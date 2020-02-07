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Апелляционный суд подтвердил правоту Брюса Перенса в разбирательстве с Grsecurity

07.02.2020 11:25

Апелляционный суд штата Калифорния вынес решение в разбирательстве между компанией Open Source Security Inc. (развивает проект Grsecurity) и Брюсом Перенсом (Bruce Perens). Суд отклонил апелляцию и подтвердил вердикт суда низшей инстанции, в котором были отклонены все претензии к Брюсу Перенсу, а компании Open Source Security Inc предписано возмещение судебных издержек, составивших 259 тысяч долларов (Перенс привлёк для своей защиты известных юристов и фонд EFF). При этом у компании Open Source Security Inc остаётся 14 дней на подачу ходатайства о проведении повторных слушаний с участием расширенной судебной коллегии, а также имеется возможность эскалации разбирательства с привлечением суда более высокой инстанции.

Напомним, что в 2017 году Брюс Перенс (один из авторов определения Open Source, соучредитель организации OSI (Open Source Initiative), создатель пакета BusyBox и один из первых лидеров проекта Debian) опубликовал в своём блоге заметку, в которой раскритиковал ограничение доступа к наработкам Grsecurity и предостерёг от покупки платной версии из-за возможного нарушения лицензии GPLv2. Разработчик Grsecurity не согласился с подобной трактовкой и подал в суд на Брюса Перенса, обвинив его в публикации ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблении своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security. Суд отклонил претензии, указав, что публикация в блоге Перенса носит характер личного мнения, основанного на известных фактах, и не направлена на нанесение предумышленного ущерба истцу.

При этом разбирательство не затрагивало непосредственно вопрос возможного нарушения GPL при применении ограничивающих условий при распространении патчей Grsecurity (расторжение договора в случае передачи патчей третьим лицам). Брюс Перенс считает, что нарушением GPL является сам факт создания дополнительных условий в договоре. В случае патчей Grsecurity, рассматривается не самодостаточный GPL-продукт, имущественные права на который находятся в одних руках, а производная от ядра Linux работа, которая также затрагивает и права разработчиков ядра. Патчи Grsecurity не могут существовать по отдельности без ядра и неразрывно с ним связаны, что соответствует критериям производного продукта. Подписание договора на предоставление доступа к патчам Grsecurity приводит к нарушению GPLv2, так как компания Open Source Security не имеет права распространять производный продукт от ядра Linux с дополнительными условиями без получения согласия от разработчиков ядра.

Позиция Grsecurity основана на том, что в договоре с клиентом определяются условия расторжения договора, в соответствии с которыми клиент может потерять доступ к будущим версиям патчей. Подчёркивается, что упомянутые условия касаются доступа к ещё не написанному коду, который возможно появится в будущем. Лицензия же GPLv2 определяет условия распространения существующего кода и не содержит явных ограничений, применимых для ещё не созданного кода. При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей и могут распоряжаться ими в соответствии с условиями GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса
  3. OpenNews: Новый виток судебного разбирательства между Grsecurity и Брюсом Перенсом
  4. OpenNews: Суд взыскал 259 тысяч долларов с компании, разрабатывающей Grsecurity
  5. OpenNews: Брюс Перенс намерен отсудить у Grsecurity судебные издержки в размере 667 тысяч долларов
  6. OpenNews: Суд отклонил претензии Grsecurity к Брюсу Перенсу
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: law, gpl, grsecurity
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  • 1.1, Аноним (1), 11:48, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При этом у компании Open Source Security Inc остаётся 14 дней на подачу ходатайства о проведении повторных слушаний с участием расширенной судебной коллегии, а также имеется возможность эскалации разбирательства с привлечением суда более высокой инстанции.

    Ждём продолжения банкета.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:24, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Папа, я выиграл ту многолетнюю тяжбу, материалы по которой ты сказал мне изучить! - Дурак ты, сынок! Эта тяжба деда твоего кормила, меня кормила, тебя могла бы кормить, а ты взял и выиграл её."
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:07, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей и могут распоряжаться ими в соответствии с условиями GPLv2."

    То есть клиенту Grsecurity могут покупать и щарить патчи что продает Grsecurity?

     
     
  • 2.4, Crazy Alex (ok), 12:14, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт, это не было предметом разбирательства. Суд установил, что опубликованное Перенсом мнение не является "публикацией ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблением своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security", вот и всё.
     
     
  • 3.7, Ordu (ok), 13:26, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут самый интересный вопрос -- как охарактеризовать поведение парней из Grsecurity. Чего они пытаются добиться этими судами.

    Заставить Перенса признать свою неправоту? Но это выглядит маловероятным, и на деле приводит к эффекту Стрейзанд. Если бы не судебные дела, про ту публикацию Перенса все давным-давно забыли бы.

    Маркетинговый ход, с тем чтобы напомнить всем, что они ещё существуют? Но, я думаю, это можно было бы сделать дешевле, чем через суды -- можно было поддерживать вялотекущую дискуссию на тему в интернете, вкидывая иногда экспертные мнения юристов и столлманов.

    Мне не удаётся найти объяснение действиям Grsecurity, исходя из предположения их разумности. Что говорит о том, что кто-то из нас тупой: либо я слишком туп, чтобы понять их хитрый план, либо их план не просто выглядит тупым планом, но на самом деле является таковым.

    А! Или может дело в том, что вялотекущую дискуссию в интернете сложнее удерживать в строгих рамках искового заявления, и пришлось бы обсуждать неудобные для grsecurity вопросы? Типа является ли их модель нарушением GPLv2, или насколько секурны их секурные патчи. Да, наверное, дело в этом.

     
     
  • 4.8, deriving Show Eq (?), 13:33, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пришлось бы обсуждать неудобные для grsecurity вопросы?

    Но ведь они и так уже обсуждаются...

     
  • 4.12, Аноним (12), 14:14, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут дело в другом, автор Grsecurity очень самоуверенный, вспыльчивый и неуравновешенный человек, который очень трудно переносит критику в свой адрес. На выпад Перенса он очень сильно разозлился, но тут подсуетились какие-то левые юристы и предложили легко срубить денег. Но  Брюса сам юрист и оказался не лыком сшит. Он по знакомству привлёк топовых юристов с огромными гонорарами  и разбил обвинение в щепки, выкатив в ответ иск на погашение судебных издержек в полмиллиона долларов. Потом издержки сократили до 300 тысяч, но и это неподъёмная сумма для  Grsecurity. Вообщем сильно встряли Grsecurity и непонятно как теперь будут выпутываться.
     
  • 2.6, нах. (?), 13:01, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    клиенты grsecurity всегда это могли - но подобных дураков среди них не находилось, поскольку сделать это можно только один раз - после чего клиент перестает быть клиентом, навсегда и без права возвращения.

    Чем гнутая истеричка и была глубоко возмущена.

    P.S. напомните-ка мне судьбу гнутых истеричек из KSPP? А, ну да - оказалось, что они не умеют кодить! Кто бы мог подумать, да и было ли ему - чем? После того как прекрасная возможность тырить патчи из grsecurity резко закончилась - весь комитет волшебников волшебным образом растворился в воздухе. А как дысали, как дысали!

     
     
  • 3.9, llol (?), 13:34, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эк тебя бомбануло, llol
     
  • 3.11, недобрый (?), 13:48, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > клиенты grsecurity всегда это могли - но подобных дураков среди них не
    > находилось, поскольку сделать это можно только один раз - после чего

    По информации из надёжных источников клиенты grsecurity вполне себе продают продукты с grsecurity-ядрами в составе и, в свою очередь, предоставляют своим клиентам исходники. Просто это делается по договорённости с grsecurity и без особой огласки, с учётом интересов сторон и соблюдением условий GPL2.

    > напомните-ка мне судьбу гнутых истеричек из KSPP?

    Мне кажется, проект выполнил свою подлую миссию по введению масс в заблуждение, чтобы смягчить для бизнеса последствия известной статьи в Уошингтон Пост. Предположу даже, что KSPP как клоп впал в анабиоз, из которого его выведут в случае возникновения аналогичной шумихи. И пускание пыли в глаза продолжится.

     
  • 2.10, deriving Show Eq (?), 13:34, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может. Но зачем?
     

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