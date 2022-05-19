Red Hat Enterprise Linux 9 доступен для загрузки

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|1.1, Аноним (1), 13:13, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто первый сделает финальную исошку? Делаем ставки.
Список претендентов (полагаю неполный) :
Oracle Linux
Alma Linux
Rocky Linux
Eurolinux
vzLinux
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|1.2, Аноним (2), 13:13, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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А что новость о непонятном дистрибутиве проводящем сегрегацию клиентов делает на этом сайте ?
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|2.6, Аноним (6), 13:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сегрегация просто обходится. Сам вчера это сделал. Подписка оформлена.
Красная Шапка даже страну мою удалила из списка стран. Идиоты, думают, что это поможет)
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|4.15, Аноним (6), 14:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше вменяемых Linux дистрибутивов и нет. Одна Красная Шапка с её RHEL. Только про Debian не нужно писать, в миг накидаю 100500 косяков, некоторым уже более 10 лет, а воз и ныне там.
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|6.32, Аноним (6), 14:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буду по одному косяку описывать, а потом жду твоих возражений.
Начнем с малого.
В инсталяторе уже завезли поддержку MiB, GiB and etc или все так же по десяткам работают? Около 12 лет никак патч элементарный не могут осилить, хотя его отправляли. Одна функция и добавить не могут) Только не нужно писать, что не это не нужно.
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|5.23, theDolphin (ok), 14:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OEL более вменяемый. Просто потому что дополнительно фиксит косяки за шапкой, а не только пересобирает.
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|2.12, КО (?), 14:16, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, оставьте только православные?
Вы видите здесь повесточку?
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|2.16, Аноним (16), 14:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Одна просьба, не плодите новостей про рхелопересборочки.
А уменя прямопротвпололожная просьба. Ибо еще не выбрал.
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|1.7, Аноним (6), 13:43, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Начался отсчёт времени для выпуска CentOS Stream. Пару месяцев хватит или как в старые добрые времена - полгода ожидание?
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|3.13, Аноним (16), 14:24, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> CentOS 9 Stream
Следует одчеркнуть что это Stream, а не CentOS.
CentOS мертв.
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|4.30, Аноним (1), 14:55, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Stream - это и есть вечная бета. Финальной версии нет и уже не будет.
Именно поэтому появилось с десяток альтернативных сборок RHEL. Чтобы бояться не каждого "yum update", а только при переходе между релизами (9.x -> 9.y).
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|1.9, Андрей (??), 13:59, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чтобы стать хорошим и полезным он должен как навоз - полежать, повонять.
А уж потом...
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|2.19, Аноним (17), 14:30, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несколькими камментами выше, гражданин, обойдя все запреты...
ДБ! (с) Лавров
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|1.20, DEF (?), 14:32, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот дистр достаточно стабилен, чтобы использовать его в качестве десктопа?
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|3.26, Аноним (6), 14:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, сразу видно, что RHEL даже не устанавливал. При установке выбираешь соответствующий десктопу пункт и вперед. Кстати, многие организации его так и используют.
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|1.24, Аноним (14), 14:41, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что эта новость делает на российском сайте в зоне .ru ? Нашей страны для этой конторы нет, к тому же это корпоративное ПО не имеющее никакого отношения к свободному.
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|2.29, Аноним (6), 14:51, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedora, Debian, SUSE, OpenSUSE и прочие дистрибутивы тоже на свалку? Они тоже соблюдают экспортные ограничения и даже если на прямую об этом не пишут. См. U.S. Export Administration Regulations
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|1.33, DEF (?), 14:56, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну шо там, BTRFS уже есть из коробки, или по прежнему кормят ынтырпрайзных хомячков тухлятиной XFS?
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