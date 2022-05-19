Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.6 и бета-выпуск ядра Unbreakable Enterprise Kernel 7

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8.6, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.6. Для загрузки без ограничений распространяется установочный iso-образ, размером 8.6 ГБ, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6, основанное на ядре Linux 5.4 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs.

В новой версии Oracle Linux предложен выпуск ядра Unbreakable Enterprise Kernel R6U3, в котором стабилизирована поддержка протокола WireGuard, расширены возможности интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring, улучшена поддержка вложенной виртуализации на системах с CPU AMD, расширена поддержка NVMe. В остальном функциональность выпусков Oracle Linux 8.6 и RHEL 8.6 полностью идентична (список изменений в Oracle Linux 8.6 повторяет список изменений в RHEL 8.6).

Дополнительно компания Oracle проводит тестирование бета-выпуска варианта ядра Unbreakable Enterprise Kernel 7 (UEK R7), развиваемого для Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, после релиза будут опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 7 основан на ядре Linux 5.15 (UEK R6 базировался на ядре 5.4), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Из ключевых изменений в ядре UEK R7 выделяется улучшение поддержки архитектуры Aarch64, переход на систему динамической отладки DTrace 2.0, улучшение поддержки Btrfs, расширение возможностей подсистемы eBPF, новый контроллер распределения памяти slab (slab memory controller), детектор расщеплённых блокировок ("split lock") и поддержка Multipath TCP (MPTCP).

Кроме Oracle Linux, в качестве альтернатив RHEL 8.x также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



