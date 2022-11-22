Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса

Проект Fedora объявил о формировании экспериментальных сборок Fedora 37, оснащённых переработанным инсталлятором Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK предложен web-интерфейс. Новый интерфейс допускает взаимодействие через web-браузер, что значительно повышает удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится со старым решением на базе протокола VNC. Размер iso-образа 2.3 ГБ (x86_64).

Разработка нового инсталлятора ещё не завершена и не все задуманные возможности реализованы. По мере добавления новшеств и исправления ошибок планируется выпускать обновлённые сборки, отражающие ход работы над проектом. Пользователям предлагается оценить новый интерфейс и высказать конструктивные замечания по его улучшению. Из уже доступных возможностей называется форма выбора языка, интерфейс выбора диска для установки, автоматическая разбивка разделов на диске, автоматическая установка Fedora 37 Workstation на созданный раздел, экран с обзором выбранных параметром установки, экран с индикатором хода установки, встроенная справка.

Web-интерфейс построен на базе компонентов проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение, для которого имеется бэкенд для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Применение Cockpit также позволило добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. При переработке интерфейса использовались результаты ранее проделанной работы по повышению модульности инсталлятора - основная часть Anaconda была преобразована в модули, взаимодействующие через API DBus, и новый интерфейс использует готовый API без внутренней переработки.



