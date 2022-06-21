Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS

2.2 , лютый жабби___ ( ? ), 17:16, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чем не угодил Лень узнавать почему альмы так быстро рожают релизы, особенно 9ку. Но возможно их цапцарапалка самая быстрая )

2.3 , Онаним ( ? ), 17:32, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там не сборочка одного проектика.

Там многоитерационная сборка, которая посерёдке легко может фейлиться до следующего цикла.

3.4 , Онаним ( ? ), 17:33, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При этом собранные пакеты подставляются в саму сборочную систему для следующего цикла сборки.

4.5 , Аноним ( 5 ), 17:48, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то это как-то фу. Когда пакеты циклически зависят друг от друга, в итоге из-за одного битого пакета окажется битым другой совершенно никак к нему не относящийся. Я думаю, многие, кто игрался с флагами на генте, через это проходили. Сборка должна быть с нуля, чистой и воспроизводимой. А то слишком часты ситуации, когда что-то внезапно фейлится, и пойди нади там, из-за чего.

5.6 , Аноним ( 6 ), 18:20, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > из-за одного битого пакета окажется битым другой совершенно никак к нему не относящийся Это как?

6.10 , Аноним ( 5 ), 18:27, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> из-за одного битого пакета окажется битым другой совершенно никак к нему не относящийся

> Это как? Бывает такое дело, в итоге часть пакетов работают с либой, а часть выдаёт самые разные ошибки, никогда не догадаешься. При этом, это какая-то зависимость зависимости использованного в коде проекта. Ещё очень часто у тебя что-то скомпилировалось нормально, ты пробуешь пересобрать всё дерево зависимостей этого пакета, и всё в итоге рассыпается, а этот пакет вообще больше не компилируется. Надо пересобрать вообще весь мир с отключением оптимизаций, и тогда, может быть, соберётся, или отвалится ещё что-нибудь и ты найдёшь, в чём причина. Хотя всё работало и никаких проблем не было. Поэтому полная пересборка всего при обновлении имеет некоторый смысл, чтобы такие вещи сразу обнаруживались.

5.7 , Онаним ( ? ), 18:23, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Воспроизводимой она может стать только после того раза, как все пакеты собраны циклически первый раз.

Потому что на минуточку, у конкретно этой сборки НЕТ базовой системы, она бутстрапится сама в себя.

6.8 , Онаним ( ? ), 18:25, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (но по факту после 1 итерации она ещё не воспроизводима, и воспроизводимость появляется после нескольких итераций)

6.11 , пох. ( ? ), 18:34, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собственно, если этого не делать - пупсики не смогут пересобрать у себя пакетик, поправив один байт. Потому что у них альмалинукс, а не сборочная ферма специально под задачу собирания одного пакетика. 7.13 , Онаним ( ? ), 18:42, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, не. После того, как воспроизводимость достигнута, сборка ведёт себя как нормальная сборочная система, позволяя собирать и по 1 пакету. Проблема в том, что редхат при больших апдейтах так же циклически заново перебирает фигову тучу таковых.

8.14 , Онаним ( ? ), 18:43, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать То есть это не совсем такая вот разовая операция Собрали циклически 8 0 - дальш... 8.16 , пох. ( ? ), 18:53, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, говорю же - оно иначе не пересоберется на обычной системе, а традиционные... 5.9 , Онаним ( ? ), 18:26, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если чуть попроще - сборка и есть сборочная система :D Поэтому "классика" тут не заходит однозначно.

2.15 , r0g3r ( ok ), 18:49, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тем, что этот монстр абсолютно unmantainable. Найти в чём проблема там не представляется возможным, если что-то там случится. Там практически отсутствуют дебаг-логи, куча компонентов там — портянки на баше вызывающие перл, а затем снова ныряющие в портянки на баше. А если дебаг логи там и есть, то их информативность оставляет желать сильно лучшего. Починить в случае сбоя это всё очень сложно. Плюс, компоненты имеют привычку вставать там колом на ровном месте. И ты понимаешь, что что-то встало только тогда, у тебя, например, перестаёт сборка публиковаться, например. Или воркеры почему-то молчат. Но в логах при этом полнейшая тишина. Догадаться что отвалилось — только наугад.

И всё это очень плохочитаемое внутри. И что самое поганое, в реальности он нормально работает только на openSUSE. Поставить его на другой дистрибутив ОЧЕНЬ нетривиальная задача. Плюс, если нужно сборочный контейнер кастомизировать (например, добавить для сборки пакетов какие-то опции, то ты охренеешь искать, где это на самом деле вызывается). Я перечислил далеко не полный список проблем с этой штукой. В общем, любви к этой штуковине не понимаю абсолютно.

2.26 , ДаНуНафиг ( ? ), 19:45, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это из собственный велосипед, который они катят с 2012 года. Понятно, что им проще сидеть на нем и дальше.

