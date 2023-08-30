В ядре Linux убрали упоминание связи SELinux с АНБ

2.25 , Аноним ( 7 ), 13:03, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну найти описание достаточно просто Security Enhanced Linux.

SELinux — это усовершенствование безопасности Linux, которое позволяет пользователям и администраторам лучше контролировать доступ. Доступ может быть ограничен такими переменными, как какие пользователи и приложения могут получить доступ к каким ресурсам. Эти ресурсы могут иметь форму файлов. Стандартные элементы управления доступом Linux, такие как файловые режимы (-rwxr-xr-x), могут быть изменены пользователем и приложениями, которые он запускает. И наоборот, контроль доступа SELinux определяется политикой, загруженной в систему, которая не может быть изменена небрежными пользователями или некорректно работающими приложениями. SELinux также повышает степень детализации контроля доступа. Например, вместо того, чтобы указывать только тех, кто может читать, записывать или выполнять файл, SELinux позволяет вам указать, кто может отсоединять, только добавлять, перемещать файл и так далее. SELinux позволяет вам указать доступ ко многим ресурсам, помимо файлов, таким как сетевые ресурсы и межпроцессное взаимодействие (IPC). А если так, от себя... то в СГА существуют некоммерческие организации (как и во многих других странах), они финансируются другими, коммерческими или государственными организациями. У каждой организации есть определённые цели, их создают специально. Часть (благородных) целей заяляется публично, а о части целей как правило не говорят. Так вот и читайте про благородные цели этого линукса - вы можете хранить конфидициальные файлы безопасно на такой бесплатной операционной системе. И АНБ тут больше не при чём - упоминание стёрли. Интересно, они сами исспользуют этот продукт производства? Хм... ну как-то так

3.30 , Аноним ( 30 ), 13:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вы можете хранить конфидициальные файлы безопасно на такой бесплатной операционной системе Так. Хорошо.

А в платной ОС можно хранить безопасно?

4.33 , Аноним ( 28 ), 13:20, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В платной ОС можно только безопасТно хранить.

5.39 , Аноним ( 17 ), 13:37, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот в чем разница то!!

Пользователи винды в полной безопасности

6.41 , Аноним ( 17 ), 13:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Он просто пишет в ворде из под винды, без шансов на ошибку

В очень безопасТной среде )

3.40 , Аноним ( - ), 13:38, 30/08/2023 Скрыто модератором + / – 2.26 , Аноним ( 30 ), 13:04, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://habr.com/ru/companies/kingservers/articles/209644/

3.29 , Аноним ( 7 ), 13:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ах вот оно чего! Если доступ к файлу не санкционированный процесс делает - то можно запретить такой доступ и написать лог. Идея интересная конечно, действительно способствует безопасности.

