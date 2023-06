Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL

2.11 , Аноним ( 1 ), 09:45, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В том что они рубят сук на котором сидят, а так ничего. Или пускают на мясо курицу, которая несет золотые яйца. За их же деньги беспокоимся.

3.13 , Аноним ( 13 ), 09:49, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для IBM это нормально, меньше линуксов - меньше конкуренция для IBM'овского AIX.

4.26 , Аноним ( 26 ), 10:07, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – IBM это консалтинг и железо, а софт для них это "о маленькое".

5.32 , Аноним ( 13 ), 10:12, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну это они так инвесторам говорят. А получится нарастить продажи AIX мигом переобуются в "лидеры вендоров серверных ОС премиум класса".

5.92 , АНоним ( ? ), 12:20, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем тогда они отвалили 34 миллиарда долларов за Red Hat? Это от половины до трети их годовой выручки.

6.110 , Серб ( ok ), 12:47, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если удастся выжать из этого больше, прежде чем Red Hat загнется, то это удачная сделка с точки зрения бизнеса. Вот и выжимают, главное - же оборот. Много вложили - надо быстро выжать по максимуму и забыть.

4.34 , Аноним ( 34 ), 10:17, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А нужен ли им этот AIX? Сами ленятся его портировать на новые спарки.

5.39 , НяшМяш ( ok ), 10:30, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А спарки айбиэму зачем, если у него повер есть?

6.43 , Аноним ( 1 ), 10:34, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверно чтобы всё при всё было их! Т.е. из жадности.

5.41 , Аноним ( 1 ), 10:34, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какая-то очень тонкая шутка? Последний нормальный SPARC вышел в 2010 году, а AIX на SPARC никогда не работал. Так-то есть даже устоявшееся написание AIX/Power Systems и Solaris/SPARC первое слово до слеша это ОС, а следующее слово после слеша архитектура.

3.54 , djsiropchik ( ok ), 10:49, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Normally they are right. A lot of forks fragment Linux and hinder the competition with other OS.

4.67 , анон ( ? ), 11:07, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Че там, теперь в ципсо уже платят за английскую мову?

5.82 , Аноним ( 82 ), 11:57, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Че там, теперь в ципсо уже платят за английскую мову? Так на русском им теперь нельзя, а их смесь латиницы и ломаного русского кроме них самих никто не понимает. Вот и приходится изголяться, благо форум технический, и английский тут большинство более-менее знает.

6.85 , Аноним ( 82 ), 12:00, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фраза была направлена исключительно к троллям из ципсо. Вменяемых украинцев прошу меня простить, если это вас оскорбило, - это не было моей целью. Не хватало ещё, чтоб нормальные люди перес-ались друг с другом.

5.101 , Bob ( ?? ), 12:32, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно даже на английском не умеет, кто за такое платить будет? От скрипта на ChatGPT толку больше)