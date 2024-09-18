После шести месяцев разработки представлен выпуск среды рабочего стола GNOME 47. Для быстрой оценки возможностей GNOME 47 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 47 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 24.10 и Fedora 41. В новом выпуске: Добавлена поддержка настройки акцентных цветов (accent), применяемых для выделения активных элементов. Если ранее тема оформления GNOME предоставляла единый синий акцентный цвет, то теперь в конфигураторе внешнего вида предоставлена возможность выбора из нескольких вариантов.

Улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, для которых оптимизирован процесс отрисовки пиктограмм и элементов интерфейса. Решена проблема с отображением слишком мелких пиктограмм - GNOME теперь автоматически выбирает уровень масштабирования пиктограмм для обеспечения адекватного для низких разрешений размера.

На системах с GPU Intel и AMD добавлена поддержка задействования средств аппаратного ускорения кодирования видео при записи скринкастов, что позволяет снизить нагрузку на систему и устранить влияние записи скринкастов в высоком разрешении на отзывчивость интерфейса и приложений.

До версии 4.16 обновлена версия библиотеки GTK, в которой по умолчанию в окружениях на базе протокола Wayland задействован движок отрисовки "vulkan", напрямую использующий графический API Vulkan. Значительно улучшено качество и производительность отрисовки на старом оборудовании и на мобильных устройствах.

При удалённом подключении к рабочему столу реализована поддержка сохранения сеансов - при случайном отключении от удалённого рабочего стола предоставлена возможность возвращения к прерванному сеансу без потери его состояния (сеанс будет возобновлён в том же виде, что и до выхода).

Предложен новый стиль диалоговых окон, используемых в системе и приложениях. Изменения нацелены на повышение удобства работы независимо от разрешений экрана и типа устройств.

Существенно переработаны диалоги открытия и сохранения файлов, которые теперь не обособлены, а основаны на коде штатного файлового менеджера и приближены к нему во внешнем виде и поведении. В новых диалогах появились такие возможности, как изменение масштаба, выбор режима сортировки пиктограмм, встроенные функции переименования каталогов и файлов, предпросмотр файлов, генерация эскизов по мере необходимости и расширенный поиск.

В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) обновлён интерфейс диалогов, применяемых при создании нового каталога и сжатии файлов. В панели поиска обеспечен вывод контекстной информации, связанной с производительностью и влияющей на результаты поиска, например, отсутствие выбранного файлового пути в поисковом индексе или попытка поиска на части ФС, примонтированной с удалённого сервера. Расширены возможности боковой панели файлового менеджера. Сведён в одном месте список внутренних накопителей. Добавлена возможность удаления различных точек входа (Places), включая элементы для перехода к документам, загрузкам, музыке и видео. Добавлен новый раздел "Network" со списком сетевых хранилищ, включающий секции с подключёнными, ранее используемыми и доступными для подключения хранилищами.

В конфигураторе (GNOME Settings) в разделе настройки устройств ввода обеспечена возможность визуального предпросмотра раскладок клавиатуры до их выбора. В настройки для людей с ограниченными возможностями добавлен режим активации окон при наведении курсора. В разделе управления питанием для мобильных устройств предложены отельные варианты задержек перед переходом в ждущий режим. В различных конфигураторах задействованы новые элементы интерфейса GNOME. Расширены возможности калибровки графических планшетов, например, добавлена возможность калибровки в случае ручного, а не автоматического, сопоставления с монитором. Обеспечено отображение в конфигураторе GNOME планшетов, не поддерживаемых в libwacom. Подобные планшеты теперь обрабатываются и показываются как типовой планшет с общими базовыми настройками. Унифицировано наименование дисплеев в конфигураторе и настройках сопоставления планшета с монитором.

В средствах управления внешними учётными записями (GNOME Online Accounts) реализовано автоматическое заполнение деталей подключения к IMAP/SMTP на основании указанного email-адреса. Обеспечена интеграция электронной почты, календаря-планировщика и адресной книги с учётными записями Microsoft 365. При настройке WebDAV реализовано автоматическое определение доступных серверов.

В web-браузере Epiphany (GNOME Web) предложена новая функциональность для автоматического заполнения web-форм с учётом ранее предоставленных данных. В настройках можно выбрать доступную для автоматического заполнения информацию, такую как имя, адрес и контактные данные. Предложена новая панель с закладками, упрощающая навигацию и поиск закладок. Добавлен отчёт о конфиденциальности, отражающий число заблокированных браузером скриптов для отслеживания перемещений. Из-за изменений процесса аутентификации временно отключена поддержка сервиса Firefox Sync.

В календаре-планировщике переработано всплывающее окно с детальной информацией о событии. Улучшена обработка событий в режиме только для чтения. Улучшен внешний вид и изменены отступы между элементами. В диалогах импорта и редактирования событий обеспечена корректная обработка скрытых календарей и календарей в режиме только для чтения.

В коллекцию GNOME Circle добавлены новые приложения: Binary, Biblioteca, Hieroglyphic, Resources, Tuba и Valuta.

Обновлён интерфейс анализатора свободного места на диске. Изменено оформление панели, списка файлов и пиктограмм.

Изменено оформление курсора, показываемого в процессе ожидания завершения действия.

В менеджере приложений (GNOME Software) переработан вывод рекомендованных приложений.

В приложении для работы с картами (GNOME Maps) для представления географической информации по умолчанию задействована векторная графика. Добавлена поддержка использования поддерживаемого сообществом сервиса для построения маршрутов.

Улучшена поддержка дробного масштабирования в приложениях на базе X11.

В сеансах на базе Wayland реализована возможность использования шлемов виртуальной реальности для игр.

Добавлены базовые возможности для применения аппаратного ускорения при организации совместного доступа к экрану на системах с видеокартами NVIDIA.

Добавлена возможность сборки GNOME Shell и композитного менеджера Mutter без поддержки X11, оставив только компоненты для Wayland.

В композитном менеджере Mutter добавлена поддержка расширения протокола Wayland drm-lease, которое предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.







