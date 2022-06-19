Уязвимости в механизме MMIO процессоров Intel

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|1.3, Аноним (3), 14:55, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Если я правильно понимаю, это касается только виртуальных машин.
Sleep well.
// b.
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|2.14, Аноним (14), 17:08, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если у тебя конечно нет своего уютного дедика с чувствительной информацией, который на самом деле виртуальная машина.
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|3.15, Аноним (14), 17:09, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И если сайт, на котором ты платил к примеру своей банковской карточкой, не крутится на таком же уютном дедике.
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|4.22, Kuromi (ok), 17:48, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подавляющее большинство в РФ использую оплату на гейте банка\процессора. Пилить свою прямую форму оплаты это жуткая возня с PCI DSS и это не нужно почти никому.
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|3.17, Аноним (3), 17:17, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шта?
Владельцы дедика должны сто раз уже обновить ядро, и вы в безопасности. Если они это не сделали, ищете другой хостинг.
Вас, как пользователя, как это касается?? Локально это не скажется ни на чём вообще.
Лишь бы минусовать, б-ть.
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|1.16, А где же каменты (?), 17:15, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Автор новости пишет с Украины что ли? Кликаешь на ссылки а там:
Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси.
Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами здесь.
Я недоволен.
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|2.18, Аноним (-), 17:29, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы всё ещё ходите по интернету с русским ip? Вам шины ещё не прокололи за это? Только из соображений безопасности надо использовать vpn геолоцирующийся куда-нибудь туда, где Россией не пахнет. А если ещё вспомнить деятельность роскомпозора, так все сомнения отпадают окончательно.
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|2.29, Корец (?), 18:52, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что плохого в процессорах интел? Как будто в процах других фирм нет уязвимостей.
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|1.31, YetAnotherOnanym (ok), 18:53, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> данных, оставшихся после выполнения на других ядрах CPU
> применение дополнительных программных методов защиты, основанных на применении инструкции VERW для очистки содержимого микроархитектурных буферов
Ой, сюрпрайз, если один человек встанет из-за стола в коворкинге, за которым поработал выделенный ему час, и оставит на нём свои бумаги, в надежде, что следующий сам сгребёт их в урну - оказывается (удивительно!) что кто-то чужой может из этих бумаг что-то узнать.
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