Предварительный выпуск Oracle Linux 9

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|1.1, Аноним (1), 11:50, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Можно объединять новости про все клоны шляпы в одну мининовость? Мол так и так - вышел очередной релиз Red Hat, все 15 клонов тестируют свои мощные скрипты по выпиливанию логотипов и вот-вот выкатят свои поделки?
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|2.3, Иван Ворстаненко (?), 11:52, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Могут быть изменения, специфичные для данного клона. Нет нужды читать тогда простыню однопостную, поискав там нужный и интересный тебе клон. Лучше по отдельности и интересам. Это же очевидно.
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|1.6, Анонус (?), 12:06, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вобще у оракакла конечно интересная позиция. Красношляпа пилит свой коммерческий продукт, что-то там разрабатывает, вкладывает силы и деньги, потом продает. Оракакал просто берет и отдает чужое бесплатно. Но свои собственные разработки почему-то только за (большие) деньги. Лицемерненько как-то.
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|2.11, 1 (??), 12:48, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вообще-то он своё ядро тоже бесплатно раздаёт ...
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|1.9, Аноним (9), 12:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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до всех рано или поздно доходит, что убунта - лучший дистр. и до этих дойдёт, станет ubuntu-based
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|2.14, ИмяХ (?), 13:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро доживём до Microsoft Linux, Apple Linux, Samsung Linux и Autodesk Linux
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|1.15, Аноним (15), 14:08, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если раньше было непонятно какой из клонов RHEL лучше, то сейчас такого вопроса больше нет.
AlmaLinux оперативнее всех делает и релизы и обновления.
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|2.16, brJm (?), 14:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем все эти клоны, когда скачал родной RHEL 9 и пользуйся бесплатно.
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|2.17, Аноним (18), 14:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ещё лучше вариант.
Качаем RHEL, ставим, обновления качаем в виде SRPM, собираем, ставим. Не нужны никакие клоны, вы гоняете оригинал бесплатно.
// b.
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