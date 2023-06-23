AlmaLinux и Rocky Linux перестроят свои процессы с учётом ограничения доступа к коду пакетов RHEL

Проекты AlmaLinux и Rocky Linux, публикующие бинарно совместимые сборки Red Hat Enterprise Linux, опубликовали заявления c планом дальнейших действий после ограничения компанией Red Hat публичного доступа к исходным текстам пакетов RHEL. Публично код пакетов RHEL теперь можно будет получить только через непрерывно обновляемый репозиторий CentOS Stream. Среди основных проблем перехода AlmaLinux и Rocky Linux на CentOS Stream отмечается рассинхронизация публикации пакетов для RHEL и CentOS Stream. В частности, не все исходные тексты пакетов, присутствующих в RHEL, переносятся в CentOS Stream в то же время и в том же порядке. Например, обновления, связанные с устранением уязвимостей в пакетах с ядром Linux, могут публиковаться в CentOS Stream с некоторой задержкой. Также нет никаких гарантий, что пакеты появятся в репозитории CentOS Stream в момент выпуска релиза RHEL или после него. Более того, номера версий пакетов в CentOS Stream и RHEL не всегда совпадают. Проблема также возникает со сроками поддержки - CentOS Stream обновляется в течение 5 лет после релиза, а полное время жизни дистрибутив RHEL составляет 10 лет, т.е. CentOS Stream не может быть источником обновлений в последние 5 лет жизненного цикла дистрибутива. Для клиентов компания Red Hat оставила возможность загрузки кода srpm-пакетов RHEL через закрытый раздел сайта, на котором действует дополнительное пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию RHEL. Использование в AlmaLinux и Rocky Linux srpm-пакетов, загруженных через клиентский портал Red Hat, сопряжено с юридическими рисками. AlmaLinux и Rocky Linux намерены продолжить формирование сборок, воспроизводящих пакеты Red Hat Enterprise Linux, полностью бинарно совместимых, идентичных по поведению (на уровне ошибок) и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Дистрибутивам придётся переработать внутренние процессы формирования релизов, но для пользователей и партнёров ничего не изменится, проекты как и раньше продолжат оперативно формировать сборки. Для исключения перерыва в поставке обновлений оба проекта вначале задействуют временный обходной вариант обода ограничений, после чего планируют определить долгосрочную стратегию и реализовать более продуманное долгосрочное решение, варианты которого пока обсуждаются. В качестве временного решения проект AlmaLinux намерен переключиться на отслеживание изменений из репозитория CentOS Stream, а также использовать репозитории Oracle Linux для продолжения формирования обновлений пакетов с устранением уязвимостей. Формируемые обновления будут дополнительно проверяться и подгоняться для достижения полной совместимости с обновлениями от RHEL, не нарушая при этом заданные компанией Red Hat условия лицензирования. Временное решение Rocky Linux заключается в создании дополнительного репозитория "git.rockylinux.org/staging/rhel-src/rpms", отслеживании рассинхронизированных обновлений, получении связанных с отсутствующими обновлениями srpm-пакетов обходным путём и их ручной загрузке в репозиторий staging. Первое время пакеты планируют получать через подписку на RHEL. Попутно планируют провести юридический анализ предложенной модели и возможности размещения srpm-пакетов в своём репозитории без изменения бренда.



