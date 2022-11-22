Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса

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|1.2, Аноним (4), 16:48, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>что значительно повышает удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится со старым решением на базе протокола VNC
Да ладно? а знаете как было-бы еще удобнее - ставить по ssh! И не важно с tui или по мануалу gentoo-like
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|1.3, Аноним (3), 16:48, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное, чтобы регулярно менялась фоновая картинка инсталлятора. Под это дело шапке стоит выделить новый ххх-домен, это же золотое дно.
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|1.8, Аноним (4), 16:50, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>интерфейс выбора диска для установки, автоматическая разбивка разделов на диске
Ручную разметку на мороз не турнут хоть?
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|1.10, Аноним (4), 16:58, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Web-интерфейс построен на базе компонентов проекта Cockpit
По ссылке скриншоты с виндой, сразу видна ЦА продукта. Cockpit - безальтернативен, не хочешь использовать networkmanager/firewalld - фиг тебе а не красивенький интерфейс, а если я не могу все задачи делать через интерфейс, то зачем нужна "вторая точка входа" в управление системой, можно все через консоль сделать. (Ну и сейчас прибегут адепты Ansible которые все через playbook администрируют)
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|2.12, Аноним (12), 17:00, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не могу все задачи делать через интерфейс
Если бы была цель "позволить делать все задачи", то веб-интерфейс содержал бы в себе только эмулятор tty. Поразмышляй над этим.
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|2.21, Аноним (21), 17:30, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто-то раньше как ты топил за перфокарты, потому что магнитная лента неудобно. Подумай над этим.
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|1.11, birdie (ok), 16:58, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Fedora 38: 8GB RAM minimum for system requirements? Впрочем, это было бы даже отлично. Нет ничего хуже, чем современный full-featured Linux и 4GB RAM. И народ перестанет покупать барахло с 4GB RAM. В 2022 мне кажется, 8GB RAM для desktop - абсолютный минимум, независимо от ОС.
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|2.15, Аноним (15), 17:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Федоре у установщика диалоги на Гноме в разрешение 800 на 600 не влезают. Они какбэ смеются над тему кто ставить Федору в виртуалку. Вот веб интерфейс он бы натянул все как положено и адаптировался.
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|3.24, Разработчики федорина горя (?), 17:34, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гуано вопрос сделать тебе веб-интерфейс который не влезет в экран.
С огромной кнопкой OK где-то на пол-метра правее твоего недоэкрана. Ну и конечно же overflow:clip, так наш дизайнер видит!
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|2.19, Аноним (19), 17:24, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я живу и работаю на 4ГБ. И всё влезает, хоть и в притирку(Кеды, унгооглед_хрениум, анкодед, парочку мессенджеров). Менять комп пока не хочу, ибо он ещё и безвентиляторный.
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