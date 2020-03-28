Суд предписал OSS выплатить 300 тысяч долларов Брюсу Перенсу по итогам разбирательства с Grsecurity

После отклонения апелляции на состоявшемся в пятницу итоговом судебном заседании все стороны согласились прекратить разбирательство. Компания Open Source Security Inc (OSS), которая развивает проект Grsecurity, решила не подавать ходатайство о проведении повторных слушаний с участием расширенной судебной коллегии, а также не эскалировать разбирательство с привлечением суда более высокой инстанции. Судья выдал предписание OSS выплатить Брюсу Перенсу 300 тысяч долларов для погашения судебных издержек. Выплата будет произведена страховой компанией American Insurance Group, которая при возобновлении дела в 2018 году выступила гарантом на стороне проигравшей стороны. Изначально назначенная в первом разбирательстве сумма в 260 тысяч долларов увеличилась до 300 тысяч за счёт дополнительных судебных издержек на оплату юристов при рассмотрении апелляций. Из представителей Перенса юридическая компания O’Melveny & Myers LLP получит $262303.62 за первое разбирательство и $2210.36 за апелляцию, а организации Electronic Frontier Foundation будет выплачено $34474.35 (гонорары) и $1011.67 (расходы) за участие в рассмотрении апелляции. Напомним, что в 2017 году Брюс Перенс (один из авторов определения Open Source, соучредитель организации OSI (Open Source Initiative), создатель пакета BusyBox и один из первых лидеров проекта Debian) опубликовал в своём блоге заметку, в которой раскритиковал ограничение доступа к наработкам Grsecurity и предостерёг от покупки платной версии из-за возможного нарушения лицензии GPLv2. Разработчик Grsecurity не согласился с подобной трактовкой и подал в суд на Брюса Перенса, обвинив его в публикации ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблении своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security. Суд отклонил претензии, указав, что публикация в блоге Перенса носит характер личного мнения, основанного на известных фактах, и не направлена на нанесение предумышленного ущерба истцу. При этом судебное разбирательство не затрагивало непосредственно вопрос возможного нарушения GPL при применении ограничивающих условий при распространении патчей Grsecurity (расторжение договора в случае передачи патчей третьим лицам). Брюс Перенс считает, что нарушением GPL является сам факт создания дополнительных условий в договоре. В случае патчей Grsecurity, рассматривается не самодостаточный GPL-продукт, имущественные права на который находятся в одних руках, а производная от ядра Linux работа, которая также затрагивает и права разработчиков ядра. Патчи Grsecurity не могут существовать по отдельности без ядра и неразрывно с ним связаны, что соответствует критериям производного продукта. Подписание договора на предоставление доступа к патчам Grsecurity приводит к нарушению GPLv2, так как компания Open Source Security не имеет права распространять производный продукт от ядра Linux с дополнительными условиями без получения согласия от разработчиков ядра. Позиция Grsecurity основана на том, что в договоре с клиентом определяются условия расторжения договора, в соответствии с которыми клиент может потерять доступ к будущим версиям патчей. Подчёркивается, что упомянутые условия касаются доступа к ещё не написанному коду, который возможно появится в будущем. Лицензия же GPLv2 определяет условия распространения существующего кода и не содержит явных ограничений, применимых для ещё не созданного кода. При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей и могут распоряжаться ими в соответствии с условиями GPLv2.





