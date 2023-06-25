Red Hat увеличил лимит бесплатного использования RHEL с 16 до 240 систем

3.16 , anonymous ( ?? ), 10:01, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а что изменилось то? Он как был наравне с Дебианом одним мз 2 выживших после падения хайтека и массовом вымирании так и остался, остальные болгеносят как не в себя "я сделяль шильдик зборка Зверь эдишон". В теории француцы мандрейк и немцы зюзю пытались но в долгую не смогли увы.

4.20 , Ан он ын ( ? ), 10:07, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Французы передались в Росу, потом форкнулись обратно. Что не так?

5.33 , anonymous ( ?? ), 11:43, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вся суть в фундаменте. GCC libc и миллиарды скрытых грязных трюков в ядре позволяющим довольно надежно и предсказуемо работать операционной системе. Вот это и делают RedHat (бабло и десятками лет сложившееся коммюнити особенно у промышленников и военных )и Debian (чисто на волевых качествах коммюнити), остальные просто не могут нет ресурсов и доступа к этим грязным секретам подковерным играм производителей процессоров и прочего. А на публику то да все работают делают дистрибутивы только пыль стоит.

3.19 , Аноним ( 19 ), 10:06, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Мне интересно куда подевались комментаторы доказывающие что есть единственный правильный дистрибутив Редхат? Почему они все замолчали? Готовятся к классической опеннетной дискуссии, с мощными и разгромными аргументами. В общем, вовсю наворачивают фасоль, горох и чечевицу.

3.24 , n00by ( ok ), 10:25, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Редхат это не дистрибутив, а владелец франшизы. Все остальные франчайзи и дистрибьюторы с разной степенью зависимости и воображаемой независимости от нововведений (systemd, wayland и т.п.)

