Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1

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|1.1, Аноним (1), 10:53, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>eudev вместо udev.
Гентушники же вроде дропнули разработку eudev с формулировкой ненужно, udev может компилтся и работать без зависимостей systemd как отдельная утилита. Интересно.
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|2.2, ivan1986 (?), 11:12, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так тут вся философия дистрибутива построена на ненависти к systemd, неужели они будут на это смотреть, если eudev создавался по той-же причине.
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|3.37, Аноним (37), 14:36, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так тут вся философия дистрибутива построена на ненависти к systemd, неужели
> они будут на это смотреть, если eudev создавался по той-же причине.
Тут философия дистрибутива построена на том, что systemd жирный кусок системы, который стоит заменять более легковесными компонентами. А остальное просто сложилось обвязкой по практике, которая исходит из того, что если работает - не трогай, пока работает!
Это антихипсторский дистр для слабых машин, а не антисистемдешный, как бы этого не чудилось местным конспиролухам.
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|1.3, Аноним (3), 11:25, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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1.1 GB - базовый, "легковесный" дистрибутив.
Пока уже выкинуть и забыть это слово. /lib/firmware сейчас весит под 2 гигабайта, всё, больше никогда не будет ничего легковесного, только если оно не будет нацелено на железо 15 летней давности.
И даже если отказаться от большей части firmware, тот же Firefox весит больше 100 мегабайт.
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|2.5, Петрович69 (?), 11:45, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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иди похмелись на 1.1ГБ так можно mint mate без хлама собрать с таким весом)
--
нам весь /lib/firmware необходим или только дрова сетевухи?) ибо наличие инета давно обяхательно.
или пилить мастер образ сразу под конкретное железо с конкретной задачей
--
лиса нужна не всем и не везде
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|3.8, paulus (ok), 11:50, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> без хлама собрать
Таки да, дистрибутив не плохой. Но даже в базовый исо много лишнего и дублирующего напихали...
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|3.10, Аноним (10), 12:08, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без хлама собрать с таким весом)
Для себя.
Фанатики Линукса всегда любят говорить только про себя. Других людей вообще не существует.
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|2.13, Аноним (13), 12:55, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут смотря что понимать под словом "легковесный". Создатели антикса, походу, под этим понимают сколько он ресурсов процессора и памяти жрёт. И в этом плане он реально легковесный. Если на 512МБ оперативы и с 1 или 2х ядерным процессором на 775 сокете какая-нибудь свежая убунта или дебиан "изкоробки" задыхается, то самым свежим антиксом можно прекрасно пользоваться. А если есть хотя бы 2 гига оперативы - то и фаерфокс вполне сносно работает. На убунте (да и федоре, и почти всём остальном) такой производительности ждать не приходится.
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|3.18, Аноним (18), 13:28, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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512 Мб на 775 сокете — это смешно. А на 4 Гб и так любой дистрибутив заведётся.
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|4.34, Аноним (13), 14:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С утверждением, что 512мб на 775 сокете смешно - согласен. Но, к сожалению, есть платы из самых ранних, на которые ставили еще 865 чипсет от 478 сокета и которые ничего больше 256мб одной планкой не жрут, а всего гнезд 2.
А на счёт того, что на 4гб любой дистрибутив заведётся - соглашусь частично. Заведётся любой дистрибутив и на 1 гиге, вот только постоянно лагать будет и свапаться. И 4гб для той же современной убунты вполне себе мало. Спасибо снапу и прочему фоновому дерьму. Работать она, конечно, на 4гб будет, но, как показывает практика - антикс куда лучше работает на старом железе.
Зачем такое старьё юзать это уже другой вопрос, но если вариантов нет - то антикс вполне себе хорошо справляется.
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|5.36, Аноним (18), 14:30, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но, к сожалению, есть платы из самых ранних, на которые ставили еще 865 чипсет от 478 сокета и которые ничего больше 256мб одной планкой не жрут, а всего гнезд 2.
У меня есть P-4 именно на 478 сокете, с 865 чипсетом, так вот он прекрасно жрёт планки по 1 Гб.
Ну а вообще от подобного утиля надо безжалостно избавляться.
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|3.29, Аноним (29), 14:09, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вникать в довольно простой текст есть непосильная задача для местной экспертной элиты
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|1.7, Аноним (-), 11:50, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> eudev вместо udev.
> runit или sysvinit.
> IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm
> zzzFM, rox-filer
Так это же просто бинго какое-то!
Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра!
> Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.
А этого не было из коробки?? Впрочем, чему тут удивляться.
И ведь оно занимает 13е место на дристровоче...
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|2.11, Аноним (11), 12:09, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так дистровоч отражает только сколько раз интересовались дистрибутивом на дистровоче. Я вот тоже искал минималистичный дистрибутив для флешки, но в итоге всё упёрлось в то что у всех дистрибутивов лайв-скрипты из Убунту, и они тормозят и виснут, потому что постоянно дёргают флешку. А меньше всего ресурсов потреблял в итоге лайв с кде.
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|3.33, Аноним (29), 14:15, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А меньше всего ресурсов потреблял в итоге лайв с кде
ты видимо сегодня по случаю праздника забыл закинуться своими пилюлями
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|2.19, Аноним (19), 13:30, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так это же просто бинго какое-то!
Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра!
Это далеко не маргинальщина, это скорее на ступеньку ниже хайповых. В свое время искал замену udev и обнаружил, что кроме udev и eudev есть ещё около 5 различных решений, названия уже не помню, но есть свои проектоы от suckless и mdev от busybox и то они не самые плохие. Инитов вообще больше десятка насчитал из которых чуть ли не половина лапша из bash скриптов. Окна и ФМ у antiX вполне нормальные, просто они старые и не вписываются в современный смузи дизайн софта. Если это маргинальщина, то не знаю как назвать что-то вроде окон tinywm или скриптота на башне для управления файлами. Хотя даже скрипты есть разные. Так что не всё там так плохо как многие думают.
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|3.26, Аноним (-), 14:07, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это далеко не маргинальщина, это скорее на ступеньку ниже хайповых.
Простите, не разбираюсь в сортах маргинальщины ¯\_(ツ)_/¯
Но что-то подсказывает что "кроме udev и eudev есть ещё около 5 различных решений" это просто прекрасный пример теоремы Эскобара.
> скриптота на башне для управления файлам
Мусор? Васяноподелия?
Возможно тем, кто это пишет нужно напомнить для чего вообще создавался шелл.
И что для каждой задачи есть соответствующие инструменты.
Еще бы не брейнфаке написали...
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|2.39, Аноним (37), 14:41, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> eudev вместо udev.
>> runit или sysvinit.
>> IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm
>> zzzFM, rox-filer
> Так это же просто бинго какое-то!
> Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра!
>> Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.
> А этого не было из коробки?? Впрочем, чему тут удивляться.
> И ведь оно занимает 13е место на дристровоче...
И правильно занимает, это реально рабочий адекватный дистр для слабых машин, современный и с минимумом кpacнoглaзия, потому как все актуальные дебианорепы для него доступны и не надо ходить побираться по маргиналофорумам попрашайничать собрать пакетов маргинальных форматов и выслушивать тупые желчные - "собири сам, тибе никто ниабязан!"
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|1.9, Аноним (11), 12:06, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вместо гномошлака лучше бы kompare и kfind пихнули, глядишь и потребление ресурсов и размер образа бы уменьшились. Да и производительность улучшилась. Надо только догадаться, как собрать без pim, и индексатор отключить, боюсь, это слишком сложно.
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|1.14, тануёпт (?), 13:01, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> 642 МБ (без графики)
> Runtu LITE 18.04 648 Мб (с графикой и кучей нужных программ)
Линукс ты чего?
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|1.16, Аноним (16), 13:05, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чёрт побери! Моя система с Chromium и Opennet поедает 647 mb. С этим надо что-то делать.
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|2.17, Аноним (17), 13:08, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже операционная система.
Т.е. запуская хромиум, ты запускаешь условную операционную систему, которая еще и лагает.
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|3.28, Аноним (11), 14:08, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если взять с кде, то 100мб ядро с видеодрайвером, 250мб сессия плазмы с виджетами (если убрать лишнее, может и меньше), и ещё 250мб на фф уйдёт (это с аддонами, без них меньше должно быть). Я проверял, получается меньше. Но вот какой-нибудь ютуб откроешь, ему дай 4-20гб памяти в час. Проблема тут не в ПО.
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