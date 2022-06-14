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Предварительный выпуск Oracle Linux 9

14.06.2022 11:33

Компания Oracle представила предварительный выпуск дистрибутива Oracle Linux 9, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 9 и полностью бинарно совместимого с ней. Для загрузки без ограничений предложен установочный iso-образ, размером 8 ГБ, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 9 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7, основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9 и RHEL 9 полностью идентичны.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.6 и бета-выпуск ядра Unbreakable Enterprise Kernel 7
  3. OpenNews: Официально представлен дистрибутив CentOS Stream 9
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP4
  5. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57351-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Можно объединять новости про все клоны шляпы в одну мининовость? Мол так и так - вышел очередной релиз Red Hat, все 15 клонов тестируют свои мощные скрипты по выпиливанию логотипов и вот-вот выкатят свои поделки?
     
     
  • 2.3, Иван Ворстаненко (?), 11:52, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Могут быть изменения, специфичные для данного клона. Нет нужды читать тогда простыню однопостную, поискав там нужный и интересный тебе клон. Лучше по отдельности и интересам. Это же очевидно.
     

  • 1.2, Иван Ворстаненко (?), 11:50, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Больше клонов красной шапки богу клонов красной шапки! :)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:58, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь трехсинебуквенных
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:52, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не даёт скачать,пишет: "To speak with an Oracle sales".
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:38, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал несколько образов - все качаются.
     

  • 1.6, Анонус (?), 12:06, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вобще у оракакла конечно интересная позиция. Красношляпа пилит свой коммерческий продукт, что-то там разрабатывает, вкладывает силы и деньги, потом продает. Оракакал просто берет и отдает чужое бесплатно. Но свои собственные разработки почему-то только за (большие) деньги. Лицемерненько как-то.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:09, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценят своих разработчиков, их труд
     
  • 2.11, 1 (??), 12:48, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вообще-то он своё ядро тоже бесплатно раздаёт ...
     
  • 2.13, YetAnotherOnanym (ok), 13:40, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, Оракл ещё и патчи от Шапки расчёсывает и приводит в порядок.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    до всех рано или поздно доходит, что убунта - лучший дистр. и до этих дойдёт, станет ubuntu-based
     
     
  • 2.10, brJm (?), 12:47, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох! знатно посмеялся. Хороший анекдот, пишите еще.
     

  • 1.12, Аноним (-), 13:16, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Oracle Linux 9

    Дожили!

     
     
  • 2.14, ИмяХ (?), 13:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро доживём до Microsoft Linux, Apple Linux, Samsung Linux и Autodesk Linux
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:08, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если раньше было непонятно какой из клонов RHEL лучше, то сейчас такого вопроса больше нет.
    AlmaLinux оперативнее всех делает и релизы и обновления.
     
     
  • 2.16, brJm (?), 14:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем все эти клоны, когда скачал родной RHEL 9 и пользуйся бесплатно.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:16, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он бесплатный только для разрабов и только на одну машину.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:20, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 16 машин с недавних пор.
     
  • 2.17, Аноним (18), 14:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё лучше вариант.

    Качаем RHEL, ставим, обновления качаем в виде SRPM, собираем, ставим. Не нужны никакие клоны, вы гоняете оригинал бесплатно.

    // b.

     
     
  • 3.20, Аноним (-), 14:26, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, когда есть Rocky Linux?!
     
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