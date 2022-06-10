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Simbiote - вредоносное ПО для Linux, использующее eBPF и LD_PRELOAD для скрытия

10.06.2022 07:47

Исследователи из компаний Intezer и BlackBerry обнаружили вредоносное ПО, получившее кодовое имя Simbiote и используемое для внедрения бэкдоров и rootkit-ов на скомпрометированные серверы, работающих под управлением Linux. Вредоносное ПО было выявлено на системах финансовых учреждений ряда стран Латинской Америки. Для установки Simbiote в систему атакующий должен иметь root-доступ, который может быть получен, например, в результате эксплуатации неисправленных уязвимостей или утечки учётных записей. Simbiote позволяет закрепить своё присутствие в системе после взлома для проведения дальнейших атак, скрытия активности других вредоносных приложений и организации перехвата конфиденциальных данных.

Особенностью Simbiote является распространение в форме разделяемой библиотеки, которая подгружается во время запуска всех процессов при помощи механизма LD_PRELOAD и подменяет некоторые вызовы стандартной библиотеки. Обработчики подменённых вызовов скрывают связанную с бэкдором активность, например, исключают отдельные элементы в списке процессов, блокируют доступ к определённым файлам в /proc, скрывают файлы в каталогах, исключают вредоносную разделяемую библиотеку в выводе ldd (выполняется перехват функции execve и анализ вызовов с переменной окружения LD_TRACE_LOADED_OBJECTS), не показывают связанные с вредоносной активностью сетевые сокеты.

Для защиты от инспектирования трафика осуществляется переопределение функций библиотеки libpcap, фильтрация чтения /proc/net/tcp и загрузка в ядро eBPF-программы, которая препятствует работе анализаторов трафика и отбрасывает сторонние запросы к собственным сетевым обработчикам. eBPF-программа запускается в числе первых обработчиков и выполняется на самом низком уровне сетевого стека, что позволяет скрыть сетевую активность бэкдора в том числе от анализаторов, запущенных позднее.

Simbiote также позволяет обойти некоторые анализаторы активности в файловой системе, так как кража конфиденциальных данных может осуществляться не на уровне открытия файлов, а через перехват операций чтения из этих файлов в легитимных приложениях (например, подмена библиотечных функций позволяет перехватить ввод пользователем пароля или загружаемые из файла данные с ключом доступа). Для организации удалённого входа Simbiote перехватывает некоторые PAM-вызовы (Pluggable Authentication Module), что позволяет подключиться к системе через SSH с определёнными атакующими учётными данными. Предусмотрена также скрытая возможность повышения своих привилегий до пользователя root через установку переменной окружения HTTP_SETTHIS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.intezer.com/blog/r...)
  2. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  3. OpenNews: Выявлен новый rootkit для Linux, подменяющий функции libc
  4. OpenNews: Новый rootkit для Linux, осуществляющий подстановку вредоносного кода в HTTP-трафик
  5. OpenNews: Linux-бэкдор, организующий скрытый канал связи в легитимном сетевом трафике
  6. OpenNews: RotaJakiro - новое вредоносное ПО для Linux, маскирующееся под процесс systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57328-mallware
Ключевые слова: mallware, backdoor, rootkit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, n00by (ok), 08:45, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    "Разделяемые библиотеки позволяют быстро исправлять ошибки" - говорили они, не шибко понимая, что говорят.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:50, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну тут дело же в полученном изначально root-доступе, а не в самом механизме динамических библиотек
     
     
  • 3.6, n00by (ok), 08:55, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело в том, что я сейчас напишу "читайте Хоглунда", а эксперты по руткитам полезут в поисковик.
     
  • 2.12, n00by (ok), 10:21, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, что не получается составить список экспертов. Стесняются отметиться явно. С точки зрения руткита - отображение актуальной информации является нежелательным поведением. Он и исправляет "ошибку" документированным способом.

    > Особенностью Simbiote является распространение в форме разделяемой библиотеки,
    > которая подгружается во время запуска всех процессов при помощи механизма LD_PRELOAD
    > и подменяет некоторые вызовы стандартной библиотеки.

    Подгружается библиотека не сама собой, а (очень грубо) вот тут:



      /* Load all the libraries specified by DT_NEEDED entries.  If LD_PRELOAD
         specified some libraries to load, these are inserted before the actual
         dependencies in the executable's searchlist for symbol resolution.  */
      {
        RTLD_TIMING_VAR (start);
        rtld_timer_start (&start);
        _dl_map_object_deps (main_map, preloads, npreloads,
    state.mode == rtld_mode_trace, 0);
        rtld_timer_accum (&load_time, start);
      }



    Из этого следуют интересные выводы:
    1. обобщение "всех процессов" излишне пессимистично;
    2. достаточно просто реализовать детектор руткита;
    3. возможно построить систему так, что она окажется не подвержена атаке.

     
     
  • 3.19, Аноним (-), 11:02, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    busybox
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:04, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если разрешать подгрузку только таких библиотек, у которых есть цифровая подпись?
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 11:09, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает подписать, если уже есть root-доступ?
     

  • 1.2, n00by (ok), 08:47, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот это в мире ненавистной Венды называется "нубкит" (поскольку там перехват системных вызовов в пространстве пользователя требует модификацию кода, что является источником ошибок). А в Linux - вполне грамотное решение, соответствующее архитектуре ОС.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:48, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Дальше будет только хуже :(
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:55, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А ссылка на исходники где?
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:41, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда мамкины хакепы полностью освоят ebpf, тогда линукс будет дырявее винды
     
  • 1.9, EuPhobos (ok), 09:49, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще никогда <s>Штирлиц</s> товарищ майор не был так близко к провалу (с)
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:20, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для установки Simbiote в систему атакующий должен иметь root-доступ

    Офигенный вирус. Реквестирую сырцы под копилефт лицензией.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:40, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "... root-доступ, который может быть получен, например, в результате эксплуатации неисправленных уязвимостей или утечки учётных записей".
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:49, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Simbiote также позволяет обойти некоторые анализаторы активности в файловой системе, так как кража конфиденциальных данных может осуществляться не на уровне открытия файлов, а через перехват операций чтения из этих файлов в легитимных приложениях (например, подмена библиотечных функций позволяет перехватить ввод пользователем пароля или загружаемые из файла данные с ключом доступа).

    Оригинально.

     

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