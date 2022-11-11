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Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.7, продолжающий развитие CentOS 8

11.11.2022 11:44

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.7, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.7 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, s390x и ppc64le в форме загрузочного (820 МБ), минимального (1.7 ГБ) и полного образа (11 ГБ). Позднее планируют сформировать Live-сборки, а также образы для плат Raspberry Pi, WSL, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.7 и может использоваться в качестве прозрачной замены CentOS 8. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.7
  3. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9
  5. OpenNews: Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, развиваемого основателем CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58092-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rhel, centos, redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:47, 11/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вот эту новость надо было в "главные" выносить, а не наоборот. Редакция не права.
     
  • 2, Аноним (2), 11:47, 11/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Заголовок некорректный. Этот дистрибутив не развивает, а копирует кодовую базу redhat.
     
  • 3, Аноним (-), 12:10, 11/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Viva ROSA! Росинка лучшая!
     
     
  • 4, Аноним (4), 12:18, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахах триггер для сами-знаете-к00г00?)

    роса кстати мне нравится, даже очень

     
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