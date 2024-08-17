В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11

2.49 , Аноним ( 4 ), 00:12, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие "хейтеры"? Проблемы вяленого известны, многие решаемы, но разработчики упёрлись рогом. Поэтому петь дифирамбы никто не обязан.

3.54 , Анонимусс (-), 00:16, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проблемы вяленого известны, многие решаемы Так это прекрасно. Потому что проблемы иксов тоже известны, но нерешаемы без слома протокола. > но разработчики упёрлись рогом Если ваше "решение" - притащить весь шлак из иксов в вейланд, то всё правильно делают.

Усложнять протокол ради 0.5% от 4% невероятно глупо.

4.59 , Аноним ( 4 ), 00:21, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так это прекрасно. Потому что проблемы иксов тоже известны, но нерешаемы без слома протокола. В случае вяленого ломать надо разрабов. Это сложнее, и посадить могут. Так что выбирай. >Если ваше "решение" - притащить весь шлак из иксов в вейланд, то всё правильно делают. Всё что не умеет вяленый внезапно стало шлаком, ничего удивительного.

5.67 , Аноним ( 35 ), 00:27, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В случае вяленого ломать надо разрабов. Это сложнее, и посадить могут. Так что выбирай. А сам почему разрабом стать не хочешь? Люди вон, целые операционные системы типа SerenityOS делают, не думаю, что даже написать иксы с нуля будет сложнее.

6.84 , Аноним ( 4 ), 00:56, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так я и есть разраб, только приложений. Приходится всё это разгребать, чтобы фанаты вяленого сильно не ныли.

7.92 , Аноним ( 35 ), 01:30, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так я и есть разраб, только приложений. Удивительно, но переписать кучу приложений почему-то проще, чем починить одни единственные иксы, хотя казалось бы. И никто бы на вейленд не переходил, если бы нужный им вопрос работал бы нормально на иксах.

7.96 , Аноним ( 2 ), 01:47, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Так я и есть разраб, только приложений Запили ещё один хеллоуворлд, мир без него точно не выживет.

3.66 , Аноним ( 35 ), 00:25, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Злые, нехорошие разработчики, все как один упёрлись рогом. И новых разработчиков так и не возникло. То ли дело wayland, и sway вдруг появился, и hyprland, и куча всякого-прочего. Как же так?

4.81 , Аноним ( 2 ), 00:51, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > sway вдруг появился, и hyprland К слову сказать, и первое и второе пригодно, только чтобы сделать скриншот с conky и перезагрузиться обратно в Windows 11.

5.91 , Аноним ( 35 ), 01:22, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Использую sway на постоянной основе, одинадцатую винду видел только на картинках

6.95 , Аноним ( 2 ), 01:42, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Использую sway на постоянной основе Т.е. в вечном кругу пepдoлингa и переустановок в виртуалбоксе? > одинадцатую винду видел только на картинках Так обновил бы уже свою семерку и кор 2 дуо. Пора.

7.100 , Аноним ( 35 ), 02:06, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Т.е. в вечном кругу пepдoлингa и переустановок в виртуалбоксе? На хосте, разумеется

>Так обновил бы уже свою семерку и кор 2 дуо. Пора. Не суди по себе, я уже больше десяти лет виндой не пользуюсь.

8.102 , Аноним ( 102 ), 02:40, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вернулся на MS-DOS ... 4.85 , Аноним ( 4 ), 00:58, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А это разные люди. Чтобы пропихнуть что-то в протокол вяленого надо идти к ним на поклон. Ну а хочешь чтобы работало, пили свой велосипед. В KWin уже много чего насовали, что в протоколе вяленого нет. Про hyprland вообще молчу.

5.90 , Аноним ( 35 ), 01:22, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чтобы пропихнуть что-то в протокол вяленого надо идти к ним на поклон. Либо организовать свой форк. Было же время, когда ни sway ни hyprland не было. Не так давно была новость, что hyprland отказался от wlroots Даже более того, в любом wayland можно запустить xwayland, и уже в нём запускать привычный иксовый софт, всё работает так же как в иксах, хоть захват экрана, хоть запуск оконного менеджера, хоть управление окнами. Но я сомневаюсь, что хейтеры вейледа даже xwayland поддерживать смогут.

5.99 , Аноним ( 2 ), 01:59, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > надо идти к ним на поклон Можно подумать в других пoпeнcyрc проектах как-то иначе. Патч на 15 строк в ядро линyпca, чтобы протолкнуть, пришлось задействовать нехилые связи. При том что у меня гитхаб довольно раскрученный и никнeйм мой легко гуглится.

