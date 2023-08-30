В ядре Linux убрали упоминание связи SELinux с АНБ

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|2.6, Аноним (6), 12:09, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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воспользуйся функцией strcmp(), чтобы узнать, являются ли "федора" и "рхел" одним и тем же
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|2.24, Аноним (24), 13:02, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разве федора и рхел не одно и то же?
Нет, Fedora это R&D площадка для обкатки всяких идей, которые возможно войдут в готовый полноценный интепрайзный продукт для белых людей.
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|1.4, InuYasha (??), 12:06, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как будто это секрет - что селинукс разработали ТАМ.
Но, спасибо, что напомнили. Пусть неофиты поморфируют )
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|4.13, Аноним (7), 12:17, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что означает морфировать? Верно ли я нашёл определение? плавно преобразовывать один объект в другой
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|5.28, Аноним (28), 13:10, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Морфирование было популярно в начале 20 века, теперь другие *цензура*. Вероятно, просто название сохранилось.
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|2.10, ryoken (ok), 12:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я вам более того скажу - AES-NI тоже одно из порождений АНБ. Не сам алгоритм, но вариант реализации. В своё время приняли Rijndael, и вот его уже назвали AES-NI. Одним из конкурентов был Serpent, я думаю лучше им пользоваться :). На современных процах за счёт других инструкций работает.
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|1.5, Аноним (5), 12:09, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Но это прямое нарушение GPL! Пофиг кто, но АНБ автор кода и вытирать упоминание о нем - это нарушение лицензии.
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|2.31, Аноним (28), 13:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты путаешь с трёхкляузной BSD. GPL только требует распространять производное под ней же.
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|1.12, InuYasha (??), 12:16, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще в линуксе зоопарк этих праворазграничений удручает. И ни один из них не обладает балансом удобства и функциональности. Пробовал всё от шмод "три семёрки" и setfacl до selinux и эмуляции прав в samba. Впрочем, в других подсистемах тоже не всегда лучше.
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|2.18, Аноним (18), 12:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь setcap пользуйся и прекрати ныть. У них у всех разные назначения. Я бы ещё понял, если ты там apparmor с selinux сравнивал, хотя это тоже разные вещи.
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|1.15, Аноним (15), 12:21, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так АНБ подстава с только им известными дырами превращается в проект сообщества.
А кто все еще вменяем тот этот - сторонник теорий заговора.
Хотя как показала практика худшие предположения всегда сбываются на счет западников.
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|2.38, Аноним (38), 13:36, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, сторонники теорий заговора - неадекваты. Пока нет пруфов - невозможно однозначно утверждать, максимум подозревать
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|1.16, Аноним (14), 12:25, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>и используется во многих дистрибутивах Linux, включая Fedora и Red Hat Enterprise Linux.
Мне теперь понятно на кого работают анонимы которые нахваливают Редхат и Федору с Гномом.
>Вопреки спекуляциям о возможном внесении закладок, реализация SELinux была многократно проверена и подвергнута независимому аудиту.
Мы всё проверили, вы ничего не докажете.
>Последние 20 лет технология развивается при активном участии сообщества и не воспринимается как разработка, контролируемая АНБ.
И вообще это разрабатывает ни какое ни АНБ а сообщество, поэтому это никакой нит бэкдор и вообще от сообщества можно.
Вопрос: в каких ядрах нету сабжа и в каких дистрибутивах используются такие ядра.
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|2.22, Аноним (15), 12:58, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну чего ты тупишь? Доверять можно только самосборному ядру со своим конфигом.
Даже в Gentoo SELinux это отдельный профиль.
Так как все подражатели следуют моде, которую навятывают красные шапки считай что оно есть везде, включая андроид и хромосел.
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|3.43, Аноним (14), 13:44, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я слышал что в Бразилии делают форк ядра без блобов, подумал может кто-то и без сабжа собирает. Бывают же без системдэ дистрибутивы.
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|1.19, Аноним (-), 12:41, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что такое SELinux? Это не сарказм, я правда не знаю, что это такое и как оно работает. Я всегда при помощи chmod устанавливаю права -rxw. Мне этого хватает.
Подозреваю, что его создавали латентные вендузятники-неосиляторы из АНБ, которые копировали систему разрешений OS Windows.
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|2.25, Аноним (7), 13:03, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну найти описание достаточно просто Security Enhanced Linux.
SELinux — это усовершенствование безопасности Linux, которое позволяет пользователям и администраторам лучше контролировать доступ. Доступ может быть ограничен такими переменными, как какие пользователи и приложения могут получить доступ к каким ресурсам. Эти ресурсы могут иметь форму файлов. Стандартные элементы управления доступом Linux, такие как файловые режимы (-rwxr-xr-x), могут быть изменены пользователем и приложениями, которые он запускает. И наоборот, контроль доступа SELinux определяется политикой, загруженной в систему, которая не может быть изменена небрежными пользователями или некорректно работающими приложениями.
SELinux также повышает степень детализации контроля доступа. Например, вместо того, чтобы указывать только тех, кто может читать, записывать или выполнять файл, SELinux позволяет вам указать, кто может отсоединять, только добавлять, перемещать файл и так далее. SELinux позволяет вам указать доступ ко многим ресурсам, помимо файлов, таким как сетевые ресурсы и межпроцессное взаимодействие (IPC).
А если так, от себя... то в СГА существуют некоммерческие организации (как и во многих других странах), они финансируются другими, коммерческими или государственными организациями. У каждой организации есть определённые цели, их создают специально. Часть (благородных) целей заяляется публично, а о части целей как правило не говорят. Так вот и читайте про благородные цели этого линукса - вы можете хранить конфидициальные файлы безопасно на такой бесплатной операционной системе. И АНБ тут больше не при чём - упоминание стёрли. Интересно, они сами исспользуют этот продукт производства? Хм... ну как-то так
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|3.30, Аноним (30), 13:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вы можете хранить конфидициальные файлы безопасно на такой бесплатной операционной системе
Так. Хорошо.
А в платной ОС можно хранить безопасно?
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|5.39, Аноним (17), 13:37, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот в чем разница то!!
Пользователи винды в полной безопасности
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|6.41, Аноним (17), 13:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Он просто пишет в ворде из под винды, без шансов на ошибку
В очень безопасТной среде )
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|3.29, Аноним (7), 13:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах вот оно чего! Если доступ к файлу не санкционированный процесс делает - то можно запретить такой доступ и написать лог. Идея интересная конечно, действительно способствует безопасности.
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|1.34, Аноним (34), 13:21, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо АНБ не нравится, что их знак качества (не путать с NIST) лепят на васяноподелки.
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|1.35, Аноним (35), 13:29, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если код ядра внимательно прочитать, то можно найти мастера и даже парочку слейвов...
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