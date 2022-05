Red Hat Enterprise Linux 9 доступен для загрузки

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сегрегация просто обходится. Сам вчера это сделал. Подписка оформлена. Красная Шапка даже страну мою удалила из списка стран. Идиоты, думают, что это поможет)

3.8 , Placeholder ( ok ), 13:46, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус

4.15 , Аноним ( 6 ), 14:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше вменяемых Linux дистрибутивов и нет. Одна Красная Шапка с её RHEL. Только про Debian не нужно писать, в миг накидаю 100500 косяков, некоторым уже более 10 лет, а воз и ныне там.

5.21 , Аноним ( 21 ), 14:34, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кидай

6.32 , Аноним ( 6 ), 14:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буду по одному косяку описывать, а потом жду твоих возражений. Начнем с малого. В инсталяторе уже завезли поддержку MiB, GiB and etc или все так же по десяткам работают? Около 12 лет никак патч элементарный не могут осилить, хотя его отправляли. Одна функция и добавить не могут) Только не нужно писать, что не это не нужно.

5.23 , theDolphin ( ok ), 14:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OEL более вменяемый. Просто потому что дополнительно фиксит косяки за шапкой, а не только пересобирает.

5.27 , Debian ( ? ), 14:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Debian, вообще-то, ещё есть, алло!