Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.8 и 9.2

Компания Oracle опубликовала выпуски дистрибутива Oracle Linux 9.2 и 8.8, созданные на основе пакетных баз Red Hat Enterprise Linux 9.2 и 8.8, cоответственно, и полностью бинарно совместимого с ними. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 9.8 ГБ и 880 МБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакетов с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18 и 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7 Update 1 (UEK R7U1), основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9.2/8.8 и RHEL 9.2/8.8 полностью идентичны (список изменений можно посмотреть в анонсах RHEL 9.2 и 8.8).



