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Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.6, продолжающий развитие CentOS 8

12.05.2022 20:03

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.6, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.6 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM64 и ppc64le в форме загрузочного (830 МБ), минимального (1.6 ГБ) и полного образа (11 ГБ). Позднее дополнительно обещают сформировать Live-сборки, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.6 и может использоваться в качестве прозрачной замены CentOS 8. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*, созданию репозитория "devel" с дополнительными пакетами и сборочными зависимостями.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

Дополнительно можно отметить получение стартапом Ctrl IQ, обеспечивающим поддержку разработки дистрибутива Rocky Linux, инвестиций в размере 26 млн долларов. Дистрибутив Rocky Linux нацелен на занятие места классического CentOS и создан Грегори Курцером (Gregory Kurtzer), основателем проекта CentOS. Помимо участия в разработке Rocky Linux компания Ctrl IQ также развивает основанный на Rocky Linux технологический стек для организации высокопроизводительных вычислений на предприятиях.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.6
  3. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  4. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.5, продолжающий развитие CentOS 8
  6. OpenNews: Предварительный выпуск AlmaLinux 9, основанный на ветке RHEL 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57179-almalinux
Ключевые слова: almalinux, centos, rhel, redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:16, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хватит
     
  • 1.2, Аноним (1), 20:17, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже достатачно
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:17, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Горшочек, не вари.
     
     
  • 2.8, john_erohin (?), 22:06, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с точностью до наоборот.
    чем больше болгеносов - тем веселее жить (тем кто понимает),
    и тем выше порог вхождения вайти.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 22:37, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но не в один же день и наперегонки. Скоро будут кластеры строить, чтобы на 15 минут раньше свой центос выпустить.
     

  • 1.4, aaaaa (?), 20:42, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ALMALINUX 1: 0 ORACLE LINUX
     
     
  • 2.11, Попай (?), 23:08, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы сравниваете разные вещи. Альма - клон клона. А Oracle Linux собирается на исходниках оригинального RHELa
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:01, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На четвертый пень пойдет? Биос не вырезали?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:57, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > x86_64, ARM64 и ppc64le

    Попробуйте найти среди них четвёртый пень.

     
     
  • 3.12, Аноним (6), 23:17, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> x86_64

    Понятие растяжимое. Есть еще наборы инструкций. Та же 10 винда не хочет устанавливаться без поддержки NX, хотя процессор 64 битный.

     
     
  • 4.15, lxoid (ok), 23:58, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На последние Pentium 4, которые на ядре Cedar Mill с бубном можно даже 11 винду поставить, а 10 так вообще без проблем.
     
     
  • 5.16, Аноним (6), 00:40, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Cedar Mill

    Моя AGP материнка их не поддерживает. Интересно что там по прескоттам…

     
  • 2.14, lxoid (ok), 23:56, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На тот, что на 775 пойдёт, он 64-битный, а на 478 только на двух редких экземлярах 4-ого пня, которые 64-битные.
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:29, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи - бессердечные вы собачки.
     

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