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Доступен графический тулкит GTK 4.16

09.09.2024 11:26

После шести месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.16.0. GTK 4 развивается в рамках процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.16:

  • Добавлена настройка gtk-font-rendering, предоставляющая гибкие высокоуровневые возможности для управления отрисовкой шрифтов. Для использования низкоуровневых настроек шрифтов следует выставить параметр gtk-font-rendering в значение 'manual'.
  • В библиотеке GSK (GTK Scene Kit), предоставляющей возможности отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan, по умолчанию для отрисовки в окружениях на базе протокола Wayland задействован движок отрисовки "vulkan", напрямую использующий графический API Vulkan. В остальных случаях продолжает использоваться движок отрисовки "ngl", предлагающий реализацию OpenGL, работающую поверх API Vulkan. Для изменения движка можно использовать переменную окружения "GSK_RENDERER". Так как движки "vulkan" и "ngl" по иному взаимодействуют с графическими драйверами, для стабильной работы с ними рекомендуется использовать последний релиз Mesa 24.2.
  • Среди других изменений в библиотеке GSK:
    • Реализована техника оптимизации "occlusion culling", исключающая отрисовку объектов, скрытых за другими непрозрачными объектами или находящимися вне поля зрения.
    • В процессе композитинга обеспечен учёт информации о цветовом пространстве.
    • Улучшено кэширование глифов и текстур.
    • Реализована поддержка плиточного наложения (tiling) больших текстур для создания бесшовной поверхности путём повторения текстуры.
    • Улучшена отрисовка теней.
    • Добавлена возможность привлечения средств аппаратного ускорения для обработки преобразованных текстур, например, для вывода повёрнутого содержимого на экран.
    • Улучшено использование механизмов аппаратного ускорения на системах с композитным менеджером kwin.
    • Добавлена отладочная опция "GDK_DEBUG=linear" для включения режима линейного композитинга. Улучшено ведение лога при использовании опций "GDK_DEBUG=offload" и "GSK_DEBUG=renderer".
  • При работе в окружениях на базе протокола Wayland и композитного менеджера kwin реализована возможность использования расширения протокола (color-management) для управление цветом. При выводе закреплённых диалогов использовано Wayland-расширение xdg-dialog. При композитинге задействована шестая версия объекта wl_compositor. Разрешено использование dmabuf в процессе аппаратного ускорения обработки текстур для OpenGL.
  • Улучшения в библиотеке GDK, предоставляющей прослойку между GTK и графической подсистемой:
    • Существенно расширены возможности для работы с цветовыми пространствами. Обеспечена поддержка цветовых пространств srgb, srgb-linear, rec2100-pq и rec2100-linear, и проведена подготовка к реализации поддержки цветовых пространств для HDR. Предложен объект GdkColorState, предоставляющий информацию об интерпретации цветов, которую можно использовать для преобразования одного цветового пространства в другое. Для создания объектов с информацией о цветовых пространствах добавлен объект Gdk.CicpParams. В объект GdkTexture, а также в объекты создания, загрузки и преобразования текстур добавлена возможность использования цветовых пространств.
    • Реализован новый API для работы с курсором, основанный на callback-вызовах.
    • Реализована возможность выполнения операций MIP-текстурирования (MipMap, создание уменьшенных версий текстур, используемых при удалении объекта от камеры) силами CPU.
    • Для преобразования цветов и MIP-текстурирования задействован пул потоков (thread pool) .
    • Добавлена поддержка переменной окружения XDG_ACTIVATION_TOKEN с токеном активации для протокола xdg-activation-v1, при помощи которого одно приложение может переключить фокус на другое.
    • Добавлен класс GdkMemoryTextureBuilder, позволяющий формировать объекты с текстурами (GdkTexture) из данных, хранимых в оперативной памяти.
  • Расширены возможности по созданию тем оформления на базе CSS. Добавлена поддержка переменных и пользовательских свойств. Реализованы CSS-функции color(), oklab(), color-mix(), а также математические функции. Предоставлена возможность использования относительного определения цветов (изменения абсолютных цветов функциями), а также задания уровня прозрачности в процентах. При работе с цветами, рамками, тенями и текстом обеспечен учёт информации о цветовых пространствах.
  • В утилиту rendernode-tool добавлены команды "extract" для загрузки данных по URL и "image" для манипуляции текстурами. Реализована возможность генерации файлов в формате PDF.
  • В интерфейс gtk4-node-editor добавлена операция 'Paste as node'.
  • В виджет выбора файлов GtkFileChooserWidget добавлена поддержка комбинации Ctrl-Shift-N для создания каталогов.
  • В виджете создания всплывающих окон GtkPopover улучшена обработка изменения размера и позиции.
  • В виджет GtkGraphicsOffload, используемый для прямой отправки контента, такого как видео, через композитный менеджер минуя рендер GSK, добавлено свойство "black-background" для вывода чёрного фона.
  • В виджет GtkGLArea, предназначенный для вывода с использованием OpenGL, добавлена возможность формирования текстур в dmabuf, что позволяет использовать виджет GtkGraphicsOffload для прямого вывода напрямую через композитный сервер. Повышена эффективность взаимодействия с композитным сервером.
  • В виджет GtkTextView добавлена поддержка вывода текста с тенью и реализована возможность использования уведомлений GtkTextBufferCommitNotify.
  • В виджет GtkCheckButton добавлена поддержка группового определения стиля кнопок.
  • Расширены возможности отладки. В интерфейс инспектирования добавлена информация о цветовых пространствах, а также сведения о разрешении монитора. Переменная окружения GDK_DEBUG разделена на GDK_DEBUG и GDK_DISABLE. Добавлены режимы GDK_DISABLE=color-mgmt и GDK_DISABLE=offload. Добавлен режим GTK_DEBUG=css для вывода предупреждений при использовании устаревших возможностей CSS. Добавлены клавиатурные комбинации Super-r для записи лога событий и Super-c для создания скриншота.
  • Подняты требования к зависимостям и сборочному окружению. Для сборки теперь необходим компилятор с поддержкой C11 и как минимум версии gstreamer 1.24, pango 1.52 и cairo 1.18. Прекращена поддержка устаревших сборочных режимов gtk_doc (следует использовать documentation), update_screenshots (-> screenshots), demo-profile (-> profile) и demos (-> build-demos).
  • Для macOS 10.15+ реализован интерфейс определения цвета пикселей на экране (color picker).
  • Для Windows включён режим инкрементального рендеринга с использованием API WGL.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.14 с новыми движками для OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: В GTK добавлены новые движки отрисовки для OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
  5. OpenNews: Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10
  6. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61831-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, хрю (?), 11:37, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API

    Ну надо же какая нынче стабильность - целых несколько лет. А можно ответить какой-нить более стабильной стабильности? :-)) Ну там хотя бы 10 лет? А то какая-то осетрина второй свежести.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:50, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Объективно opengl совершенно и бесповоротно мёртв уже 7 лет, и тут внезапно для всех разработчиков это оказывается сюрпризом. Нужна ли такая стабильность?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:52, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не мёртв, а стабилен.
     
  • 3.7, Alladin (?), 11:53, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Мертв это когда нет ни железа, ни кода, ни игр. С OpenGL ситуация полностью обратная.
     
     
  • 4.17, Аноним (2), 12:24, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да всё уже, давно. Оставалось кое-как на плаву благодаря OpenGL ES, но кто сегодня 10 летние трубки поддерживать будет? Это хорошая новость на самом деле, наконец-то в линуксах поддерживается полноценный кроссплатформенный интерфейс и не приходится искать компромиссы (вроде отказа от теней и шейдеров).
     
  • 4.66, eva (?), 15:36, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет ни железа, ни кода, ни игр. С OpenGL

    Люди ходят со смартфонами с 3-4 обьективами а в Linux opengl)

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:53, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    WinAPI тем временем поддерживается уже 30 лет.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:57, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо или плохо?
     
     
  • 4.11, Самый Лучший Гусь (?), 12:15, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Скорее плохо потому что WinAPI такое себе. Лучше бы было сделать лучше.
     
     
  • 5.13, Аноним (5), 12:16, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, и каждые пару лет делать лучше! Вот как в сабже.
     
  • 5.18, хрю (?), 12:26, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Конечно, просто ужасно. Моя прога написанная в 99 года для NT4 какой-то там сервис пак , прекрасно запустилась несколько лет назад с парой небольших косяков в виде крюгазабер в About. Просто ужасный результат, я счЕтаю. Надо как у людей переписывать переписывать, пока не заколупает и последние программеры гуя не сбегут, на венду, где ужас-ужас.
     
     
  • 6.27, llolik (ok), 13:10, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где-то года два-три назад на ЛОР-е проводил товарищ эксперимент. Опакетил GTK1 (или скачал старые, я уже за давностью не помню) вкатил в систему и запустил пару прог на GTK1 в новейшей на тот момент Ubuntu. Всё запустилось.

    Становись мейнтейнером старых версий библиотек, если есть такое желание.

     
     
  • 7.40, Одна с лора бабушка (?), 13:42, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперименты "одной бабушки сказавшей" с лора - это, конечно, замечательно, но вот в современной винде старые проги пачками просто пашут года.. д-е-с-я-т-и-л-е-т-и-я-м-и. И без всяких "быстро оглянуться через левое плечо, чтобы увидеть.." экспериментов.
     
  • 7.58, Аноним (58), 14:51, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опакетил GTK1

    В п*зду засуньте такие эксперименты.

    Поди ещё это был snap/flatpak, и опакетивание превратило 500KB бинарник в 300MB бинарник, да?

    Фишка Win32, что так извращаться не надо - проги работают по-прежнему.

     
  • 6.41, Самый Лучший Гусь (?), 13:45, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В общемто совместимые с POSIX програмы тоже весьма себе работают, только надо перекомпилировать и без ГУЙйя.
     
  • 6.55, Аноним (55), 14:40, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Моя прога написанная в 99 года для NT4

    Аналогично. По просьбе друзей сделал так году в 199-каком-то вьювер для картинок с отечественного томографа. 1,5 страницы текста на Си с ассемблерными вставками. Уже и томографа того лет 20 как нет. Недавно свои архивы смотрел - программа вполне запускается в Windows 10.

     
     
  • 7.68, Аноним (2), 15:38, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я давно это приметил: восторгаются винапи только писатели приветмиров.
     
     
  • 8.73, Аноним (58), 15:44, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Office 2003 работает в Windows 11 64 Пользователи недоОС не могут понять, что л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, Аноним (2), 15:47, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он все либы и рантаймы притащит, не При чём тут винапи Я точно так же запу... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.81, Аноним (2), 15:49, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, об играх, с вендой-то обычно в пределах 5 лет срок жизни игр и дальше на... текст свёрнут, показать
     
  • 9.85, Аноним (85), 16:10, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да поняли мы давно, Шиндошс 10 11 - недоОС ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.67, Аноним (67), 15:37, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как там через WinApi работать с Bluetooth LE?))
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:54, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fast, Light Toolkit (FLTK) на котором написан Equinox Desktop Environment (EDE) обе отличные вещи.
     
     
  • 3.42, Одна с лора бабушка (?), 13:46, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во! Я ничего не понял. Кто это, что это? Вот так нужно. Колёсики в колёсиках.
     
  • 3.53, Аноним (85), 14:33, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний релиз EDE был 11 лет назад. Окаменел даже сильнее, чем  KDE_3.5/TDE. Поскольку последний хоть как-то шевелят.
     
     
  • 4.69, eva (?), 15:38, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оследний релиз EDE был 11 лет назад. Окаменел даже сильнее, чем  KDE

    Это как Reactos?)

     
     
  • 5.84, Аноним (85), 16:05, 09/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.50, Аноним (55), 14:13, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке

    Дипломатичный намек на Qt. Переход даже на минорную версию Qt (например, с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения, а написание его заново. Не говоря уже, что Qt5, и Qt6 - совершенно различные несовместимые проекты (нетехнические проблемы пока оставим). Раз у же переделывать свой проект, так может на GTK.

     
     
  • 3.54, Аноним (85), 14:36, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения, а написание его заново

    Ну зачем же так нагло врать?

     
     
  • 4.56, Аноним (55), 14:45, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем не менее. 3 страницы списка deprecated функций и прочей лабуды меня не устраивают. Впрочем, приложение оставил на 5.12.12. Есть утилиты, которые извлекают из него ссылки на модули Qt для используемой ОС (Windwos, Linux), которые легко помещаются в дистрибутив и работают независимо от того, какая версия Qt установлена на системе  пользователя.
     
     
  • 5.59, Аноним (58), 14:52, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3 страницы списка deprecated функций

    Но ведь продолжаете врать.

    deprecated != removed.

     
     
  • 6.83, Аноним (2), 16:03, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кутей период от деприкации до удаления лет 20. Ему не нравится, что сомнительные модули, которые никто не использует, почему-то не портировали на 6 одновременно вместе с ключевыми компонентами и он хочет переписать на гтк. Туда и дорога, очередные писатели привет миров в комментариях.
     
  • 3.57, Аноним (55), 14:48, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раз у же переделывать свой проект, так может на GTK.

    А впрочем, есть и более тонкое решение, позволяющее сделать приложение абсолютно (!) кроссплатформееным.

     
  • 3.62, Аноним (62), 15:04, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Переход даже на минорную версию Qt (например, с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения, а написание его заново.

    О как. Удивительно. А примеры будут?

     
  • 3.71, eva (?), 15:42, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дипломатичный намек на Qt. Переход даже на минорную версию Qt (например, с 5.12 на 5.15) означает не переделку приложения

    Вот пусть бы они переделали, оптимизировали. Ато там qt там gtk, там wayland, там x11. Там тайлинг, там окна. Там Debian based, там Arch, RHL, Slackware. Там runit, s6, там systemd. Они сами то наверное уже запутлись. Зоопарк какой то. С увеличением количества ухудшается качество.

     
     
  • 4.78, Аноним (78), 15:47, 09/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.76, Аноним (78), 15:46, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перешёл с 5 на 6, правил две строчки в cmake файле. проектc qml на 500+К loc
     

  • 1.6, Аноним (4), 11:53, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все равно в дистрах это всё появится года через два.
     
     
  • 2.9, ryoken (ok), 12:00, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не сидите на ololdstable :D.
     
  • 2.15, Kerr (ok), 12:21, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Arch Linux это появится раньше, гораздо раньше.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:46, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так хочется всего нового и свежего?
    Работать нужно, а не дегустацией заниматься
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:17, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я на Арче работаю, и давно.
     
     
  • 5.43, Одна с лора бабушка (?), 13:49, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Арче ещё можно было работать лет может 5+ назад. А сейчас Рач уже не торт. Безотносительно системд, кстати. Рач стух попозже.
     
     
  • 6.79, Аноним (78), 15:48, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работаю на арче и всё прекрасно
     
  • 6.80, Анониматор (?), 15:49, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что там стухло, но в моем частном случае проблем вообще никаких не было. По стабильности он фору даст Убунте, даже когда было хождение по тонкому льюу в моменте перехода KDE с 5 на 6.
     
  • 3.75, Аноним (75), 15:45, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Arch Linux это появится раньше, гораздо раньше.

    И будет кривое недоделанное.

     
  • 2.74, Аноним (75), 15:45, 09/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Стулкит (?), 12:06, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нельзя просто поддерживать одну версию тулкита добавляя в неё фичи, или это не модно и IBM не поймёт за что платит деньги этим дармоедам?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:23, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как? А если бакфикс нужно добавить, а версию менять нельзя, т.к. версия должна быть одна...
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:37, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто. Принудительно удаляешь тулкит у всех пользователей и ставишь ту самую, единственную версию.
     
     
  • 4.25, Аноним (26), 12:50, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо просто использовать терминалы вместо персональных компьютеров.
     
  • 4.70, Вася (??), 15:39, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы потом половина софта (если вообще не весь с мордами на GTK софт) работать перестала.
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:36, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нельзя просто поддерживать одну версию тулкита добавляя в неё фичи,

    А как ты поймешь, если это будет одна версия?
    Я уже представляю "роллинг релиз туллкита" с лозунгом "угадай что отвалилось сегодня"

    > это не модно и IBM не поймёт за что платит деньги этим дармоедам?

    Бедный IBM, наверное лежит на куче баксов и плачет.


     

  • 1.19, Аноним (19), 12:32, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучший из действительно свободных граф.тулкитов
     
     
  • 2.20, Walker (??), 12:35, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Солидарен с Вами.
     
     
  • 3.82, _hide_ (ok), 15:53, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господа любители, а подскажите, какой именно? 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 или 4.16 лучший? Мне нужно выбрать, чтобы на нем писать программу. Только честно!
     
  • 2.24, Аноним (26), 12:49, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это TQt3 toolkit
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:49, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ncurses
     
  • 2.49, Аноним (85), 14:05, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Одним словом, GовноTыK
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:31, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять все переписывать?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:41, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
    https://imgur.com/a/bFGnCv4
     
  • 2.52, Аноним (55), 14:33, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики тулкитов вынуждают программистов заниматься не улучшением функциональности приложений, а постоянным их переписываем на новые версии тулкитов. Причем обновления версий тулкитов, ломающих совместимость, выходят так часто, что даже времени на тестирование не остается. Всё это печально.
    В конце концов единственный выход - заморозить свое приложение на одной версии тулкита и поставлять ее в дистрибутиве приложения. Касается не только тулкитов, кстати.
     

  • 1.46, Nochi (?), 13:54, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает, разработка GTK 5, и QT 7 не начались?
     
     
  • 2.61, ProfessorNavigator (ok), 15:04, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто знает, разработка GTK 5, и QT 7 не начались?

    Насчёт Qt - не в курсе. А GTK - вроде как уже давно идёт. Они в общем-то в версии 4.10 достаточно серьёзно изменили API, мотивируя это тем, что начали подготовку к GTK5.

     

  • 1.47, Аноним (47), 13:54, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший тулкит для лучшего GNOMʼа.
    Не даром самые серьезные дистрибутивы используют именно его.
    И по статистике КЕДы менее используемые почти в 2 раза.
     
     
  • 2.51, Xvig (?), 14:18, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +100
     

  • 1.60, Аноним (60), 14:52, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничего этого не надо! Люди тысячи лет прекрасно без gtk справлялись.
     
     
  • 2.72, Аноним (39), 15:43, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И без компьютеров
     

  • 1.63, DEF (?), 15:08, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNOME планирует переход на Iced. Что как-бы намекает...
     
  • 1.65, Аноним (65), 15:11, 09/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все надежды на Cosmic. На фоне него все эти гномы и кде выглядят как превед из эпохи развитого пyтинизмa.
     

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