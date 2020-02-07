Апелляционный суд подтвердил правоту Брюса Перенса в разбирательстве с Grsecurity

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|1.1, Аноним (1), 11:48, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При этом у компании Open Source Security Inc остаётся 14 дней на подачу ходатайства о проведении повторных слушаний с участием расширенной судебной коллегии, а также имеется возможность эскалации разбирательства с привлечением суда более высокой инстанции.
Ждём продолжения банкета.
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|2.5, Аноним (5), 12:24, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Папа, я выиграл ту многолетнюю тяжбу, материалы по которой ты сказал мне изучить! - Дурак ты, сынок! Эта тяжба деда твоего кормила, меня кормила, тебя могла бы кормить, а ты взял и выиграл её."
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|1.2, Аноним (2), 12:07, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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" При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей и могут распоряжаться ими в соответствии с условиями GPLv2."
То есть клиенту Grsecurity могут покупать и щарить патчи что продает Grsecurity?
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|2.4, Crazy Alex (ok), 12:14, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не факт, это не было предметом разбирательства. Суд установил, что опубликованное Перенсом мнение не является "публикацией ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблением своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security", вот и всё.
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|3.7, Ordu (ok), 13:26, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут самый интересный вопрос -- как охарактеризовать поведение парней из Grsecurity. Чего они пытаются добиться этими судами.
Заставить Перенса признать свою неправоту? Но это выглядит маловероятным, и на деле приводит к эффекту Стрейзанд. Если бы не судебные дела, про ту публикацию Перенса все давным-давно забыли бы.
Маркетинговый ход, с тем чтобы напомнить всем, что они ещё существуют? Но, я думаю, это можно было бы сделать дешевле, чем через суды -- можно было поддерживать вялотекущую дискуссию на тему в интернете, вкидывая иногда экспертные мнения юристов и столлманов.
Мне не удаётся найти объяснение действиям Grsecurity, исходя из предположения их разумности. Что говорит о том, что кто-то из нас тупой: либо я слишком туп, чтобы понять их хитрый план, либо их план не просто выглядит тупым планом, но на самом деле является таковым.
А! Или может дело в том, что вялотекущую дискуссию в интернете сложнее удерживать в строгих рамках искового заявления, и пришлось бы обсуждать неудобные для grsecurity вопросы? Типа является ли их модель нарушением GPLv2, или насколько секурны их секурные патчи. Да, наверное, дело в этом.
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|4.12, Аноним (12), 14:14, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут дело в другом, автор Grsecurity очень самоуверенный, вспыльчивый и неуравновешенный человек, который очень трудно переносит критику в свой адрес. На выпад Перенса он очень сильно разозлился, но тут подсуетились какие-то левые юристы и предложили легко срубить денег. Но Брюса сам юрист и оказался не лыком сшит. Он по знакомству привлёк топовых юристов с огромными гонорарами и разбил обвинение в щепки, выкатив в ответ иск на погашение судебных издержек в полмиллиона долларов. Потом издержки сократили до 300 тысяч, но и это неподъёмная сумма для Grsecurity. Вообщем сильно встряли Grsecurity и непонятно как теперь будут выпутываться.
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|2.6, нах. (?), 13:01, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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клиенты grsecurity всегда это могли - но подобных дураков среди них не находилось, поскольку сделать это можно только один раз - после чего клиент перестает быть клиентом, навсегда и без права возвращения.
Чем гнутая истеричка и была глубоко возмущена.
P.S. напомните-ка мне судьбу гнутых истеричек из KSPP? А, ну да - оказалось, что они не умеют кодить! Кто бы мог подумать, да и было ли ему - чем? После того как прекрасная возможность тырить патчи из grsecurity резко закончилась - весь комитет волшебников волшебным образом растворился в воздухе. А как дысали, как дысали!
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|3.11, недобрый (?), 13:48, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> клиенты grsecurity всегда это могли - но подобных дураков среди них не
> находилось, поскольку сделать это можно только один раз - после чего
По информации из надёжных источников клиенты grsecurity вполне себе продают продукты с grsecurity-ядрами в составе и, в свою очередь, предоставляют своим клиентам исходники. Просто это делается по договорённости с grsecurity и без особой огласки, с учётом интересов сторон и соблюдением условий GPL2.
> напомните-ка мне судьбу гнутых истеричек из KSPP?
Мне кажется, проект выполнил свою подлую миссию по введению масс в заблуждение, чтобы смягчить для бизнеса последствия известной статьи в Уошингтон Пост. Предположу даже, что KSPP как клоп впал в анабиоз, из которого его выведут в случае возникновения аналогичной шумихи. И пускание пыли в глаза продолжится.
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