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Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9

26.05.2022 19:25

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.0, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 9 и содержащий все предложенные данной ветке изменения. Проект AlmaLinux стал первым общедоступным дистрибутивом, основанным на пакетной базе RHEL, выпустившим стабильные сборки на основе RHEL 9. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (800 МБ), минимального (1.5 ГБ) и полного образа (8 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в RHEL 9 можно познакомиться в тексте с анонсом данного продукта.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 9 доступен для загрузки
  3. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, развиваемого основателем CentOS
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.6, продолжающий развитие CentOS 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57255-almalinux
Ключевые слова: almalinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:07, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    CentOS 9 Stream это реально какая-то бэточка.
    Без "systemctl enable gdm" из коробки не заводится Worktation.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:47, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, так вот почему меня после установки в консоль вывалило. Разбираться не стал, снес.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:11, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >AlmaLinux, Rocky Linux, VzLinux, Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux.

    Сколько велосипедов наплодили, однако.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:33, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так а чем пользоваться-то?
     
  • 2.5, lxoid (ok), 20:34, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    BolgenOS Enterprise Edition
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 20:40, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принципиально новой?
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:36, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не, или rocky или оракловый линукс, остальное муть.
     
  • 1.7, васёк (?), 20:38, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    спасибо за дистр!

    Альма сила, центось могила!

     
  • 1.10, Аноним (10), 20:55, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал поставить Альмовский дистрибутив, но типа для десктопа live-media, почему-то сеть не определилась, от слова совсем.
    Занятное отношение к продукту и в 2022 году, когда в других дистрибутивах всё без проблем работает из коробки без кpacнoглaзия, в той же Fedora.

    Причём наверняка можно это всё как-то исправить, но, на фоне такого отношения к потенциальному пользователю, не особо и хочется с этим возится, таких плясок с бубном я уже боьше 10 лет не видел в "десктопных линуксах".
    С Rocky та же фигня, у них продукт схожий, "до степени смешения" и такая же фигня.

    При установке через ventoy г@внакода в этом альмовском чудодистре не может задетектить целевой винт для установки, видит ТОЛЬКО установочную флэшку, с которой запускается.
    Причём, опять же, с той же Fedora и здесь никаких проблем нет. Это к вопросу о том, благодаря кому это не работает, как надо.

    "Это какой-то... позор?!"

    Я не знаю, какой такой принципиальный момент решается подобными дефолтами г@внаконды, неужели хотя бы в продуктах, который сделан, вроде как для десктопов нельзя сделать хотя бы как в Fedora, раз от упоротой г@внаконды не можете избавиться, так хоть дефолтное поведение и возможности подтяните до состояния Fedora, а то выглядит всё очень печально!

     
     
  • 2.11, васёк (?), 21:10, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    привет сотрудникам redhat 👋
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:26, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CentOS Stream 9 как обычно опаздывает с выходом. Уже всё конкуренты релиз оформили.
     

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