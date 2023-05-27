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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.8 и 9.2

27.05.2023 05:45

Компания Oracle опубликовала выпуски дистрибутива Oracle Linux 9.2 и 8.8, созданные на основе пакетных баз Red Hat Enterprise Linux 9.2 и 8.8, cоответственно, и полностью бинарно совместимого с ними. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 9.8 ГБ и 880 МБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакетов с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18 и 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7 Update 1 (UEK R7U1), основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9.2/8.8 и RHEL 9.2/8.8 полностью идентичны (список изменений можно посмотреть в анонсах RHEL 9.2 и 8.8).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.2, совместимого с RHEL
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.2, развиваемого основателем CentOS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59206-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Cyber100 (ok), 06:05, 27/05/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    я тут из пещеры вылез. подскажите, а данным сабжем вообще кто-то пользуется. вот, чтобы так, по-настоящему, а не в виртуалке джаст фор фан покрутить?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 06:59, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В облаке от Оракл.
     
  • 2.3, Аноним (3), 07:07, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я вот многое сейчас пробую развлекаясь попытками завести нормальный установленный линукс и подружить его с Creative AE-7 на плате от MSI Z790-A Pro. Они там в техподдержке послали качать BIOS/UEFI версии которой нет на сайте и с неделю что никак не разродятся фиксами ACPI  и прочего веселья типа убийства файловой системы, невозможности установить Void Linux и до кучи крайне слабая совместимость с линуксами. Писал как-то чувак даже на англоязычных форумах мол не грузится ни один линукс с такой звуковой картой. На самом же деле можно загрузить Artix Plasma версии и Manjaro в режиме с проприетарными драйверами, но надо отрубать при загрузке заставку через клавишу ESC. Неофициальная версия со Sway тоже может грузиться но уже только впрямую. Artix грузится только с DVD, но его работоспособность корявая, поэтому пока только Manjaro. Не работают соответственно Void, Gentoo, Slackware, Arch, Antix, MX, Puppy, Rosa (да, даже отечественный линукс не грузится). Если Oracle заведется после установки тогда можно его оставить. Если он загрузится хотя бы как-то.
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 07:43, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чуда не случилось и Оракл повесился в кернел панике при загрузке после установки.
    Можно закапывать.
     
  • 3.5, Анонимный Аноним Анонимирует Анонимно (?), 07:44, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая захватывающая история (нет)
     
  • 3.7, verh010m (ok), 08:34, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А опензюзя?
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 08:45, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Clear Linux пока тоже провал. Ругается на то что шина не была инициализирована.
    Многие дистрибутивы имеют свои сообщения об одной и той же проблеме.
    Вечером Сусю попробую обязательно.
     
  • 2.6, Анонимный Аноним Анонимирует Анонимно (?), 07:47, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуются, конечно! А, чёб не пользоваться? Ядро, правда, редко видел чтоб оракловое ставили, а во всём остальном этот тот же rhel.
     
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