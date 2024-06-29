В GNOME реализована возможность сборки только с Wayland и улучшена поддержка планшетов

В кодовую базу GNOME Shell и композитного менеджера Mutter приняты изменения, позволяющие осуществить сборку без поддержки X11, оставив только компоненты для Wayland. Изменение выполнено в рамках развиваемой последние два года инициативы по переводу X11 в разряд необязательных зависимостей (до сих пор Mutter не мог быть собран только как композитный сервер Wayland, без привязок к X11).

Кроме того, для ветки GNOME 47 подготовлена порция изменений, нацеленных на улучшение поддержки графических планшетов. Расширены возможности калибровки планшета, например, добавлена возможность калибровки в случае ручного, а не автоматического, сопоставления с монитором. Обеспечено отображение в конфигураторе GNOME планшетов, не поддерживаемых в libwacom. Подобные планшеты теперь обрабатываются и показываются как типовой планшет с общими базовыми настройками. Унифицировано наименование дисплеев в конфигураторе и настройках сопоставления планшета с монитором.

Из других изменений, связанных с GNOME, отмечается реализация в libadwaita нового оформления диалога, показываемого при выводе предупреждений и запросов подтверждения операций: