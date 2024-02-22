Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:09, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так дистровоч отражает только сколько раз интересовались дистрибутивом на дистровоче. Я вот тоже искал минималистичный дистрибутив для флешки, но в итоге всё упёрлось в то что у всех дистрибутивов лайв-скрипты из Убунту, и они тормозят и виснут, потому что постоянно дёргают флешку. А меньше всего ресурсов потреблял в итоге лайв с кде.

3.33 , Аноним ( 29 ), 14:15, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А меньше всего ресурсов потреблял в итоге лайв с кде ты видимо сегодня по случаю праздника забыл закинуться своими пилюлями

2.19 , Аноним ( 19 ), 13:30, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так это же просто бинго какое-то! Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра! Это далеко не маргинальщина, это скорее на ступеньку ниже хайповых. В свое время искал замену udev и обнаружил, что кроме udev и eudev есть ещё около 5 различных решений, названия уже не помню, но есть свои проектоы от suckless и mdev от busybox и то они не самые плохие. Инитов вообще больше десятка насчитал из которых чуть ли не половина лапша из bash скриптов. Окна и ФМ у antiX вполне нормальные, просто они старые и не вписываются в современный смузи дизайн софта. Если это маргинальщина, то не знаю как назвать что-то вроде окон tinywm или скриптота на башне для управления файлами. Хотя даже скрипты есть разные. Так что не всё там так плохо как многие думают.

3.26 , Аноним ( - ), 14:07, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это далеко не маргинальщина, это скорее на ступеньку ниже хайповых. Простите, не разбираюсь в сортах маргинальщины ¯\_(ツ)_/¯

Но что-то подсказывает что "кроме udev и eudev есть ещё около 5 различных решений" это просто прекрасный пример теоремы Эскобара. > скриптота на башне для управления файлам Мусор? Васяноподелия?

Возможно тем, кто это пишет нужно напомнить для чего вообще создавался шелл.

И что для каждой задачи есть соответствующие инструменты.

Еще бы не брейнфаке написали...

3.35 , Аноним ( 35 ), 14:22, 23/02/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.39 , Аноним ( 37 ), 14:41, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> eudev вместо udev.

>> runit или sysvinit.

>> IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm

>> zzzFM, rox-filer

> Так это же просто бинго какое-то!

> Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра!

>> Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.

> А этого не было из коробки?? Впрочем, чему тут удивляться.

> И ведь оно занимает 13е место на дристровоче... И правильно занимает, это реально рабочий адекватный дистр для слабых машин, современный и с минимумом кpacнoглaзия, потому как все актуальные дебианорепы для него доступны и не надо ходить побираться по маргиналофорумам попрашайничать собрать пакетов маргинальных форматов и выслушивать тупые желчные - "собири сам, тибе никто ниабязан!"

