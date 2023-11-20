Опубликован Distrobox 1.6, инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов

Опубликован инструментарий Distrobox 1.6, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3. Проект предоставляет надстройку над Docker, Podman или Lilipod, и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev. В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 25 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему. Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов. В новом выпуске: Добавлена поддержка инструментария для управления изолированными контейнерами lilipod, развиваемого автором Distrobox. Инструментарий позволяет загружать и распаковывать образы контейнеров в формате OCI из различных репозиториев, управлять образами, а также создавать и запускать контейнеры из полученных образов. Интерфейс командной строки lilipod по возможности приближен к Podman, Docker и Nerdctl, но отличается ориентацией на простоту и минималистичность (поддерживаются только самые необходимые функции). Контейнеры создаются для запуска под отдельным пользователем с изоляцией файловой системы при помощи пространств имён точек монтирования (опционально можно использовать пространства имён network, pid и ipc). Дополнительные ограничения, выставляемые через seccomp, capabilities и cgroups, не поддерживаются. Lilipod позиционируется как встроенный запасной инструментарий для Distrobox, применяемый когда в системе отсутствуют более функциональные менеджеры контейнеров. Инструментарий собирается с использованием статического связывания и не привязан к внешним зависимостям.

Улучшена интеграция с технологиями NVIDIA, такими как CUDA.

Улучшен процесс инициализации.

Улучшена работа с командной оболочкой пользователя внутри контейнера.

В контейнерах с правами root обеспечена корректная настройка пароля пользователя для выполнения утилиты sudo.

Улучшена поддержка контейнеров с собственной системой инициализации (initful). Добавлена возможность использования системы инициализации OpenRC. Предоставлена поддержка пользовательских сеансов на базе systemd.

В команду "distrobox create" добавлены новые опции "--unshare-all", "--unshare-netns", "--unshare-process" и "--unshare-devsys".

Предоставлена возможность использования контейнеров, запускаемых в режимах initful и unshare-all, в окружениях на базе LXC и Libvirt.

Добавлен параметр конфигурации container_additional_volumes для указания применяемых в контейнерах точек монтирования.

Предоставлена возможность запуска экспортированных бинарных файлов в разных окружениях DistroBox.

В команде "distrobox assemble" реализована поддержка всех опций команды "distrobox create". Реализована возможность экспорта приложений и бинарных файлов напрямую из манифеста.

Решены проблемы с выставлением часового пояса.



