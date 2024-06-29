В GNOME реализована возможность сборки только с Wayland и улучшена поддержка планшетов

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|5.30, noc101 (ok), 17:13, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вопрос был "Зачем?", а не "За чем?".
На глупый вопрос, глупый ответ.
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|7.42, noc101 (ok), 17:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ответ точно глупый, а вот вопрос - под вопросом.
Сомнения еще глупей.
Если тебе не надо, то это не значит, что другим не надо. А если кому то надо, то затем и надо!
Тупой вопрос. А ответ как раз умный, был бы умным то понял.
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|8.64, Аноним (3), 18:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответ точно не умный, если разработчики Гноме это не сделали, значит это не нужн... текст свёрнут, показать
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|2.4, Циноман (?), 16:06, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда. Им это не надо.
Юзай Росу. Там работает сразу и alt-shift, и ctrl-shift.
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|3.7, laindono (ok), 16:32, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё нужно, чтоб по CapsLock, Super, Super+Space, PrintScreen, ScrollLock, Alt+Shift, Super+Esc, стрелочками и комбинацией на нумпаде. Одновременно.
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|3.20, Аноним (20), 16:51, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Забавно, что даже в макоси, которую гнумеры неустанно копируют, поведение раскладки настраивается в два клика и работает отменно.
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|4.35, Bottle (?), 17:17, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это же гомогном, здесь главное - diversity & inclusion, а разработка - так, фоном.
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|4.43, Аноним (3), 17:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправда! Гном - он самодостаченен и это идеальная ОС, котрую не нужно портить всякими недодалками с других ОС!
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|3.12, Аноним (1), 16:38, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в том и проблема, что твики уже тоже не работают. Проверено на убунте 24.04
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|4.28, noc101 (ok), 17:11, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в том и проблема, что твики уже тоже не работают. Проверено на
> убунте 24.04
У меня работает.Поставил и настроил. хз что у тебя там не работает
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|3.21, Аноним (21), 16:56, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде можно какую угодно раскладку поставить через gsettings или как там этот редактор регистра назывался.
Но если ее нельзя поставить через обычные настройки, наверно будет конфликтовать с чем-то.
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|4.27, noc101 (ok), 17:10, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ^^^
> Вроде можно какую угодно раскладку поставить через gsettings или как там этот
> редактор регистра назывался.
> Но если ее нельзя поставить через обычные настройки, наверно будет конфликтовать с
> чем-то.
Там умные головы посчитали что для переключение раскладки надо минимум три кнопки нажимать. или пользоваться стандартным супер+пробел.
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|2.39, Аноним (39), 17:40, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А когда уже починят смену раскладки на alt-shift?
А когда уже починят, чтобы добавлялись в док все приложения на GTK, а то это стыдобища какая-то?!
И что там за дичь по выкидыванию функционала на ПКМ?!!!!111
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|3.49, nox. (?), 17:52, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> функционала
Функциональности. Функционал - это про матанализ.
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|1.5, Аноним (3), 16:22, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В GNOME наконец-то позволили сборку только с Wayland, убрав обязательную зависимость от X11. Теперь Mutter может существовать без привязки к старому X11. Ну, наконец-то! Спустя два года усилий, они решились на это кардинальное изменение.
Также для GNOME 47 подготовили улучшения для графических планшетов. Например, теперь можно вручную калибровать планшет, а планшеты, не поддерживаемые libwacom, будут обрабатываться как типовые. Похоже, GNOME медленно догоняет современные стандарты.
Кроме того, в libadwaita появилось новое оформление диалогов для предупреждений и подтверждений операций. Видимо, решили, что и этого достаточно, чтобы сделать интерфейс чуть менее унылым.
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|6.59, Аноним (3), 18:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Великий GNOME – это вершина эволюции десктопных сред для Linux. Пока конкуренты, такие как KDE и Xfce, застряли в прошлом с их перегруженными интерфейсами и неуклюжими настройками, Великий GNOME блистает своей простотой, элегантностью и инновационным подходом. Эти другие окружения просто не способны предложить тот же уровень интеграции, производительности и эстетики.
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|3.31, Аноним (31), 17:13, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гном был минималистичным в версии 2 (доже более минималистичным, чем в версии 1, лол).
Вот это неповоротливое жирное... версии 3 - никак не назвать минималистичным
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|4.33, noc101 (ok), 17:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гном был минималистичным в версии 2 (доже более минималистичным, чем в версии
> 1, лол).
> Вот это неповоротливое жирное... версии 3 - никак не назвать минималистичным
Обнови ты наконецто комп. Твое древнее чудовище не тянет современное ПО. Хватит ныть.
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|4.55, noc101 (ok), 18:03, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тогда как там отключить тени окон и анимации?
Хз мне это не зачем
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|2.13, Skullnet (ok), 16:39, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В GNOME наконец-то позволили сборку только с Wayland, убрав обязательную зависимость от X11.
Исправили фатальный недостаток!
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|3.45, Аноним (-), 17:47, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Исправили фатальный недостаток!
Как видишь - корпы не только предупреждают о планах, но и следуют им. Они дожали нвидию до работы Wayland на этом, и вообще.
Так что... любители иксов могут уже прикидывать как им майнтенанс исксов своим ходом. А, и поддержки этого в тулкитах, раз уж на то пошло. Если редхату оно не надо будет - а зачем ресурсы тратить? Логично же.
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|2.37, Аноним (37), 17:31, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В GNOME наконец-то позволили сборку только с Wayland, убрав обязательную зависимость от
> X11. Теперь Mutter может существовать без привязки к старому X11. Ну,
> наконец-то! Спустя два года усилий, они решились на это кардинальное изменение.
> Также для GNOME 47 подготовили улучшения для графических планшетов. Например, теперь можно
> вручную калибровать планшет, а планшеты, не поддерживаемые libwacom, будут обрабатываться
> как типовые. Похоже, GNOME медленно догоняет современные стандарты.
> Кроме того, в libadwaita появилось новое оформление диалогов для предупреждений и подтверждений
> операций. Видимо, решили, что и этого достаточно, чтобы сделать интерфейс чуть
> менее унылым.
привет кошкомальчики
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|1.19, Аноним (3), 16:51, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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GNOME снова за своё. Вместо фокуса на реальных проблемах, они создают "инклюзивную" модель лидерства, увеличивая число голосующих участников и назначая приоритеты для малопредставленных групп. Это больше похоже на политическую игру, чем на улучшение проекта.
Реорганизация мероприятий в глобальную конференцию – ещё одна попытка отвлечься от настоящих проблем. Вместо технического прогресса, они гонятся за инклюзивностью и глобальностью, пытаясь собрать деньги через многоуровневую оплату.
Вместо улучшений, GNOME рискует утонуть в бесполезных инициативах и политике, оставляя пользователей с неудобным кривобоком интерфейсом и неэффективной работой.
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|1.38, Аноним (38), 17:33, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это крах, линуксу место только в роутерах, я больше не могу терпеть этот шлак.
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|2.46, Аноним (39), 17:48, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это крах, линуксу место только в роутерах, я больше не могу терпеть
> этот шлак.
Ну как же так, терпеть велело само движение за инклюзивность и толерантность?! xD
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|2.52, Аноним (3), 17:56, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Великий GNOME остается непревзойденным лидером среди десктопных сред для Linux ... большой текст свёрнут, показать
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|1.47, Аноним (3), 17:49, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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GNOME остается непревзойденным лидером среди десктопных сред для Linux. В то время как другие окружения застряли в прошлом с их громоздкими интерфейсами и архаичными настройками, GNOME предлагает современный, интуитивно понятный и элегантный пользовательский опыт. Попытки конкурентов, таких как KDE и Xfce, выглядят неуклюже и устаревше по сравнению с изяществом и функциональностью великой GNOME. Продвинутые пользователи и разработчики ценят его за способность к интеграции, адаптации и непрерывное внедрение инноваций, делая GNOME настоящим гигантом в мире десктопных сред.
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|1.53, th3m3 (ok), 17:58, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они уже лет 10 всё пилят что-то там для планшетов. А где эти планшеты то?
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|2.56, Аноним (3), 18:04, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто планшеты ещё не достойны того, чтобы на них установлили Гном. Великий Гном! Он слишком Великий!
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