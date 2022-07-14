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Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, развиваемого основателем CentOS

14.07.2022 22:56

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Выпуск отмечен, как готовый для рабочих внедрений. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9 и CentOS 9 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le (POWER9) и s390x (IBM Z). Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 9 можно познакомиться в анонсе RHEL 9. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакета openldap-servers-2.4.59. В репозитории NFV предлагается набор пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

Rocky Linux 9 также стал первым выпуском, сформированным с использованием новой сборочной системы Peridot, созданной разработчиками проекта и поддерживающей повторяемые сборки, позволяющие любому пользователю самостоятельно воспроизвести предоставляемые в Rocky Linux пакеты и убедиться, что они не содержат скрытых изменений. Peridot также может применяться в качестве инструментария для сопровождения и сборки отдельных дистрибутивов или для поддержания синхронизированных форков.

Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, развиваемого основателем CentOS
  3. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.0, совместимого с Red Hat Enterprise Linux
  6. OpenNews: Доступны Oracle Linux 9 и ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57506-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, redhat, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:17, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это как CentOS, но с бэкдорами. Спасибо, не нужно, уж лучше я буду пользоваться старой CentOS.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:40, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем пофиг, прикинь?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 23:44, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно человека который не разбирается)
     
  • 3.4, Аноним (1), 23:46, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знал бы ты сколько там бэкдоров так бы не говорил ;)
     
  • 2.5, avsprv (ok), 00:00, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ничего, если CentOS "канул к лету"..
     
     
  • 3.6, anonymouse (?), 00:21, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он обновляться не будет, обновления - зло.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 03:24, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И софт сам себе непишет? Заодно попатчивая вулны самолично?
     
  • 2.9, na (??), 02:13, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пруфы?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 03:00, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пруфы

    Да.

     
  • 2.12, Аноним (-), 03:24, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как CentOS, но с бэкдорами. Спасибо, не нужно, уж лучше я буду пользоваться старой CentOS.

    Старой доброй центоси уже нет. Есть centos stream но это уже совсем не то за что любили центос.

     

  • 1.7, васёк (?), 01:36, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    от того же "автора" кто продал свой стартап CentOS, который потом прибили...

    теперь новый стартап сделал - Rockey Linux...

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 02:33, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо?
     
     
  • 3.16, microsoft (?), 04:31, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты подумай... ах да.
     

  • 1.8, Аноним (11), 01:54, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat

    Т.е. перерисовали нескучные обои?

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 03:27, 15/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта перерисовка обоев позволяет легально юзать RedHat пересобраный из сорцов нашару. А с этими "обоями" видите ли оно торговая марка редхата и за ее использование васянами можно ответить в суде. А если оно из тех же сорцов но уже как бы и не редхат - тогда все честно.
     

  • 1.15, microsoft (?), 04:30, 15/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года

    Ага, подобные обещания быыылиии... ахх да, у centos, ню ню.

     
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