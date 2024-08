В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11

> безаргументно Безаргументно???

Очень даже аргументировано. Что это багованый кусок *****, в котором проблем больше чем нормального кода.

"In the past couple of months I've found 120 bugs there, and I'm not close to done."

Причем, что первая цитата, что цитата выше принадлежат Ilja van Sprundel, которые собственно и ковырялся в этом, исправлял баги и уязвимости. И наверняка сделал для иксов больше, чем любой на этом форуме. Но есть же не только баги.

Почитайте насколько процессы иксов, которых разрабатывались еще для терминалов, отличается от того, что происходит в современных видеокартах.

Это не исправить не сломав протокол, а если ломать протокол, то какой в иксах смысл?) > Политические игры - они такие: никто не согласен чинить x11 за деньги, то кто-то заработает на их переписывании. Ну так взял бы и начал исправлять за деньги.