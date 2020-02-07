Апелляционный суд подтвердил правоту Брюса Перенса в разбирательстве с Grsecurity

2.4 , Crazy Alex ( ok ), 12:14, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не факт, это не было предметом разбирательства. Суд установил, что опубликованное Перенсом мнение не является "публикацией ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблением своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security", вот и всё.

3.7 , Ordu ( ok ), 13:26, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут самый интересный вопрос -- как охарактеризовать поведение парней из Grsecurity. Чего они пытаются добиться этими судами. Заставить Перенса признать свою неправоту? Но это выглядит маловероятным, и на деле приводит к эффекту Стрейзанд. Если бы не судебные дела, про ту публикацию Перенса все давным-давно забыли бы. Маркетинговый ход, с тем чтобы напомнить всем, что они ещё существуют? Но, я думаю, это можно было бы сделать дешевле, чем через суды -- можно было поддерживать вялотекущую дискуссию на тему в интернете, вкидывая иногда экспертные мнения юристов и столлманов. Мне не удаётся найти объяснение действиям Grsecurity, исходя из предположения их разумности. Что говорит о том, что кто-то из нас тупой: либо я слишком туп, чтобы понять их хитрый план, либо их план не просто выглядит тупым планом, но на самом деле является таковым. А! Или может дело в том, что вялотекущую дискуссию в интернете сложнее удерживать в строгих рамках искового заявления, и пришлось бы обсуждать неудобные для grsecurity вопросы? Типа является ли их модель нарушением GPLv2, или насколько секурны их секурные патчи. Да, наверное, дело в этом.

4.8 , deriving Show Eq ( ? ), 13:33, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пришлось бы обсуждать неудобные для grsecurity вопросы? Но ведь они и так уже обсуждаются...

4.12 , Аноним ( 12 ), 14:14, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут дело в другом, автор Grsecurity очень самоуверенный, вспыльчивый и неуравновешенный человек, который очень трудно переносит критику в свой адрес. На выпад Перенса он очень сильно разозлился, но тут подсуетились какие-то левые юристы и предложили легко срубить денег. Но Брюса сам юрист и оказался не лыком сшит. Он по знакомству привлёк топовых юристов с огромными гонорарами и разбил обвинение в щепки, выкатив в ответ иск на погашение судебных издержек в полмиллиона долларов. Потом издержки сократили до 300 тысяч, но и это неподъёмная сумма для Grsecurity. Вообщем сильно встряли Grsecurity и непонятно как теперь будут выпутываться.

2.6 , нах. ( ? ), 13:01, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – клиенты grsecurity всегда это могли - но подобных дураков среди них не находилось, поскольку сделать это можно только один раз - после чего клиент перестает быть клиентом, навсегда и без права возвращения. Чем гнутая истеричка и была глубоко возмущена. P.S. напомните-ка мне судьбу гнутых истеричек из KSPP? А, ну да - оказалось, что они не умеют кодить! Кто бы мог подумать, да и было ли ему - чем? После того как прекрасная возможность тырить патчи из grsecurity резко закончилась - весь комитет волшебников волшебным образом растворился в воздухе. А как дысали, как дысали! 3.9 , llol ( ? ), 13:34, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эк тебя бомбануло, llol

3.11 , недобрый ( ? ), 13:48, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > клиенты grsecurity всегда это могли - но подобных дураков среди них не

> находилось, поскольку сделать это можно только один раз - после чего По информации из надёжных источников клиенты grsecurity вполне себе продают продукты с grsecurity-ядрами в составе и, в свою очередь, предоставляют своим клиентам исходники. Просто это делается по договорённости с grsecurity и без особой огласки, с учётом интересов сторон и соблюдением условий GPL2. > напомните-ка мне судьбу гнутых истеричек из KSPP? Мне кажется, проект выполнил свою подлую миссию по введению масс в заблуждение, чтобы смягчить для бизнеса последствия известной статьи в Уошингтон Пост. Предположу даже, что KSPP как клоп впал в анабиоз, из которого его выведут в случае возникновения аналогичной шумихи. И пускание пыли в глаза продолжится.

2.10 , deriving Show Eq ( ? ), 13:34, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может. Но зачем?

