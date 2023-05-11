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Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.2, совместимого с RHEL

11.05.2023 18:35

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 9.2, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 9.2. Ветка EuroLinux 9 будет поддерживаться до 30 июня 2032 года. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 864 МБ (boot), 8 ГБ (appstream) и 2 ГБ. Проектом предоставляются скрипты для миграции на EuroLinux 9.2 существующих установок на основе RHEL 7/8/9, AlmaLinux 8/9, CentOS 7/8, Oracle Linux 7/8/9, Rocky Linux 8/9 и CentOS 9 Stream.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Оба варианта идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

  1. Главная ссылка к новости (https://en.euro-linux.com/blog...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.1
  4. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.1, развиваемого основателем CentOS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.1, совместимого с RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59121-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Анонус (?), 18:37, 11/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Зачем теперь все эти Евры и Альмы, когда есть СберЛинукс?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:43, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где есть?
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:44, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы шляпа больше не чудила.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:39, 11/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    А это чьих рук дело? Ну роки - это от сообщества+-, альма - это от клаудлинукс, оракл от оракл. А тут чьи интересы?
     
     
  • 2.4, Аноним (6), 18:43, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название же намекает что Евросоюз. В виде ЕвроЛинукс Альянса.
     

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