Доступен графический тулкит GTK 4.16

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|1.1, хрю (?), 11:37, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
Ну надо же какая нынче стабильность - целых несколько лет. А можно ответить какой-нить более стабильной стабильности? :-)) Ну там хотя бы 10 лет? А то какая-то осетрина второй свежести.
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|2.2, Аноним (2), 11:50, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Объективно opengl совершенно и бесповоротно мёртв уже 7 лет, и тут внезапно для всех разработчиков это оказывается сюрпризом. Нужна ли такая стабильность?
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|3.7, Alladin (?), 11:53, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Мертв это когда нет ни железа, ни кода, ни игр. С OpenGL ситуация полностью обратная.
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|4.17, Аноним (2), 12:24, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да всё уже, давно. Оставалось кое-как на плаву благодаря OpenGL ES, но кто сегодня 10 летние трубки поддерживать будет? Это хорошая новость на самом деле, наконец-то в линуксах поддерживается полноценный кроссплатформенный интерфейс и не приходится искать компромиссы (вроде отказа от теней и шейдеров).
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|4.66, eva (?), 15:36, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет ни железа, ни кода, ни игр. С OpenGL
Люди ходят со смартфонами с 3-4 обьективами а в Linux opengl)
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|5.18, хрю (?), 12:26, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Конечно, просто ужасно. Моя прога написанная в 99 года для NT4 какой-то там сервис пак , прекрасно запустилась несколько лет назад с парой небольших косяков в виде крюгазабер в About. Просто ужасный результат, я счЕтаю. Надо как у людей переписывать переписывать, пока не заколупает и последние программеры гуя не сбегут, на венду, где ужас-ужас.
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|6.27, llolik (ok), 13:10, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где-то года два-три назад на ЛОР-е проводил товарищ эксперимент. Опакетил GTK1 (или скачал старые, я уже за давностью не помню) вкатил в систему и запустил пару прог на GTK1 в новейшей на тот момент Ubuntu. Всё запустилось.
Становись мейнтейнером старых версий библиотек, если есть такое желание.
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|7.40, Одна с лора бабушка (?), 13:42, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эксперименты "одной бабушки сказавшей" с лора - это, конечно, замечательно, но вот в современной винде старые проги пачками просто пашут года.. д-е-с-я-т-и-л-е-т-и-я-м-и. И без всяких "быстро оглянуться через левое плечо, чтобы увидеть.." экспериментов.
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|7.58, Аноним (58), 14:51, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опакетил GTK1
В п*зду засуньте такие эксперименты.
Поди ещё это был snap/flatpak, и опакетивание превратило 500KB бинарник в 300MB бинарник, да?
Фишка Win32, что так извращаться не надо - проги работают по-прежнему.
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|6.41, Самый Лучший Гусь (?), 13:45, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В общемто совместимые с POSIX програмы тоже весьма себе работают, только надо перекомпилировать и без ГУЙйя.
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|6.55, Аноним (55), 14:40, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Моя прога написанная в 99 года для NT4
Аналогично. По просьбе друзей сделал так году в 199-каком-то вьювер для картинок с отечественного томографа. 1,5 страницы текста на Си с ассемблерными вставками. Уже и томографа того лет 20 как нет. Недавно свои архивы смотрел - программа вполне запускается в Windows 10.
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|7.68, Аноним (2), 15:38, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я давно это приметил: восторгаются винапи только писатели приветмиров.
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|8.73, Аноним (58), 15:44, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Office 2003 работает в Windows 11 64 Пользователи недоОС не могут понять, что л... текст свёрнут, показать
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|9.77, Аноним (2), 15:47, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он все либы и рантаймы притащит, не При чём тут винапи Я точно так же запу... текст свёрнут, показать
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|2.26, Аноним (26), 12:54, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fast, Light Toolkit (FLTK) на котором написан Equinox Desktop Environment (EDE) обе отличные вещи.
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|3.53, Аноним (85), 14:33, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последний релиз EDE был 11 лет назад. Окаменел даже сильнее, чем KDE_3.5/TDE. Поскольку последний хоть как-то шевелят.
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|4.69, eva (?), 15:38, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оследний релиз EDE был 11 лет назад. Окаменел даже сильнее, чем KDE
Это как Reactos?)
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|2.50, Аноним (55), 14:13, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке
Дипломатичный намек на Qt. Переход даже на минорную версию Qt (например, с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения, а написание его заново. Не говоря уже, что Qt5, и Qt6 - совершенно различные несовместимые проекты (нетехнические проблемы пока оставим). Раз у же переделывать свой проект, так может на GTK.
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|3.54, Аноним (85), 14:36, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения, а написание его заново
Ну зачем же так нагло врать?
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|4.56, Аноним (55), 14:45, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тем не менее. 3 страницы списка deprecated функций и прочей лабуды меня не устраивают. Впрочем, приложение оставил на 5.12.12. Есть утилиты, которые извлекают из него ссылки на модули Qt для используемой ОС (Windwos, Linux), которые легко помещаются в дистрибутив и работают независимо от того, какая версия Qt установлена на системе пользователя.
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|5.59, Аноним (58), 14:52, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 3 страницы списка deprecated функций
Но ведь продолжаете врать.
deprecated != removed.
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|6.83, Аноним (2), 16:03, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У кутей период от деприкации до удаления лет 20. Ему не нравится, что сомнительные модули, которые никто не использует, почему-то не портировали на 6 одновременно вместе с ключевыми компонентами и он хочет переписать на гтк. Туда и дорога, очередные писатели привет миров в комментариях.
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|3.57, Аноним (55), 14:48, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Раз у же переделывать свой проект, так может на GTK.
А впрочем, есть и более тонкое решение, позволяющее сделать приложение абсолютно (!) кроссплатформееным.
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|3.62, Аноним (62), 15:04, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Переход даже на минорную версию Qt (например, с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения, а написание его заново.
О как. Удивительно. А примеры будут?
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|3.71, eva (?), 15:42, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дипломатичный намек на Qt. Переход даже на минорную версию Qt (например, с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения
Вот пусть бы они переделали, оптимизировали. Ато там qt там gtk, там wayland, там x11. Там тайлинг, там окна. Там Debian based, там Arch, RHL, Slackware. Там runit, s6, там systemd. Они сами то наверное уже запутлись. Зоопарк какой то. С увеличением количества ухудшается качество.
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|3.76, Аноним (78), 15:46, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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перешёл с 5 на 6, правил две строчки в cmake файле. проектc qml на 500+К loc
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|3.23, Аноним (23), 12:46, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так хочется всего нового и свежего?
Работать нужно, а не дегустацией заниматься
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|5.43, Одна с лора бабушка (?), 13:49, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Арче ещё можно было работать лет может 5+ назад. А сейчас Рач уже не торт. Безотносительно системд, кстати. Рач стух попозже.
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|6.80, Анониматор (?), 15:49, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю что там стухло, но в моем частном случае проблем вообще никаких не было. По стабильности он фору даст Убунте, даже когда было хождение по тонкому льюу в моменте перехода KDE с 5 на 6.
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|3.75, Аноним (75), 15:45, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Arch Linux это появится раньше, гораздо раньше.
И будет кривое недоделанное.
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|1.10, Стулкит (?), 12:06, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя просто поддерживать одну версию тулкита добавляя в неё фичи, или это не модно и IBM не поймёт за что платит деньги этим дармоедам?
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|2.16, Аноним (16), 12:23, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как? А если бакфикс нужно добавить, а версию менять нельзя, т.к. версия должна быть одна...
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|3.22, Аноним (22), 12:37, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень просто. Принудительно удаляешь тулкит у всех пользователей и ставишь ту самую, единственную версию.
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|4.25, Аноним (26), 12:50, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо просто использовать терминалы вместо персональных компьютеров.
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|4.70, Вася (??), 15:39, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы потом половина софта (если вообще не весь с мордами на GTK софт) работать перестала.
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|2.21, Аноним (21), 12:36, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А нельзя просто поддерживать одну версию тулкита добавляя в неё фичи,
А как ты поймешь, если это будет одна версия?
Я уже представляю "роллинг релиз туллкита" с лозунгом "угадай что отвалилось сегодня"
> это не модно и IBM не поймёт за что платит деньги этим дармоедам?
Бедный IBM, наверное лежит на куче баксов и плачет.
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|3.82, _hide_ (ok), 15:53, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Господа любители, а подскажите, какой именно? 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 или 4.16 лучший? Мне нужно выбрать, чтобы на нем писать программу. Только честно!
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|2.52, Аноним (55), 14:33, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разработчики тулкитов вынуждают программистов заниматься не улучшением функциональности приложений, а постоянным их переписываем на новые версии тулкитов. Причем обновления версий тулкитов, ломающих совместимость, выходят так часто, что даже времени на тестирование не остается. Всё это печально.
В конце концов единственный выход - заморозить свое приложение на одной версии тулкита и поставлять ее в дистрибутиве приложения. Касается не только тулкитов, кстати.
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|2.61, ProfessorNavigator (ok), 15:04, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто знает, разработка GTK 5, и QT 7 не начались?
Насчёт Qt - не в курсе. А GTK - вроде как уже давно идёт. Они в общем-то в версии 4.10 достаточно серьёзно изменили API, мотивируя это тем, что начали подготовку к GTK5.
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|1.47, Аноним (47), 13:54, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучший тулкит для лучшего GNOMʼа.
Не даром самые серьезные дистрибутивы используют именно его.
И по статистике КЕДы менее используемые почти в 2 раза.
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|1.65, Аноним (65), 15:11, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все надежды на Cosmic. На фоне него все эти гномы и кде выглядят как превед из эпохи развитого пyтинизмa.
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