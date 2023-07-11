Компания SUSE объявила о создании собственного форка RHEL

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|2.13, Аноним (-), 21:59, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я другой аноним но не понимаю - почему бы не дать редхату выполнить их желание - и убить экосистему RHEL? Если они так хотят прострелить пятки - нет, блин, ну вот зачем мешать? Пусть получат что хотели - и заценят как им оно!
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|3.19, Аноним (19), 22:37, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Я другой аноним но не понимаю - почему бы не дать редхату выполнить их желание - и убить экосистему RHEL?
И кто конкретно RHEL убить должен-то?
SUSE которая своим-то дистрибутивом никакую конкуренцию составить не могла уже сколько лет, а теперь ещё и силы и деньги на этот форк распылять будет?
Oracle, гниль индустрии, который все свои крутые опенсорс проекты своими же руками поубивал?
Или кучка нонейм паразитов которые вообще ничего не делали, никакую разработку не вели и только логоипы RHEL на свои меняли?
Я честно устал читать эти влажные мечты в новостях на эту тему, я понимаю что вам очень хочется, но головой подумайте хоть немного.
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|4.21, Аноним (-), 23:08, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да сама RHBM его и зак пывает семимильными шагами По крайней мере экосистему то... большой текст свёрнут, показать
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|5.24, Аноним (19), 23:37, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Да сама RHBM его и зак@пывает семимильными шагами.
Ну так в том-то и дело не закапывают. Вы себе придумали сказочку, а на деле для них ничего не поменяется. Все мелкие поделки просто сдохнут, сусе как всегда потеряет интерес и отвалится, оракловская попытка либо станет нишевой системой для своих, либо сдохнет как большая часть их проектов. RHEL как был так истанется, разработчики никуда не делись, поддержка никуда не делась, их основные контракторы с васянскими поделками экспериментировать не будут.
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|1.2, Аноним (2), 21:15, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Я вот тоже не пойму, зачем suse вместо развития и расширения доли своего дистрибутива, тратить время и деньги на подделку чужого.
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|2.6, Аноним (6), 21:30, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вангую не будут они его разивать а устроят бетатест полигон для своего дистрибутива. Новая Федора.
Начали бодро, ядро свое воткнули
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|2.8, Аноним (8), 21:40, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Логика умерла. А, нет, жива, в вашем сообщении её не было.
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|1.4, Admino (ok), 21:19, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо всем разработчикам RH клонов собраться и сделать наконец совместимый между собой RH клон, тем закопав RH.
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|2.10, Витюшка (?), 21:47, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не можешь закопать дистрибутив, если всё чем занимаешься - это пересборка. Даже если объединишься с инопланетянами.
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|1.5, Аноним (5), 21:27, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надо понимать, что собственные дистрибутивы у SUSE завершены и последний баг закрыт.
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|1.7, Аноним (19), 21:35, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Потратить 10 миллионов долларов не на улучшение своего дистрибутива, а на рекламных ход на который всем плевать в конечном итоге будет - это конечно сильно, сусе как всегда держат марку.
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|2.9, Аноним (8), 21:44, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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3rd party enterprise sofware гарантирует совместимость часто только с RHEL.
Анонимусы тут вообще в это не вкуривают и несут бред, не расплёскивая.
Именно поэтому столько бурлений.
Единственная по сути Линукс _ОС_, а не поделки-дистры, где совместимость заканчивается на уровне именно конкретной версии.
И 100% совместимость в RHEL гарантируется до 10 и больше лет.
А теперь можете выдохнуть и дальше не понимать почему бизнесам так важен RHEL, а все ваши васянские дистры никому не сдались.
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|3.11, Аноним (5), 21:50, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зря ты так. Тебе сейчас эксперты разъяснят, как никому не сдались ни корпоративный софт, ни сами корпорации, ни RHEL, ни ты сам, ни я. И как все должны пользоваться LFS. Который точно так же никому не сдался.
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|3.12, beck (??), 21:58, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нифига.
На RHEL 7.9 ставь вот этот набор пакетов, на RHEL 8.1 вот этот набор, на 8.3 - на 8.3 на свой страх и риск.
Выходит новый RHEL, софтопейсатели под него тестируют, пересобирают, обновляйся, старый уже не але.
Чем это отличается от других? Ничем.
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|4.14, beck (??), 22:01, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, добавлю.
Это не заслуга RHEL, а лень софтопейсателей. Как для десктопа все делают только деб юбунту, так на серверах все собирают пакеты только под RHEL.
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|4.16, Аноним (16), 22:24, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю о чём вы, но, например, те же ваше собственные модули ядра, если в них есть необходимость, будут собираться что в 7.0, что в 7.9, что в 7 ESL, все 11 лет поддержки.
Такое даже Android не предлагает, где дай бог два (!) года поддержки после выпуска финальной версии.
А так софт что для нулевого релиза RHEL очередной ветки, что для последнего поддерживаемого должен работать.
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|1.15, Аноним (15), 22:24, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Достали уже стервятники. Мало того что украли всё под чистую, так ещё и плюют в колодец из которого пьют воду.
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|1.17, Аноним (17), 22:25, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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There are only 2 real linux distros
1) Debian - for server/production environments.
2) Archlinux - sandbox/personal laptops.
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|1.18, Аноним (18), 22:27, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Начало конца для SUSE. Жалко, я даже рассматривал этот дистрибутив как альтернативу дебиану.
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|2.22, Аноним (-), 23:15, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начало конца для SUSE. Жалко, я даже рассматривал этот дистрибутив как альтернативу дебиану.
Дистр под эгидой коммерческой корпы не может быть альтернативой комьюнити дистру. Очень разные подходы by design. Убунта не в счет - она downstream а не upstream и у себя в загоне перепиливает, не скидывая свои причуды на головы дебианщикам. Так что с их Mir и Snap они там как-то сами и упражняются.
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|1.20, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 22:47, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот у меня SUSE Leap 15 сегодня как раз завис на стадии загрузки, причем навсегда. Я не смог его починить, и рекомендации с интернета ни малейшего прогресса в этом направлении не дали. Добавление debug initcall_debug и удаление splash quiet дало ровно ноль строк дополнительной debug-информации на экране. Бесконечных лет жизни, чтобы разобраться с проблемой у меня в запазухе не оказалось. Loading Initial Ramdisk.
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