Опубликован Distrobox 1.6, инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов

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|1.1, Аноним (1), 09:18, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Неплохая вещь. Думаю, может покрыть 95% использований виртуалок. Напоминаю, что 95% использований виртуалок -- просто потыкать другой дистр или протестировать в нем что-либо.
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|2.6, Аноним (6), 09:49, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Причем здесь вообще виртуалки то? Тут речь про контейнеры/KVM, они могут покрыть 0% использований виртуалок.
> Напоминаю, что 95% использований виртуалок -- просто потыкать другой дистр или протестировать в нем что-либо.
Ага, очень интересно чем ты за компом занимаешься (нет)
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|2.7, 1 (??), 09:53, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сходи на экскурсию в какой-нибудь ЦОД.
Я, думаю, твое мнение об использовании VM уже никогда не будет прежним.
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|3.11, glad_valakas (?), 11:00, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> твое мнение об использовании VM уже никогда не будет прежним.
мнение осталсть прежнее: "перепродать одни и те же ресурсы по три раза,
зато всё по моде, облако к-к-к-".
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|4.15, Аноним (15), 12:45, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это тут причём? Потыкать в виртуалке какой-то дистр - это 0.001% потребностей для пердолек. Контейнеризацию/виртуализацию люди используют не для этого.
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|2.9, Пряник (?), 10:20, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересная идея. Но в основном виртуалки - это перепродажа ресурсов сервера (самый главный продукт AWS EC2 - виртуалка KVM).
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|2.10, фнон (?), 10:40, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прям совсем "просто"?
Или просто в смысле покури мануалы, потом почитай форумы, а потом пердолься с конфигами и несовместимыми библиотеками?
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|3.20, Аноним (15), 13:05, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прям совсем просто. Ставишь флатпак и готово. Если есть appimage то ещё проще.
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|4.22, Аноним (22), 14:06, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть уникумы, которые не делают ничего, кроме 1.5 пакета под 2 дистра. И нет ни флатпака, ни аппимейджа, ни снапа, ни докера. (машем ручкой Rstudio)
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|2.21, Аноним (21), 13:29, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет. Даже под линуксом ты задолбаешься вручную настраивать проброс всех этих сокетов, маунтов и переменных окружения. Distrobox все это делает автоматически, очень полезный проект.
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|1.14, Аноним (14), 12:44, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему в Альте нет ещё, проект уже не один год существует?!
Что за безобразие, какое-то отставание от передовых дистрибутивов, непорядок!
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|1.16, Аноним (16), 12:53, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Yo Dawg, I herd you like Linux, so I put an Linux in your Linux so you can use Linux while you using Linux.
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|1.18, YetAnotherOnanym (ok), 13:02, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> максимальным упрощением работы и интеграции
Ещё один "облегчатор" и "упрощатор", автор которого уверен, что его сетап годится всем остальным.
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