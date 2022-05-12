Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.6, совместимого с RHEL

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 8.6, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.6 и полностью бинарно совместимого с ним. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 11 ГБ (appstream) и 1.6 ГБ. Дистрибутив в том числе может использоваться для замены ветки CentOS 8, сопровождение которой прекращено в конце 2021 года.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Сборки, предоставляемые по платной подписке и бесплатно, идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.



