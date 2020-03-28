Суд предписал OSS выплатить 300 тысяч долларов Брюсу Перенсу по итогам разбирательства с Grsecurity

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|1.3, Анончик (?), 08:27, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все правильно, обошли лицензию gpl. Где-то была статья как зарабатывать на открытом коде там тоже про это юристы говорили. Есть куча способов продавать как бы производные продукт и ты не докопаешься.
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|2.5, Аноним (5), 08:47, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если компания покупает такое, то ей оно надо и она знает что делает. Значит имеет программистов в штате, а если они не могут понять что покупают, то кто им доктор? Не обфусцированный же бинарник они покупать будут?
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|2.7, Аноним (7), 09:45, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> обошли лицензию gpl. Где-то была статья как зарабатывать на открытом коде ... Есть куча способов продавать как бы производные продукты
Лицензия GPL не означает бесплатное программное обеспечение. Программы, которые под лицензией GPL, тоже можно продавать. Может, для тебя это удивительно.
Например компания Red Hat продаёт свой главный продукт - Red Hat Linux. И это основная статья её дохода. Тут бы тебе возмутиться и сказать "как они могут продавать продукт, который под GPL? Они же обязаны раздавать его бесплатно!"
Так что всё не так просто. GPL подразумевает, что ты не можешь взять GPL-ную прогу, внести в неё существенные изменения, а потом начать распространять (не важно как, платно или бесплатно), не показав патч со своими изменениями.
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|3.9, нах. (?), 10:27, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Программы, которые под лицензией GPL, тоже можно продавать.
если у тебя денег как у редхата - можно.
А иначе будет нельзя, потому что у леваков-пропаг..онов денег откуда-то - дохера и больше.
> GPL подразумевает, что ты не можешь взять GPL-ную прогу, внести в неё существенные изменения,
> а потом начать распространять (не важно как, платно или бесплатно), не показав патч со своими
> изменениями.
редхат, радостно хихикая, вываливает сорокамегабайтный "патч" без комментариев.
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|3.18, Аноним (18), 12:44, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Например компания Red Hat продаёт свой главный продукт
техническую поддержку она продает
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|4.21, Аноним (21), 13:29, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и диски продавать, вопрос только в том кто их будет покупать, но продавать их можно.
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|1.1, КО (?), 07:55, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"При этом разбирательство не затрагивало непосредственно вопрос возможного нарушения GPL при применении ограничивающих условий при распространении патчей Grsecurity"
Ученый изнасиловал журналиста как всегда
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|2.2, Аноним (2), 07:58, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отставить фантазии. Там была журналистка и взаимное согласие.
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|3.4, Аноним (4), 08:42, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом они все вместе пошли пить пиво, и после этого жили счастливо и умерли в один день.
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|2.6, Аноним (6), 09:32, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По вашему "расторжение договора в случае передачи патчей третьим лицам" не накладывает дополнительных условия и не нарушает GPL?
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|3.8, нах. (?), 10:23, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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внезапно, нет, поскольку договор не ограничивает твое право на то, что покрывается gpl.
А твоего права нахаляву _в_будущем_ получать от автора новые версии - надо же, gpl не покрывает - поскольку даже но7оеду не показалось вписать туда "и ты пожизненно останешься рабом того, кому передал свой код, и дети твои рабами его родятся".
Поэтому автор может больше с тобой никаких дел не иметь - пиши новую версию сам, ведь у тебя есть ИСХОДНИКИ! (трижды поколонился в угол иконе вСтолмана, и перезвездился) Жаль что ты, правда, не умеешь кодить, и нужна-то тебе была - халява, да?
Что, собственно, показал суд, где некий копипастер вместо того чтобы ответить _за_ свои слова - старательно два года доказывал что он в этом нифига не эксперт, и имеет полное право бездоказательно шлепать губами, поскольку "не хотел нанести ущерба" (ну надо же) - просто так губами шлепал.
Откуда у него взялись денежки на дорогущие адвокатские лавки - учоные пока изучают.
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|1.10, Аноним (10), 10:28, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это тот самый который всех засудил со своим busybox и GPL v2?
Конечно такого судебного тролля послушают.
И это не какое-то там мнение проходимца с улицы, а считай что угроза... ну, т.е. экспертное заключение для клиентов компании, что их засудят за нарушение лицензии если они тут же не откроют исходнички(и перестанут быть клиентами)
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|2.14, Аноним (14), 12:15, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Перенс уже больше похож на этакого аналога патентного-тролля так или иначе запо... большой текст свёрнут, показать
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|1.12, Аноним (12), 11:55, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О! Это что же - получпеься повод вернутся к 32-битному вопросу?
- https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50638
"
ХОРОШО: до 30 бит энтропии на 64-битной ситсеме без Grsecurity
ПЛОХО: до 27 бит энтропии на 32-битной ситсеме с Grsecurity
...Всё же отчего не включить этот Grsecurity+PaX?
> grsecurity is can no longer be distributed as Free Software, this issue can be closed
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|2.15, нах. (?), 12:37, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не получается. Потому что Брюсы Перенсы не умеют кодить, как внезапно выяснилось.
Они "лидеры проектов" и прочая и прочая.
А их любимый метод копипасты тут не работает, поскольку код сложный, а автор не собирается им ничего разжевывать - но не упустит случая ткнуть рыльцем, если, как уже не раз бывало, избирательная копипаста окажется по невнимательности и из-за слабого понимания архитектуры - хуже чем было без нее.
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|3.19, Аноним (19), 12:54, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тонко, *Linux - незаконнен.
(не, ну он и правда у нас - не очень законнен, а с проприетарными прошивками, драйверами, своим доп.ПО не под GPL - так и везде точно незаконнен, тут пожалуй ещё ка выкручивается *BSD, но и у них мало что работает же и нет же даже лицензии на русском языке про документацию не уверен тоже (это не говоря уже про госрегистрацию и госсертификацию...),
в общем вместо: "у вас гражданинн демонстрант обнаруженна пиратская лицензиционая Виндовс, а там доказывайте сколько хотите обратное уже сидя - ваше законное право", заменить на "пиратский Линукс", какое ужастное преступение! это же вообще терроризм...)
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|2.20, Аноним (20), 13:05, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же только они? Совместно с судом, которым значит даже вовсе пофиг кто бы выиграл... Адвокаты то с обоих сторон есть...
Т.ск.теневой бич гламурного Запада нам прикрученный с развалом в 1990х.
Тут уж кто больше взяко-дань или откат предложив - надо полагать тот там и окзался "прав"...
Трудная "интелелктуальня (С)ная" адвокатская работа адвокатов победителей: проведенна - успешно!
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|1.22, Аноним (22), 13:30, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А он реально создатель того, создатель сего? Попытка поискать вменяемую информацию натыкается на парочку вещей. За последние пару десятков лет большинство его работ - менджерство. Сам он ничего ручками не делает. Он инвестор, сооснователь, лидер, управленец и т.д. Но не простой работник именно который и создает всё. Работа в бузибоксе у него шла год. Где посмотреть что именно он сделал в это время сам,своими руками?
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