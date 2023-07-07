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Доступен дистрибутив blendOS 3, поддерживающий пакеты из других дистрибутивов

07.07.2023 16:41

Опубликован выпуск дистрибутива blendOS 3, использующего контейнерную изоляцию для обеспечения сосуществования в одной системе пакетов из различных дистрибутивов Linux. Для установки пакетов предоставляется обвязка, позволяющая ставить пакеты в форматах APK, DEB и RPM из репозиториев Debian 12, Ubuntu 22.04/23.04, Fedora 38, Arch Linux, Crystal Linux, Kali Linux, AlmaLinux 9 и Rocky Linux, а также устанавливать Android-приложения из каталогов Google Play и F-Droid. Для загрузки подготовлено 7 сборок c пользовательскими окружениями GNOME, KDE, Cinnamon, Deepin, Mate, Xfce и LXQt (размер iso-образов приблизительно 3.5 ГБ).

blendOS предоставляет базовое системное окружение на основе Arch Linux, которое не меняется в процессе работы (immutable) и обновляется в атомарном режиме с использованием заменяющих друг друга корневых разделов. В качестве источника получения обновлений используются более новые iso-образы, содержимое которых синхронизируется с базовым окружением при помощи zsync (размер загружаемых данных при обновлении составляет в среднем от 10 до 100 МБ). При появлении новой сборки iso-образа, на её основе в системе формируется вторая корневая ФС, которая при следующей перезагрузке становится рабочей корневой ФС, а старая остаётся для установки следующего обновления.

Устанавливаемые пользователем пакеты размещаются в изолированных контейнерах, которые создаются для каждого связанного с ними дистрибутива. При установке в разных контейнерах одинаковых приложений решение какой именно вариант приложения будет запущен принимается на основании выставленного для контейнеров приоритета. Предоставляется собственный графический интерфейс для управления контейнерами и оверлеями, в котором можно выставить желаемые приоритеты запуска.

Приложения в контейнерах интегрируются с основной системой, используя инструментарий, напоминающий Distrobox (первый выпуск blendOS представлял собой обёртку вокруг Distrobox, но затем она была заменена на свою редакцию инструментария, также использующую для управления контейнерами платформу Podman). Инструментарий выполняет монтирование домашнего каталога пользователя в контейнеры, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, организует вывод звука и производит интеграцию на уровне D-Bus и udev.

В системе также поддерживается запуск web-приложений в форме обособленных программ и мобильных приложений для платформы Android. Поддержка Android реализована при помощи пакета WayDroid, позволяющего в типовом Linux-дистрибутиве сформировать изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android. В дистрибутиве поддерживается установка Steam и Heroic для запуска игр.

Для установки задействован собственный бэкенд инсталлятора с интерфейсом на основе Jade-GUI из Crystal Linux. Поддерживается создание сценариев для тиражирования одинаковых установок на разных компьютерах - настройки рабочего стола, список развёрнутых контейнеров и перечень установленных в них пакетов могут быть сохранены в YAML-файле, который может быть импортирован на другой системе.

Проект развивает Rudra Saraswat, тринадцатилетний подросток из Индии, взявший в свои руки сопровождение пользовательской оболочки Unity 7 и разрабатывающий дистрибутивы Ubuntu Unity и Ubuntu Web.

Из изменений в новом выпуске отмечается обеспечение поддержки в контейнерах 10 дистрибутивов, поддержка пакетного менеджера Nix, поддержка создания повторяемых окружений (воспроизведение на другой системе установленных контейнеров и их начинки), новый механизм установки обновлений, не требующий использования репозитория пакетов (обновления загружаются из обновлённых установочных iso-образов). Обновлены версии программ и пользовательских оболочек, например, KDE Plasma 5.27.6, GNOME 44.2, Xfce 4.18, LXQt 1.3.0, Cinnamon 5.8.

Предложены новые утилиты управления системой из командной строки - "system" и "user". Утилита "system" позволяет устанавливать пакеты в хост-окружении из репозиториев Arch Linux, например, драйверы и пакеты виртуализации (можно поставить VirtualBox), а также переключаться между пользовательскими оболочками (команда "system track"). Команда "user" заменяет собой старый инструментарий для создания и управления контейнерами, а также используется для воспроизведения начинки контейнеров на других системах.



  1. Главная ссылка к новости (https://blendos.co/blend-os-v3...)
  2. OpenNews: Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Web 20.04.3
  4. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.9 с пользовательскими окружениями NX Desktop
  6. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.5, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59399-blendos
Ключевые слова: blendos, distrobox
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:32, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    It's alive!
     
  • 1.2, Анонус (?), 17:38, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    10 (уже 13) летние Убунты разрабатывают. 14 летние Теслам мозги вкручивают. Что не так с этими детьми?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:42, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Доступность и открытость образования, сыграла свою роль.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:48, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кроме образования, связанного со знанием русском языка.
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 17:51, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот язык бесполезен.
     
  • 2.5, pashev.ru (?), 17:47, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксплуатация деццкого труда.
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:06, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё с ними так. Наблюдаю за своим четырнадцатилетним отпрыском, развивается семимильными шагами, на радость родителям. Я в этом возрасте был куда тупее, и интересовался по большей части тем, как в подворотне покурить чтобы мамка не спалила. Да и в целом имел весьма печальный взгляд на жизнь. А эти вон оптимистично настроены, уже какой-то мелкий бизнес пытаются организовать, умные вопросы задают как ценообразование работает и под какие условия я готов инвестировать в их проект триста баксов на инструмент и запчасти. Бальзам на мою иссечённую совковой действительностью и её последствиями душу.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы пил. Сейчас сделает финтех очередной, и потом будет под хэштегом сидеть
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:26, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет бы крапиву палками шиздили и портвейна в садиках пили.
     

  • 1.3, Аноним (4), 17:41, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Даже 13-ти летний  индус понимает каким должен быть нормальный линукс. А до больших корпов всё не дойдет какими надо делать дистры для десктопа.
     
     
  • 2.6, pashev.ru (?), 17:48, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Шива, да?
     
     
  • 3.10, pashev.ru (?), 17:50, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или даже Брахма )
     
  • 2.8, Аноным (ok), 17:48, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто из корпораций для десктопа ничего и не делает, Убунта раньше пыталась, но это было давно
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 17:52, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вот оказалось что кроме мелкого индуса нам больше не на кого рассчитывать. Новый поттеринг на подходе.
     

  • 1.7, Chromium (ok), 17:48, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я предполагаю, что всё это делается при поддержке взрослых людей. Но на месте Google я бы выгнал вечно ноющих токсичных разработчиков из отдела ChromeOS и взял бы Рудру Сарасвата. Он уже реализовал большую часть функционала ChromeOS, но на базе нормальной платформы.
     
  • 1.14, algri14 (?), 18:08, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    blendOS & BolgenOS
    у них только названия схожи или внутренности тоже? :)
     
  • 1.16, blendOS (?), 18:28, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убейте меня, прошу
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:29, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    YixOS на минималках?
     
  • 1.19, Аноним (19), 18:35, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для установки пакетов предоставляется обвязка, позволяющая ставить пакеты в форматах APK, DEB и RPM

    Ничего кроме DEB не нужно. Весь нужный пользовательский софт и так идёт в DEB. RPM ни разу не приходилось ставить. APK на десктопе тем более.

     
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