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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.7, развиваемого основателем CentOS

17.11.2022 10:49

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 8.7, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это третий стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64. Дополнительно формируются сборки для облачных окружений Oracle Cloud Platform (OCP), GenericCloud, Amazon AWS (EC2), Google Cloud Platform и Microsoft Azure, а также образы для контейнеров и виртуальных машин в форматах RootFS/OCI и Vagrant (Libvirt, VirtualBox, VMWare).

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.7 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. Например, предложены новые модули ruby:3.1, maven:3.8, mercurial:6.2, Node.js 18 и обновлены версии GCC Toolset 12, LLVM Toolset 14.0.6, Rust Toolset 1.62, Go Toolset 1.18, Redis 6.2.7, Valgrind 3.19, chrony 4.2, unbound 1.16.2, opencryptoki 3.18.0, powerpc-utils 1.3.10, libva 2.13.0, PCP 5.3.7, Grafana 7.5.13, SystemTap 4.7, NetworkManager 1.40, samba 4.16.1.

Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакета с почтовым клиентом Thunderbird с поддержкой PGP и пакета open-vm-tools. В репозитории nfv предлагается набор пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

Проект переведён под покровительство недавно созданной организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом.

Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Примечание: Несколько часов назад состоялись релизы Red Hat Enterprise Linux 9.1 и AlmaLinux 9.1, но новость о них будет опубликована позднее.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, развиваемого основателем CentOS
  3. OpenNews: Google представил сборку Rocky Linux, оптимизированную для Google Cloud
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, развиваемого основателем CentOS
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.7
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.7, продолжающий развитие CentOS 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58133-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:06, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть ли у этого потока подделок какие-то преимущества перед Oracle Linux? Тут стоит ещё спросить были ли у оригинальной вечно-протухшей CentOS какие-либо преимущества.
     
     
  • 2.7, DBA (??), 11:38, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как запасной вариант если оракал закроет свой дистр
     
  • 2.10, Хейтер (?), 11:52, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >преимущества перед Oracle Linux?

    Зависит от того где разворачиваете дистрибутив. Если 2го марта 2022г не читали Twitter, то есть сохраненные копии:

    "On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the
    world and in support of both the elected government of
    Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle
    Corporation has already suspended all operations in
    the Russian Federation"

     
     
  • 3.14, Аноним (1), 11:58, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. никаких отличий?
     
     
  • 4.16, Хейтер (?), 12:03, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >никаких отличий?

    - если не считать потока счастья от коллективной моральной поддержки 150тыс сотрудников Oracle или бесконечной печали от того что они вас ненавидят. Короче, "зависит от того где разворачиваете дистрибутив"

     
  • 3.15, лютый ж.... (?), 12:03, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >suspended all operations

    бред. скачивать дают (в отличие от монги например), большего и не надо

     
     
  • 4.17, Хейтер (?), 12:12, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >бред

    - ну не совсем. Кроме скачивания у них есть услуги по платной техподдержке дистрибутива для организаций, каковые вероятно перестали быть доступны в РФ.

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:55, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только одно: есть шанс что шляпа задумается - как так вышло, что они закопали один шляпоклон, а на его месте выросло десять и что-нибудь с этим сделает.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:24, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, что покупать всех.
     
     
  • 4.21, кактуз (?), 12:53, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно центос вернуть и все остальные сами отомрут
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:24, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый лучший дистрибутив, от самого лучшего раздатчика CentOS. Ура!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:14, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    который кинул тогда, кинет и сейчас
     

  • 1.8, Аноним (20), 11:48, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пиратская пиратка, от прирата у которого спиратили пиратку. Это комбо я считаю.
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:13, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, это уже третий болцентос. От роки ожидал конечно первенства, но быть в первой десятке всех форков рхела тоже неплохо.
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 12:24, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати что это за гонка обновится как можно быстрее кто там делает в реальных проектах, а не локалохостах?
     

  • 1.22, Аноним (23), 13:12, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну релиз и релиз, и чо? уже всем известно с какой гнильцой эти основатели, кинули столько людей.
     

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