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Google представил сборку Rocky Linux, оптимизированную для Google Cloud

14.07.2022 17:02

Компания Google опубликовала сборку дистрибутива Rocky Linux, которая позиционируется как официальное решение для пользователей, которые применяли CentOS 8 в Google Cloud, но столкнулись с необходимостью миграции на другой дистрибутив в связи с досрочным прекращением сопровождения CentOS 8 компанией Red Hat.

Для загрузки подготовлено два системных образа: обычный и специально оптимизированный для достижения максимальной сетевой производительности в окружении Compute Engine. Для пользователей Rocky Linux в Google Cloud также отныне доступна коммерческая поддержка, предоставляемая при участии компании Ctrl IQ, поддерживающей разработку Rocky Linux и учреждённой основателем проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://cloud.google.com/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, развиваемого основателем CentOS
  3. OpenNews: Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта
  4. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  5. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57504-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pavlinux (ok), 17:09, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сами собрали, сами к себе грузят, сами поддерживают, ...
    Написали бы ботов, которые придумывают проблемы,
    к ним ботов которые их решают, сами бы себя обслуживали.
    SkyNet отлюбил себя сам! Ни одного кожаного не пострадало! Profit!  
     
     
  • 2.3, DeerFriend (?), 17:14, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это называется хаос-тестированием, в гугле давно применяется.
     
     
  • 3.5, pavlinux (ok), 17:19, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В новости упоминается "основатель проекта", он явно лишний в этой схеме.
     
     
  • 4.7, DeerFriend (?), 17:37, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это часть пиара.  
    Смотрите, у нас поддержка от самого основателя, значит нам можно доверять.  
    Никто же не уточняет, что весь проект является по сути пересборкой rpm от ibm.
     
     
  • 5.11, Аноним (-), 18:12, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ЦентОС был другим? И именно не за это ли люди любили ЦентОС?
     
     
  • 6.13, DeerFriend (?), 18:14, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут речь шла не про центось, а про причины упоминания "лишнего звена" в новости.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 17:13, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм...впрочем теперь становится понятно, на чьи деньги раплодились все эти альмы/роки.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:47, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чьи?
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:17, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чего только не придумают, лишь бы не использовать Pop!_OS...
     
  • 1.6, Бывалый смузихлёб (?), 17:28, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    роки же только недавно в принципе начала существовать со слёзными обещаниями основателя что "ну теперь то уж точно не сольёт за деньги корпорастам, как он это сделал с центосью"

    Оно даже до прода не дошло - а уже слилось, похоже, гуглу

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 17:49, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Rocky настоящий приемник CentOS, не то что альма и прочие
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:54, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с альмой что не так? Украинские корни напрягают или что?
     
  • 3.15, НяшМяш (ok), 19:06, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > приемник

    А кто передатчик?

     

  • 1.12, Аноним (-), 18:13, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзайте! Рокки Линукс от самого основателя ЦентОС!
     
  • 1.14, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:35, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кому оно теперь нужно? Гугол уже не вызывает доверия, после санкционного давления. Вообще: всё ещё остались верующие в надёжность облачных сервисов?
     
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