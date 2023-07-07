Доступен дистрибутив blendOS 3, поддерживающий пакеты из других дистрибутивов

Опубликован выпуск дистрибутива blendOS 3, использующего контейнерную изоляцию для обеспечения сосуществования в одной системе пакетов из различных дистрибутивов Linux. Для установки пакетов предоставляется обвязка, позволяющая ставить пакеты в форматах APK, DEB и RPM из репозиториев Debian 12, Ubuntu 22.04/23.04, Fedora 38, Arch Linux, Crystal Linux, Kali Linux, AlmaLinux 9 и Rocky Linux, а также устанавливать Android-приложения из каталогов Google Play и F-Droid. Для загрузки подготовлено 7 сборок c пользовательскими окружениями GNOME, KDE, Cinnamon, Deepin, Mate, Xfce и LXQt (размер iso-образов приблизительно 3.5 ГБ). blendOS предоставляет базовое системное окружение на основе Arch Linux, которое не меняется в процессе работы (immutable) и обновляется в атомарном режиме с использованием заменяющих друг друга корневых разделов. В качестве источника получения обновлений используются более новые iso-образы, содержимое которых синхронизируется с базовым окружением при помощи zsync (размер загружаемых данных при обновлении составляет в среднем от 10 до 100 МБ). При появлении новой сборки iso-образа, на её основе в системе формируется вторая корневая ФС, которая при следующей перезагрузке становится рабочей корневой ФС, а старая остаётся для установки следующего обновления. Устанавливаемые пользователем пакеты размещаются в изолированных контейнерах, которые создаются для каждого связанного с ними дистрибутива. При установке в разных контейнерах одинаковых приложений решение какой именно вариант приложения будет запущен принимается на основании выставленного для контейнеров приоритета. Предоставляется собственный графический интерфейс для управления контейнерами и оверлеями, в котором можно выставить желаемые приоритеты запуска. Приложения в контейнерах интегрируются с основной системой, используя инструментарий, напоминающий Distrobox (первый выпуск blendOS представлял собой обёртку вокруг Distrobox, но затем она была заменена на свою редакцию инструментария, также использующую для управления контейнерами платформу Podman). Инструментарий выполняет монтирование домашнего каталога пользователя в контейнеры, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, организует вывод звука и производит интеграцию на уровне D-Bus и udev. В системе также поддерживается запуск web-приложений в форме обособленных программ и мобильных приложений для платформы Android. Поддержка Android реализована при помощи пакета WayDroid, позволяющего в типовом Linux-дистрибутиве сформировать изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android. В дистрибутиве поддерживается установка Steam и Heroic для запуска игр. Для установки задействован собственный бэкенд инсталлятора с интерфейсом на основе Jade-GUI из Crystal Linux. Поддерживается создание сценариев для тиражирования одинаковых установок на разных компьютерах - настройки рабочего стола, список развёрнутых контейнеров и перечень установленных в них пакетов могут быть сохранены в YAML-файле, который может быть импортирован на другой системе. Проект развивает Rudra Saraswat, тринадцатилетний подросток из Индии, взявший в свои руки сопровождение пользовательской оболочки Unity 7 и разрабатывающий дистрибутивы Ubuntu Unity и Ubuntu Web. Из изменений в новом выпуске отмечается обеспечение поддержки в контейнерах 10 дистрибутивов, поддержка пакетного менеджера Nix, поддержка создания повторяемых окружений (воспроизведение на другой системе установленных контейнеров и их начинки), новый механизм установки обновлений, не требующий использования репозитория пакетов (обновления загружаются из обновлённых установочных iso-образов). Обновлены версии программ и пользовательских оболочек, например, KDE Plasma 5.27.6, GNOME 44.2, Xfce 4.18, LXQt 1.3.0, Cinnamon 5.8. Предложены новые утилиты управления системой из командной строки - "system" и "user". Утилита "system" позволяет устанавливать пакеты в хост-окружении из репозиториев Arch Linux, например, драйверы и пакеты виртуализации (можно поставить VirtualBox), а также переключаться между пользовательскими оболочками (команда "system track"). Команда "user" заменяет собой старый инструментарий для создания и управления контейнерами, а также используется для воспроизведения начинки контейнеров на других системах.



