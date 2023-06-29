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Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux

29.06.2023 10:47

Компания Oracle представила инструментарий bpftune, предназначенный для автоматической оптимизации настроек ядра Linux с учётом выполняемых задач, активности в системе и характера нагрузки. Основу bpftune составляет фоновый процесс, работающий в пространстве пользователя и использующий подсистему ядра BPF. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве причины создания проекта упоминается потребность в оптимизации самодостаточных систем, рассчитанных на работу с минимальным вмешательством администратора, а также увеличение сложности современного ядра, что повышает трудоёмкость ручных оптимизаций (ядром предоставляется более 1500 sysctl-параметров, влияющих на производительность и потребление ресурсов, и часто администратор просто копирует готовые рецепты, детально не вникая в их суть и надеясь, что они помогут).

Bpftune осуществляет непрерывный мониторинг состояния системы, адаптивно корректирует влияющие на производительность параметры ядра и оценивает изменение поведения для достижения оптимального результата. Благодаря BPF учитывается не только общесистемная статистика, но и детальные подробности поведения отдельных компонентов, что, например, позволяет корректировать настройки на уровне отельных сокетов и устройств.

Реализация отдельных оптимизаций вынесена в плагины, загружаемые во время запуска процесса в форме so-библиотек. Каждый плагин, реализующий отдельную оптимизацию, содержит выполняемый в ядре BPF-обработчик и компонент, работающий в пространстве пользователя. Для передачи событий из ядра в пространство пользователя все плагины используют общий глобальный кольцевой буфер BPF. Плагины могут выбираться в зависимости от потребностей администратора, а также автоматически отключаться, если администратор вручную изменит связанные с ними настройки ядра.

В процессе автонастройки bpftune пытается добиться оптимального баланса между предоставлением и потреблением ресурсов, учитывая косвенное влияние изменений. Например, для повышения пропускной способности необходимо увеличить размер сетевого буфера, но его увеличение приводит к повышению потребления памяти и увеличению задержек при передаче данных, поэтому при увеличении размера буфера следует учитывать и эти параметры.

Среди доступных для использования плагинов:

  • bpftune-tcp-cong - автоматический выбор оптимального алгоритма контроля за сетевой перегрузкой
  • bpftune-neigh - автоматический выбор размера таблицы MAC-адресов соседних хостов (ip neighbour или ARP-таблица).
  • bpftune-route - автоматический выбор размера таблицы маршрутизации.
  • bpftune-sysctl - отслеживание настроек sysctl и отключение связанного оптимизатора в случае конфликта с ручными настройками.
  • bpftune-tcp-buffer - автоматический выбор максимального и начального размеров TCP-буферов (net.ipv4.tcp_mem, net.ipv4.tcp_wmem, net.ipv4.tcp_rmem).
  • bpftune-net-buffer - автоматическая настройка базовых сетевых буферов (net.core.netdev_max_backlog, net.core.flow_limit_cpu_bitmap).
  • bpftune-netns - отслеживает добавление и удаление сетевых пространств имён (network namespace).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Symbiote - вредоносное ПО для Linux, использующее eBPF и LD_PRELOAD для скрытия
  3. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  4. OpenNews: BumbleBee - инструментарий для упрощения создания и распространения eBPF-программ
  5. OpenNews: Microsoft подготовил реализацию eBPF для Windows
  6. OpenNews: В состав GCC принят бэкенд для компиляции в eBPF
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59354-bpftune
Ключевые слова: bpftune, bpf, oracle, tune, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    попробовал - круто. тепреь на работе ничего не делаю. одной командой 2 месяца работ оптимизировал. теперь лежу на диване
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 11:00, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Брат жив-то хоть после этих оптимизаций? Как зависимость?
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:20, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>попробовал - круто. тепреь на работе ничего не делаю. одной командой 2 месяца работ оптимизировал. теперь лежу на диване

    Команду не подскажете?

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:40, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/The_A-Team
     
     
  • 4.32, Атон (?), 12:35, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это "Team" какое-то, а чел спрашивал про https://en.wikipedia.org/wiki/Commando_(comics)
     
  • 2.27, Бывалый смузихлёб (?), 12:23, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новой версии обещают исправить
    Чтобы прога не только ускоряла, но и зарплату получала
     
     
  • 3.35, Программист (?), 12:44, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и пропивала.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:53, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая штука, можно будет ничего не делать и система сама не будет ничего не делать, автоматически
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:00, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а бывает такая же тулза, только для подбора конфига ядра для текущего железа?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:02, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На одном и том же железе может быть разная нагрузка и нужны будут разные параметры. Подбирать под железо последнее дело.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 11:12, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    продублирую для особо одарённых: для подбора конфига ядра для текущего железа
     
     
  • 4.11, Аноним (6), 11:15, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты похоже не очень умный. Повторю для системы, которая постоянно читает с диска и для системы, которая почти ничего не читает, но постоянно считает на процессоре и активно работает с оперой нужны разные настройки. И это для одного и того же железа. Андестуд?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 11:35, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ставлю на то, что он про автоматический выбор драйверов перед компиляцией ядра
     
     
  • 6.20, НяшМяш (ok), 11:55, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://wiki.archlinux.org/title/Modprobed-db
     
  • 6.22, Аноним (6), 12:06, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет он именно про конфиги, а не про дрова. Какой-то школьный недогентушник решил что существуют программы экстрасенсы.
     
     
  • 7.33, 1 (??), 12:37, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему они до сих пор не написаны ?
    Погромисты всё ленятся ...
     
  • 5.18, Аноним (4), 11:45, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    специально для закончивших спец школу: не для задач, а для железа
     
     
  • 6.21, Аноним (6), 12:05, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты просишь то что физически невозможно пойми это. Используй дефолтные настройки и не звезди.
     
     
  • 7.28, Аноним (4), 12:25, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты говоришь глупости. сходи в школу, тебя там читать научат
     
  • 7.29, Аноним (29), 12:26, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь дефолтные настройки тоже имеют статическую сущность, не? Так какая разница какой статический конфиг юзать? С какой стати один статический конфиг более адаптивен, чем составленный вручую?
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:42, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это оскорбление гентушников?
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:00, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оракл настоящий друг опенсорса, а не те другие компании, которые уже фу называть.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:09, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оракл настоящий друг опенсорса, а не те другие компании, которые уже фу
    > называть.

    вот скоро увидим чо будет с анбрякабле

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:04, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оракел чуть ли не самый актинвый комитер сейчас.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:15, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче, приблуда для гентушников, ищущих мифический прирост производительности.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:19, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не осилил и завидуешь. Генту никогда не была про прирост производительности, чаще наоборот. И гентушники это прекрасно осознают. Зато вот конкретное ПО (любое) я могу собрать с "ручным" ПГО в генту и это действительно даёт фактический прирост производительности в ряде случаев.
     
  • 2.13, User (??), 11:20, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они ебилдов ждут, но оракел чот не спешит...
     
  • 2.23, Капитан Очевидность (?), 12:07, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут генту, чудило?
    Почитай вообще про sysctl и насколько дофига всего тюнят под разные нагрузки в хайлоаде
    Можешь начать со статей даже на русском, на каком-нибудь highload.ru
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:37, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фаззинг наоборот, интересная идея. Осложняет только то, что в момент отслеживания система должна монотонно делать одно и то же и не отвлекаться.
     
     
  • 2.24, Николай (??), 12:15, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нагрузить систему монотонной задачей, например написать под yandex-tank файлик.yml нагрузочного тестирования, и пусть танк погрузит весь комплекс (или одиночный сервер) минут 10, то можно получить подходящий набор настроек sysctl "под высокую нагрузку". После чего можно осмыслить эти значения, и сохранить файл sysctl.conf. Тулзу удалить)
    Держать на хосте постоянно нечто меняющее параметры системы в автоматическом режиме - стремно. А то увидит хрень эта что вот уже 10 минут как в системе открыто всего пара тысяч файлов, да и прикрутит лимит, чтобы немного памяти сэкономить. А потом по крону запустится массивная задача, и падает, уперевшись в лимит.
     
  • 2.25, wergus (?), 12:15, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это же и есть стандартное поведение сервера - монотонно делать что-то одно. ( от лат. Serve - служить )
     

  • 1.19, 111 (??), 11:54, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, чтобы ЗП в оракл не уходила.
     
  • 1.26, Catwoolfii (ok), 12:20, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тулза для кузьмичей
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:32, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sysctl.conf от Джонов покажете?
     

  • 1.30, Аноним (31), 12:30, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочу оптимизатор Системд,в ней тоже мало кто разбирается.
     
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