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Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса

22.11.2022 16:42

Проект Fedora объявил о формировании экспериментальных сборок Fedora 37, оснащённых переработанным инсталлятором Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK предложен web-интерфейс. Новый интерфейс допускает взаимодействие через web-браузер, что значительно повышает удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится со старым решением на базе протокола VNC. Размер iso-образа 2.3 ГБ (x86_64).

Разработка нового инсталлятора ещё не завершена и не все задуманные возможности реализованы. По мере добавления новшеств и исправления ошибок планируется выпускать обновлённые сборки, отражающие ход работы над проектом. Пользователям предлагается оценить новый интерфейс и высказать конструктивные замечания по его улучшению. Из уже доступных возможностей называется форма выбора языка, интерфейс выбора диска для установки, автоматическая разбивка разделов на диске, автоматическая установка Fedora 37 Workstation на созданный раздел, экран с обзором выбранных параметром установки, экран с индикатором хода установки, встроенная справка.

Web-интерфейс построен на базе компонентов проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение, для которого имеется бэкенд для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Применение Cockpit также позволило добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. При переработке интерфейса использовались результаты ранее проделанной работы по повышению модульности инсталлятора - основная часть Anaconda была преобразована в модули, взаимодействующие через API DBus, и новый интерфейс использует готовый API без внутренней переработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ana...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 37
  3. OpenNews: openSUSE развивает web-интерфейс для инсталлятора YaST
  4. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  5. OpenNews: В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python
  6. OpenNews: Сборки Fedora для мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58171-anaconda
Ключевые слова: anaconda, fedora, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nikki Next (?), 16:46, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Почему не используют Calamares? Calamares - лучший установщик
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:49, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучший установщик у rhel был во времена centos6
     

  • 1.2, Аноним (4), 16:48, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >что значительно повышает удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится со старым решением на базе протокола VNC

    Да ладно? а знаете как было-бы еще удобнее - ставить по ssh! И не важно с tui или по мануалу gentoo-like

     
     
  • 2.22, Разработчики федорина горя (?), 17:30, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но мы не умеем в tui!

    Мы умеем электрон и nodejs!

     

  • 1.3, Аноним (3), 16:48, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, чтобы регулярно менялась фоновая картинка инсталлятора. Под это дело шапке стоит выделить новый ххх-домен, это же золотое дно.
     
  • 1.8, Аноним (4), 16:50, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >интерфейс выбора диска для установки, автоматическая разбивка разделов на диске

    Ручную разметку на мороз не турнут хоть?

     
  • 1.10, Аноним (4), 16:58, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Web-интерфейс построен на базе компонентов проекта Cockpit

    По ссылке скриншоты с виндой, сразу видна ЦА продукта. Cockpit - безальтернативен, не хочешь использовать networkmanager/firewalld - фиг тебе а не красивенький интерфейс, а если я не могу все задачи делать через интерфейс, то зачем нужна "вторая точка входа" в управление системой, можно все через консоль сделать. (Ну и сейчас прибегут адепты Ansible которые все через playbook администрируют)

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:00, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не могу все задачи делать через интерфейс

    Если бы была цель "позволить делать все задачи", то веб-интерфейс содержал бы в себе только эмулятор tty. Поразмышляй над этим.

     
  • 2.21, Аноним (21), 17:30, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то раньше как ты топил за перфокарты, потому что магнитная лента неудобно. Подумай над этим.
     

  • 1.11, birdie (ok), 16:58, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora 38: 8GB RAM minimum for system requirements? Впрочем, это было бы даже отлично. Нет ничего хуже, чем современный full-featured Linux и 4GB RAM. И народ перестанет покупать барахло с 4GB RAM. В 2022 мне кажется, 8GB RAM для desktop - абсолютный минимум, независимо от ОС.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 17:02, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш пост огорчает пользователей четвертого пня.
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Федоре у установщика диалоги на Гноме в разрешение 800 на 600 не влезают. Они какбэ смеются над тему кто ставить Федору в виртуалку. Вот веб интерфейс он бы натянул все как положено и адаптировался.
     
     
  • 3.24, Разработчики федорина горя (?), 17:34, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуано вопрос сделать тебе веб-интерфейс который не влезет в экран.

    С огромной кнопкой OK где-то на пол-метра правее твоего недоэкрана. Ну и конечно же overflow:clip, так наш дизайнер видит!

     
  • 2.19, Аноним (19), 17:24, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я живу и работаю на 4ГБ. И всё влезает, хоть и в притирку(Кеды, унгооглед_хрениум, анкодед, парочку мессенджеров). Менять комп пока не хочу, ибо он ещё и безвентиляторный.
     

  • 1.14, Аноним (15), 17:09, 22/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 17:33, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Fedora COSE - Chrome OS Edition
    Браво..
     
  • 1.25, th3m3 (ok), 17:36, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сюда то зачем веб тащить? Бред полный. Мир сошёл с ума.
     

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