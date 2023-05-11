Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.2, совместимого с RHEL

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 9.2, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 9.2. Ветка EuroLinux 9 будет поддерживаться до 30 июня 2032 года. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 864 МБ (boot), 8 ГБ (appstream) и 2 ГБ. Проектом предоставляются скрипты для миграции на EuroLinux 9.2 существующих установок на основе RHEL 7/8/9, AlmaLinux 8/9, CentOS 7/8, Oracle Linux 7/8/9, Rocky Linux 8/9 и CentOS 9 Stream.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Оба варианта идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.



