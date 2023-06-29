Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux

Компания Oracle представила инструментарий bpftune, предназначенный для автоматической оптимизации настроек ядра Linux с учётом выполняемых задач, активности в системе и характера нагрузки. Основу bpftune составляет фоновый процесс, работающий в пространстве пользователя и использующий подсистему ядра BPF. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве причины создания проекта упоминается потребность в оптимизации самодостаточных систем, рассчитанных на работу с минимальным вмешательством администратора, а также увеличение сложности современного ядра, что повышает трудоёмкость ручных оптимизаций (ядром предоставляется более 1500 sysctl-параметров, влияющих на производительность и потребление ресурсов, и часто администратор просто копирует готовые рецепты, детально не вникая в их суть и надеясь, что они помогут).

Bpftune осуществляет непрерывный мониторинг состояния системы, адаптивно корректирует влияющие на производительность параметры ядра и оценивает изменение поведения для достижения оптимального результата. Благодаря BPF учитывается не только общесистемная статистика, но и детальные подробности поведения отдельных компонентов, что, например, позволяет корректировать настройки на уровне отельных сокетов и устройств.

Реализация отдельных оптимизаций вынесена в плагины, загружаемые во время запуска процесса в форме so-библиотек. Каждый плагин, реализующий отдельную оптимизацию, содержит выполняемый в ядре BPF-обработчик и компонент, работающий в пространстве пользователя. Для передачи событий из ядра в пространство пользователя все плагины используют общий глобальный кольцевой буфер BPF. Плагины могут выбираться в зависимости от потребностей администратора, а также автоматически отключаться, если администратор вручную изменит связанные с ними настройки ядра.

В процессе автонастройки bpftune пытается добиться оптимального баланса между предоставлением и потреблением ресурсов, учитывая косвенное влияние изменений. Например, для повышения пропускной способности необходимо увеличить размер сетевого буфера, но его увеличение приводит к повышению потребления памяти и увеличению задержек при передаче данных, поэтому при увеличении размера буфера следует учитывать и эти параметры.

Среди доступных для использования плагинов: