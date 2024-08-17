В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11

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|1.1, Dzen Python (ok), 22:11, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да будет срач!
А так, на деле, печально, что корпо всеми силами выкидывают то, что просто работает, не предоставив паритета сеанов (кроме говнома).
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|2.2, Аноним (2), 22:12, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> выкидывают то, что просто работает
Так работает, что за десятилетия не может выйти за пределы 0.01% на десктопе.
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|3.57, Аноним (57), 00:17, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, у разрабов гнома, на макоси - все работает https www opennet ru opennews ... большой текст свёрнут, показать
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|4.77, Аноним (2), 00:48, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> разрабы вяленого еще 3 года продолжали пользоваться иксами
Для вас будет откровением если узнаете что 100% этих разрабов сидят на маках?
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|5.93, Аноним (57), 01:31, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> разрабы вяленого еще 3 года продолжали пользоваться иксами
> Для вас будет откровением если узнаете что 100% этих разрабов сидят на маках?
Не стоит путать разрабов вяленого и Гнума, да и Ганс таки - идейный пингвинарий-опенсорсовец, поэтому не 100% (если он конечно все еще числится разрабом).
Но с другой стороны, как раз тот факт, что таки даже он (идейный) не пользовался вяленым эти 3 года, наглядно продемнострировал "готовность" как вяленго, так и следование принципу "eating your own dog food" редхатчиками-гномерасами.
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|3.15, beck (??), 23:01, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ноящие васяны могут только ныть, потому что у них лапки
Некоторые вещи сделать можно только в кооперации с производителем аппаратного обеспечения.
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|2.7, trampampam (?), 22:48, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что такого? Его же удалили в новых версиях, а в старых как есть, так и остаётся, просто не используйте новые версии, делов то.
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|1.5, Alladin (?), 22:42, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Снизить затраты на сопровождение. Это же выходит мы Wayland добавили, а потом убрали X11 чтобы снизить затраты на сопровождение. Сильно
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|2.8, Анонимусс (-), 22:50, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Снизить затраты на сопровождение. Это же выходит мы Wayland добавили
... потому что иксы уже было не исправить. Проще закопать и создать с нуля нормально.
> а потом убрали X11 чтобы снизить затраты на сопровождение
Именно так. Тянуть древний забагованный шлак очень дорого.
Причем в последнее время у них просто проблема найти людей, кто согласиться в этом копаться, даже за деньги.
Что не сильно и удивительно учитывая "80,000 lines of sheer terror" :)
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|3.11, Аноним (4), 22:53, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>создать с нуля нормально
Вот с этим проблемы как раз. При этом большие.
>древний забагованный шлак
Теперь у нас несколько вариантов забагованного шлака, который уже и закопали частично.
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|3.13, slavanap (?), 22:55, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пройдут ещё 20 лет, и так же будут безаргументно обсирать Wayland, вспоминая, как раньше будет хорошо. Политические игры - они такие: никто не согласен чинить x11 за деньги, то кто-то заработает на их переписывании.
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|4.19, Анонимусс (-), 23:12, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> безаргументно
Безаргументно???
Очень даже аргументировано. Что это багованый кусок *****, в котором проблем больше чем нормального кода.
"In the past couple of months I've found 120 bugs there, and I'm not close to done."
Причем, что первая цитата, что цитата выше принадлежат Ilja van Sprundel, которые собственно и ковырялся в этом, исправлял баги и уязвимости. И наверняка сделал для иксов больше, чем любой на этом форуме.
Но есть же не только баги.
Почитайте насколько процессы иксов, которых разрабатывались еще для терминалов, отличается от того, что происходит в современных видеокартах.
Это не исправить не сломав протокол, а если ломать протокол, то какой в иксах смысл?)
> Политические игры - они такие: никто не согласен чинить x11 за деньги, то кто-то заработает на их переписывании.
Ну так взял бы и начал исправлять за деньги.
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|5.21, Аноним (4), 23:17, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сделал для иксов больше
Этих людей до иксов уж точно не надо было допускать. Там и не такое будет.
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|6.98, Аноним (2), 01:53, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Этих людей до иксов уж точно не надо было допускать.
Правильно. Нужно исключительно кoмнaтных нoyнeймов с опeннeта. Ноyнeйм всeгда знает как лучше.
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|1.20, Аноним (4), 23:13, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Про невозможность в вяленом управлять окнами уже наверное каждая собака знает П... большой текст свёрнут, показать
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|2.22, Аноним (-), 23:21, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 3. Вариант 2 не работает через эмулятор терминала, по крайней мере в KDE.
А кому это жизненно необходимо?
> Про скрипты, которые поднимают нужно окно наверх, можно смело забыть
О нееееет! БШ-портянки перестали работать!
Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога!!111
> 4. Адекватная реализация данного протокола со стороны клиента есть только в KDE и в Gnome.
И это не удивительно!
Сразу видно кто работал, а кто пользовался плодами чужих трудов.
Советую почитать басню про Стрекозу и Муравья))
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|3.27, Аноним (4), 23:42, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А кому это жизненно необходимо?
Пользователям?
>БШ-портянки
Я тебя удивлю, но любой код на любом языке не будет работать.
>Сразу видно кто работал, а кто пользовался плодами чужих трудов.
Разработчиков Qt наверное туда вписать, ну и GTK заодно. У них такой фичи нет.
>Ибо нефиг всяким скриптам по окнам шариться.
Так не шарься скриптами. Тебя кто-то заставляет?
>Возможно нужно начать задавать вопросы авторам Qt и Gtk? Попинать их например.
Ну вот и попинай. Мне это зачем? Пусть фанбои вяленого напрягаются, у них не работает.
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|2.23, Аноним (23), 23:23, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Про скрипты, которые поднимают нужно окно наверх, можно смело забыть
Ибо нефиг всяким скриптам по окнам шариться.
> 4. Адекватная реализация данного протокола со стороны клиента есть только в KDE и в Gnome.
> Остальным отдыхать.
А вот эти остальные могли бы не отдыхать, а взять и имплементировать протокол.
Ведь KDE и в Gnome это сделать смогли. Но это же что-то делать придется, проще поныть!
> 5. Реализация протокола со стороны клиента отсутствует в Qt и Gtk.
Возможно нужно начать задавать вопросы авторам Qt и Gtk? Попинать их например.
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|3.35, Аноним (35), 23:48, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Возможно нужно начать задавать вопросы авторам Qt и Gtk? Попинать их например.
всё за вас делать нужно. Выложи патч, и попрос ипринять.
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|5.55, Аноним (35), 00:17, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно, что делается. Куча энтузиастов сидит и ПИШЕТ код, вот недавно новыея версии labwc и Hyprland вышли.
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|2.33, Аноним (35), 23:47, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отключил автофокус на вновь появившееся окно, так как не хочу, чтобы фокус куда-то внезапно прыгал.
В своих собственных скриптах использую sway-ipc, мне хватает.
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|3.42, Аноним (4), 00:00, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отключил автофокус на вновь появившееся окно, так как не хочу, чтобы фокус куда-то внезапно прыгал.
А при чём тут автофокус? Речь про активацию окна, чтобы окна не плодить.
>В своих собственных скриптах использую sway-ipc, мне хватает.
Прибитое гвоздями к sway... Но тут не привыкать. Для гнома и kde тоже есть что-то подобное.
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|4.50, Аноним (35), 00:13, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А при чём тут автофокус? Речь про активацию окна, чтобы окна не плодить.
Если у меня появляется новое окно, то оно появляется снизу, и никуда не всплывает. Я не хочу, чтобы во время работы с одним приложением его окно заменилось на какое-то другое, без моего ведома. Максимум, что приложение может сделать, просигнализировать, что на какое-то окно нужно обратить внимание, но переключаюсь я всё равно вручную.
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|5.71, Аноним (4), 00:37, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>без моего ведома
Удивительно, но у тебя на компе такой бардак, что приложения живут своей жизнью? Очень странный кейс. А как быть, если ты открыл файл в каком-то приложении? Рыщешь по таксбару, чтобы найти это приложение? Я конечно понимаю, что вяленый ограничен, но зачем делать вид, что его ограничения решают какие-то несуществующие проблемы? Без обид, но я как-то не припомню случая, чтобы приложения запускались без моего ведома и заменяли собой под приложение, с которым я работаю. Более того, я бы держался подальше от десктопа, где возможен запуск чего-то без моего ведома. Пусть даже в фоне.
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|6.83, Аноним (35), 00:55, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Открою секрет если работа связана с компьютером, то периодически приходится ста... большой текст свёрнут, показать
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|7.86, Аноним (35), 00:58, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>чтобы открывшееся окно браузера забирало фокус из консоли
имеется в виду, что уже открыта консоль, и я запустил браузер и вернулся к консоли
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|2.28, Аноним (28), 23:42, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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это плевать. Debian иксы из поставки не убирает как и арч и генту и слака и suse, а шляпа пусть идет лесом.
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|3.37, Аноним (-), 23:48, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а шляпа пусть идет лесом.
Демьянцы, гентушники и тем более арчеры максимум могут пару пакетов пропатчить, чтобы оно собираться смогло.
Сложные баги в иксах они исправлять не смогут, там просто это некому делать.
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|4.39, Аноним (4), 23:53, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исправлять ничего не придётся, если эти сложные баги не будут вносить. Иксы написаны на сях, поэтому собираться будут хоть 20 лет. При условии, если разрабов вяленого держать от них подальше.
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|6.46, Аноним (4), 00:06, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их вносят быстрее чем исправляют. Разрабов вяленого надо убирать от иксов, они заинтересованные лица.
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|7.53, Аноним (35), 00:14, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в чём проблема взять старые иксы без этих правок? Ах да, старые ведь тоже не работают.
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|5.48, Аноним (-), 00:10, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Исправлять ничего не придётся, если эти сложные баги не будут вносить.
Эти баги уже есть. И будет еще больше, когда оно будет пытаться работать на новом оборудовании.
gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/?sort=created_date&state=opened¬%5Blabel_name%5D%5B%5D=Xwayland&first_page_size=20
Думаешь 1к багов вот прям сейчас вейландописаки добавили?
Не, это диды заботливо наложили и чуток кодом прикрыли.
Xorg crash in qemu-system-x86_64
X server crash
xorg suddenly crashed (ВНЕЗАПНО!)
Xnest crash in multi-screen mode
Random crash [0x558b3b144ed9]
и тд.
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|6.52, Аноним (4), 00:14, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе ссылочку на краши KWin показать? Его вообще завалить пару пустяков. Только попадают ещё и все приложения.
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|7.58, Аноним (35), 00:20, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тебе ссылочку на краши KWin показать?
Если падает KWin, то можно от него отказаться, есть альтернативы, xorg - нет.
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|9.69, Аноним (35), 00:30, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В случае с иксами разницы между гномом, кедами, и кучей других реализаций нет Х... текст свёрнут, показать
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|7.61, Аноним (-), 00:21, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе ссылочку на краши KWin показать?
Так в том-то и дело, что краши KWin исправлять будут. А краши иксов - нет.
И я тебя спрашиваю - кто всё это фиксить будет, когда шапка забьет на иксы окончательно?
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|9.70, Аноним (-), 00:31, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Потому что им нужна будет одна рабочая система И ее будут поддерживать О, аргу... текст свёрнут, показать
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|2.76, Аноним (76), 00:47, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Принт скрин нажми и может заработает если тебе не обновили питон , если обновили то значит поломали
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|3.34, Аноним (25), 23:47, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так патчат чтобы патчить, а не чтобы работало. Думаешь чего они вяленого дописать не могут второе тысячелетие?
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|3.41, Аноним (35), 23:59, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работает только самая базовая часть, шаг влево, шаг вправо - и они уже не работают. Тиринг из коробки. Хочешь несколько разных мониторов с разным разренешием, плотностью пикселей - нельзя. Хочешь вложенный сервер - графического ускорения нет. Есть две реализации вложенного сервера, и одна из них с бонусными артефактами, а использовать рекомендуют вторую. Хочешь безопасности - тоже всё печально. Может быть по меркам 2007 это и можно назвать работой, но сейчас нужно намного больше. Таких моментов куча, и ни по одному решения не предвидится.
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|4.45, Аноним (4), 00:05, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я могу про вяленый тоже самое написать. Но он и до мерок 2007 не дотягивает. Впрочем, вяленый только протокол. Надо реализации смотреть, с которыми всё тоже плохо.
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|5.51, Аноним (-), 00:13, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я могу про вяленый тоже самое написать.
С аргументами? Или как обычно?))
> Но он и до мерок 2007 не дотягивает.
В моем вяленом уже работает HDR и VRR на двух разных мониках (точнее на экране ноута и дополнительном).
А чем могут похвастаться иксы?))
Или может они хоть в hotplug мониторов без прдлинга научились? А то 2024 год заканчивается как бы...
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|6.56, Аноним (4), 00:17, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>С аргументами? Или как обычно?))
Какие аргументы? Тиринг, размазанные шрифты в достатке.
>уже работает HDR и VRR на двух разных мониках
Вот только положение окошечек не запоминается. А без этого твои мониторы просто пшик.
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|7.68, Аноним (-), 00:28, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тиринг
Хаха, тиринга я наелся в иксах по самое горло.
> А без этого твои мониторы просто пшик.
Ноут работает неделями. Один раз открыл где нужно и все.
Так что слабенькие аргументы.
А вот то что граф. стек линукса убог и не умеет нормально в аппаратный декодинг (и жрет батарею) - это факт.
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60656
Не работает ни в иксах, ни в вяленом.
Но если в вяленом это вполне можно реализовать, то в убогоиксах этого даже в теории не выйдет.
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|9.94, Аноним (35), 01:41, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Этот вопрос нужно решать каждый раз заново, безразлично, что произошло - новое ж... текст свёрнут, показать
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|5.62, Аноним (35), 00:22, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я могу про вяленый тоже самое написать
Нет, не можете. В вейленде вложенный сервер получает такое же ускорение как и хост, аналогично те у кого несколько мониторов их вполне могут настроить и так далее. Уже сейчас.
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|7.72, Аноним (35), 00:38, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Какой сервер, уточните?
Вложенный. Внутри gnome можно запустить sway, внутри sway - hyprland, внутри hyprland - labwc и так далее, в отдельном окне будет всё графическое окружение. Чем-то похоже на то, как выглядит окно виртуальной машины.
В xorg можно запустить Xephyr(как-то работает, но без ускорения), xnest - артефакты отрисовки видных практически сразу же.
Подобное нужно в разных случаях, например, для изоляции приложений.
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|9.88, Аноним (35), 01:06, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не реже, например, сетевой прозрачности, которую так любят пользователи иксов П... текст свёрнут, показать
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|3.79, Аноним (2), 00:50, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Они работают.
Так работают, что аж оторвали 0.001% десктопного рынка операционных систем?
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|5.97, Аноним (2), 01:50, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто ему мешал?
Наличие операционных систем здорового человека в лице Windows и macOS?
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|1.47, Аноним (35), 00:07, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Напоминаю, что до x11 был xfree86. Уже при желании можно было бы newx какой-нибудь сделать, с относительно совместимой архитектурой, но у хейтеров вейледа лапки.
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|2.49, Аноним (4), 00:12, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие "хейтеры"? Проблемы вяленого известны, многие решаемы, но разработчики упёрлись рогом. Поэтому петь дифирамбы никто не обязан.
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|3.54, Анонимусс (-), 00:16, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблемы вяленого известны, многие решаемы
Так это прекрасно. Потому что проблемы иксов тоже известны, но нерешаемы без слома протокола.
> но разработчики упёрлись рогом
Если ваше "решение" - притащить весь шлак из иксов в вейланд, то всё правильно делают.
Усложнять протокол ради 0.5% от 4% невероятно глупо.
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|4.59, Аноним (4), 00:21, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так это прекрасно. Потому что проблемы иксов тоже известны, но нерешаемы без слома протокола.
В случае вяленого ломать надо разрабов. Это сложнее, и посадить могут. Так что выбирай.
>Если ваше "решение" - притащить весь шлак из иксов в вейланд, то всё правильно делают.
Всё что не умеет вяленый внезапно стало шлаком, ничего удивительного.
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|5.67, Аноним (35), 00:27, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В случае вяленого ломать надо разрабов. Это сложнее, и посадить могут. Так что выбирай.
А сам почему разрабом стать не хочешь? Люди вон, целые операционные системы типа SerenityOS делают, не думаю, что даже написать иксы с нуля будет сложнее.
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|6.84, Аноним (4), 00:56, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так я и есть разраб, только приложений. Приходится всё это разгребать, чтобы фанаты вяленого сильно не ныли.
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|7.92, Аноним (35), 01:30, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так я и есть разраб, только приложений.
Удивительно, но переписать кучу приложений почему-то проще, чем починить одни единственные иксы, хотя казалось бы. И никто бы на вейленд не переходил, если бы нужный им вопрос работал бы нормально на иксах.
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|7.96, Аноним (2), 01:47, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так я и есть разраб, только приложений
Запили ещё один хеллоуворлд, мир без него точно не выживет.
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|3.66, Аноним (35), 00:25, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Злые, нехорошие разработчики, все как один упёрлись рогом. И новых разработчиков так и не возникло. То ли дело wayland, и sway вдруг появился, и hyprland, и куча всякого-прочего. Как же так?
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|4.81, Аноним (2), 00:51, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> sway вдруг появился, и hyprland
К слову сказать, и первое и второе пригодно, только чтобы сделать скриншот с conky и перезагрузиться обратно в Windows 11.
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|5.91, Аноним (35), 01:22, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Использую sway на постоянной основе, одинадцатую винду видел только на картинках
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|6.95, Аноним (2), 01:42, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Использую sway на постоянной основе
Т.е. в вечном кругу пepдoлингa и переустановок в виртуалбоксе?
> одинадцатую винду видел только на картинках
Так обновил бы уже свою семерку и кор 2 дуо. Пора.
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|7.100, Аноним (35), 02:06, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Т.е. в вечном кругу пepдoлингa и переустановок в виртуалбоксе?
На хосте, разумеется
>Так обновил бы уже свою семерку и кор 2 дуо. Пора.
Не суди по себе, я уже больше десяти лет виндой не пользуюсь.
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|4.85, Аноним (4), 00:58, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это разные люди. Чтобы пропихнуть что-то в протокол вяленого надо идти к ним на поклон. Ну а хочешь чтобы работало, пили свой велосипед. В KWin уже много чего насовали, что в протоколе вяленого нет. Про hyprland вообще молчу.
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|5.90, Аноним (35), 01:22, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтобы пропихнуть что-то в протокол вяленого надо идти к ним на поклон.
Либо организовать свой форк. Было же время, когда ни sway ни hyprland не было. Не так давно была новость, что hyprland отказался от wlroots
Даже более того, в любом wayland можно запустить xwayland, и уже в нём запускать привычный иксовый софт, всё работает так же как в иксах, хоть захват экрана, хоть запуск оконного менеджера, хоть управление окнами. Но я сомневаюсь, что хейтеры вейледа даже xwayland поддерживать смогут.
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|5.99, Аноним (2), 01:59, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> надо идти к ним на поклон
Можно подумать в других пoпeнcyрc проектах как-то иначе. Патч на 15 строк в ядро линyпca, чтобы протолкнуть, пришлось задействовать нехилые связи. При том что у меня гитхаб довольно раскрученный и никнeйм мой легко гуглится.
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|1.60, Аноним (76), 00:21, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Xwayland скоро будет им заниматься griggorii все остальные это лишь бекэндеры, только ему надо слать суппорты как куда закинуть и так далее, щас он скоро с помощью мирового суда разберётся с банками , чё то там не завелась , а на разработку потратилось очень времени
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|1.103, НуЧтоВыТворите (?), 02:58, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любимое занятие гнoмoсeкoв -- что-нибудь ломать и выпиливать. 10 лет назад Гномом можно было нормально пользоваться. Тогда казалось, что ещё лет десять, и полетит в космос. А сейчас на него без слёз не взглянешь, всё покусанное, многое уже не работает, завтра ещё сломают оставшееся. Короче, полетел в мусорное ведро.
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