Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.8 и 9.2

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|1.1, Cyber100 (ok), 06:05, 27/05/2023 [ответить]
|+3 +/–
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я тут из пещеры вылез. подскажите, а данным сабжем вообще кто-то пользуется. вот, чтобы так, по-настоящему, а не в виртуалке джаст фор фан покрутить?
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|2.3, Аноним (3), 07:07, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я вот многое сейчас пробую развлекаясь попытками завести нормальный установленный линукс и подружить его с Creative AE-7 на плате от MSI Z790-A Pro. Они там в техподдержке послали качать BIOS/UEFI версии которой нет на сайте и с неделю что никак не разродятся фиксами ACPI и прочего веселья типа убийства файловой системы, невозможности установить Void Linux и до кучи крайне слабая совместимость с линуксами. Писал как-то чувак даже на англоязычных форумах мол не грузится ни один линукс с такой звуковой картой. На самом же деле можно загрузить Artix Plasma версии и Manjaro в режиме с проприетарными драйверами, но надо отрубать при загрузке заставку через клавишу ESC. Неофициальная версия со Sway тоже может грузиться но уже только впрямую. Artix грузится только с DVD, но его работоспособность корявая, поэтому пока только Manjaro. Не работают соответственно Void, Gentoo, Slackware, Arch, Antix, MX, Puppy, Rosa (да, даже отечественный линукс не грузится). Если Oracle заведется после установки тогда можно его оставить. Если он загрузится хотя бы как-то.
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|3.4, Аноним (3), 07:43, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чуда не случилось и Оракл повесился в кернел панике при загрузке после установки.
Можно закапывать.
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|4.8, Аноним (3), 08:45, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Clear Linux пока тоже провал. Ругается на то что шина не была инициализирована.
Многие дистрибутивы имеют свои сообщения об одной и той же проблеме.
Вечером Сусю попробую обязательно.
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