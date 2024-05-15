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Проект ALDOS развивает вариант Fedora без systemd

15.05.2024 08:22

Представлен выпуск мексиканского дистрибутива ALDOS 1.4.18, предлагающего пользовательское окружение в классическом стиле, рассчитанное на минимальное потребление ресурсов и способное работать на маломощных системах. Дистрибутив основан на технологиях Fedora Linux, но поставляется без системного менеджера systemd, вместо которого для инициализации и запуска сервисов задействована система Upstart, для координации работы с устройствами - Eudev, а для управления сеансами elogind. Размер установочного образа 1.9 ГБ. Актуальная ветка дистрибутива ALDOS 1.4 будет сопровождаться до конца сентября 2029 года.

Из особенностей ALDOS также выделяется использование самой старой из поддерживаемых веток ядра Linux - 4.19, которая выбрана как наименее раздутая и нетребовательная к ресурсам. Для установки на более новом оборудовании доступно ядро Linux 5.4. SELinux по умолчанию отключён. Графическое окружение построено на основе Xfce 4.18, но при желании из репозиториев можно установить MATE, KDE Plasma, LXQt и Lumina Desktop. Из коробки доступен полноценный набор мультимедийных кодеков, а в репозитории насчитывается более 35 тысяч пакетов. По умолчанию предлагается локализации для Испанского, Каталанского и Английского языков (поддержку других языков можно установить из репозитория).

Среди задействованных в выпуске ALDOS 1.4.18 версий программ: Glibc 2.27, LLVM 14.0.1, GCC 8.5, FFmpeg 6.0, Binutils 2.30, Python 3.9, Qt 5.15.13/6.2.7, GTK 3.24/4.10, Firefox 125, LibreOffice 7.3, Minder 1.16.4, Celluloid 0.26, MPV 0.38, Audacious 4.3.1, Remin 1.4.35.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd
  3. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Hyperbola 0.4, начавшего миграцию на технологии OpenBSD
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1
  6. OpenNews: Проект postmarketOS представил сборки на базе systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61175-aldos
Ключевые слова: aldos, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony129412 (?), 08:33, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    коментаторы Opennet одобряют и уже качают с Гугл Диска образ от васянов, проверив его предварительно устаревшим md5
     
     
  • 2.5, КО (?), 08:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не то что сертифицированные РОССИЙСКИЕ ОС
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 09:17, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    МЕКСИКАНСКАЯ РОСА
     
     
  • 4.30, n00by (ok), 09:51, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подобное сравнение может навлечь проклятье (а стало быть и месть) Монтесумы.
     
  • 3.50, Аноним (50), 10:51, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это такая спец олимпиада приплетать что-нибудь российское, когда не осталось аргументов?
     
     
  • 4.59, n00by (ok), 12:32, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Спецолимпиада - это задавать вопрос здесь, а не адресовать его лепящим наименование государства на какой попало забор, в нарушение закона.
     
     
  • 5.76, Афанасий (?), 14:21, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой закон был нарушен?
     
  • 4.63, Аноним (63), 12:47, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это пропаганда, причём интересно работающая Факт в том что для убеждения америк... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.81, Аноним (-), 15:02, 15/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:04, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты что уже свой мак успел обновить?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:09, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, у него ios
     
  • 2.86, OpenEcho (?), 16:04, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > коментаторы Opennet одобряют и уже качают с Гугл Диска образ от васянов, проверив его предварительно устаревшим md5

    Это ты про себя или телепатишь?

    Если про себя, то cмотри осторожно с врaжеcкими ресурсами, чуваки на свой сервак еще не накопили, потому только или dropbox или mega или gdrive

     

  • 1.3, iPony129412 (?), 08:38, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На оф сайте "Кто мы? Мы организация в двадцать лет экспертов тренинга и устанавливающих линуксы" - всё.
    Курто, чё.

    https://www.alcancelibre.org/quienes-somos

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, но при этом дистр получился лучше оригинальной Федоры
     
     
  • 3.7, iPony129412 (?), 09:01, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    это типа как в анекдоте
    - чем лучше?
    - чем Fedora
     
     
  • 4.10, Аноним (9), 09:05, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да
     
  • 3.51, ivan1986 (?), 11:02, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так MX же существует, почему этой поделке не существовать, чтобы всякие хейтеры тусовались в своей песочнице
     
     
  • 4.87, OpenEcho (?), 16:07, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну так MX же существует, почему этой поделке не существовать, чтобы всякие хейтеры тусовались в своей песочнице

    Я не правильно понял? это про то что МХ еще хуже поделка ?

     

  • 1.4, Tron is Whistling (?), 08:40, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начертание букв на логотипе с намёком, "oldOS"...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:02, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    all ddos
     
  • 2.17, Zenitur (ok), 09:13, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Начертание букв на логотипе с намёком, "oldOS"...

    Олдос Хаксли работал под старой версией Доса.

     

  • 1.12, Zenitur (ok), 09:09, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Начало положено, глядишь и RHEL без Systemd выпустят. Боюсь только, что тех, кто это сделает, постигнет судьба Мёрдока.
     
     
  • 2.21, iHorse (?), 09:15, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, заметно на Reddit какой восторг...
    А не, предсказуемо - ноль реакции.
     
     
  • 3.23, Zenitur (ok), 09:19, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да, заметно на Reddit какой восторг...
    > А не, предсказуемо - ноль реакции.

    Ну знаешь, в твиттере как-то тоже вяло обсуждают линуксы... Реддит, это же не чисто айтишный ресурс. Я бы назвал его Башоргом с картинками.

     
     
  • 4.24, iPony129412 (?), 09:30, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а не надо в твиттер
    на том же /r/linux можно помотреть соседние темы
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 09:52, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может просто никому не нужен клон Редхата без системдэ кроме местных, но местным тоже не нужен, так просто потрещать7
     
  • 4.67, Аноним (63), 12:57, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка. Там только регистрируешься сразу на почту помои про Россию рекомендуют почитать. Пряяям такой айтишный!
     
     
  • 5.71, Аноним (71), 13:09, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если про современную, то это ж хорошо.
     
  • 5.85, Zenitur (ok), 15:59, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а что случилось, что на Россию стали лить помои?
     
  • 2.26, Аноним (31), 09:41, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Начало положено, глядишь и RHEL без Systemd выпустят.

    Они и с системдэ клон редхата не могут выпустить. А самой корпорации это без надобности.

     
  • 2.57, prokoudine (ok), 12:09, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Боюсь только, что тех, кто это сделает, постигнет судьба Мёрдока

    Эта дурацкая теория заговора всё ещё жива?

     
     
  • 3.66, Аноним (71), 12:56, 15/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.84, Афанасий (?), 15:49, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живее всех живых.

    Вон теория плоской земли сколько сотен лет живёт? Пока Debian будет существовать, найдутся те, кто будет писать про "убийство" основателя этого дистрибутива.

     

  • 1.13, Аноним (31), 09:10, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как поведет себя на одноядерном ЦПУ.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:10, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "но зачем?!"
     
     
  • 2.18, Zenitur (ok), 09:14, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Надо.
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 09:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому?
     
     
  • 4.34, Zenitur (ok), 09:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мне например. В своё время я ушёл с openSUSE именно из-за Systemd.
     
     
  • 5.44, Аноним (31), 10:10, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда ушел то хоть?
     
     
  • 6.47, Zenitur (ok), 10:34, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Куда ушел то хоть?

    Devuan

     

  • 1.15, Аноним (31), 09:11, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Содержание в названии сабжа название другой популярной в прежние времена ОС может смутить кого-то?
     
     
  • 2.16, Zenitur (ok), 09:12, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Содержание в названии сабжа название другой популярной в прежние времена ОС может
    > смутить кого-то?

    Имеешь в виду правообладателей? Не думаю. Или пользователей? Тоже нет - есть же такие термины, как DDOS и GlaDOS.

     
     
  • 3.27, Аноним (31), 09:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну есть же FreeDOS, достаточно на слуху. Может возникнуть ошибочное представление что это не ЮНИКС-подобная а ДОС-подобная ОС,
     
  • 2.35, нах. (?), 09:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты про эту - https://en.wikipedia.org/wiki/DOS/360 ?

    или про ту - https://en.wikipedia.org/wiki/Data_General_RDOS ? (викивракия не умеет в историю, поэтому отдельной страницы про урезанную версию которая называлась просто DOS - нету)

    а может https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_DOS ?

    Еще у коммодора и атари были свои "популярные в прежние времена".


     
     
  • 3.42, Аноним (31), 10:08, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это всё понятно, но ни одна из DOS не была на ядре этого вашего линукса.
     
     
  • 4.49, нах. (?), 10:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну кто-то должен же быть первым. Вот теперь и такую завезли.

    (забавно что "дисков" уже и нет давно)

     

  • 1.19, Аноним (19), 09:15, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На логотипе не тот палец вытянули.
     
     
  • 2.45, kravich (ok), 10:22, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выглядит как дистрибутив от udaff.com
     

  • 1.20, Аноним (22), 09:15, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для минимального потребления ресурсов есть Fedora SoaS. systemd есть, SELinux включён.
     
     
  • 2.62, Аноним (71), 12:46, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так потому и ненужен, раз есть systemd.
     
     
  • 3.80, Аноним (80), 14:56, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так systemd экономичней баш-потянок и сторонних костылей типа elogin
     

  • 1.25, anonymous (??), 09:40, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Glibc 2.27, LLVM 14.0.1, GCC 8.5, FFmpeg 6.0, Binutils 2.30, Python 3.9, Qt 5.15.13/6.2.7, GTK 3.24/4.10

    ???

     
     
  • 2.28, anonymous (??), 09:44, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я все понимаю, но на дворе не 2018. Как будто старую сборку от Васяна начали рекламировать. Ещё и Upstart, который перестали развивать когда там, в 2015? Google с ChromeOS - исключение, у них есть силы поддерживать, а у этих...
     
     
  • 3.33, Zenitur (ok), 09:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Google с ChromeOS - исключение, у них есть силы поддерживать, а у этих...

    У гугла и берут исходники наверняка.

     
  • 3.36, n00by (ok), 09:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то и 10-я версия GCC снята с поддержки производителем, но мало кого этот нюанс останавливает.
     
  • 3.61, Аноним (71), 12:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве Гугель не делится наработками по Upstart?
     

  • 1.29, Аноним (31), 09:44, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но поставляется без системного менеджера systemd, вместо которого для инициализации и запуска сервисов задействована система Upstart, для координации работы с устройствами - Eudev, а для управления сеансами elogind.

    Я бы понял если бы был SysVinit, а так не понимаю.

     
     
  • 2.38, нах. (?), 09:56, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тогда вместо "сервисов" пришлось бы вернуться к демонам, ну и про гомощель - забыть.

     
     
  • 3.56, Аноним (31), 12:07, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тогда вместо "сервисов" пришлось бы вернуться к демонам

    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Как же на Яряхе живут с демонами?
    >ну и про гомощель - забыть.

    Как на Фряхе Гном работает?

     
     
  • 4.68, Аноним (71), 13:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яряхе? : ЯрееБЗД - импортозамещённая ОС.
     
  • 4.77, Аноним (14), 14:36, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как на Фряхе Гном работает?

    плохо. Через мильен прослоечек и прокладочек, плохо, ненадежно и неэффективно имитирующих ему родную среду - Systemd/Linux. И чем дальше, тем вероятнее что сломается насовсем (и ни разу не жаль конечно - но это мне не жаль, а аудитория федоры и ее клонов может...огорчиться)

     
  • 2.79, Аноним (79), 14:51, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>но поставляется без системного менеджера systemd, вместо которого для инициализации и запуска сервисов задействована система Upstart, для координации работы с устройствами - Eudev, а для управления сеансами elogind.
    > Я бы понял если бы был SysVinit, а так не понимаю.

    С sysvinit достаточно дистров безсистемдешных, пусть будет разнообразие!
    Больше безсистемдэшных дистрибутивов хороших и разных, хотя бы для того, чтобы посмотреть на горение и стенания борцунов и копротивленцев с "луддитами, староверами и противниками прогресса", это назабываемо! Подумать только, сколько времени прошло, а на этом ещё можно попкорна пожрать, мном-мном! xD

     

  • 1.40, Zitz (?), 10:06, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Fedora без systemd

    Водка без этанола.

    Единственное предназначение федоры в этом мире - тестирование systemd.

     
     
  • 2.64, Аноним (64), 12:48, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее без флюидов Поттеринга.
     
  • 2.69, Аноним (71), 13:04, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Водка без метанола.
     

  • 1.41, Аноним (41), 10:06, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем?
     
  • 1.46, Аноним (46), 10:28, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > рассчитанное на минимальное потребление ресурсов и способное работать на маломощных системах.

    Что у них считается маломощными системами? Pentium4? Rpi3? Вижу только сборки для x86_64. На x86_64 любая современная система работает, с systemd или без.

     
     
  • 2.73, Аноним (73), 13:34, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут же всё на i9   последнего поколения с 128 ГБ ОЗУ.
     

  • 1.52, Banned (?), 11:07, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Хромобуки если установится.то норм. Там тоже 4.19.
     
  • 1.54, Аноним (54), 11:39, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Две ненужности, федора и системГ, лучше Debian без Г, а то Devuan какой-то шляпой несъедобной оказалась.
     
  • 1.55, Аноним (55), 11:43, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За каждую установку не-systemd дистрибутива где-то в мире один Поттеринг плачет.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 12:38, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это прекрасно
     

  • 1.58, Аноним (71), 12:24, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Fedora без systemd

    О, уже теплее.
    >SELinux по умолчанию отключён

    Ещё теплее.

     
  • 1.70, Аноним (63), 13:07, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если Fedora черпает свои корни от RHEL, то почему берут её, а не RHEL? Там большая разница? RHEL то точно будут поддерживать.
     

  • 1.83, Alladin (?), 15:48, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кто-то начинает признавать линукс раздутым!
     

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