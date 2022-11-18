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Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.1

18.11.2022 16:02

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.1, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 9.1 и содержащий все предложенные данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (840 МБ), минимального (1.6 ГБ) и полного образа (8.6 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.1 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client, subscription-manager-migration*, kpatch*, kmod-redhat-*, rhc, spice* и virtio-win.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.1
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9
  4. OpenNews: Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.7, продолжающий развитие CentOS 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58146-alma
Ключевые слова: alma, linux, rhel
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:11, 18/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Астрологи объявляли неделю rhel-клонов?
     
     
  • 4, Аноним (4), 16:13, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Админ, анон дело говорит. С таким же успехом можно выпускать отдельные новости для:

    1) Релиз хромиума
    2) Релиз пакета для хромиума в дистре №1
    3) Релиз пакета для хромиума в дистре №2

    Можно неделю спустя релиза рхела выпустить новость типа "В ответ на релиз рхела, за прошедшую неделю релизнулись 48 рхелоклонов"

     
     
  • 5, Аноним (-), 16:26, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нам принципиально важно в какой новости покрывы срывать?
     

  • 2, Аноним (4), 16:11, 18/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    1. AlmaLinux
    2.
     
  • 3, Аноним (3), 16:12, 18/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Бойкот поделкам корпораций! Даёшь арч народу!
     
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