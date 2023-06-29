Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux

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|1.1, Аноним (1), 10:51, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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попробовал - круто. тепреь на работе ничего не делаю. одной командой 2 месяца работ оптимизировал. теперь лежу на диване
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|2.14, Аноним (14), 11:20, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>попробовал - круто. тепреь на работе ничего не делаю. одной командой 2 месяца работ оптимизировал. теперь лежу на диване
Команду не подскажете?
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|1.2, Аноним (2), 10:53, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хорошая штука, можно будет ничего не делать и система сама не будет ничего не делать, автоматически
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|1.4, Аноним (4), 11:00, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а бывает такая же тулза, только для подбора конфига ядра для текущего железа?
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|2.6, Аноним (6), 11:02, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На одном и том же железе может быть разная нагрузка и нужны будут разные параметры. Подбирать под железо последнее дело.
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|3.9, Аноним (4), 11:12, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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продублирую для особо одарённых: для подбора конфига ядра для текущего железа
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|4.11, Аноним (6), 11:15, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты похоже не очень умный. Повторю для системы, которая постоянно читает с диска и для системы, которая почти ничего не читает, но постоянно считает на процессоре и активно работает с оперой нужны разные настройки. И это для одного и того же железа. Андестуд?
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|5.15, Аноним (15), 11:35, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ставлю на то, что он про автоматический выбор драйверов перед компиляцией ядра
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|6.22, Аноним (6), 12:06, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет он именно про конфиги, а не про дрова. Какой-то школьный недогентушник решил что существуют программы экстрасенсы.
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|7.33, 1 (??), 12:37, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему они до сих пор не написаны ?
Погромисты всё ленятся ...
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|5.18, Аноним (4), 11:45, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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специально для закончивших спец школу: не для задач, а для железа
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|6.21, Аноним (6), 12:05, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты просишь то что физически невозможно пойми это. Используй дефолтные настройки и не звезди.
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|7.29, Аноним (29), 12:26, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь дефолтные настройки тоже имеют статическую сущность, не? Так какая разница какой статический конфиг юзать? С какой стати один статический конфиг более адаптивен, чем составленный вручую?
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|1.5, Аноним (6), 11:00, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оракл настоящий друг опенсорса, а не те другие компании, которые уже фу называть.
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|2.8, Аноним (8), 11:09, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оракл настоящий друг опенсорса, а не те другие компании, которые уже фу
> называть.
вот скоро увидим чо будет с анбрякабле
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|1.10, Аноним (10), 11:15, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Короче, приблуда для гентушников, ищущих мифический прирост производительности.
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|2.12, Аноним (12), 11:19, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты просто не осилил и завидуешь. Генту никогда не была про прирост производительности, чаще наоборот. И гентушники это прекрасно осознают. Зато вот конкретное ПО (любое) я могу собрать с "ручным" ПГО в генту и это действительно даёт фактический прирост производительности в ряде случаев.
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|2.23, Капитан Очевидность (?), 12:07, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чем тут генту, чудило?
Почитай вообще про sysctl и насколько дофига всего тюнят под разные нагрузки в хайлоаде
Можешь начать со статей даже на русском, на каком-нибудь highload.ru
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|1.16, Аноним (16), 11:37, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фаззинг наоборот, интересная идея. Осложняет только то, что в момент отслеживания система должна монотонно делать одно и то же и не отвлекаться.
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|2.24, Николай (??), 12:15, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если нагрузить систему монотонной задачей, например написать под yandex-tank файлик.yml нагрузочного тестирования, и пусть танк погрузит весь комплекс (или одиночный сервер) минут 10, то можно получить подходящий набор настроек sysctl "под высокую нагрузку". После чего можно осмыслить эти значения, и сохранить файл sysctl.conf. Тулзу удалить)
Держать на хосте постоянно нечто меняющее параметры системы в автоматическом режиме - стремно. А то увидит хрень эта что вот уже 10 минут как в системе открыто всего пара тысяч файлов, да и прикрутит лимит, чтобы немного памяти сэкономить. А потом по крону запустится массивная задача, и падает, уперевшись в лимит.
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|2.25, wergus (?), 12:15, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но это же и есть стандартное поведение сервера - монотонно делать что-то одно. ( от лат. Serve - служить )
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