Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, развиваемого основателем CentOS

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Выпуск отмечен, как готовый для рабочих внедрений. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9 и CentOS 9 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le (POWER9) и s390x (IBM Z). Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 9 можно познакомиться в анонсе RHEL 9. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакета openldap-servers-2.4.59. В репозитории NFV предлагается набор пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

Rocky Linux 9 также стал первым выпуском, сформированным с использованием новой сборочной системы Peridot, созданной разработчиками проекта и поддерживающей повторяемые сборки, позволяющие любому пользователю самостоятельно воспроизвести предоставляемые в Rocky Linux пакеты и убедиться, что они не содержат скрытых изменений. Peridot также может применяться в качестве инструментария для сопровождения и сборки отдельных дистрибутивов или для поддержания синхронизированных форков.

Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



