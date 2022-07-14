Google представил сборку Rocky Linux, оптимизированную для Google Cloud

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|1.1, pavlinux (ok), 17:09, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сами собрали, сами к себе грузят, сами поддерживают, ...
Написали бы ботов, которые придумывают проблемы,
к ним ботов которые их решают, сами бы себя обслуживали.
SkyNet отлюбил себя сам! Ни одного кожаного не пострадало! Profit!
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|3.5, pavlinux (ok), 17:19, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости упоминается "основатель проекта", он явно лишний в этой схеме.
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|4.7, DeerFriend (?), 17:37, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это часть пиара.
Смотрите, у нас поддержка от самого основателя, значит нам можно доверять.
Никто же не уточняет, что весь проект является по сути пересборкой rpm от ibm.
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|6.13, DeerFriend (?), 18:14, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут речь шла не про центось, а про причины упоминания "лишнего звена" в новости.
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|1.2, Жироватт (ok), 17:13, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм...впрочем теперь становится понятно, на чьи деньги раплодились все эти альмы/роки.
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|1.6, Бывалый смузихлёб (?), 17:28, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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роки же только недавно в принципе начала существовать со слёзными обещаниями основателя что "ну теперь то уж точно не сольёт за деньги корпорастам, как он это сделал с центосью"
Оно даже до прода не дошло - а уже слилось, похоже, гуглу
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|2.9, Аноним (8), 17:49, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rocky настоящий приемник CentOS, не то что альма и прочие
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|1.14, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:35, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кому оно теперь нужно? Гугол уже не вызывает доверия, после санкционного давления. Вообще: всё ещё остались верующие в надёжность облачных сервисов?
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