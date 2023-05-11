Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2

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|2.26, 1 (??), 17:13, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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таки IBM System z (s390x) и сейчас живее всех живых вроде, так что думаю живое железо, а не эмуляция
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|4.20, Аноним (5), 15:41, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну ты должен сам это решить я не знаю на чьей ты стороне. Но любому нормальному человеку ясно что конкретно от Альмы нужно бежать как можно быстрее и как можно дальше. Тем более альтернативы ничем не хуже. Альтернативы тоже выбирай сам. Но правильная это Оракл Линукс.
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|2.9, Аноним (9), 14:46, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RHEL разрабатывается корпорацией. Сабж - это версия RHEL без коммерческой поддержки. Читай: RHEL для бедных, которые захотели соприкоснуться с качеством корпорации. А дебиан разрабатывается х пойми кем - понабрали по объявлениям.
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|4.13, Аноним (5), 15:21, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебина стейбл неприлично старый софт в репо. Стабильная последняя шляпа выходит со стабильным софтом с более новыми версиями.
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|4.15, лютый арчешкольник (?), 15:23, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А объективно
тебе и убунточка пойдет, раз своего мнения нет.
Кстати, ставить на одну полку RHEL и его кривой клон - смешно. У меня альма глючит и из ребута не выходит на некоторых конфигурациях, где oracle linux 8 как часы работает
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|2.14, Аноним (11), 15:22, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RHEL - продукт разработки, дебиан - продукт опакечивания разработок из RHEL
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|2.23, лютый арчешкольник (?), 15:50, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чем лучше того же Debian? Фундаментально?
selinux - сила, appramor - могила.
"rhel support pricing": OK
"debian support pricing": ква-хрю-му. Free for anyone to use, modify, and distribute. This is our main promise to our users. It's also free of cost )
достаточно фундаментально?
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|3.25, Аноним (25), 17:03, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>selinux - сила, appramor - могила.
Yes, sir! Майор NSA подтверждает.
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