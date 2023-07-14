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AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux

14.07.2023 09:27

Проект AlmaLinux объявил об изменении стратегии развития - дистрибутив больше не будет полностью клонировать Red Hat Enterprise Linux и станет допускать наличие незначительных расхождений в поведении (будет допускаться применение/отсутствие каких-то отдельных патчей). При этом проект сохранит бинарную совместимость на уровне ABI и по-прежнему сможет использоваться в качестве замены RHEL.

Отмечается, что для обычных пользователей изменения в использовании AlmaLinux будут минимальны - совместимые с RHEL приложения как и раньше будут работать, а установленные системы получать обновления с устранением уязвимостей. Изменения главным образом коснутся поддержания соответствия пакетов на уровне повторения ошибок - AlmaLinux теперь будет принимать исправления ошибок, которые ещё остаются неисправленными в релизах RHEL. Более того, AlmaLinux будет допускать включение исправлений ошибок, которые пока не приняты в upstream или спущены нижестоящим проектам. AlmaLinux как и раньше будет передавать информацию о выявленных ошибках в upstream-проекты Fedora и CentOS Stream, но теперь не будет дожидаться принятия в них исправлений.

Изменение обусловлено тем, что компания Red Hat прекратила публичную публикацию srpm-пакетов в публичном репозитории git.centos.org и оставила в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL только репозиторий CentOS Stream. Для клиентов оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует дополнительное пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Репозиторий CentOS Stream полностью не синхронизирован с RHEL и не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/fut...)
  2. OpenNews: AlmaLinux и Rocky Linux перестроят свои процессы с учётом ограничения доступа к коду пакетов RHEL
  3. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
  4. OpenNews: Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat
  5. OpenNews: Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL
  6. OpenNews: Компания SUSE объявила о создании собственного форка RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59439-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 14/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > совместимые с RHEL приложения как и раньше будут работать

    СУБД Oracle, требующая конкретную версию RHEL, тоже будет работать?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:36, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А смысл?
    На сдачу от покупки бд Oracle можно купить полноценный RHEL.
     
  • 2.6, leap42 (ok), 09:39, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, такие штуки как оракле будут тестироваться перед релизом. Но я бы всё равно взял дистр от оракеля под их базу или сам rhel.
     
  • 2.12, анонимус (??), 09:59, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ставить субд оракл, то почему бы и не поставить ось от оракла.
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:34, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего да. Я когда-то орахловину ставил и на Зюзю, и даже на бубунту. С зависимостями пришлось разобраться самому, а чтобы не делать этого - просто берите любой *EL
     
  • 2.26, xrensgory (ok), 10:44, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать-то будет, но при обращении в поддержку попросят воспроизвести ошибку на RHEL/OL
     

  • 1.3, DeerFriend (?), 09:35, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До добавления собственной телеметрии осталось 3..2..
     
  • 1.4, ыы (?), 09:35, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    " - нешмогла " (с)
     
     
  • 2.8, Вирт (?), 09:41, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юристы им наверное объяснили, что подписаться на RHEL,
    и доступное по подписке выкладывать как свое не вариант.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:54, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто Альма решила испортить себе репутацию потому что она ей не дорожит.
     
     
  • 4.14, Анонимусс (?), 10:04, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы испортить репутацию, ее нужно вначале иметь.
    А какая была у альмы? Перепаковщики пакетов шапки для нищуков которые не могут себе позволить шапку?
     
     
  • 5.28, xrensgory (ok), 10:45, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, но вот мы можем себе позволить и позволяли, но сейчас больше некому денег заплатить за RHEL
     
  • 3.17, DeerFriend (?), 10:09, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все эти форки могли бы скинуться на авокадов, и показать ИБМу, что написано в GPL.
    Вместо этого каждый тянет одеялку на себя.
     
     
  • 4.24, Анонимусс (?), 10:38, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. А в GPL написано, что исходники предоставляются только тем  пользователям, кто легально получил бинарник.
     

  • 1.7, Bob (??), 09:39, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В принципе - здраво, только материал до конца дочитать нужно)
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:48, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Появилась еще одна бета-тест платформа, с чем я всех и поздравляю :-)
     
  • 1.10, Аноним (11), 09:48, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки фу быть такими.
     
  • 1.13, Анонин (?), 10:02, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха, -1 халявщик!
    Сколько их там еще осталось? Роки, евро, ну и сам оракл. Или еще кто-то есть?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:42, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ахаха, -1 халявщик!

    @
    > AlmaLinux как и раньше будет передавать информацию о выявленных ошибках в upstream-проекты Fedora и CentOS Stream, но теперь не будет дожидаться принятия в них исправлений.

     

  • 1.15, Тимофей (??), 10:05, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Завтра будет подобная новость про Rocky Linux...
    Так Оракл обещает без изменении и бинари и исходники доставлять. Rocky и Alma - тяните у Оракла.
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:17, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неоднократно говорилось, что если вы вынуждены использовать бесплатный клон RHEL и ожидаете стабильности и предсказуемости, ставьте OEL. Потому что там есть программисты и большие деньги. Смешно сейчас вспоминать изумительные комменты здесь и на лораче "Альма меня устраивает", "бизнес сделал ставку на Рокки" и т.д.
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:24, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставить убунту и пофиг до совместимости
     
  • 1.20, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 10:29, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что все так носятся с этим редхатом? Что в нём особенного?
     
     
  • 2.22, IdeaFix (ok), 10:35, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    завидую...
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:36, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отошла и пошла
     
  • 1.27, Аноним (27), 10:44, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше был один centos выходил относительно других дистрибутивов с задержкой,не с самыми новыми версиями программ, но хорошо протестирован и очень стабильный. Какой смысл теперь от множества глючных дистрибутивов непонятно.
     

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