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что бы спорить со взрослыми, надо много знать, учи матчасть)
Очень хороший совет. Вам стоит всерьёз задуматься о том, чтобы ему последовать.
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|4.46, Котофалк (?), 19:47, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Все rpm-пакеты идут от RHEL
нет.
> а deb-пакеты от Debian
нет
> Так устроен мир Linux.
Он устроен несколько сложнее. Да, есть дистры, которые сделаны на пакетной базе "родительских", но в целом это не так.
> Можно конечно всё из исходников собрать в любой пакет, но это очень трудоёмко, и под силу только Альтам.
Народ уже совсем @#$%нулся со своим отношением к бинарным пакетам. Алё, проснитесь. Это не магия и не слёзы единорогов, это грязный компилятор тупо повторяет что написано в спеках (ебилдах, и т.д.). В этом нет магии. И трудоёмкость этого процесса в эпоху CI/CD может испугать только компилятор и мистиков из позапрошлого века. Но компилятору начхать.
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|6.61, Quad Romb (ok), 20:25, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы начинали с фразы "Что теперь будет с rpm-дистрами "отесественного" производства?"
Как Ваши ссылки соотносятся с этим Вашим первоначальным вопросом?
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|3.35, danonimous (?), 19:31, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У Росы есть какие-то дистрибутивы, которые переименованные RHEL по сути. Ред ОС то же самое. И ещё какие-то ГосЛинуксы были.
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|4.45, Quad Romb (ok), 19:43, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Ред ОС то же самое"
Ну, если Вам так хочется - пусть для Вас оно будет то же самое.
В конце концов, реальное положение дел, где РедОС - абсолютно самостоятельный дистрибутив - от этого не изменится.
Вот когда-то команда которая делала РедОС - начинала с ГосЛинукс для службы приставов.
Так там да - был немножко доработанный RedHat.
Но времена уже давно изменились.
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|5.110, danonimous (?), 22:41, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, я понимаю, что они там новый софт по возможности бэкпортируют, так как базовая RHEL 7 сильно устарела. Вы не в курсе, они в каком году на 8-ю RHEL переедут, а то 7-я End-Of-Life по сути?
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|6.113, пох. (?), 22:45, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в каком году на 8-ю RHEL переедут, а то 7-я End-Of-Life
> по сути?
а в никаком - исходников-то им теперь не видать.
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|6.120, Quad Romb (ok), 23:22, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, я понимаю, что они там новый софт по возможности бэкпортируют, так
> как базовая RHEL 7 сильно устарела. Вы не в курсе, они
> в каком году на 8-ю RHEL переедут, а то 7-я End-Of-Life
> по сути?
В каком году РедОс переедет на 8-ую RHEL?
Я думаю, что ни в каком.
Они не являются действующим деривативом RHEL и развиваются самостоятельно.
Например, в несертифицированной редакции РедОС 7.3 уже 6-ое ядро в репозиториях лежит.
Какового ядра Вы ни 7-ом ни в 8-ом RHEL днём с огнём не найдёте.
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|4.133, Имя (?), 00:23, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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РедОС не является переименованным RHEL, а барахтается самостоятельно. Достаточно сравнить версии ПО в том и в другом, чтобы это стало очевидно.
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|3.38, User (??), 19:33, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да ничего не будет - как не пользовался никто калькой так и не начнёт ).
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|4.125, Аноним (121), 23:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ком ту геза ) Она и сама не особо хочет. Загрузчик вон не встаёт у последней ночнушки.
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|1.16, Quad Romb (ok), 18:54, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странно, что они не сделали этого раньше.
За Oracle Linux я не переживаю - у этих-то команда потянет всё своё добро поддерживать.
А вот всем остальным пересборщикам, скорее всего, станет скучно.
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|3.29, Quad Romb (ok), 19:11, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, а OL главная задача всё-таки - быть надёжной платформой для работы того ПО, которое они продают.
А не чему-то там соответствовать.
И эта задача Oracle, быть надёжной платформой, как показало время - им вполне по силам.
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|2.36, Анонус (?), 19:32, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Странно, что они не сделали этого раньше.
> За Oracle Linux я не переживаю - у этих-то команда потянет всё
> своё добро поддерживать.
> А вот всем остальным пересборщикам, скорее всего, станет скучно.
Вот как раз Оракль один их первых кандидатов на выбывание. Потому что для них это был чистый профицит. А если собирать самим - увеличатся расходы, и общая выгодность резко упадет. Это энтуазисты могут годами просто так что-то делать.
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|3.41, Quad Romb (ok), 19:36, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Чистый профицит" ?
То есть, та команда в OL, которая делает UEK - делает его бесплатно?
Надо же - как интересно устроен мир корпоративной разработки глазами некоторых комментаторов.
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|4.47, Котофалк (?), 19:49, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помилуйте, разве я мог бы предложить даме пересборку? Это же чистый профицит!
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|2.51, Quad Romb (ok), 19:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И вам в +1 раз ответят, что крупные фирмы не используют такое понятие как "десктопы" - а используют понятия "сервисы" и "рабочие места".
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|2.136, nikita (?), 01:01, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну для примера Софт для разработки микросхем. Три большие компании лидеры отрасли Cadence, Snopsys, Siemens(купили Mentor). В мире 99.99% микросхем спроектировано с помощью софта этих компаний. Все настолько серьезно, что когда вы отправляете топологию микросхемы на производства у вас требуют лицензию и ее проверяют у этих компаний. И TSMC, SMIC, Intel, GlobalFoundries и т.д. Есть еще компании Keysight Technologies, National Instruments, Rohde & Schwarz они выпускают приборы и софт для проектирования и разработки радиосистем(5g, 6g, wifi, lora, zigbee, радары, спутники), фотоники. У них тоже полно софта специализированного. Компани MathWorks выпускающая MATLAB. Все эти компании нацелены на 2 дистрибутива Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise Desktop. И в софте от этих компаний столько legacy там интерфейс и подозреваю код местами не менялся с 80х годов. Устанавливаешь софт, а там csh, а не bash. TCL вообще развивается во всю. Вот где то 1-2 годика назад начали начали поддерживать RHEL 8 производители софта. Так как этот софт еще рожден еще на UNIX и почти не изменялся, он на винде никогда скорее всего и не появится. Кое что есть на windows, но это очень мало. И поверьте замучаешься ставить на какой-нибудь современный дистрибутив или не на родной. Зависимостей тьма и очень много legacy. Компилить только если. А гаранти, что будет правильно работать. А вдруг ошибка будет в результате работы программы математическая и к чему это может привести. А сколько станков, систем управления на таком линуксе. Поверьте проблема серьезней, чем кажется, когда продукция промышленности станет дороже, заметят все. Если вот эти переделки Centos станут неюзабельными, то компании некоторые начнут платить за RHEL чаще и это повлияет на нас с вами.
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|1.53, User (??), 20:02, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кококо-микрософт, говорили они. ЕЕЕ - говорили они.
Падержи мой чай! В межделмаше еще мама гейцева работала )))
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|1.60, Chromium (ok), 20:24, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Привет. Я попробую пересказать эту новость более простыми словами.🙂
Компания Red Hat, которая делает дистрибутив Linux для бизнеса, решила изменить способ, как она делится исходным кодом своих программ с другими разработчиками. Раньше она выкладывала код на сайте git.centos.org, а теперь она будет выкладывать его только на сайте CentOS Stream. Это значит, что другие дистрибутивы Linux, которые пересобирали программы из Red Hat, теперь не смогут легко получать код из готовых релизов Red Hat, а только из тестовых версий CentOS Stream. Для обычных пользователей Red Hat это ничего не меняет, но для других проектов Linux это может быть проблемой.
Надеюсь, это было полезно.😊
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|2.72, Аноним (72), 20:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, но тому, кто имеет готовый продукт, код предоставить должны...
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|2.73, Quad Romb (ok), 21:02, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А разве можно закрыть код GPL?
> Объясните кто -нибудь популярно.
Все кто покупают поддержку на дистрибутивы RH - как получали код, так и будут получать его дальше на всё время действия контракта.
Кто не имеет возможности покупать эту поддержку - будут получать код из репозиториев CentOS Stream.
Короче, всё закончилось хорошо.
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|3.94, пох. (?), 22:01, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все кто покупают поддержку на дистрибутивы RH - как получали код, так и будут получать его дальше
не исключаю что нет. не так же.
Т.е. следующий логичный шаг - сделать какую-нибудь феерично неудобную пакость позволяющую только путем многих приседаний и отжиманий вручную через три веб-морды, две капчи и четыре раза подтвердив пароль скачать один пакет.
Если нужен второй - повторить все заново.
Это намертво сломает все подделки кроме оракловой (тот конечно может нанять стаю бангалорских по числу пакетов и заставить тех скачивать - но неочевидно, захочет ли)
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|4.105, Аноним (102), 22:33, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем же? Просто автоматизированно - после заключения договора. А неавтоматизированно - по письменной заявке и на компакт-диске почтой.
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|5.112, пох. (?), 22:44, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем же? Просто автоматизированно - после заключения договора.
и что помешает каждому васяну с роки альмой и хрензнаетчтолинуксом поназаключать договоров ?
> А неавтоматизированно - по письменной заявке и на компакт-диске почтой.
не годится. Не прокатит по критерию общепринятого способа. Общепринят такой был двадцать лет назад.
А вот ручное скачивание и максимум грабель для пытающихся его автоматизировать - вполне. И ни с какими компактдисками запариваться не придется.
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|6.128, penetrator (?), 23:59, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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препятствование в скачивании - потенциальный иск,
мешать они могут но не сильно, скорее всего все ограничиться отсутствием инфраструктуры, например скоростью скачивания, отсутствием истории разработки, и т.д.
но явно препятствовать - нихт
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|2.85, Аноним (44), 21:34, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если верить fsf - нельзя. если верить редгад - можно. что скажет штатовский суд - хз.
нельзя только опеннетовским анонимам верить, это вам любой первокласссник скажет.
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|3.95, пох. (?), 22:02, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну попробуй усложнить жизнь редхату. В предположении что ты автор не хеловрота а чего-то скажем из арсенала gnu.
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|1.132, Kuromi (ok), 00:08, 22/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, IBM продолжает строить огроженный загончик? Вот так и заканчивается свобода - по мановению руки злой Мегакорпорации.
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