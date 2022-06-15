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Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.0, совместимого с Red Hat Enterprise Linux

15.06.2022 08:35

Опубликован релиз дистрибутива EuroLinux 9.0, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.0 и полностью бинарно совместимого с ним. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 6.5 ГБ (appstream) и 1.4 ГБ. Дистрибутив аналогичен по функциональности и добавленным новшествам с RHEL 9.0.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Сборки, предоставляемые по платной подписке и бесплатно, идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.


  1. Главная ссылка к новости (https://en.euro-linux.com/blog...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, развиваемого основателем CentOS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.6, совместимого с RHEL
  5. OpenNews: Предварительный выпуск Oracle Linux 9
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57360-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DeerFriend (?), 08:41, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А в RHEL средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ идут в комплекте, без доп оплаты.
     
     
  • 2.3, васёк (?), 08:48, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в топку EuroLinux, есть AlmaLinux если надо попроще, есть Oracle Linux если надо энтерпрайз

     
     
  • 3.10, DeerFriend (?), 09:01, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не путайте украинский клон с б-жественным (от создателя центос) rocky linux.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:16, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и где у Роки 9 релиз? Нет, тогда о чëм говорить?
     
     
  • 5.18, DeerFriend (?), 10:23, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и где у Роки 9 релиз? Нет, тогда о чëм говорить?

    Б-жественный не значит успевающий за всеми :)

     
     
  • 6.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:45, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо не значит дорого!
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:49, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В чем бизнес модель всех этих клонов? На чем они зарабатывают? Или рынок такой большой?
     
     
  • 2.6, васёк (?), 08:52, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вкусно - и точка.
    вот и вся бизнесмодель
     
     
  • 3.11, Ooiiii (?), 09:01, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ресторан 'аналоговнет'
     
  • 2.7, An onymous (?), 08:52, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На импортозамещении
     
  • 2.8, Ан (??), 08:57, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

    Рынок действительно большой.

     

  • 1.12, Онаним (?), 09:33, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем оно, если уже OL9 на подходах?
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:51, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хоть бы обои показали, а то чё так?
     
     
  • 2.16, ыы (?), 10:18, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они бинарно совместимы с RHEL :)
     
  • 2.20, Kol (ok), 11:33, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DistroWatch к вашим услугам
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:01, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.0

    В RedHat-мирке тоже Поповщина процветает.

     

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