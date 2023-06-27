Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL

Майк МакГрэз (Mike McGrath), вице-президент компании Red Hat, отвечающий за разработку Fedora и CentOS, озвучил позицию компании в отношении прекращения публикации srpm-пакетов RHEL в репозитории git.centos.org и оставлении в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL репозитория CentOS Stream. По словам МакГрэза компания Red Hat действует в соответствии с требованиями лицензии GPL, остаётся сторонником открытых процессов разработки и продолжает действовать во благо сообщества, открывая свой код и передавая изменения в upstream. Git-репозиторий проекта CentOS Stream включает исходные тексты всех пакетов, на базе которых формируются релизы RHEL, и данный репозиторий доступен всем без ограничений. При этом разработка CentOS Stream ведётся с некоторым опережением и не всегда самые свежие версии пакетов могут совпадать с пакетами из RHEL, но весь код имеется в репозитории и при желании его можно найти. Если какие-либо изменения отсутствуют в CentOS Stream или наблюдаются расхождения, подобную ситуацию следует воспринимать как ошибку, о которой следует сообщить и которая будет исправлена. При этом компания Red Hat не видит ценности в пересборке RHEL и не обязана облегчать работу дистрибутивам, занимающимся пересборкой. Недовольство Red Hat связано с тем, что компания вкладывает значительные средства в обеспечение длительного сопровождения пакетов, развитие новых возможностей, тестирование и бэкпортирование изменений, а создатели пересборок перепродают чужую работу, не принимая в ней участия и ничего не предоставляя взамен. По мнению Red Hat, распространение продуктов, полностью дублирующих другие разработки и созданные на основе простой пересборки, без внесения своих изменений, представляют угрозу компаниям, специализирующимся на открытым ПО, а также всей экосистеме Open source, так как способны отбросить открытое ПО к состоянию, когда оно было уделом любителей и хакеров. По мнению разработчиков альтернативных сборок RHEL, таких как AlmaLinux и Rocky Linux, прекращение публикации кода пакетов на git.centos.org затруднит подготовку полностью бинарно совместимых и идентичных по поведению (на уровне ошибок) сборок RHEL, так как репозиторий CentOS Stream полностью не синхронизирован с RHEL, в пакетах могут отсутствовать некоторые патчи, некоторые пакеты (например, с ядром) публикуются с задержкой, номера версий пакетов в CentOS Stream и RHEL не всегда совпадают. Кроме того, дистрибутив RHEL поддерживается 10 лет, а CentOS Stream обновляется в течение 5 лет. Альтернативные сборки RHEL преподносятся как система противовесов, компенсирующая бизнес-модель Red Hat, которая навязывает дополнительные условия при поставке приложений под лицензией GPL и пренебрегает предоставляемым в GPL правом на неограниченное тиражирование копий продукта.



