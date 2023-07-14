AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux

Проект AlmaLinux объявил об изменении стратегии развития - дистрибутив больше не будет полностью клонировать Red Hat Enterprise Linux и станет допускать наличие незначительных расхождений в поведении (будет допускаться применение/отсутствие каких-то отдельных патчей). При этом проект сохранит бинарную совместимость на уровне ABI и по-прежнему сможет использоваться в качестве замены RHEL. Отмечается, что для обычных пользователей изменения в использовании AlmaLinux будут минимальны - совместимые с RHEL приложения как и раньше будут работать, а установленные системы получать обновления с устранением уязвимостей. Изменения главным образом коснутся поддержания соответствия пакетов на уровне повторения ошибок - AlmaLinux теперь будет принимать исправления ошибок, которые ещё остаются неисправленными в релизах RHEL. Более того, AlmaLinux будет допускать включение исправлений ошибок, которые пока не приняты в upstream или спущены нижестоящим проектам. AlmaLinux как и раньше будет передавать информацию о выявленных ошибках в upstream-проекты Fedora и CentOS Stream, но теперь не будет дожидаться принятия в них исправлений. Изменение обусловлено тем, что компания Red Hat прекратила публичную публикацию srpm-пакетов в публичном репозитории git.centos.org и оставила в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL только репозиторий CentOS Stream. Для клиентов оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует дополнительное пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Репозиторий CentOS Stream полностью не синхронизирован с RHEL и не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой.



