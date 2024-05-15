Проект ALDOS развивает вариант Fedora без systemd

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|1.2, iPony129412 (?), 08:33, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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коментаторы Opennet одобряют и уже качают с Гугл Диска образ от васянов, проверив его предварительно устаревшим md5
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|2.5, КО (?), 08:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не то что сертифицированные РОССИЙСКИЕ ОС
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|4.30, n00by (ok), 09:51, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подобное сравнение может навлечь проклятье (а стало быть и месть) Монтесумы.
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|3.50, Аноним (50), 10:51, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Это такая спец олимпиада приплетать что-нибудь российское, когда не осталось аргументов?
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|4.59, n00by (ok), 12:32, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Спецолимпиада - это задавать вопрос здесь, а не адресовать его лепящим наименование государства на какой попало забор, в нарушение закона.
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|4.63, Аноним (63), 12:47, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это пропаганда, причём интересно работающая Факт в том что для убеждения америк... большой текст свёрнут, показать
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|2.86, OpenEcho (?), 16:04, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> коментаторы Opennet одобряют и уже качают с Гугл Диска образ от васянов, проверив его предварительно устаревшим md5
Это ты про себя или телепатишь?
Если про себя, то cмотри осторожно с врaжеcкими ресурсами, чуваки на свой сервак еще не накопили, потому только или dropbox или mega или gdrive
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|2.6, Аноним (6), 08:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, но при этом дистр получился лучше оригинальной Федоры
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|3.51, ivan1986 (?), 11:02, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так MX же существует, почему этой поделке не существовать, чтобы всякие хейтеры тусовались в своей песочнице
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|4.87, OpenEcho (?), 16:07, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну так MX же существует, почему этой поделке не существовать, чтобы всякие хейтеры тусовались в своей песочнице
Я не правильно понял? это про то что МХ еще хуже поделка ?
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|2.17, Zenitur (ok), 09:13, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Начертание букв на логотипе с намёком, "oldOS"...
Олдос Хаксли работал под старой версией Доса.
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|1.12, Zenitur (ok), 09:09, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Начало положено, глядишь и RHEL без Systemd выпустят. Боюсь только, что тех, кто это сделает, постигнет судьба Мёрдока.
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|2.21, iHorse (?), 09:15, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, заметно на Reddit какой восторг...
А не, предсказуемо - ноль реакции.
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|3.23, Zenitur (ok), 09:19, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да, заметно на Reddit какой восторг...
> А не, предсказуемо - ноль реакции.
Ну знаешь, в твиттере как-то тоже вяло обсуждают линуксы... Реддит, это же не чисто айтишный ресурс. Я бы назвал его Башоргом с картинками.
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|5.31, Аноним (31), 09:52, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Может просто никому не нужен клон Редхата без системдэ кроме местных, но местным тоже не нужен, так просто потрещать7
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|4.67, Аноним (63), 12:57, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошая попытка. Там только регистрируешься сразу на почту помои про Россию рекомендуют почитать. Пряяям такой айтишный!
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|2.26, Аноним (31), 09:41, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Начало положено, глядишь и RHEL без Systemd выпустят.
Они и с системдэ клон редхата не могут выпустить. А самой корпорации это без надобности.
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|2.57, prokoudine (ok), 12:09, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Боюсь только, что тех, кто это сделает, постигнет судьба Мёрдока
Эта дурацкая теория заговора всё ещё жива?
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|3.84, Афанасий (?), 15:49, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Живее всех живых.
Вон теория плоской земли сколько сотен лет живёт? Пока Debian будет существовать, найдутся те, кто будет писать про "убийство" основателя этого дистрибутива.
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|4.34, Zenitur (ok), 09:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мне например. В своё время я ушёл с openSUSE именно из-за Systemd.
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|1.15, Аноним (31), 09:11, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Содержание в названии сабжа название другой популярной в прежние времена ОС может смутить кого-то?
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|2.16, Zenitur (ok), 09:12, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Содержание в названии сабжа название другой популярной в прежние времена ОС может
> смутить кого-то?
Имеешь в виду правообладателей? Не думаю. Или пользователей? Тоже нет - есть же такие термины, как DDOS и GlaDOS.
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|3.27, Аноним (31), 09:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну есть же FreeDOS, достаточно на слуху. Может возникнуть ошибочное представление что это не ЮНИКС-подобная а ДОС-подобная ОС,
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|3.42, Аноним (31), 10:08, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это всё понятно, но ни одна из DOS не была на ядре этого вашего линукса.
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|4.49, нах. (?), 10:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну кто-то должен же быть первым. Вот теперь и такую завезли.
(забавно что "дисков" уже и нет давно)
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|1.20, Аноним (22), 09:15, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для минимального потребления ресурсов есть Fedora SoaS. systemd есть, SELinux включён.
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|3.80, Аноним (80), 14:56, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так systemd экономичней баш-потянок и сторонних костылей типа elogin
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|1.25, anonymous (??), 09:40, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Glibc 2.27, LLVM 14.0.1, GCC 8.5, FFmpeg 6.0, Binutils 2.30, Python 3.9, Qt 5.15.13/6.2.7, GTK 3.24/4.10
???
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|2.28, anonymous (??), 09:44, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я все понимаю, но на дворе не 2018. Как будто старую сборку от Васяна начали рекламировать. Ещё и Upstart, который перестали развивать когда там, в 2015? Google с ChromeOS - исключение, у них есть силы поддерживать, а у этих...
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|3.33, Zenitur (ok), 09:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Google с ChromeOS - исключение, у них есть силы поддерживать, а у этих...
У гугла и берут исходники наверняка.
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|3.36, n00by (ok), 09:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то и 10-я версия GCC снята с поддержки производителем, но мало кого этот нюанс останавливает.
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|1.29, Аноним (31), 09:44, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>но поставляется без системного менеджера systemd, вместо которого для инициализации и запуска сервисов задействована система Upstart, для координации работы с устройствами - Eudev, а для управления сеансами elogind.
Я бы понял если бы был SysVinit, а так не понимаю.
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|2.38, нах. (?), 09:56, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тогда вместо "сервисов" пришлось бы вернуться к демонам, ну и про гомощель - забыть.
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|3.56, Аноним (31), 12:07, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>тогда вместо "сервисов" пришлось бы вернуться к демонам
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Как же на Яряхе живут с демонами?
>ну и про гомощель - забыть.
Как на Фряхе Гном работает?
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|4.77, Аноним (14), 14:36, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как на Фряхе Гном работает?
плохо. Через мильен прослоечек и прокладочек, плохо, ненадежно и неэффективно имитирующих ему родную среду - Systemd/Linux. И чем дальше, тем вероятнее что сломается насовсем (и ни разу не жаль конечно - но это мне не жаль, а аудитория федоры и ее клонов может...огорчиться)
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|2.79, Аноним (79), 14:51, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>но поставляется без системного менеджера systemd, вместо которого для инициализации и запуска сервисов задействована система Upstart, для координации работы с устройствами - Eudev, а для управления сеансами elogind.
> Я бы понял если бы был SysVinit, а так не понимаю.
С sysvinit достаточно дистров безсистемдешных, пусть будет разнообразие!
Больше безсистемдэшных дистрибутивов хороших и разных, хотя бы для того, чтобы посмотреть на горение и стенания борцунов и копротивленцев с "луддитами, староверами и противниками прогресса", это назабываемо! Подумать только, сколько времени прошло, а на этом ещё можно попкорна пожрать, мном-мном! xD
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|1.40, Zitz (?), 10:06, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Fedora без systemd
Водка без этанола.
Единственное предназначение федоры в этом мире - тестирование systemd.
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|1.46, Аноним (46), 10:28, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> рассчитанное на минимальное потребление ресурсов и способное работать на маломощных системах.
Что у них считается маломощными системами? Pentium4? Rpi3? Вижу только сборки для x86_64. На x86_64 любая современная система работает, с systemd или без.
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|1.54, Аноним (54), 11:39, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Две ненужности, федора и системГ, лучше Debian без Г, а то Devuan какой-то шляпой несъедобной оказалась.
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|1.55, Аноним (55), 11:43, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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За каждую установку не-systemd дистрибутива где-то в мире один Поттеринг плачет.
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|1.58, Аноним (71), 12:24, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Fedora без systemd
О, уже теплее.
>SELinux по умолчанию отключён
Ещё теплее.
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|1.70, Аноним (63), 13:07, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если Fedora черпает свои корни от RHEL, то почему берут её, а не RHEL? Там большая разница? RHEL то точно будут поддерживать.
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