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Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.2, развиваемого основателем CentOS

17.05.2023 08:21

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 9.2, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.2 и CentOS 9 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64 и s390x (IBM Z). Публикация сборок для архитектуры ppc64le (POWER9) отложена из-за выявления серьёзной проблемы c работой Python 3.9. Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 9.2 можно познакомиться в анонсе RHEL 9.2. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакетов openldap-servers-2.6.2, а в репозитории NFV п пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization). В Rocky Linux также поддерживаются репозитрии CRB (Code Ready Builder с дополнительными пакетами для разработчиков, пришёл на смену PowerTools), RT (пакеты для работы в режиме реального времени), HighAvailability, ResilientStorage и SAPHANA (пакеты для SAP HANA).

Дистрибутив развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2
  4. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.1, развиваемого основателем CentOS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.2, совместимого с RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59144-rocky
Ключевые слова: rocky, linux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, mikhailnov (ok), 09:25, 17/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А откуда там KDE взялся?
     
     
  • 2.16, ццццццц (?), 10:15, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из сторонних реп, наверное. Какой-нить EPEL
     

  • 1.8, Тот_ещё_аноним (ok), 09:28, 17/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый лучший бизнес тот, который повторяется
    Грегори собрал народ, все дружно поработали, Грегори продал проект для закрытия и пошёл на второй круг
    Не взлетит)
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:08, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что мыши кактусы просто обожают, может м взлетит
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:19, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока что летит хорошо, релизы даже быстрей стали, чем были у центоса.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:48, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так конкуренция. И ещё из забавного что фанатики разных центосей любят в одном комменте писать про поддержку 10 лет, а потом радуются как быстро выходят релизы. Зачем тебе новые релизы если ты старый собрался держать 10 лет?
     
     
  • 4.24, BeLord (ok), 13:13, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровень поддержки, поддержка может означать только патчи безопасности, а может добавление нового оборудования и патчи безопасности, это разные поддержки.
     

  • 1.19, Самый Лучший Гусь (?), 10:23, 17/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит прикольно но мне непонятно как вообще до такого додумались
     
  • 1.23, AndreyChe (?), 12:48, 17/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не успевает за Almoy и Oracle по релизам
     

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