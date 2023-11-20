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Опубликован Distrobox 1.6, инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов

20.11.2023 09:05

Опубликован инструментарий Distrobox 1.6, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект предоставляет надстройку над Docker, Podman или Lilipod, и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.

В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 25 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему.

Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка инструментария для управления изолированными контейнерами lilipod, развиваемого автором Distrobox. Инструментарий позволяет загружать и распаковывать образы контейнеров в формате OCI из различных репозиториев, управлять образами, а также создавать и запускать контейнеры из полученных образов. Интерфейс командной строки lilipod по возможности приближен к Podman, Docker и Nerdctl, но отличается ориентацией на простоту и минималистичность (поддерживаются только самые необходимые функции).

    Контейнеры создаются для запуска под отдельным пользователем с изоляцией файловой системы при помощи пространств имён точек монтирования (опционально можно использовать пространства имён network, pid и ipc). Дополнительные ограничения, выставляемые через seccomp, capabilities и cgroups, не поддерживаются. Lilipod позиционируется как встроенный запасной инструментарий для Distrobox, применяемый когда в системе отсутствуют более функциональные менеджеры контейнеров. Инструментарий собирается с использованием статического связывания и не привязан к внешним зависимостям.

  • Улучшена интеграция с технологиями NVIDIA, такими как CUDA.
  • Улучшен процесс инициализации.
  • Улучшена работа с командной оболочкой пользователя внутри контейнера.
  • В контейнерах с правами root обеспечена корректная настройка пароля пользователя для выполнения утилиты sudo.
  • Улучшена поддержка контейнеров с собственной системой инициализации (initful). Добавлена возможность использования системы инициализации OpenRC. Предоставлена поддержка пользовательских сеансов на базе systemd.
  • В команду "distrobox create" добавлены новые опции "--unshare-all", "--unshare-netns", "--unshare-process" и "--unshare-devsys".
  • Предоставлена возможность использования контейнеров, запускаемых в режимах initful и unshare-all, в окружениях на базе LXC и Libvirt.
  • Добавлен параметр конфигурации container_additional_volumes для указания применяемых в контейнерах точек монтирования.
  • Предоставлена возможность запуска экспортированных бинарных файлов в разных окружениях DistroBox.
  • В команде "distrobox assemble" реализована поддержка всех опций команды "distrobox create". Реализована возможность экспорта приложений и бинарных файлов напрямую из манифеста.
  • Решены проблемы с выставлением часового пояса.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/89luca89/di...)
  2. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив blendOS 3, поддерживающий пакеты из других дистрибутивов
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS
  5. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.5, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
  6. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60147-distrobox
Ключевые слова: distrobox, container
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Неплохая вещь. Думаю, может покрыть 95% использований виртуалок. Напоминаю, что 95% использований виртуалок -- просто потыкать другой дистр или протестировать в нем что-либо.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:49, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Причем здесь вообще виртуалки то? Тут речь про контейнеры/KVM, они могут покрыть 0% использований виртуалок.

    > Напоминаю, что 95% использований виртуалок -- просто потыкать другой дистр или протестировать в нем что-либо.

    Ага, очень интересно чем ты за компом занимаешься (нет)

     
  • 2.7, 1 (??), 09:53, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сходи на экскурсию в какой-нибудь ЦОД.

    Я, думаю, твое мнение об использовании VM уже никогда не будет прежним.

     
     
  • 3.11, glad_valakas (?), 11:00, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > твое мнение об использовании VM уже никогда не будет прежним.

    мнение осталсть прежнее: "перепродать одни и те же ресурсы по три раза,
    зато всё по моде, облако к-к-к-".

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:45, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это тут причём? Потыкать в виртуалке какой-то дистр - это 0.001% потребностей для пердолек. Контейнеризацию/виртуализацию люди используют не для этого.
     
  • 2.9, Пряник (?), 10:20, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересная идея. Но в основном виртуалки - это перепродажа ресурсов сервера (самый главный продукт AWS EC2 - виртуалка KVM).
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вышел новый пакет с пакетами.
     
     
  • 2.17, YetAnotherOnanym (ok), 13:01, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который можно натянуть на голову, не включая оную.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:48, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не поддерживает windows, а под линуксом и так все просто делается.
     
     
  • 2.10, фнон (?), 10:40, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прям совсем "просто"?
    Или просто в смысле покури мануалы, потом почитай форумы, а потом пердолься с конфигами и несовместимыми библиотеками?
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 13:05, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям совсем просто. Ставишь флатпак и готово. Если есть appimage то ещё проще.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:06, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть уникумы, которые не делают ничего, кроме 1.5 пакета под 2 дистра. И нет ни флатпака, ни аппимейджа, ни снапа, ни докера. (машем ручкой Rstudio)
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:29, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет. Даже под линуксом ты задолбаешься вручную настраивать проброс всех этих сокетов, маунтов и переменных окружения. Distrobox все это делает автоматически, очень полезный проект.
     

  • 1.12, не родной носитель (?), 11:15, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксы в линуксах. Такая вот линукс-рекурсия.
     
  • 1.13, Чоткий Пацык (?), 12:17, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЗоринОС ЗоринОС ЗоринОС -
    Я слышу утром вместо гимна страны.
    Ведь она лучше.
    Круто.
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:44, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в Альте нет ещё, проект уже не один год существует?!
    Что за безобразие, какое-то отставание от передовых дистрибутивов, непорядок!
     
     
  • 2.19, pic (?), 13:02, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё познаётся в сравнении, поэтому ни-ни.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:53, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Yo Dawg, I herd you like Linux, so I put an Linux in your Linux so you can use Linux while you using Linux.
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 13:02, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > максимальным упрощением работы и интеграции

    Ещё один "облегчатор" и "упрощатор", автор которого уверен, что его сетап годится всем остальным.

     

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