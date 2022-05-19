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Red Hat Enterprise Linux 9 доступен для загрузки

19.05.2022 12:55

Компания Red Hat объявила о готовности для загрузки установочных образов и репозиториев дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9. О выходе новой ветки было официально объявлено неделю назад, но сборки опубликованы с небольшим запозданием. Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 9 размещены в Git-репозитории CentOS. Готовые установочные образы доступны только для зарегистрированных пользователей Red Hat Customer Portal, но для оценки функциональности также можно использовать iso-образы проекта CentOS Stream 9, который использован в качестве основы для построения RHEL 9. С обзором новшеств в RHEL 9 можно ознакомиться в тексте изначального анонса новой ветки.

  1. Главная ссылка к новости (https://access.redhat.com/anno...)
  2. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.6
  4. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО
  5. OpenNews: Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57216-redhat
Ключевые слова: redhat, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто первый сделает финальную исошку? Делаем ставки.
    Список претендентов (полагаю неполный) :
    Oracle Linux
    Alma Linux
    Rocky Linux
    Eurolinux
    vzLinux
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:21, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставлю 512 гигабайт HDD на Rocky.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:13, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А что новость о непонятном дистрибутиве проводящем сегрегацию клиентов делает на этом сайте ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сегрегация просто обходится. Сам вчера это сделал. Подписка оформлена.

    Красная Шапка даже страну мою удалила из списка стран. Идиоты, думают, что это поможет)

     
     
  • 3.8, Placeholder (ok), 13:46, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 14:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше вменяемых Linux дистрибутивов и нет. Одна Красная Шапка с её RHEL. Только про Debian не нужно писать, в миг накидаю 100500 косяков, некоторым уже более 10 лет, а воз и ныне там.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 14:34, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кидай
     
     
  • 6.32, Аноним (6), 14:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буду по одному косяку описывать, а потом жду твоих возражений.

    Начнем с малого.

    В инсталяторе уже завезли поддержку MiB, GiB and etc или все так же по десяткам работают? Около 12 лет никак патч элементарный не могут осилить, хотя его отправляли. Одна функция и добавить не могут) Только не нужно писать, что не это не нужно.

     
  • 5.23, theDolphin (ok), 14:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OEL более вменяемый. Просто потому что дополнительно фиксит косяки за шапкой, а не только пересобирает.
     
  • 5.27, Debian (?), 14:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Debian, вообще-то, ещё есть, алло!
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:13, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Одна просьба, не плодите новостей про рхелопересборочки.
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 13:18, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *болцентосы

    /fixed

     
  • 2.12, КО (?), 14:16, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, оставьте только православные?
    Вы видите здесь повесточку?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А она есть
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одна просьба, не плодите новостей про рхелопересборочки.

    А уменя прямопротвпололожная просьба. Ибо еще не выбрал.

     

  • 1.7, Аноним (6), 13:43, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начался отсчёт времени для выпуска CentOS Stream. Пару месяцев хватит или как в старые добрые времена - полгода ожидание?
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 14:07, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CentOS 9 Stream вышел полгода назад.
     
     
  • 3.13, Аноним (16), 14:24, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CentOS 9 Stream

    Следует одчеркнуть что это Stream, а не CentOS.

    CentOS мертв.

     
  • 3.18, Аноним (6), 14:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бета вышла, а не финальная версия.
     
     
  • 4.28, Гость (??), 14:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Stream всегда бета, финалится он в RHEL))
     
     
  • 5.34, Аноним (6), 15:02, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неверно
     
  • 4.30, Аноним (1), 14:55, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Stream - это и есть вечная бета. Финальной версии нет и уже не будет.
    Именно поэтому появилось с десяток альтернативных сборок RHEL. Чтобы бояться не каждого "yum update", а только при переходе между релизами (9.x -> 9.y).
     
     
  • 5.36, Аноним (6), 15:04, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неверно
     

  • 1.9, Андрей (??), 13:59, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы стать хорошим и полезным он должен как навоз - полежать, повонять.
    А уж потом...
     
  • 1.11, cat666 (ok), 14:12, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос!
    Кому нужен теперь сабж в России?
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 14:30, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколькими камментами выше, гражданин, обойдя все запреты...

    ДБ! (с) Лавров

     
     
  • 3.22, Аноним (6), 14:38, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты какой дистрибутив используешь?
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:28, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На 4 пне пойдет? Не имеющем аналогов
     
  • 1.20, DEF (?), 14:32, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот дистр достаточно стабилен, чтобы использовать его в качестве десктопа?
     
     
  • 2.25, Аноним (14), 14:42, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он даже по замыслу не для десктопа.
     
     
  • 3.26, Аноним (6), 14:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, сразу видно, что RHEL даже не устанавливал. При установке выбираешь соответствующий десктопу пункт и вперед. Кстати, многие организации его так и используют.
     

  • 1.24, Аноним (14), 14:41, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что эта новость делает на российском сайте в зоне .ru ? Нашей страны для этой конторы нет, к тому же это корпоративное ПО не имеющее никакого отношения к свободному.
     
     
  • 2.29, Аноним (6), 14:51, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora, Debian, SUSE, OpenSUSE и прочие дистрибутивы тоже на свалку? Они тоже соблюдают экспортные ограничения и даже если на прямую об этом не пишут. См. U.S. Export Administration Regulations
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:55, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять тупая злоба от ватников/поцреотов/фанатов Open Source.

    Ничего, что RedHat - это systemd, pipewire, gtk, gnome, wayland и список можно продолжать и продолжать: https://www.redhat.com/en/about/open-source-program-office/contributions ?

    Желаю подавиться со своей ненавистью.

    // b.

     
     
  • 3.35, Аноним (6), 15:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь писать ну такое себе
     

  • 1.33, DEF (?), 14:56, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну шо там, BTRFS уже есть из коробки, или по прежнему кормят ынтырпрайзных хомячков тухлятиной XFS?
     
     
  • 2.37, Аноним (6), 15:13, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно нет. BTRFS лютое говно.
     
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