Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS

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|1.1, Иван Ворстаненко (?), 17:03, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем не угодил Open Build Service, имеющий возможность собирать для львиной доли дистров пакеты - не понятно.
А хотя, если "всё своё хотим" - тогда оправдано. Ну, тогда сделайте только для своего продукта - зачем копировать и так хорошо работающие рещшения?
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|2.2, лютый жабби___ (?), 17:16, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чем не угодил
Лень узнавать почему альмы так быстро рожают релизы, особенно 9ку. Но возможно их цапцарапалка самая быстрая )
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|2.3, Онаним (?), 17:32, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не сборочка одного проектика.
Там многоитерационная сборка, которая посерёдке легко может фейлиться до следующего цикла.
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|3.4, Онаним (?), 17:33, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом собранные пакеты подставляются в саму сборочную систему для следующего цикла сборки.
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|4.5, Аноним (5), 17:48, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то это как-то фу. Когда пакеты циклически зависят друг от друга, в итоге из-за одного битого пакета окажется битым другой совершенно никак к нему не относящийся. Я думаю, многие, кто игрался с флагами на генте, через это проходили. Сборка должна быть с нуля, чистой и воспроизводимой. А то слишком часты ситуации, когда что-то внезапно фейлится, и пойди нади там, из-за чего.
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|5.6, Аноним (6), 18:20, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> из-за одного битого пакета окажется битым другой совершенно никак к нему не относящийся
Это как?
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|6.10, Аноним (5), 18:27, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> из-за одного битого пакета окажется битым другой совершенно никак к нему не относящийся
> Это как?
Бывает такое дело, в итоге часть пакетов работают с либой, а часть выдаёт самые разные ошибки, никогда не догадаешься. При этом, это какая-то зависимость зависимости использованного в коде проекта. Ещё очень часто у тебя что-то скомпилировалось нормально, ты пробуешь пересобрать всё дерево зависимостей этого пакета, и всё в итоге рассыпается, а этот пакет вообще больше не компилируется. Надо пересобрать вообще весь мир с отключением оптимизаций, и тогда, может быть, соберётся, или отвалится ещё что-нибудь и ты найдёшь, в чём причина. Хотя всё работало и никаких проблем не было. Поэтому полная пересборка всего при обновлении имеет некоторый смысл, чтобы такие вещи сразу обнаруживались.
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|5.7, Онаним (?), 18:23, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воспроизводимой она может стать только после того раза, как все пакеты собраны циклически первый раз.
Потому что на минуточку, у конкретно этой сборки НЕТ базовой системы, она бутстрапится сама в себя.
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|6.8, Онаним (?), 18:25, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(но по факту после 1 итерации она ещё не воспроизводима, и воспроизводимость появляется после нескольких итераций)
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|6.11, пох. (?), 18:34, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собственно, если этого не делать - пупсики не смогут пересобрать у себя пакетик, поправив один байт.
Потому что у них альмалинукс, а не сборочная ферма специально под задачу собирания одного пакетика.
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|7.13, Онаним (?), 18:42, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не. После того, как воспроизводимость достигнута, сборка ведёт себя как нормальная сборочная система, позволяя собирать и по 1 пакету. Проблема в том, что редхат при больших апдейтах так же циклически заново перебирает фигову тучу таковых.
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|8.14, Онаним (?), 18:43, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть это не совсем такая вот разовая операция Собрали циклически 8 0 - дальш... текст свёрнут, показать
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|8.16, пох. (?), 18:53, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, говорю же - оно иначе не пересоберется на обычной системе, а традиционные... текст свёрнут, показать
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|5.9, Онаним (?), 18:26, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если чуть попроще - сборка и есть сборочная система :D Поэтому "классика" тут не заходит однозначно.
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|2.15, r0g3r (ok), 18:49, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем, что этот монстр абсолютно unmantainable. Найти в чём проблема там не представляется возможным, если что-то там случится. Там практически отсутствуют дебаг-логи, куча компонентов там — портянки на баше вызывающие перл, а затем снова ныряющие в портянки на баше. А если дебаг логи там и есть, то их информативность оставляет желать сильно лучшего. Починить в случае сбоя это всё очень сложно. Плюс, компоненты имеют привычку вставать там колом на ровном месте. И ты понимаешь, что что-то встало только тогда, у тебя, например, перестаёт сборка публиковаться, например. Или воркеры почему-то молчат. Но в логах при этом полнейшая тишина. Догадаться что отвалилось — только наугад.
И всё это очень плохочитаемое внутри. И что самое поганое, в реальности он нормально работает только на openSUSE. Поставить его на другой дистрибутив ОЧЕНЬ нетривиальная задача. Плюс, если нужно сборочный контейнер кастомизировать (например, добавить для сборки пакетов какие-то опции, то ты охренеешь искать, где это на самом деле вызывается).
Я перечислил далеко не полный список проблем с этой штукой. В общем, любви к этой штуковине не понимаю абсолютно.
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|2.26, ДаНуНафиг (?), 19:45, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это из собственный велосипед, который они катят с 2012 года. Понятно, что им проще сидеть на нем и дальше.
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|1.12, Бывалый смузихлёб (?), 18:40, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предоставляются средства для автоматизации замены брендов
Отличная сборочная система для создания исключительно своих, оригинальных пакетов
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