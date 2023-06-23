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AlmaLinux и Rocky Linux перестроят свои процессы с учётом ограничения доступа к коду пакетов RHEL

23.06.2023 08:31

Проекты AlmaLinux и Rocky Linux, публикующие бинарно совместимые сборки Red Hat Enterprise Linux, опубликовали заявления c планом дальнейших действий после ограничения компанией Red Hat публичного доступа к исходным текстам пакетов RHEL. Публично код пакетов RHEL теперь можно будет получить только через непрерывно обновляемый репозиторий CentOS Stream. Среди основных проблем перехода AlmaLinux и Rocky Linux на CentOS Stream отмечается рассинхронизация публикации пакетов для RHEL и CentOS Stream.

В частности, не все исходные тексты пакетов, присутствующих в RHEL, переносятся в CentOS Stream в то же время и в том же порядке. Например, обновления, связанные с устранением уязвимостей в пакетах с ядром Linux, могут публиковаться в CentOS Stream с некоторой задержкой. Также нет никаких гарантий, что пакеты появятся в репозитории CentOS Stream в момент выпуска релиза RHEL или после него. Более того, номера версий пакетов в CentOS Stream и RHEL не всегда совпадают. Проблема также возникает со сроками поддержки - CentOS Stream обновляется в течение 5 лет после релиза, а полное время жизни дистрибутив RHEL составляет 10 лет, т.е. CentOS Stream не может быть источником обновлений в последние 5 лет жизненного цикла дистрибутива.

Для клиентов компания Red Hat оставила возможность загрузки кода srpm-пакетов RHEL через закрытый раздел сайта, на котором действует дополнительное пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию RHEL. Использование в AlmaLinux и Rocky Linux srpm-пакетов, загруженных через клиентский портал Red Hat, сопряжено с юридическими рисками.

AlmaLinux и Rocky Linux намерены продолжить формирование сборок, воспроизводящих пакеты Red Hat Enterprise Linux, полностью бинарно совместимых, идентичных по поведению (на уровне ошибок) и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Дистрибутивам придётся переработать внутренние процессы формирования релизов, но для пользователей и партнёров ничего не изменится, проекты как и раньше продолжат оперативно формировать сборки. Для исключения перерыва в поставке обновлений оба проекта вначале задействуют временный обходной вариант обода ограничений, после чего планируют определить долгосрочную стратегию и реализовать более продуманное долгосрочное решение, варианты которого пока обсуждаются.

В качестве временного решения проект AlmaLinux намерен переключиться на отслеживание изменений из репозитория CentOS Stream, а также использовать репозитории Oracle Linux для продолжения формирования обновлений пакетов с устранением уязвимостей. Формируемые обновления будут дополнительно проверяться и подгоняться для достижения полной совместимости с обновлениями от RHEL, не нарушая при этом заданные компанией Red Hat условия лицензирования.

Временное решение Rocky Linux заключается в создании дополнительного репозитория "git.rockylinux.org/staging/rhel-src/rpms", отслеживании рассинхронизированных обновлений, получении связанных с отсутствующими обновлениями srpm-пакетов обходным путём и их ручной загрузке в репозиторий staging. Первое время пакеты планируют получать через подписку на RHEL. Попутно планируют провести юридический анализ предложенной модели и возможности размещения srpm-пакетов в своём репозитории без изменения бренда.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/imp...)
  2. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.8 и 9.2
  5. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.2, развиваемого основателем CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59332-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rockylinux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:33, 23/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    > дополнительное пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию RHEL.

    Разве право на редистрибуцию не прописано в ГПЛ? Требуется пояснительная бригада.

     
     
  • 4, Аноним (4), 09:37, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее, да, но по факту все эти пересборки Редхата ещё вырезают трейдмарки.
     

  • 2, Guser (?), 09:34, 23/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо ibm за нашу счастливую реальность.
     
  • 3, Аноним (4), 09:36, 23/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    FSF приди, порядок наведи!
     
  • 5, Аноним (5), 09:39, 23/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и подошла к концу эпоха беззаботной глупости и фанатичности..
     
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