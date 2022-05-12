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Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.6, совместимого с RHEL

12.05.2022 06:43

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 8.6, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.6 и полностью бинарно совместимого с ним. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 11 ГБ (appstream) и 1.6 ГБ. Дистрибутив в том числе может использоваться для замены ветки CentOS 8, сопровождение которой прекращено в конце 2021 года.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Сборки, предоставляемые по платной подписке и бесплатно, идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

  1. Главная ссылка к новости (https://en.euro-linux.com/blog...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.6
  3. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  4. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.5 (2111), финальный в серии 8.x
  5. OpenNews: Прекращение сопровождения CentOS 8.x
  6. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57176-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:10, 12/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Еще один.
     
  • 2, Аноним (2), 08:13, 12/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Который сам умеет выполнять rm -rf )))
     
  • 3, Аноним (3), 08:17, 12/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Совсем как взрослые мальчики, со своим собственным энтерпрайзным дистрибутивом.
     
  • 4, Аноним (2), 08:33, 12/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Дайте угадаю какой у него логотип такой угловатый да?
     
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