Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.0, совместимого с Red Hat Enterprise Linux

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|1.1, DeerFriend (?), 08:41, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А в RHEL средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ идут в комплекте, без доп оплаты.
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|2.3, васёк (?), 08:48, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в топку EuroLinux, есть AlmaLinux если надо попроще, есть Oracle Linux если надо энтерпрайз
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|5.18, DeerFriend (?), 10:23, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и где у Роки 9 релиз? Нет, тогда о чëм говорить?
Б-жественный не значит успевающий за всеми :)
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|1.4, Аноним (4), 08:49, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В чем бизнес модель всех этих клонов? На чем они зарабатывают? Или рынок такой большой?
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|2.8, Ан (??), 08:57, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.
Рынок действительно большой.
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|1.21, Аноним (21), 13:01, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.0
В RedHat-мирке тоже Поповщина процветает.
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