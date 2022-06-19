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Уязвимости в механизме MMIO процессоров Intel

19.06.2022 14:14

Компания Intel раскрыла информацию о новом классе утечек данных через микроархитектурные структуры процессоров, позволяющих через манипуляцию с механизмом MMIO (Memory Mapped Input Output) определить информацию, обрабатываемую на других ядрах CPU. Например, уязвимости позволяют извлекать данные из других процессов, анклавов Intel SGX или виртуальных машин. Уязвимости специфичны только для CPU компании Intel, процессоры других производителей уязвимости не затрагивают.

Уязвимости проявляются в различных CPU Intel, включая процессоры на базе микроархитектур Haswell, Skylake, IceLake, Broadwell, Lakefield, Kabylake, Cometlake и Rocketlake, а также серверные процессоры Xeon EP/EX, Scalable и некоторые Atom. Для совершения атаки требуется доступ к MMIO, который, например, может быть получен в системах виртуализации, предоставляющих возможность обращения к MMIO для гостевых систем, подконтрольных атакующему. Исправление также может потребоваться для систем, использующих изолированные анклавы Intel SGX (Software Guard Extensions).

Для блокирования уязвимости требуется как обновление микрокода, так и применение дополнительных программных методов защиты, основанных на применении инструкции VERW для очистки содержимого микроархитектурных буферов в момент возвращения из ядра в пространство пользователя или при передаче управления гостевой системе. Подобная защита также применяется для блокирования ранее выявленных атак класса MDS (Microarchitectural Data Sampling), SRBDS (Special Register Buffer Data Sampling) и TAA (Transactional Asynchronous Abort).

На стороне микрокода необходимые для реализации защиты изменения предложены в майском обновлении микрокода для CPU Intel (IPU 2022.1). В ядре Linux защита от нового класса атак включена в состав выпусков 5.18.5, 5.15.48, 5.10.123, 5.4.199, 4.19.248, 4.14.284 и 4.9.319. Для проверки подверженности системы уязвимостям в MMIO и оценки активности тех или иных механизмов защиты в ядро Linux добавлен файл "/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/mmio_stale_data". Для управления включением защиты реализован загрузочный параметр ядра "mmio_stale_data", который может принимать значения "full" (включение чистки буферов при переходе в пространство пользователя и в VM), "full,nosmt" (как "full" + дополнительно отключается SMT/Hyper-Threads) и "off" (защита отключена). Отдельные исправления предложены для гипервизора Xen и операционной системы Qubes.

Суть выявленного класса уязвимостей в том, что некоторые операции приводят к копированию или перемещению данных, оставшихся после выполнения на других ядрах CPU, из одного микроархитектурного буфера в другой. Уязвимости в MMIO позволяют перенести эти остаточные данные из изолированных микроархитектурных буферов в видимые приложениям регистры или буферы CPU. Выявлено три метода извлечения остаточных данных через MMIO:

  • DRPW (Device Register Partial Write, CVE-2022-21166) - проблема с некорректной обработкой операций записи в некоторые регистры MMIO. Если размер записываемых данных меньше размера регистра, то в регистр копируется и остаточная информация из буферов заполнения (fill buffer). В итоге, процесс, инициировавший неполную операцию записи в регистр MMIO, может получить данные, оставшиеся в микроархитектурных буферах после операций, выполненных на других ядрах CPU.
  • SBDS (Shared Buffers Data Sampling, CVE-2022-21125) - утечка остаточных данных из привязанного к ядру буфера заполнения, попавших в результате перемещения из общих для всех ядер промежуточных буферов.
  • SBDR (Shared Buffers Data Read, CVE-2022-21123) - проблема походит на SBDS, но отличается тем, что остаточные данные могут попасть в видимые приложениям структуры CPU. Проблемы SBDS и SBDR проявляются только на процессорах для клиентских систем и на серверном семействе Intel Xeon E3.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: CROSSTalk - уязвимость в CPU Intel, приводящая к утечке данных между ядрами
  3. OpenNews: Предложен метод атаки для удалённого определения фрагментов памяти на сервере
  4. OpenNews: Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel (MDS)
  5. OpenNews: Выявлен новый вариант атаки Zombieload на процессоры Intel
  6. OpenNews: L1DES (CacheOut) и VRS - новые уязвимости в микроархитектурных структурах CPU Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57378-mmio
Ключевые слова: mmio, cpu, attack, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:47, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tualatin, Prescott не подвержены - ну и ладненько.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:29, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Они такие старые что  их даже никто даже и не исследовал.  
     
  • 2.11, Ыть (?), 16:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ну и ладненько

    Сидишь на четвертом пне?

     
     
  • 3.28, Билли (?), 18:31, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    туалатин - это третий
     
     
  • 4.33, Ыть (?), 18:57, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Prescott – четвертый.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:47, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я начинаю подозревать, почему в мире Дюны на ментатов перешли.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:56, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже уязвимы - отравить можно
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:55, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Если я правильно понимаю, это касается только виртуальных машин.

    Sleep well.

    // b.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:08, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у тебя конечно нет своего уютного дедика с чувствительной информацией, который на самом деле виртуальная машина.
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 17:09, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И если сайт, на котором ты платил к примеру своей банковской карточкой, не крутится на таком же уютном дедике.
     
     
  • 4.22, Kuromi (ok), 17:48, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подавляющее большинство в РФ использую оплату на гейте банка\процессора. Пилить свою прямую форму оплаты это жуткая возня с PCI DSS и это не нужно почти никому.
     
  • 3.17, Аноним (3), 17:17, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шта?

    Владельцы дедика должны сто раз уже обновить ядро, и вы в безопасности. Если они это не сделали, ищете другой хостинг.

    Вас, как пользователя, как это касается?? Локально это не скажется ни на чём вообще.

    Лишь бы минусовать, б-ть.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:06, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наша песня хороша, начинай сначала!
     
  • 1.6, Аноним (7), 15:15, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Компания Intel раскрыла, РАСКРЫЛА, КАРЛ!
     
     
  • 2.26, X86 (ok), 18:11, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по факту их раскрыли, пришлось признавать
     

  • 1.16, А где же каменты (?), 17:15, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Автор новости пишет с Украины что ли? Кликаешь на ссылки а там:

    Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси.

    Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами здесь.

    Я недоволен.

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 17:29, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы всё ещё ходите по интернету с русским ip? Вам шины ещё не прокололи за это? Только из соображений безопасности надо использовать vpn геолоцирующийся куда-нибудь туда, где Россией не пахнет. А если ещё вспомнить деятельность роскомпозора, так все сомнения отпадают окончательно.
     
     
  • 3.23, А где же каменты (?), 17:58, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мой IP - моя гордость.
     
     
  • 4.25, Sindzicat (?), 18:03, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш ip — ваша уязвимость.
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:35, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчёт "немедленно" они врут.
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:30, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пользуюсь процессорами интел и другим не советую.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 17:36, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Михаил? А DDR3?
     
  • 2.29, Корец (?), 18:52, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что плохого в процессорах интел? Как будто в процах других фирм нет уязвимостей.
     
  • 2.32, Аристарх (??), 18:54, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Вот они, гордые юзеры процессоров bye-кал! :)
     

  • 1.24, Аноним (-), 18:01, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    МИМО?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:22, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мимино
     
     
  • 3.34, Ыть (?), 18:59, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебил.
     

  • 1.30, Аристарх (??), 18:53, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выходит, индусятина не только в софтовой индустрии работает?
     
  • 1.31, YetAnotherOnanym (ok), 18:53, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данных, оставшихся после выполнения на других ядрах CPU
    > применение дополнительных программных методов защиты, основанных на применении инструкции VERW для очистки содержимого микроархитектурных буферов

    Ой, сюрпрайз, если один человек встанет из-за стола в коворкинге, за которым поработал выделенный ему час, и оставит на нём свои бумаги, в надежде, что следующий сам сгребёт их в урну - оказывается (удивительно!) что кто-то чужой может из этих бумаг что-то узнать.

     

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