Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.0, совместимого с Red Hat Enterprise Linux

Опубликован релиз дистрибутива EuroLinux 9.0, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.0 и полностью бинарно совместимого с ним. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 6.5 ГБ (appstream) и 1.4 ГБ. Дистрибутив аналогичен по функциональности и добавленным новшествам с RHEL 9.0.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Сборки, предоставляемые по платной подписке и бесплатно, идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.





