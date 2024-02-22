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Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1

23.02.2024 10:10

Опубликован легковесный Live-дистрибутив AntiX 23.1, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 12, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 1.9 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1.2 ГБ (базовый), 642 МБ (без графики) и 227 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.

В новом выпуске:

  • Выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 12 (Bookworm). В полной сборке предложено ядро Linux 6.1.60, а в остальных сборках 5.10.197.
  • Обновлены версии приложений, например, LibreOffice 24.2.0, Firefox 115.8.0, Seamonkey 2.53.18.1.
  • Добавлены приложения antiX TV и antiX Radio для просмотра потокового TV и прослушивания интернет-радио (обвязки над MPV).
  • Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.
  • Добавлен конфигуратор antiX SAMBA Manager для управления совместными разделами SAMBA.
  • Добавлена кнопка antiX Equaliser для включения и отключения эквалайзера Easyeffects в Pipewire.
  • Добавлен конфигуратор antiX Acoustic Сolours для изменения тембра звучания.
  • В состав включена утилита meld, предоставляющая графический интерфейс для оценки различий между файлами и для слияния файлов.


Состав:

  • Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.
  • Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).
  • Воспроизведение звука: xmms.
  • Просмотр видео: celluloid и mpv.
  • Просмотр изображений: mirage.
  • Просмотр youtube без браузера: smtube.
  • Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.
  • Ведение заметок: cherrytree.
  • Просмотр PDF-документов: qpdfview.
  • Навигация по приложениям: App Select.
  • Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.
  • Конвертация звука и видео: winff и asunder.
  • Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.
  • Текстовые редакторы: geany, leafpad.
  • Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.
  • Резервное копирование: luckybackup.
  • Сканирование документов: simple-scan.
  • Загрузка торрентов: transmission-gtk.
  • Настройка: antiX Control Centre.
  • Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).
  • Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube ytfzf, торрент rtorrent.


  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-2...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0
  4. OpenNews: Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1
  5. OpenNews: После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.08
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60652-antix
Ключевые слова: antix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >eudev вместо udev.

    Гентушники же вроде дропнули разработку eudev с формулировкой ненужно, udev может компилтся и работать без зависимостей systemd как отдельная утилита. Интересно.

     
     
  • 2.2, ivan1986 (?), 11:12, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так тут вся философия дистрибутива построена на ненависти к systemd, неужели они будут на это смотреть, если eudev создавался по той-же причине.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:36, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так тут вся философия дистрибутива построена на ненависти к systemd, неужели
    > они будут на это смотреть, если eudev создавался по той-же причине.

    Тут философия дистрибутива построена на том, что systemd жирный кусок системы, который стоит заменять более легковесными компонентами. А остальное просто сложилось обвязкой по практике, которая исходит из того, что если работает - не трогай, пока работает!

    Это антихипсторский дистр для слабых машин, а не антисистемдешный, как бы этого не чудилось местным конспиролухам.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:25, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1.1 GB - базовый, "легковесный" дистрибутив.

    Пока уже выкинуть и забыть это слово. /lib/firmware сейчас весит под 2 гигабайта, всё, больше никогда не будет ничего легковесного, только если оно не будет нацелено на железо 15 летней давности.

    И даже если отказаться от большей части firmware, тот же Firefox весит больше 100 мегабайт.

     
     
  • 2.5, Петрович69 (?), 11:45, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    иди похмелись на 1.1ГБ так можно mint mate без хлама собрать с таким весом)
    --
    нам весь /lib/firmware необходим или только дрова сетевухи?) ибо наличие инета давно обяхательно.
    или пилить мастер образ сразу под конкретное железо с конкретной задачей
    --
    лиса нужна не всем и не везде
     
     
  • 3.8, paulus (ok), 11:50, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без хлама собрать

    Таки да, дистрибутив не плохой. Но даже в базовый исо много лишнего и дублирующего напихали...

     
  • 3.10, Аноним (10), 12:08, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  без хлама собрать с таким весом)

    Для себя.

    Фанатики Линукса всегда любят говорить только про себя. Других людей вообще не существует.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:36, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "легковесного дистрибутива"
    "613 МБ (установка по сети)"
    чего туда напихали то?

    Ubuntu 22.04 - JammyPup32 386.9 MB
    https://sourceforge.net/projects/pb-gh-releases/files/JammyPup32_release/

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:55, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут смотря что понимать под словом "легковесный". Создатели антикса, походу, под этим понимают сколько он ресурсов процессора и памяти жрёт. И в этом плане он реально легковесный. Если на 512МБ оперативы и с 1 или 2х ядерным процессором на 775 сокете какая-нибудь свежая убунта или дебиан "изкоробки" задыхается, то самым свежим антиксом можно прекрасно пользоваться. А если есть хотя бы 2 гига оперативы - то и фаерфокс вполне сносно работает. На убунте (да и федоре, и почти всём остальном) такой производительности ждать не приходится.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:28, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    512 Мб на 775 сокете — это смешно. А на 4 Гб и так любой дистрибутив заведётся.
     
     
  • 4.34, Аноним (13), 14:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С утверждением, что 512мб на 775 сокете смешно - согласен. Но, к сожалению, есть платы из самых ранних, на которые ставили еще 865 чипсет от 478 сокета и которые ничего больше 256мб одной планкой не жрут, а всего гнезд 2.
    А на счёт того, что на 4гб любой дистрибутив заведётся - соглашусь частично. Заведётся любой дистрибутив и на 1 гиге, вот только постоянно лагать будет и свапаться. И 4гб для той же современной убунты вполне себе мало. Спасибо снапу и прочему фоновому дерьму. Работать она, конечно, на 4гб будет, но, как показывает практика - антикс куда лучше работает на старом железе.
    Зачем такое старьё юзать это уже другой вопрос, но если вариантов нет - то антикс вполне себе хорошо справляется.
     
     
  • 5.36, Аноним (18), 14:30, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но, к сожалению, есть платы из самых ранних, на которые ставили еще 865 чипсет от 478 сокета и которые ничего больше 256мб одной планкой не жрут, а всего гнезд 2.

    У меня есть P-4 именно на 478 сокете, с 865 чипсетом, так вот он прекрасно жрёт планки по 1 Гб.
    Ну а вообще от подобного утиля надо безжалостно избавляться.

     
  • 2.38, Утипути мой жиробасик (?), 14:38, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "легковесного дистрибутива"
    > "613 МБ (установка по сети)"
    > чего туда напихали то?
    > Ubuntu 22.04 - JammyPup32 386.9 MB
    > https://sourceforge.net/projects/pb-gh-releases/files/JammyPup32_release/

    А потом ставим любой antiX и любую бубунту, смотрим на потребление ресурсов на старте и после аптайма и заваливаем хлебало по поводу того, что бубунты хотя бы в каком-то месте легковесней! xD

     

  • 1.6, paulus (ok), 11:47, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новости уже полгода почти... iso 2023-08-27
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:16, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    23.0 != 23.1


    antiX-23.1 released February 22, 2024
    antiX-23.1_x64-core.iso 2024-02-21 642.8 MB

    https://sourceforge.net/projects/antix-linux/files/Final/antiX-23.1/

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:09, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вникать в довольно простой текст есть непосильная задача для местной экспертной элиты
     

  • 1.7, Аноним (-), 11:50, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > eudev вместо udev.
    > runit или sysvinit.
    > IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm
    > zzzFM, rox-filer

    Так это же просто бинго какое-то!
    Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра!

    > Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.

    А этого не было из коробки?? Впрочем, чему тут удивляться.
    И ведь оно занимает 13е место на дристровоче...

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:09, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так дистровоч отражает только сколько раз интересовались дистрибутивом на дистровоче. Я вот тоже искал минималистичный дистрибутив для флешки, но в итоге всё упёрлось в то что у всех дистрибутивов лайв-скрипты из Убунту, и они тормозят и виснут, потому что постоянно дёргают флешку. А меньше всего ресурсов потреблял в итоге лайв с кде.
     
     
  • 3.33, Аноним (29), 14:15, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А меньше всего ресурсов потреблял в итоге лайв с кде

    ты видимо сегодня по случаю праздника забыл закинуться своими пилюлями

     
  • 2.19, Аноним (19), 13:30, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так это же просто бинго какое-то!

    Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра!

    Это далеко не маргинальщина, это скорее на ступеньку ниже хайповых. В свое время искал замену udev и обнаружил, что кроме udev и eudev есть ещё около 5 различных решений, названия уже не помню, но есть свои проектоы от suckless и mdev от busybox и то они не самые плохие. Инитов вообще больше десятка насчитал из которых чуть ли не половина  лапша из bash скриптов. Окна и ФМ у antiX вполне нормальные, просто они старые и не вписываются в современный смузи дизайн софта. Если это маргинальщина, то не знаю как назвать что-то вроде окон tinywm или скриптота на башне для управления файлами. Хотя даже скрипты есть разные. Так что не всё там так плохо как многие думают.

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 14:07, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это далеко не маргинальщина, это скорее на ступеньку ниже хайповых.

    Простите, не разбираюсь в сортах маргинальщины ¯\_(ツ)_/¯
    Но что-то подсказывает что "кроме udev и eudev есть ещё около 5 различных решений" это просто прекрасный пример теоремы Эскобара.

    > скриптота на башне для управления файлам

    Мусор? Васяноподелия?
    Возможно тем, кто это пишет нужно напомнить для чего вообще создавался шелл.
    И что для каждой задачи есть соответствующие инструменты.
    Еще бы не брейнфаке написали...

     
  • 3.35, Аноним (35), 14:22, 23/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (37), 14:41, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> eudev вместо udev.
    >> runit или sysvinit.
    >> IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm
    >> zzzFM, rox-filer
    > Так это же просто бинго какое-то!
    > Они собрали всю маргинальщину под крыло васянодистра!
    >> Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.
    > А этого не было из коробки?? Впрочем, чему тут удивляться.
    > И ведь оно занимает 13е место на дристровоче...

    И правильно занимает, это реально рабочий адекватный дистр для слабых машин, современный и с минимумом кpacнoглaзия, потому как все актуальные дебианорепы для него доступны и не надо ходить побираться по маргиналофорумам попрашайничать собрать пакетов маргинальных форматов и выслушивать тупые желчные - "собири сам, тибе никто ниабязан!"

     

  • 1.9, Аноним (11), 12:06, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо гномошлака лучше бы kompare и kfind пихнули, глядишь и потребление ресурсов и размер образа бы уменьшились. Да и производительность улучшилась. Надо только догадаться, как собрать без pim, и индексатор отключить, боюсь, это слишком сложно.
     
     
  • 2.32, Аноним (29), 14:13, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таблетоны, шиз
     

  • 1.14, тануёпт (?), 13:01, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 642 МБ (без графики)
    > Runtu LITE 18.04  648 Мб (с графикой и кучей нужных программ)

    Линукс ты чего?

     
  • 1.16, Аноним (16), 13:05, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чёрт побери! Моя система с Chromium и Opennet поедает 647 mb. С этим надо что-то делать.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:08, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже операционная система.
    Т.е. запуская хромиум, ты запускаешь условную операционную систему, которая еще и лагает.
     
  • 2.20, тануёпт (?), 13:38, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мало? Тогда открывай opennet в Firefox.
     
     
  • 3.28, Аноним (11), 14:08, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если взять с кде, то 100мб ядро с видеодрайвером, 250мб сессия плазмы с виджетами (если убрать лишнее, может и меньше), и ещё 250мб на фф уйдёт (это с аддонами, без них меньше должно быть). Я проверял, получается меньше. Но вот какой-нибудь ютуб откроешь, ему дай 4-20гб памяти в час. Проблема тут не в ПО.
     
     
  • 4.31, Аноним (29), 14:12, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 250мб сессия плазмы

    фантазёр! ты меня назвала...

     

  • 1.21, Аноним (35), 13:51, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >радио pmrp

    о, годнота какая. спасибо за наводку.

     

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