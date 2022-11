Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.7

1.1 , topin89 ( ok ), 11:43, 11/11/2022 [ответить] + / – Серьёзный и неироничный вопрос к тем, кто пользуется Red Hat -- насколько оправдано использовать RedHat в сравнении с её бесплатными альтернативами? Насколько хороша там поддержка, меньше багов и прочее. Контора зарабатывает на поддержке, и приносит прибыль, значит, что-то в этом есть, интересно узнать, что именно.

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:44, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Она в РФ не продаётся - кого ты спрашиваешь?

3.3 , Без аргументов ( ? ), 11:48, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да уже кому надо юрлиц пооткрывали в Сербиях и прочих Казахстанах.

4.9 , Аноним ( 2 ), 12:23, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это обход санкций, это не честно - такое надо репортить в Министерство Любви.

2.5 , А ( ?? ), 11:51, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут много или двух ходовка. Контора развивает продукт - работает на распространение Linux-based решения. Поэтому покупка их сервиса имеет смысл, для поддержания существования. L. , как OS и как экосистема, стал столь хорош за счёт очень многих крупных коммерсов. Но, в моём опыте два участника крупных коммерсов брали бесплатно CentOS со словами: ну а чё я буду платить, если типа бесплатно есть. Один из игроков - решения для ключевых ведомств РФ. Поэтому: оправдана покупка, в долгосрочной перспективе.

2.6 , Ильяс ( ? ), 11:56, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это удобно, если что-то сломалось, а ты не можешь починить. Пишешь в RedHat тикет, а заказчику, что "это баг вендора, только он может помочь, ждём от него ответ". По сути, можно легко переложить любую проблему или даже свою некомпитетность на другое лицо, прикрывшись багом вендора.

2.7 , soomrack ( ok ), 11:58, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ИМХО, тут два ключевых момента:

1. стандартизация знаний специалистов

2. распределение отвественности п.1:

это всякие сертификаты, обучение, большое количество людей работавших с redhat, накопленная база знаний, предсказуемое будущее. соотв. альтернатива с другими дистрибутивами, это непонятный вектор развития дистрибутива, непонятные механизмы оценивания знаний специалистов, непонятно где брать поддержку по специфичным вопросам, непонятно к кому обращаться за разработкой отсутствующего функционала и т.д. п.2:

это перекладывание ответственности если проблема в дистрибутиве, если выявляются баги в совместимости с оборудованием из QVL, это всякие лицензии и сертификации, которые требуют госорганы (которые тоже таким образом назначают ответственного) и т.п. Ко всему прочему компания это постоянная рабочая группа на зарплате по закрытию уязвимостей, это взаимодействие с производителями железа, которые желают чтобы оно поддерживалось в дистрибутиве и соотв. сами в эту поддержку вкладываются... Как-то так.



1.4 , Аноним ( 4 ), 11:51, 11/11/2022 [ответить] +1 + / – PedeRust Toolset 1.62 and GoVno Toolset 1.18... живы будем - не помрем!

1.8 , Zenitur ( ok ), 12:22, 11/11/2022 [ответить] + / – Отлично, ждём когда обновится CentOS

Ой

И что теперь делать?