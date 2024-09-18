Выпуск среды рабочего стола GNOME 47

|
|
|
|2.31, Аноним (31), 00:34, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы макось не видели. Там как раз ВСЁ КАК НАДО, а вот ЭТО пародия на а-ля я тебя слепила из того что было.
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 01:42, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы макось не видели. Там как раз наслоения претенциозного копролита, а GNOME как раз среда для людей.
Cosmic, кажется, будет ещё лучше, но пока ещё сыроват.
|
|
|
|4.41, Аноним (40), 01:51, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, вот серьёзно, почему чтобы распахнуть окно на половину экрана, тебе нужно лезть в какие-то контекстные меню? Почему окно Finder какое-то особенное и его нельзя распахнуть на весь экран (или что там с ним — я уже не помню; к счастью, времена в конторе маководов позади)? Потому что think different, и пути божественных дизайнеров Apple неисповедимы? Потому что есть какие-то патенты Microsoft на эту тему? Потому что у нас так издавна заведено, и переделывать мы не будем?
|
|2.45, Walker (??), 02:33, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это величайшее изобретение человечества! Пользуюсь Ubuntu 24.04.1 LTS и очень доволен!
|
|1.3, Аноним (3), 23:26, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> для отрисовки в окружениях на базе протокола Wayland задействован движок отрисовки "vulkan", напрямую использующий графический API Vulkan
Вот и правильно! Выкинули окаменевшие иксы и opengl и сразу же получили результат:
> Значительно улучшено качество и производительность отрисовки на старом оборудовании и мобильных устройствах.
|
|1.4, Аноним (4), 23:32, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Добавлена возможность сборки GNOME Shell и композитного менеджера без поддержки X11, оставив только компоненты для Wayland.
Sic transit gloria mundi. Желающие проститься с X11 могут сделать это по адресу 127.0.0.1.
|
|1.5, ыть (ok), 23:32, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
я пытался много раз, со времен fedora 15 использовать этот гном-шелл на постоянке, но отсутствие практически всего - даже трея и кнопки выключения в то время отпугнуло. потом это конечно начали решать всякими расширениями - но это же дичь.
|
|
|
|2.22, th3m3 (ok), 00:23, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Расширения не панацея, т.к. потом, когда система обновится - обычно они отваливаются, т.к. они не поддерживают новую версию, либо выходит обновления расширения для новой версии, а у тебя старая и тоже не работает. Ой, как вспомню, такая дичь была, когда на Gnome сидел)
|
|1.6, Оно ним (?), 23:35, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Добавлена поддержка настройки акцентных цветов (accent), применяемых для выделения активных элементов. Если ранее тема оформления GNOME предоставляла единый синий акцентный цвет, то теперь в конфигураторе внешнего вида предоставлена возможность выбора из нескольких вариантов.
Вот это инновации! Так, глядишь, и второй гном догонят лет через 20.
|
|
|
|2.32, Аноним (31), 00:36, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да. Второй гном был очень хорош со вторым гтк. Потом что-то куда-то пошло не туда.
|
|1.7, nc (ok), 23:41, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Какая-то макосно-планшетная жуть.
Кстати, а какая современная среда рабочего стола максимально близка по стилю и функционалу к старым win95/98/XP (возможно с заимствованиями из других олдскульных DE, таких как Motif и CDE), при этом достаточно стабильна и легковесна? Использую LXQT, но там многое недоделано. Например поиск из тамошнего "проводника", в контекстном меню не все команды работают.
|
|
|
|2.28, Аноним (31), 00:31, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> макосно
Да вы макось не видели. А так как раз всё как надо, даже получше чем в 11 винде.
|
|2.35, DroidBot (?), 00:38, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
xFce
Как бы его не заняли, для браузера, виртуалок и консольки отличное.
Свистели ака современные интерфейсы - Плазма, планшеты - Гном.
А для работы крыса или да, lxde
|
|1.9, Аноним (9), 23:46, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Непонимаю почему разработчики так держатся за этот гном. Он же ну реально плох, причем уже очень давно.
|
|
|
|2.10, Rootlexx (?), 23:49, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Потому что вкусы у всех разные, и что одному ужас-ужас, то другому хорошо, и наоборот.
---
Искренне ваш, К. О.
|
|2.15, Аноним (15), 23:58, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по количеству неотключаемых бэкдоров в зависимостях (таких, как networkmanager), разработчики вполне осознано насаждают максимально мерзкий вендорлок. Кстати, я подумываю перейти на гном впервые за 12 лет и малварь вроде libsoup практически единственное, что меня останавливает. Ну и NM тоже. Но проблемы плазмы на вейланде что-то не торопятся исправлять и иксами невозможно пользоваться после вейланда.
|
|1.17, Аноним (17), 00:01, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Осталось дождаться когда поменяют дефолтный цвет панели. Тема светлая, а эта полоска чёрная. Ни к селу, ни к городу.
|
|
|
|2.34, Аноним (31), 00:37, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Осталось дождаться когда поменяют дефолтный цвет панели.
Для этого нужно непременно держать штат из 100500 программистов.
|
|1.23, Аноним (23), 00:23, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Только лохов можно убедить купить 8К монитор, а потом втюхать им мега-крупный интерфейс, заточенный под Nokia 3310. Как говорится, или трусы наденьте, или крест снимите. Т.е. выберите уже, под что вы косите. Под ПК? Или под мобилки?
|
|
|
|2.30, Аноним (31), 00:32, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Только лохов можно убедить купить 8К монитор
Как они могут быть лохами, если у них есть деньги на 8k монитор?
|
|
|
|
|
|4.36, Аноним (31), 00:38, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это вы судите по себе, по ибо в вашем случае почка -это единственный способ заиметь такой моник.
|
|4.38, Аноним (4), 01:18, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вбил в гугл 8k screen 2024. UltraSharp UP3218K в районе 3.8k$. Какие-то у тебя ультрадешёвые почки, за три с небольшим дня можно заработать.
|
|1.27, Аноним (31), 00:31, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Очередная перестановка кроватей. Думается мне, регулировку чувствительности скроллинга мы так и не дождёмся (в очередной раз напомню, что это было реализовано ещё в Win98, а нынче есть в KDE и COSMIC).
|
|1.29, хрю (?), 00:31, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ваще ниочём - минорная минорщина, но гугл стучит в их сердце.
|
|1.43, Аноним (42), 01:58, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-то пользуется этим в чистом виде (без плагинов)? Для кого они это делают?
|
|1.46, Аноним (46), 02:48, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лучше бы от раста в зависимостях избавились. LibreOffice в свое время избавились от java в обязательных зависимостях.
|