AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux

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|1.2, Аноним (2), 09:33, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> совместимые с RHEL приложения как и раньше будут работать
СУБД Oracle, требующая конкретную версию RHEL, тоже будет работать?
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|2.5, Аноним (5), 09:36, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А смысл?
На сдачу от покупки бд Oracle можно купить полноценный RHEL.
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|2.6, leap42 (ok), 09:39, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, такие штуки как оракле будут тестироваться перед релизом. Но я бы всё равно взял дистр от оракеля под их базу или сам rhel.
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|2.21, Аноним (21), 10:34, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего да. Я когда-то орахловину ставил и на Зюзю, и даже на бубунту. С зависимостями пришлось разобраться самому, а чтобы не делать этого - просто берите любой *EL
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|2.26, xrensgory (ok), 10:44, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работать-то будет, но при обращении в поддержку попросят воспроизвести ошибку на RHEL/OL
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|2.8, Вирт (?), 09:41, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юристы им наверное объяснили, что подписаться на RHEL,
и доступное по подписке выкладывать как свое не вариант.
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|3.11, Аноним (11), 09:54, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Просто Альма решила испортить себе репутацию потому что она ей не дорожит.
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|4.14, Анонимусс (?), 10:04, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы испортить репутацию, ее нужно вначале иметь.
А какая была у альмы? Перепаковщики пакетов шапки для нищуков которые не могут себе позволить шапку?
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|5.28, xrensgory (ok), 10:45, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, но вот мы можем себе позволить и позволяли, но сейчас больше некому денег заплатить за RHEL
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|3.17, DeerFriend (?), 10:09, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все эти форки могли бы скинуться на авокадов, и показать ИБМу, что написано в GPL.
Вместо этого каждый тянет одеялку на себя.
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|4.24, Анонимусс (?), 10:38, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно. А в GPL написано, что исходники предоставляются только тем пользователям, кто легально получил бинарник.
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|1.7, Bob (??), 09:39, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В принципе - здраво, только материал до конца дочитать нужно)
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|1.9, Аноним (9), 09:48, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Появилась еще одна бета-тест платформа, с чем я всех и поздравляю :-)
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|1.13, Анонин (?), 10:02, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахаха, -1 халявщик!
Сколько их там еще осталось? Роки, евро, ну и сам оракл. Или еще кто-то есть?
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|2.25, Аноним (25), 10:42, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ахаха, -1 халявщик!
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> AlmaLinux как и раньше будет передавать информацию о выявленных ошибках в upstream-проекты Fedora и CentOS Stream, но теперь не будет дожидаться принятия в них исправлений.
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|1.15, Тимофей (??), 10:05, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Завтра будет подобная новость про Rocky Linux...
Так Оракл обещает без изменении и бинари и исходники доставлять. Rocky и Alma - тяните у Оракла.
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|1.18, Аноним (18), 10:17, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неоднократно говорилось, что если вы вынуждены использовать бесплатный клон RHEL и ожидаете стабильности и предсказуемости, ставьте OEL. Потому что там есть программисты и большие деньги. Смешно сейчас вспоминать изумительные комменты здесь и на лораче "Альма меня устраивает", "бизнес сделал ставку на Рокки" и т.д.
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|1.27, Аноним (27), 10:44, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше был один centos выходил относительно других дистрибутивов с задержкой,не с самыми новыми версиями программ, но хорошо протестирован и очень стабильный. Какой смысл теперь от множества глючных дистрибутивов непонятно.
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