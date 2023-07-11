Компания SUSE объявила о создании собственного форка RHEL

Компания SUSE сообщила о создании собственного форка дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. В следующие несколько лет в сопровождение проекта планируется инвестировать 10 млн долларов. Форк RHEL, упоминаемый под именем Liberty Linux, планируют развивать и поддерживать в качестве общедоступного проекта, курируемого отдельной некоммерческой организацией. Доступ к формируемому в рамках проекта альтернативному набору исходных текстов пакетов, совместимых с RHEL, будет бесплатен для всех желающих и открыт для совместной работы с другими похожими проектами. Новый форк не повлияет на разработку дистрибутивов SUSE Linux Enterprise, ALP (Adaptable Linux Platform) и openSUSE, которые по-прежнему воспринимаются в качестве основных продуктов и ресурсы на их развитие будут выделяться без изменений.

Создавая форк RHEL компания SUSE делает ставку на смешанные инфраструктуры, в которых помимо SUSE Linux и openSUSE, применяются и дистрибутивы, основанные на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux. Для подобных смешанных окружений планируются оказывать единую техподдержку, использовать унифицированный процесс доставки обновлений и применять общий инструментарий для централизованного управления на базе SUSE Manager. Отмечается, что коммерческие компании и сообщество разработчиков открытого ПО должны иметь выбор и возможность освободиться от привязки к одному поставщику.

По мнению руководителя компании SUSE, смещение к проприетарным моделям не должно привноситься в качестве фактора конкуренции между компаниями, строящими бизнес вокруг открытого ПО. Основной принцип взаимодействия подобных компаний в том, что все они вносят свой вклад в общее дело сообщества, и также все получают от этого выгоду, так как получаемый результат становится нечто большим, чем сумма отдельных вкладов.

Проект Liberty Linux впервые был представлен компанией SUSE в январе 2022 года в качестве редакции Red Hat Enterprise Linux 8, собранной с использованием платформы Open Build Service и пригодной для использования вместо классического CentOS 8, поддержка которого была прекращена в конце 2021 года. Дистрибутив поставлялся с собственным вариантом ядра Linux, созданным путём пересборки пакета с ядром из дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15. На дистрибутив распространялась техническая поддержка SUSE и возможности по централизованному управлению при помощи платформы SUSE Manager.



