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Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.1, развиваемого основателем CentOS

28.11.2022 09:04

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 9.1, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Выпуск отмечен, как готовый для рабочих внедрений. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.1 и CentOS 9 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le (POWER9) и s390x (IBM Z). Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 9.1 можно познакомиться в анонсе RHEL 9.1. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакетов openldap-servers-2.6.2, PyQt builder 1.12.2 и spirv-headers 1.5.5, а в репозитории NFV п пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization). В Rocky Linux также поддерживаются репозитрии CRB (Code Ready Builder с дополнительными пакетами для разработчиков, пришёл на смену PowerTools), RT (пакеты для работы в режиме реального времени), HighAvailability, ResilientStorage и SAPHANA (пакеты для SAP HANA).

Дистрибутив развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.1
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.1
  4. OpenNews: Google представил сборку Rocky Linux, оптимизированную для Google Cloud
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, развиваемого основателем CentOS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.7, развиваемого основателем CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58208-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, centos, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:23, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Единственный из rhel-клонов в котором можно без плясок с бубуном вернуть network-scripts и выпилить networkmanager
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:04, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alma 9 тоже без проблем с network-scripts, проверено, но пора уже уходить с этих скриптов, хотя бы на systemd-networkd если networkmanager очень не нравится (кроме того что кушает процессорное время непонятно на что, не очень и плох если правильно подходить к настройке).
     

  • 1.3, xrensgory (?), 10:03, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно конечно очень надо, ага.
    Вернуть можно и в RHEL 9.1. Вопрос только зачем. Конечно если вы серваки баш скриптами админите которые от предыдущего админа хранятся, то оно и понятно. А так Роки самый тормозной и плане релизов и в плане errata. Бесполезное наколеночное поделие на фоне божественной Альмы xD
     
     
  • 2.5, знаючтотоповерхам (?), 10:37, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да что ты, дорогой? какие бэш скрипты? мы си-эл-айку нетворкменеджера тегаем исключительно через терраформ! и это дро...во нам нравится, успокаивает нервы...
     
     
  • 3.7, xrensgory (?), 11:03, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    молодцы
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:50, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В плане релизов куда ты торопишься на своей локалхосте обновлять на новые версии? Ты участвуешь в конкурсе на скоростное обновление? А так Роки единственный клон редхата на который имеет смысл обращать внимание.
     
     
  • 3.12, xrensgory (?), 12:14, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну скажем не на локалхосте, а что-то в районе 6000+ вм.
    И меня больше интересует своевременная публикация errata, а не миноры как таковые.
    И у роки с этим очень плохо, как и у цЭнтОСа ранее.
    Я же не заставляю вас переходить на Альму, можете и дальше пердолиться с Рокки.
    Но тезис, что Рокки единственный из клонов достойный внимания не соответствует действительности, а скорее наоборот. Вероятнее всего вы сделали выбор в пользу Рокки среди других клонов и теперь он достоен ВАШЕГО внимания, а конвертироваться в Альму ссыкотно и остается жрать после того, как господа откушали )))
     

  • 1.6, ryoken (ok), 11:01, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О..
    Неделя красношляпиума ж вроде прошла? :)
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:51, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта музыка будет вечной если ...
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:32, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Роки - единственный нормальный клон
     
     
  • 2.11, Марк Ш. (?), 12:13, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет нормальных клонов, они все ненормальные. Полгода прошло с релиза RHEL 9, пакетов Transmission до сих пор нет в EPEL. Flatpak не пашет из-за каких-то багов в OpenSSL. Позорище.
     
     
  • 3.13, xrensgory (?), 12:24, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EPEL нормально наполняется примерно к середине жизненного цикла текущего мажора, я вот например ждал сборки zabbix-агентов, хотя в моем окружении пока нет ни одной действующей девятки, из-за отсутствия необходимых пакетов как-раз. За фтатпак не скажу, snap работает. Хотя если вы ищете Transmission, то скорее всего юзаете для десктопа. Яб не стал юзать EL на WS, есть более подходящие дистры.
    А так обычно к x.3 все стабилизируется, EL 9-ка вообще примерно как windows 9 ))
     

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