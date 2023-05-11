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Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2

11.05.2023 14:15

Следом за официальным релизом Red Hat Enterprise Linux 9.2 сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.2, синхронизированный c новым выпуском RHEL и содержащий все предложенные данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (804 МБ), минимального (1.7 ГБ) и полного образа (8.8 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.2 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client, subscription-manager-migration*, kpatch*, kmod-redhat-*, rhc, spice* и virtio-win.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: CERN и Fermilab переключаются на использование AlmaLinux
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.1, развиваемого основателем CentOS
  4. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.1
  5. OpenNews: Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59119-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:20, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно как они s390x тестируют - в куему?
     
     
  • 2.3, DAzdimarlow (?), 14:23, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка просто ssh доступ дали и там чрут с qemu-binfmt
     
  • 2.26, 1 (??), 17:13, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки IBM System z (s390x) и сейчас живее всех живых вроде, так что думаю живое железо, а не эмуляция
     
  • 2.28, Самый Лучший Гусь (?), 17:41, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А главное зачем?
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:23, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть отличия с rocky linux?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:25, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугли создателя компании Альма всё сразу поймешь.
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 15:26, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо? Не понял...
     
     
  • 4.20, Аноним (5), 15:41, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ты должен сам это решить я не знаю на чьей ты стороне. Но любому нормальному человеку ясно что конкретно от Альмы нужно бежать как можно быстрее и как можно дальше. Тем более альтернативы ничем не хуже. Альтернативы тоже выбирай сам. Но правильная это Оракл Линукс.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 15:48, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У oracle нет ppc64le, это меня угнетает... Ладно, шутка.
     
  • 2.7, Аноним (5), 14:41, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ссылки на ру тут не любят, но всё же. https://www.cnews.ru/news/top/2021-01-14_kompaniya_vyhodtsa_iz_ekssssr
     

  • 1.8, NameNameNameNameNameNameName (?), 14:42, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем лучше того же Debian? Фундаментально?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:46, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL разрабатывается корпорацией. Сабж - это версия RHEL без коммерческой поддержки. Читай: RHEL для бедных, которые захотели соприкоснуться с качеством корпорации. А дебиан разрабатывается х пойми кем - понабрали по объявлениям.
     
     
  • 3.10, NameNameNameNameNameNameName (?), 14:50, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А объективно? Без накладывания говна?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:18, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это объективно, без накладывания говна.
     
  • 4.13, Аноним (5), 15:21, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебина стейбл неприлично старый софт в репо. Стабильная последняя шляпа выходит со стабильным софтом с более новыми версиями.  
     
  • 4.15, лютый арчешкольник (?), 15:23, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А объективно

    тебе и убунточка пойдет, раз своего мнения нет.

    Кстати, ставить на одну полку RHEL и его кривой клон - смешно. У меня альма глючит и из ребута не выходит на некоторых конфигурациях, где oracle linux 8 как часы работает

     
     
  • 5.17, жявамэн (ok), 15:28, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    убунточка топ, и что ты теперь сделаешь?
     
     
  • 6.21, Аноним (5), 15:45, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновит своего клона рхела.
     
  • 5.18, Минона (ok), 15:28, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SRPM везде одинаковые, но в оракле ядро новее.
     
  • 2.12, Аноним (11), 15:19, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фундаментально?

    Да, фундаментально.

     
  • 2.14, Аноним (11), 15:22, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL - продукт разработки, дебиан - продукт опакечивания разработок из RHEL
     
     
  • 3.27, Срыватель покровов (?), 17:34, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как так, если .rpm и .deb несовместимы?
     
  • 2.23, лютый арчешкольник (?), 15:50, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чем лучше того же Debian? Фундаментально?

    selinux - сила, appramor - могила.

    "rhel support pricing": OK
    "debian support pricing": ква-хрю-му. Free for anyone to use, modify, and distribute. This is our main promise to our users. It's also free of cost )


    достаточно фундаментально?

     
     
  • 3.24, лютый арчешкольник (?), 15:53, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вдогонку: школьники vs дяди https://research.swtch.com/openssl
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:03, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >selinux - сила, appramor - могила.

    Yes, sir! Майор NSA подтверждает.

     

  • 1.19, iiiypuk (?), 15:35, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Час назад новую VPS на 9.1 поднял, теперь обновляться
     

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