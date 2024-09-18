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Выпуск среды рабочего стола GNOME 47

18.09.2024 23:18

После шести месяцев разработки представлен выпуск среды рабочего стола GNOME 47. Для быстрой оценки возможностей GNOME 47 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 47 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 24.10 и Fedora 41.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка настройки акцентных цветов (accent), применяемых для выделения активных элементов. Если ранее тема оформления GNOME предоставляла единый синий акцентный цвет, то теперь в конфигураторе внешнего вида предоставлена возможность выбора из нескольких вариантов.
  • Улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, для которых оптимизирован процесс отрисовки пиктограмм и элементов интерфейса. Решена проблема с отображением слишком мелких пиктограмм - GNOME теперь автоматически выбирает уровень масштабирования пиктограмм для обеспечения адекватного для низких разрешений размера.
  • На системах с GPU Intel и AMD добавлена поддержка задействования средств аппаратного ускорения кодирования видео при записи скринкастов, что позволяет снизить нагрузку на систему и устранить влияние записи скринкастов в высоком разрешении на отзывчивость интерфейса и приложений.
  • До версии 4.16 обновлена версия библиотеки GTK, в которой по умолчанию в окружениях на базе протокола Wayland задействован движок отрисовки "vulkan", напрямую использующий графический API Vulkan. Значительно улучшено качество и производительность отрисовки на старом оборудовании и на мобильных устройствах.
  • При удалённом подключении к рабочему столу реализована поддержка сохранения сеансов - при случайном отключении от удалённого рабочего стола предоставлена возможность возвращения к прерванному сеансу без потери его состояния (сеанс будет возобновлён в том же виде, что и до выхода).
  • Предложен новый стиль диалоговых окон, используемых в системе и приложениях. Изменения нацелены на повышение удобства работы независимо от разрешений экрана и типа устройств.
  • Существенно переработаны диалоги открытия и сохранения файлов, которые теперь не обособлены, а основаны на коде штатного файлового менеджера и приближены к нему во внешнем виде и поведении. В новых диалогах появились такие возможности, как изменение масштаба, выбор режима сортировки пиктограмм, встроенные функции переименования каталогов и файлов, предпросмотр файлов, генерация эскизов по мере необходимости и расширенный поиск.
  • В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) обновлён интерфейс диалогов, применяемых при создании нового каталога и сжатии файлов. В панели поиска обеспечен вывод контекстной информации, связанной с производительностью и влияющей на результаты поиска, например, отсутствие выбранного файлового пути в поисковом индексе или попытка поиска на части ФС, примонтированной с удалённого сервера.

    Расширены возможности боковой панели файлового менеджера. Сведён в одном месте список внутренних накопителей. Добавлена возможность удаления различных точек входа (Places), включая элементы для перехода к документам, загрузкам, музыке и видео. Добавлен новый раздел "Network" со списком сетевых хранилищ, включающий секции с подключёнными, ранее используемыми и доступными для подключения хранилищами.

  • В конфигураторе (GNOME Settings) в разделе настройки устройств ввода обеспечена возможность визуального предпросмотра раскладок клавиатуры до их выбора. В настройки для людей с ограниченными возможностями добавлен режим активации окон при наведении курсора. В разделе управления питанием для мобильных устройств предложены отельные варианты задержек перед переходом в ждущий режим. В различных конфигураторах задействованы новые элементы интерфейса GNOME.

    Расширены возможности калибровки графических планшетов, например, добавлена возможность калибровки в случае ручного, а не автоматического, сопоставления с монитором. Обеспечено отображение в конфигураторе GNOME планшетов, не поддерживаемых в libwacom. Подобные планшеты теперь обрабатываются и показываются как типовой планшет с общими базовыми настройками. Унифицировано наименование дисплеев в конфигураторе и настройках сопоставления планшета с монитором.

  • В средствах управления внешними учётными записями (GNOME Online Accounts) реализовано автоматическое заполнение деталей подключения к IMAP/SMTP на основании указанного email-адреса. Обеспечена интеграция электронной почты, календаря-планировщика и адресной книги с учётными записями Microsoft 365. При настройке WebDAV реализовано автоматическое определение доступных серверов.
  • В web-браузере Epiphany (GNOME Web) предложена новая функциональность для автоматического заполнения web-форм с учётом ранее предоставленных данных. В настройках можно выбрать доступную для автоматического заполнения информацию, такую как имя, адрес и контактные данные. Предложена новая панель с закладками, упрощающая навигацию и поиск закладок. Добавлен отчёт о конфиденциальности, отражающий число заблокированных браузером скриптов для отслеживания перемещений. Из-за изменений процесса аутентификации временно отключена поддержка сервиса Firefox Sync.
  • В календаре-планировщике переработано всплывающее окно с детальной информацией о событии. Улучшена обработка событий в режиме только для чтения. Улучшен внешний вид и изменены отступы между элементами. В диалогах импорта и редактирования событий обеспечена корректная обработка скрытых календарей и календарей в режиме только для чтения.
  • В коллекцию GNOME Circle добавлены новые приложения: Binary, Biblioteca, Hieroglyphic, Resources, Tuba и Valuta.
  • Обновлён интерфейс анализатора свободного места на диске. Изменено оформление панели, списка файлов и пиктограмм.
  • Изменено оформление курсора, показываемого в процессе ожидания завершения действия.
  • В менеджере приложений (GNOME Software) переработан вывод рекомендованных приложений.
  • В приложении для работы с картами (GNOME Maps) для представления географической информации по умолчанию задействована векторная графика. Добавлена поддержка использования поддерживаемого сообществом сервиса для построения маршрутов.
  • Улучшена поддержка дробного масштабирования в приложениях на базе X11.
  • В сеансах на базе Wayland реализована возможность использования шлемов виртуальной реальности для игр.
  • Добавлены базовые возможности для применения аппаратного ускорения при организации совместного доступа к экрану на системах с видеокартами NVIDIA.
  • Добавлена возможность сборки GNOME Shell и композитного менеджера Mutter без поддержки X11, оставив только компоненты для Wayland.
  • В композитном менеджере Mutter добавлена поддержка расширения протокола Wayland drm-lease, которое предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.




  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11
  3. OpenNews: В GNOME намерены перейти на другой шрифт по умолчанию
  4. OpenNews: В GNOME реализована возможность сборки только с Wayland и улучшена поддержка графических планшетов
  5. OpenNews: Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS
  6. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола GNOME 46
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61888-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимус_б67 (?), 23:21, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это какой-то... macOS (c) Shvonder
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 00:34, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы макось не видели. Там как раз ВСЁ КАК НАДО, а вот ЭТО пародия на а-ля я тебя слепила из того что было.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 01:42, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы макось не видели. Там как раз наслоения претенциозного копролита, а GNOME как раз среда для людей.

    Cosmic, кажется, будет ещё лучше, но пока ещё сыроват.

     
     
  • 4.41, Аноним (40), 01:51, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, вот серьёзно, почему чтобы распахнуть окно на половину экрана, тебе нужно лезть в какие-то контекстные меню? Почему окно Finder какое-то особенное и его нельзя распахнуть на весь экран (или что там с ним — я уже не помню; к счастью, времена в конторе маководов позади)? Потому что think different, и пути божественных дизайнеров Apple неисповедимы? Потому что есть какие-то патенты Microsoft на эту тему? Потому что у нас так издавна заведено, и переделывать мы не будем?
     
  • 4.42, Аноним (42), 01:55, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фигня, где две панели вместо одной?
     
  • 2.45, Walker (??), 02:33, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это величайшее изобретение человечества! Пользуюсь Ubuntu 24.04.1 LTS и очень доволен!


     

  • 1.2, Аноним (2), 23:25, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тут будут комментарии про отсутствие трея до сих пор
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:26, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для отрисовки в окружениях на базе протокола Wayland задействован движок отрисовки "vulkan", напрямую использующий графический API Vulkan

    Вот и правильно! Выкинули окаменевшие иксы и opengl и сразу же получили результат:
    > Значительно улучшено качество и производительность отрисовки на старом оборудовании и мобильных устройствах.

     
     
  • 2.12, amonymus (?), 23:52, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старое оборудование не поддерживает вулкан
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:08, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    древнее не поддерживает, старое поддерживает
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:09, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качественно и быстро не отрисовывает - тоже результат.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:56, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там лишнего с рабочего стола выпилили?
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 00:09, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там нет рабочего стола в принципе. Это не винда(кде)
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:32, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена возможность сборки GNOME Shell и композитного менеджера без поддержки X11, оставив только компоненты для Wayland.

    Sic transit gloria mundi. Желающие проститься с X11 могут сделать это по адресу 127.0.0.1.

     
  • 1.5, ыть (ok), 23:32, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я пытался много раз, со времен fedora 15 использовать этот гном-шелл на постоянке, но отсутствие практически всего - даже трея и кнопки выключения в то время отпугнуло. потом это конечно начали решать всякими расширениями - но это же дичь.
     
     
  • 2.22, th3m3 (ok), 00:23, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расширения не панацея, т.к. потом, когда система обновится - обычно они отваливаются, т.к. они не поддерживают новую версию, либо выходит обновления расширения для новой версии, а у тебя старая и тоже не работает. Ой, как вспомню, такая дичь была, когда на Gnome сидел)
     

  • 1.6, Оно ним (?), 23:35, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена поддержка настройки акцентных цветов (accent), применяемых для выделения активных элементов. Если ранее тема оформления GNOME предоставляла единый синий акцентный цвет, то теперь в конфигураторе внешнего вида предоставлена возможность выбора из нескольких вариантов.

    Вот это инновации! Так, глядишь, и второй гном догонят лет через 20.

     
     
  • 2.32, Аноним (31), 00:36, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Второй гном был очень хорош со вторым гтк. Потом что-то куда-то пошло не туда.
     

  • 1.7, nc (ok), 23:41, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какая-то макосно-планшетная жуть.
    Кстати, а какая современная среда рабочего стола максимально близка по стилю и функционалу к старым win95/98/XP (возможно с заимствованиями из других олдскульных DE, таких как Motif и CDE), при этом достаточно стабильна и легковесна? Использую LXQT, но там многое недоделано. Например поиск из тамошнего "проводника", в контекстном меню не все команды работают.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:50, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LXDE
     
  • 2.28, Аноним (31), 00:31, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > макосно

    Да вы макось не видели. А так как раз всё как надо, даже получше чем в 11 винде.

     
  • 2.35, DroidBot (?), 00:38, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xFce
    Как бы его не заняли, для браузера, виртуалок и консольки отличное.

    Свистели ака современные интерфейсы - Плазма, планшеты - Гном.
    А для работы крыса или да, lxde

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:46, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Непонимаю почему разработчики так держатся за этот гном. Он же ну реально плох, причем уже очень давно.
     
     
  • 2.10, Rootlexx (?), 23:49, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Потому что вкусы у всех разные, и что одному ужас-ужас, то другому хорошо, и наоборот.

    ---
    Искренне ваш, К. О.

     
     
  • 3.14, Аноним (9), 23:57, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Справедливо.
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:58, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по количеству неотключаемых бэкдоров в зависимостях (таких, как networkmanager), разработчики вполне осознано насаждают максимально мерзкий вендорлок. Кстати, я подумываю перейти на гном впервые за 12 лет и малварь вроде libsoup практически единственное, что меня останавливает. Ну и NM тоже. Но проблемы плазмы на вейланде что-то не торопятся исправлять и иксами невозможно пользоваться после вейланда.
     

  • 1.16, Аноним (-), 23:58, 18/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:01, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осталось дождаться когда поменяют дефолтный цвет панели. Тема светлая, а эта полоска чёрная. Ни к селу, ни к городу.
     
     
  • 2.34, Аноним (31), 00:37, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осталось дождаться когда поменяют дефолтный цвет панели.

    Для этого нужно непременно держать штат из 100500 программистов.

     

  • 1.23, Аноним (23), 00:23, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только лохов можно убедить купить 8К монитор, а потом втюхать им мега-крупный интерфейс, заточенный под Nokia 3310. Как говорится, или трусы наденьте, или крест снимите. Т.е. выберите уже, под что вы косите. Под ПК? Или под мобилки?
     
     
  • 2.30, Аноним (31), 00:32, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Только лохов можно убедить купить 8К монитор

    Как они могут быть лохами, если у них есть деньги на 8k монитор?

     
     
  • 3.33, Аноним (11), 00:36, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и вправду... они же почку ради 8k продали... или нет?
     
     
  • 4.36, Аноним (31), 00:38, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вы судите по себе, по ибо в вашем случае почка -это единственный способ заиметь такой моник.
     
  • 4.38, Аноним (4), 01:18, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вбил в гугл 8k screen 2024. UltraSharp UP3218K в районе 3.8k$. Какие-то у тебя ультрадешёвые почки, за три с небольшим дня можно заработать.
     
     
  • 5.44, Аноним (42), 01:59, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А че не заработал?
     

  • 1.27, Аноним (31), 00:31, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная перестановка кроватей. Думается мне, регулировку чувствительности скроллинга мы так и не дождёмся (в очередной раз напомню, что это было реализовано ещё в Win98, а нынче есть в KDE и COSMIC).
     
  • 1.29, хрю (?), 00:31, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ваще ниочём - минорная минорщина, но гугл стучит в их сердце.
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:05, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно вам ещё приколочено шурупами к системды?
     
  • 1.39, Аноним (39), 01:26, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что в новой версии традиционно выпилено?
     
  • 1.43, Аноним (42), 01:58, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то пользуется этим в чистом виде (без плагинов)? Для кого они это делают?
     
  • 1.46, Аноним (46), 02:48, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы от раста в зависимостях избавились. LibreOffice в свое время избавились от java в обязательных зависимостях.
     

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