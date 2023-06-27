Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL

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|3.49, Аноним (49), 10:44, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Fedora -> stream -> rhel.
Раньше Федора была бетой для шапки, а сейчас что, альфа или релиз кандидат?!
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|2.18, Аноним (18), 09:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стрим является стабильным дистрибутивом с мажорными релизами раз в несколько лет и поддержкой стабильного ABI в пределах мажорного релиза (т.е. в течение 5 лет).
У федоры мажорные релизы раз в полгода и, соответственно, раз в полгода меняется ABI, API и, вообще, что угодно.
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|3.45, Аноним (45), 10:37, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> поддержкой стабильного ABI в пределах мажорного релиза
не соблюдается
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|1.4, Аноним (4), 09:28, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я правильно понял, что теперь невозможно точно сказать на основе какого конкретно исходного кода собран конкретный бинарник? И ответ типа "вон там свалка исходного кода, если взять определенные куски (какие именно не скажем) и скомбинировать в определенном порядке (в каком не скажем) то получится вот такой бинарник". Кажется яблоки уже вываливали вэбкит в виде такой свалки с похожими аргументами. Но то яблоко, а то редхат.
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|2.15, Аноним (15), 09:50, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А какая разница? И те, и те европейские потомки захватчиков чужих земель?😎
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|3.16, Аноним (15), 09:52, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ЗЫ Правка: потомки европйских захватчиков. Начитаешься ит-форумов..😊
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|4.83, Аноним (83), 11:57, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чего, сиропчик, даже на русском написать противно? Ублюдок конченный.
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|2.20, Аноним (18), 10:01, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Неправильно, возможно Просто теперь тебе для сборки последнего пакета в RHEL ну... большой текст свёрнут, показать
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|2.33, Игорь (??), 10:17, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты неправильно понял - легальным пользователям своих бинарников РэдХэт по прежнему предоставляет исходники всех пакетов, но требует их не распространять халявщикам.
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|4.99, Bob (??), 12:31, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каким хреном? Исходник дали, а дальше - "ибитесь". Компилить за тебя он не заставляет)
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|2.61, Аноним (61), 10:59, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у них нет воспроизводимых сборок. Даже если у тебя есть совпадающий по версии srpm, то сказать, что это точно те самые исходники ты все равно не можешь
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|2.11, Аноним (1), 09:45, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том что они рубят сук на котором сидят, а так ничего. Или пускают на мясо курицу, которая несет золотые яйца. За их же деньги беспокоимся.
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|3.13, Аноним (13), 09:49, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для IBM это нормально, меньше линуксов - меньше конкуренция для IBM'овского AIX.
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|5.32, Аноним (13), 10:12, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это они так инвесторам говорят. А получится нарастить продажи AIX мигом переобуются в "лидеры вендоров серверных ОС премиум класса".
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|5.92, АНоним (?), 12:20, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем тогда они отвалили 34 миллиарда долларов за Red Hat? Это от половины до трети их годовой выручки.
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|6.110, Серб (ok), 12:47, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если удастся выжать из этого больше, прежде чем Red Hat загнется, то это удачная сделка с точки зрения бизнеса.
Вот и выжимают, главное - же оборот. Много вложили - надо быстро выжать по максимуму и забыть.
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|4.34, Аноним (34), 10:17, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А нужен ли им этот AIX? Сами ленятся его портировать на новые спарки.
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|5.41, Аноним (1), 10:34, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая-то очень тонкая шутка? Последний нормальный SPARC вышел в 2010 году, а AIX на SPARC никогда не работал. Так-то есть даже устоявшееся написание AIX/Power Systems и Solaris/SPARC первое слово до слеша это ОС, а следующее слово после слеша архитектура.
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|3.54, djsiropchik (ok), 10:49, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Normally they are right. A lot of forks fragment Linux and hinder the competition with other OS.
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|4.67, анон (?), 11:07, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Че там, теперь в ципсо уже платят за английскую мову?
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|5.82, Аноним (82), 11:57, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Че там, теперь в ципсо уже платят за английскую мову?
Так на русском им теперь нельзя, а их смесь латиницы и ломаного русского кроме них самих никто не понимает. Вот и приходится изголяться, благо форум технический, и английский тут большинство более-менее знает.
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|6.85, Аноним (82), 12:00, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фраза была направлена исключительно к троллям из ципсо.
Вменяемых украинцев прошу меня простить, если это вас оскорбило, - это не было моей целью. Не хватало ещё, чтоб нормальные люди перес-ались друг с другом.
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|5.101, Bob (??), 12:32, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно даже на английском не умеет, кто за такое платить будет? От скрипта на ChatGPT толку больше)
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|1.6, soarin (ok), 09:35, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Мне ситуация напоминает кормление бездомных хлебом.
Когда им три месяца привозить хлеб бесплатно, а потом хоп — сухари.
Всё. Лютый враг и подлец.
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|3.36, Аноним (34), 10:19, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В 3 раза меньше рынка. Вы хотели пошутить наверное, но это оказалось правдой.
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|2.12, Аноним (1), 09:46, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Обязательно держи нас в курсе что тебе приятно читать, а что нет. Это очень важно для нас (нет)
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|2.25, Аноним (25), 10:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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openSUSE - это те, кто взяли и дропнули core2duo. Потому что захотелось.
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|3.38, НяшМяш (ok), 10:23, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Видимо они утомились расследовать репорты, где непонятно - баг в софте, или в высохших конденсаторах, отваливающемся северном мосте или сыплющимся диске у кексперта.
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|4.70, Аноним (70), 11:22, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему на моём core2duo компуктере с nvme m2 и двумя террабайтовыми ssd ничего не сыплется?
И десятка работает отлично.
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|3.63, Bob (??), 11:04, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так поддерживай сам, ёпт! Что мешает? А почему тогда хайло раззевать не мешает?
--
Обожаю бесноватых с экскрементами мамонта, только и способных оными метать)
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|1.10, Аноним (13), 09:43, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"создатели пересборок перепродают чужую работу"
Redhat точно также перепродаёт чужую работу. И разработка ПО так-то посложнее чем запуск компилятора через make/cmake для создания бинарника.
"не принимая в ней участия и ничего не предоставляя взамен"
Действуя в рамках GPL.
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|1.17, test (??), 09:53, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Странно все как то.
Раньше когда был CentOS много народу его использовала, багпотировали в CentOS те в Шапку. А кто теперь в Шапку будет багпотировать ? Те несколько компаний кому можно 240 установок сделать ? Да у них нет охвата такого железа и ситуаций.
А те кто покупают Шапку этой фигней не занимаются. Купил - значит у меня должно работать а как ВЫ это сделаете не моя боль.
Думаю Шапку время вылечит.
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|2.24, Аноним (18), 10:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Багрепорты в центос - это были не багрепорты в шапку. У центоса, вообще, не было багтрекера нормального, потому ходили репортить прям в шапочку bugzill-у, где у тебя не спрашивали, являешься ли ты клиентом, а ты и сам тоже не говорил (don't ask don'tell, слыхал?). В сложных случаях обычно отвечали "открой support ticket" и ты понимал, что пора идти лесом.
Зато теперь можно спокойно и багрепорты слать, а при желании даже контрибьютить пулл-реквесты, какой роскоши раньше во времена, когда центось была даунстримом шапки, представить было невозможно.
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|3.55, test (??), 10:50, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До объединения у них был свой багртрекер на Мантис, и еще вопрос что удобнее Багзилла или Мантис, но суть не в этом.
Куча народу занималась Федорой так как знали что если что всегда могут постаить CentOS и применить свои знания. А если бизнес был крупный и нужно чтобы кто то отвечал за что то то покупали Шапку.
Капитализация Шапки росла, все были довольны. Но тут пришла ИБМ... поглядим во что это выльется но теперь не то что CentOS даже Федору уже смысла нет юзать.
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|1.19, Аноним (25), 10:00, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>способны отбросить открытое ПО к состоянию, когда оно было уделом любителей и хакеров.
Как будто что-то плохое.
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|2.86, Аноним (82), 12:04, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто что-то плохое.
Мне самому не очень нравится, куда катится линукс, но специально для таких, как вы, есть NetBSD/OpenBSD. Можете пересаживаться на них уже сейчас.
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|1.22, Аноним (25), 10:03, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нужна лицензия GPLv4, в которой явным образом запрещается навязывание контрактов пользователям и прописывается, что внутренний идентификатор версии в системе контроля версий должен быть документирован в форме, допускающей его автоматизированное извлечение.
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|3.30, Аноним (25), 10:10, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"дополнительные условия" и "контракты" - это разные вещи. Контракт ты заключаешь до доступа к софту и принятия лицензии, он к лицензии типа никакого отношения не имеет.
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|2.31, Аноним (1), 10:11, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь Шляпа рано или поздно что-то такое протолкнет, что GPL превратится в проприетарную лицензию одной компании.
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|3.97, Аноним (97), 12:29, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот же самый FSF ни в жизнь тебя защищать не возьмется если ты ему имущественные права на свою софтину не задаришь. А если задарил и защитили, тебе с этого копейки не капнет: всю отсуженную у конкурентов сумму себе заберут.
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|1.29, Аноним (13), 10:09, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Позиция RedHat видимо заключается в том, что "надо больше золота". Лютая жадность появилась.
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|2.40, Игорь (??), 10:33, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Честно скажу, у меня бы тоже "лютая жадность" появилась, если бы результаты моего труда брали халявщики и продавали от своего имени! Плюс продавали поддержку, которая заключается в выкачивании апдейтов у РэдХэта. Пока это были маленькие рыбы-прилипалы - было еще терпимо. Но потом в халявщики подалась Oracle (Оrасle Linux) и Google (Rocky Linux).
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|3.46, Аноним (1), 10:38, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну или иди заплати бабос каждому кто закоммитил в ядро в gcc во все проекты всех разыщи и всем заплати, тогда к тебе меньше вопросов.
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|3.50, Аноним (50), 10:44, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в чём заключается труд в данном случае? В перебитии копирайтов, наверное?
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|4.57, test (??), 10:55, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет они работали и много делали, но их труд оплачивался продажей и поддержкой Шапки. А вот на ораву из ИБМ это уже не хватает, слишком много нахлебников в Шапке стало ...
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|5.60, Аноним (1), 10:58, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это как-то странно они же знали что не хватит. Так же знали правил игры и лицензии. Им никто не запрещает свернуть Ред Хат и запилить новую ОС с системд и чем угодно.
Это как люди, которые приходят на концерт Шнурова, а потом оскорбляются что там матерятся. Так просто не приходи на концерт Шнурова, если не нравится мат и всё.
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|6.65, test (??), 11:07, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так они на халяву хотели. Думали как раньше, купил продукт и давай его доить.
Вон ракель уже подоил Солярку (где она сейчас ?) и Мюскуль (привет Мария), как то ракель хотел завязать и ЯВУ так таже шапка обиделась и сразу форкнула ЭТО и вот результат open-java ...
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|1.35, Аноним (26), 10:17, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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rh и rpm это ужо давно подкладка под что-то тяжелое, а для всего остального уже давно deb. Раньше были эээ люди, которые считали rh это серьюзно и надёжно, и ставили центрось и прочие оракл поделки для всякого другого, но они теперь внезапно "откроют", что какой-нить debian stable не менее серьюзно и надёжно, а пакетная база и комьюнити в разы больше.
Так что оставьте rh как прокладку под оракл, она ни на что больше и не претендует по большей части.
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|3.88, Аноним (88), 12:07, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одинакоово старые пакеты. Но никто не мешает бекпортировать из тестинга/поставить flatpak/nixpackage
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|2.62, test (??), 11:02, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это уже давно не так. Линукс давно вылечил десткие болезни, взять хотя бы тот же Арч-ролинг и то он даже более менее работает.
А всякие КМВ, Кибернате, Серф и ГлустерФС стабильно работают даже в Убунту, так что Шапке давно уже пора понять что уже прежней монополии на корпаративный рынок уже не будет, как бы они не дергались.
В лучшем случае ускорят отток от Шапки и все.
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|1.37, Тимофей (??), 10:20, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как там дела у сертифицированной всеми сертификатами, отечественной и импортозамещенной Ред ОС, используемой во многих госучреждениях, не слышали? С DNF на APT не перешли еще?
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|1.42, YetAnotherOnanym (ok), 10:34, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> компания Red Hat не видит ценности в пересборке RHEL и не обязана облегчать работу дистрибутивам, занимающимся пересборкой.
Золотые слова.
Неужели кто-то надеялся, что компания, которая без малейших рефлексий ломает об колено весь мир линукса, когда ей это нужно (например, при переходе на systemd), будет что-то сохранять ради удобства какой-то паразитной мелюзги?
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|2.56, Игорь (??), 10:51, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Паразитную мелюзгу терпели, но к халявщикам присоединилась сначала Oracle (Oracle Linux), а затем и Google (Rocky Linux)
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|3.58, Аноним (1), 10:55, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Откуда кстати у тебя эта странная галлюцинация что Rocky Linux это от Google?
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|2.69, Анонимусс (?), 11:15, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которая без малейших рефлексий ломает об колено весь мир линукса
Шапка и есть большАя часть мира линукса. Она ничего не ломала, а меняла для себя.
И могла это делать именно потому, что ее вклад существенный.
Других никто не заставлял переходить - они сами решили использовать готовенькое.
А мнение пары тысяч васянов и какиров никому не интересно, оно ооочень значительно только в их фантазиях.
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|4.84, Анонимусс (?), 11:58, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так шапка не против васянов, а против паразитов типа оракла, альмы, роки и тд, которые просто берут результаты их работы.
Про васянов было в контексте хейта сисмд.
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|5.87, АНоним (?), 12:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типа шляпа начал сегрегацию васянов по принципу паразит или нет? Всё истерики шляпа связаны только лишь с тем что шляпа и есть паразит.
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|1.53, Anonymoustus (ok), 10:48, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда Шляпа с ложечки кормила вас говн^W бесплатной «прогрессивной» системдой, мы предупреждали, что никакой это не «другой init».
Возвращайтесь на Слакварь, линуксоиды, назад к истокам!
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|2.66, Bob (??), 11:07, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уж лучше Arch, туда самые толковые меинтейнеры даже с Debian бегут...
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|1.64, vitalif (ok), 11:05, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да не будет никто юзать RHEL при требовании подписки, если вы даже до 100500 систем лимит расширите, успокойтесь
Будут мучаться и пересобирать, перейдут на федору в конце концов, но RHEL юзать не будут)
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|2.68, Bob (??), 11:12, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За саппорт платят, за саппорт)
--
В винде платят за то, что:
одни мaкaки думают, что умеют с оной работать;
другие - писать под окошки;
третьи - делать сами окошки;
и только нёрды тихо пилят Linux в анналах виндов)
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|4.104, Bob (??), 12:38, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пфф)
--
Любитель, когда уголек в тебя пихает то: a(i)ds, то платную подписку хз на что, то wayland, да?)
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|1.72, Аноним (73), 11:24, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>компания вкладывает значительные средства в обеспечение длительного сопровождения пакетов, развитие новых возможностей, тестирование и бэкпортирование изменений, а создатели пересборок перепродают чужую работу, не принимая в ней участия и ничего не предоставляя взамен
Получать выгоду, основывая свой продукт на ядре и программах, написанных сообществом, редхат хочет. Отдавать же сообществу результаты своей деятельности не хочет. Если прямо совсем не хочет, может свою ОС разработать и продавать ее как захочется.
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|2.81, Аноним (81), 11:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Linux итак RedHat Linux, а без неё превратится в поделку для хикканов.
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|3.90, АНоним (?), 12:09, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой да, РедХат какой страдалец. Прям Иисус наши грехи искупает. Если РедХату так тяжело пусть ничего не делает. Зачем нам их одолжения.
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|1.78, Аноним (78), 11:42, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> представляют угрозу компаниям, специализирующимся на открытым ПО, а также всей экосистеме Open source
Не удивлюсь, если автор сего пассажа налопался гороховой каши и вставил большой пальц прямо в шоколадный глаз, дабы ещё более пафосно надуть щёки.
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|1.80, Аноним (80), 11:50, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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я помню те времена когда липукс был уделом хакеров и любителей, он тогда тормозил меньше и программы падали реже, а еще работали крутые оформления в гноме. так что я не против если произойдет откат всей этой корпоративной гомосятины.
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|1.89, birdie (ok), 12:08, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какая-то дичь и ложь в комментариях:
* RH по-прежнему предоставляет исходники для _своих_ клиентов
* Новая политика касается халявщиков, которым очень нравится стабильность и длинная поддержка, но платить не хочется
* RHEL - это не какой-то обособленный набор удивительных исходников - это обычные приложения с патчами
* Те, кому не нравится RHEL, могут хоть сейчас перейти на Debian/Suse/Whatever
* RH первая в во всём мире компания по объёму вложений в разработку Линукс приложений и ядра - обвинять их в том, что они "де всё для себя" - безумие.
* Они "прячут" патчи для относительно старых версий программ - upstream по-прежнему доступен для всех
* Они в основном продают качество/стабильность/длительную поддержку, дело даже не в "открытом исходном коде" как таковом.
Так о чём вся заваруха?
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|2.91, АНоним (?), 12:16, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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* Почему они не могут это делать без вот таких вы..еров от менеджмента компании?
* Лидер по вкладу в ядро компания Intel и разработчики с почтой gmail можно считать что это Google.
* Если свободный софт итак будет распространятся зачем всё эти вы...крутасы с запретами, чтобы показать свою ненависть к сообществу?
* Если у них нет денег пусть перестают их вкладывать, почему кого-то должны волновать их проблемы?
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|3.94, birdie (ok), 12:23, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему они не могут это делать без вот таких вы..еров от менеджмента компании?
Это не аргумент, это дичь.
> Лидер по вкладу в ядро компания Intel и разработчики с почтой gmail можно считать что это Google.
Вы про свои собственные драйвера? Никого не колышет. У AMD драйвера ещё жирнее. Вы ошиблись уже дважды.
RedHat это kernel, systemd, pulseaudio/pipewire/wireplumber, GCC, GTK, Pango, Gnome, Wayland, Weston и ещё туча проектов. Без RH вашего Линукс десктопа не существует.
> Если свободный софт итак будет распространятся зачем всё эти вы...крутасы с запретами, чтобы показать свою ненависть к сообществу?
> Если у них нет денег пусть перестают их вкладывать, почему кого-то должны волновать их проблемы?
Какие запреты и проблемы? Вы *пользователь* RHEL? Нет? Зачем вам исходники продукта, которым вы не пользуетесь???
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|4.98, АНоним (?), 12:30, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дичь это твой взгляд на мир. Знаешь есть такое не создавай себе кумира, вот это про тебя. Ты ведомый и не думаешь своей головой. Мне тебя искренне жалко.
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|4.102, Аноним (96), 12:36, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>systemd, Pulseaudio/Pipewire/wireplumber, GTK, Pango, Gnome, Wayland, Weston
Странно, но уменя десктоп существует без вот этого вот всего перечисленного.
PS Может, Pipewire и Wayland когда-либо и будут совсем готовы.
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|4.109, Аноним (49), 12:41, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>RedHat это kernel
kernel - это Линус и сообщество
>systemd, pulseaudio/pipewire/wireplumber
Я бы сравнил это с презервативом с усиками. Какой-то выдумщик однажды сказал, что они крайне необходимы на изделии номер два, и без них ни как. Есть Alsa, а всё остальное ненужно.
>GCC, GTK
На сколько я помню, gcc был и не плохо так жил ещё то шапки, а то что стало происходить с ГТК после активного вмешательства шапки ничего кроме желания плюнуть в эту контору не возникает.
>Pango, Gnome, Wayland, Weston
Если бы этого шлака не было, то сообщество не сильно бы огорчилось.
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|5.112, Анонин (?), 13:02, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хаха, обожаю это мифическое "сообщество". Гордые одиночки, какиры и продвигатели свободы!
А в реальность это конкретные люди на зп у конкретных фирм.
> Есть Alsa
Есть старый кусок г, которые не умеет нормально ни в несколько подключений, ни в несколько входов, ни в блютус наушники (добро пожаловать на пердолинг со всякими bluez-alsa).
> GCC
Ты упомянул gcc - держи гцц https://gcc.gnu.org/steering.html
David Edelsohn (IBM)
Jason Merrill (Red Hat)
David Miller (Red Hat)
> Если бы этого шлака не было, то сообщество не сильно бы огорчилось.
Если бы этого не было, то линукс вряд ли дотянул даже до 0.1% на десктопе.
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|1.93, Аноним (49), 12:23, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не проще нанять несколько людей, которые возьмут дебиан, установят его на инфраструктуру компании, а потом будут заниматься поддержкой самостоятельно? Взять только необходимый набор пакетов и сопровождать.
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|3.105, Аноним (96), 12:39, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обратить внимание на опыт Мюнхена. И организоваться на уровне муниципалитета, как минимум. Польза будет всему городскому хозяйству, не только конкретному заводу.
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|1.108, Аноним (108), 12:40, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно что только сейчас у них бомбануло. Вообще щитаю что всё честно. И так подсобили сообществу халявкой. Теперь пусть денюжку зарабатывают
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