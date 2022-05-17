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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, развиваемого основателем CentOS

17.05.2022 07:54

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это третий стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.6 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. В том числе предложены новые модули perl:5.32, php:8.0, container-tools:4.0, eclipse:rhel8, log4j:2, и обновлены версии LLVM Toolset 13.0.1, GCC Toolset 11.2.1, Rust Toolset 1.58.1, Go Toolset 1.17.7, java-17-openjdk, NetworkManager 1.36.0, rpm-ostree 2022.2, bind 9.11.36 и 9.16.23, Libreswan 4.5, audit 3.0.7, samba 4.15.5, 389 Directory Server 1.4.3.

Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакета с почтовым клиентом Thunderbird с поддержкой PGP и пакета open-vm-tools. В репозиторий rockypi входит пакет "rasperrypi2" с ядром Linux 5.15, включающим улучшения для работы на платах Rasperry Pi на базе архитектуры Aarch64. В репозитории nfv предлагается набор пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.6, продолжающий развитие CentOS 8
  3. OpenNews: Официально представлен дистрибутив CentOS Stream 9
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57198-rocky
Ключевые слова: rocky, linux
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Опоздали?
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:51, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    OEL тоже сегодня выкатили
     
  • 1.3, Аноним (2), 08:52, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    "компания Red Hat предоставила возможность"

    купить суппорт и остаться без него и без бабла.
    редхат- в топку.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:09, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > купить

    Если у человека нет мозгов, его не жаль.

     

  • 1.4, Аноним (-), 09:08, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS.

    Неплохо. Пацаны юзайте Роки Линукс!

     
  • 1.6, Аноним (5), 09:10, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    На четвертом пне заведется?
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:10, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чувак один раз всех продал и ему понравилась бизнес-модель)
     
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