Red Hat увеличил лимит бесплатного использования RHEL с 16 до 240 систем

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|1.1, Кондратий (?), 09:12, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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но продлить лицензию невозможно) когда звонить в поддержку тебя посылают потому как девелоперская лицензия никак не тарифицируется и нужна переустановка. Оно действительно сделано только для отладки по, вервера на ней разворачивать не получится
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|2.38, пох. (?), 12:24, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой-то ты немодный. У тебя что - инстансы не одноразовые и не создаются-удаляются по требованию (левой пятки)?
Может ты еще и known_hosts автоматически при логине не удаляешь?
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|1.2, ЫЫЫЫЫ (?), 09:24, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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как они узнают, на скольких компах установлена система? И что эти компы принадлежат одной организации? А не что одна компания имеет 800 компов, но выдаёт себя за несколько компаний? Телеметрия? Договоры?
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|2.4, Аноним (-), 09:27, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им узнавать не надо. Они как любая другая порядочная организация верит на слово.
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|2.22, n00by (ok), 10:13, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Им не надо это узнавать.
Им надо убрать болгеносы и оставить возможности тем, кто пишет ПО для их ОС.
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|1.5, void (??), 09:30, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Любит не любит, любит не любит, любит не любит.
А завтра они всё это подрежут и закроют доступ к репам, пока не заплатишь.
Используем Debian, FreeBSD, Oracle Linux, в зависимости от задач. А эту мерзость нужно обходить стороной за версту.
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|2.6, Аноним (14), 09:42, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дистрибутивы Illumos бывший Opensilaris используются в кровавом энтерпрайза, правда без особой огласки.
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|4.25, Аноним (25), 10:54, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пруфов своему утверждениб конечно же не будет?
Я ставил OpenIndiana на свой декюсктоп, все работало.
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|5.30, Аноним (13), 11:35, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я ставил OpenIndiana на свой декюсктоп, все работало.
Хахахахахахаха! И таки что это за декюсктоп такой?
Вот в моём ленивце-е440, например не работает интел-войфай 7260(самый-самый стандартный), звук интел-хда(самый-самый стандартный), ускорение на интел-видео, и на ненавидии.
Давай расскажи про свою кору-дуба с ас97 и ламповым монитором. Так ведь выглядит история узбека истинного санехника?
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|3.15, void (??), 10:01, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я видел Solaris на спарках ещё. Вот это крутая техника была, нужно сказать.
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|5.39, void (??), 12:25, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без понятия, не имею возможности сравнить. Да и не очень интересно, если честно.
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|3.11, Аноним (14), 09:50, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ни разу даже не скачивал opensuse. Я ни разу не видел чтобы в вакансии упоминался opensuse, ну и конечно же ни разу не видел его на сервере.
Зато если в вакансии упоминается Линукс, то это Убунту, реже Дебиан, почти никогда Центось.
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|3.17, void (??), 10:03, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты наверное имел в виду SUSE Linux, без приставки open? Не знаю, я никогда с ней не работал.
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|3.28, beck (??), 11:05, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Open не знаю, но SLES в одном нашем банке из топ 5 очень активно используют.
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|3.34, Аноним (34), 11:57, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В одном из сервисов банковских транзакций (сама фирма не банк) в качестве основного дистра для серверов используется SLES.
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|2.8, Аноним (14), 09:47, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне интересно куда подевались комментаторы доказывающие что есть единственный правильный дистрибутив Редхат? Почему они все замолчали?
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|3.16, anonymous (??), 10:01, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а что изменилось то? Он как был наравне с Дебианом одним мз 2 выживших после падения хайтека и массовом вымирании так и остался, остальные болгеносят как не в себя "я сделяль шильдик зборка Зверь эдишон". В теории француцы мандрейк и немцы зюзю пытались но в долгую не смогли увы.
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|5.33, anonymous (??), 11:43, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся суть в фундаменте. GCC libc и миллиарды скрытых грязных трюков в ядре позволяющим довольно надежно и предсказуемо работать операционной системе. Вот это и делают RedHat (бабло и десятками лет сложившееся коммюнити особенно у промышленников и военных )и Debian (чисто на волевых качествах коммюнити), остальные просто не могут нет ресурсов и доступа к этим грязным секретам подковерным играм производителей процессоров и прочего. А на публику то да все работают делают дистрибутивы только пыль стоит.
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|3.19, Аноним (19), 10:06, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Мне интересно куда подевались комментаторы доказывающие что есть единственный правильный дистрибутив Редхат? Почему они все замолчали?
Готовятся к классической опеннетной дискуссии, с мощными и разгромными аргументами. В общем, вовсю наворачивают фасоль, горох и чечевицу.
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|3.24, n00by (ok), 10:25, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Редхат это не дистрибутив, а владелец франшизы. Все остальные франчайзи и дистрибьюторы с разной степенью зависимости и воображаемой независимости от нововведений (systemd, wayland и т.п.)
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|2.29, Sergey (??), 11:20, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, я всегда думал что резание КентОС и то что сейчас это удар прежде всего по Ркелю.
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|2.12, Аноним (14), 09:51, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну надо же посластить пилюлю. Боремся с клонами, но зато даём лицензии разработчикам.
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|1.23, n00by (ok), 10:23, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если кто-то не в курсе смысла названия компании - это фригийский колпак, символ свободы со времён первого Рима. Такой выдавали рабам при освобождении, а так же временно на тогдашние новогодние праздники (сатурналии), когда рабы менялись местами с хозяевами.
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|2.26, vvm13 (?), 10:55, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красная шляпа - она и есть красная шляпа, сходите на сайт и посмотрите.
Кроме того, Although Phrygian caps did not originally function as liberty caps, they came to signify freedom and the pursuit of liberty first in the American Revolution and then in the French Revolution,[2] particularly as a symbol of jacobinism it has been also called a jacobin cap. The original cap of liberty was the Roman pileus, the felt cap of emancipated slaves of ancient Rome, which was an attribute of Libertas, the Roman goddess of liberty. In the 16th century, the Roman iconography of liberty was revived in emblem books and numismatic handbooks where the figure of Libertas is usually depicted with a pileus.[3] The most extensive use of headgear as a symbol of freedom in the first two centuries after the revival of the Roman iconography was made in the Netherlands, where the cap of liberty was adopted in the form of a contemporary hat.[4] In the 18th century, the traditional liberty cap was widely used in English prints, and from 1789 also in French prints; by the early 1790s, it was regularly used in the Phrygian form.
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|3.32, n00by (ok), 11:38, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне не надо никуда ходить, а тем более переводить за Вас копипасту из Википедии, или смотреть фильм Revolution OS. Сходите сами в свой гугл, наберите Адольф Ивон "Гений Америки". В соседней теме недавно давал ссылку на эту картину.
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|2.35, anonymous (??), 12:03, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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спасибо что разъяснил, а то мы то идиоты думали это в стиле черношляпников хакеров взломщиков, белошляпников хакеров антивзломщиков и красношляпников полукоммуняк слоллмановцев за равенство и открытый код.
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