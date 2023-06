CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL

4.58 , Аноним ( 7 ), 20:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Sun, DEC, на секундочку Red Hat они просто купили. Если уж на то пошло не осталось в целом вообще никого в корп сегменте. А БизнесМашина всегда была нацелена только на него домашние пользователи побоку.

5.71 , eugener ( ok ), 20:52, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это Oracle купил Sun, а не IBM.

6.97 , Neandertalets ( ok ), 22:07, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и с DEC тоже не то: насколько помню, Compaq прибрал к рукам.

4.102 , Аноним ( 102 ), 22:26, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – IBM сегодня - лидер рынка полноценных квантовых компьютеров. Все остальные - дно по сравнению с ним, кроме нескольких организаций в КНР.

5.106 , Neandertalets ( ok ), 22:35, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно входит в 5-10 лидеров, но совсем не лидер в единственном числе. Пытаются туда войти (серьёзно пытаются, тут сложно спорить), но в абсолютные лидеры им ещё далековато.

Или вы не в курсе компании D-Wave Systems, например?

5.118 , Quad Romb ( ok ), 23:08, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > IBM сегодня - лидер рынка полноценных квантовых компьютеров. Все остальные - дно

> по сравнению с ним, кроме нескольких организаций в КНР. А как Вы определили лидерство IBM в этой области?

6.127 , Аноним ( 127 ), 23:54, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше интересует определение полноценного квантового компьютера. Особенно в свете того что физика твердого тела (т.е. вся полупроводникавая техника) основана на квантовой физике. А при нынешних размерах элементов в районе 10 нм и подавно не обойтись без квантов

7.130 , Quad Romb ( ok ), 00:00, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Больше интересует определение полноценного квантового компьютера. Особенно в свете того

> что физика твердого тела (т.е. вся полупроводникавая техника) основана на квантовой

> физике. А при нынешних размерах элементов в районе 10 нм и

> подавно не обойтись без квантов Ну, тут, в принципе определение может быть таким - "Квантовый компьютером называется устройство, которое позволяет производить наперёд заданные и многократно воспроизводимые операции с кубитами".

То есть, если кому-то удастся переворачивать кубиты с помощью чайной ложечки - то она тоже будет квантовым компьютером.

Несмотря на свои макроразмеры.