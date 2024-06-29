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В GNOME реализована возможность сборки только с Wayland и улучшена поддержка планшетов

29.06.2024 15:34

В кодовую базу GNOME Shell и композитного менеджера Mutter приняты изменения, позволяющие осуществить сборку без поддержки X11, оставив только компоненты для Wayland. Изменение выполнено в рамках развиваемой последние два года инициативы по переводу X11 в разряд необязательных зависимостей (до сих пор Mutter не мог быть собран только как композитный сервер Wayland, без привязок к X11).

Кроме того, для ветки GNOME 47 подготовлена порция изменений, нацеленных на улучшение поддержки графических планшетов. Расширены возможности калибровки планшета, например, добавлена возможность калибровки в случае ручного, а не автоматического, сопоставления с монитором. Обеспечено отображение в конфигураторе GNOME планшетов, не поддерживаемых в libwacom. Подобные планшеты теперь обрабатываются и показываются как типовой планшет с общими базовыми настройками. Унифицировано наименование дисплеев в конфигураторе и настройках сопоставления планшета с монитором.

Из других изменений, связанных с GNOME, отмечается реализация в libadwaita нового оформления диалога, показываемого при выводе предупреждений и запросов подтверждения операций:


  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: В Fedora 41 предложено перевести инсталлятор на Wayland и удалить X11-пакеты из сборок с GNOME
  3. OpenNews: В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME
  4. OpenNews: Для GNOME предложены изменения, нацеленные на прекращение поддержки X11
  5. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
  6. OpenNews: Red Hat удалит сервер X.org и связанные компоненты из RHEL 10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61462-gnome
Ключевые слова: gnome, x11, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда уже починят смену раскладки на alt-shift?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:03, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем?
     
     
  • 3.10, noc101 (ok), 16:35, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За шкафом
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 17:05, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос был "Зачем?", а не "За чем?".
     
     
  • 5.26, Аноним (3), 17:10, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И самое главное - Для чего?
     
  • 5.30, noc101 (ok), 17:13, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вопрос был "Зачем?", а не "За чем?".

    На глупый вопрос, глупый ответ.

     
     
  • 6.40, Аноним (3), 17:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ответ точно глупый, а вот вопрос - под вопросом.
     
     
  • 7.42, noc101 (ok), 17:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ответ точно глупый, а вот вопрос - под вопросом.

    Сомнения еще глупей.
    Если тебе не надо, то это не значит, что другим не надо. А если кому то надо, то затем и надо!
    Тупой вопрос. А ответ как раз умный, был бы умным то понял.

     
     
  • 8.64, Аноним (3), 18:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ точно не умный, если разработчики Гноме это не сделали, значит это не нужн... текст свёрнут, показать
     
  • 3.25, Аноним (3), 17:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штобы было!
     
  • 2.4, Циноман (?), 16:06, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. Им это не надо.
    Юзай Росу. Там работает сразу и alt-shift, и ctrl-shift.
     
     
  • 3.7, laindono (ok), 16:32, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё нужно, чтоб по CapsLock, Super, Super+Space, PrintScreen, ScrollLock, Alt+Shift, Super+Esc, стрелочками и комбинацией на нумпаде. Одновременно.
     
     
  • 4.9, laindono (ok), 16:35, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ctrl+Alt забыл
     
     
  • 5.29, noc101 (ok), 17:12, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ctrl+Alt забыл

    забыл еще ', printscr, pause

     
  • 2.6, Аноним (3), 16:23, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это на гном так задумано!
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:51, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забавно, что даже в макоси, которую гнумеры неустанно копируют, поведение раскладки настраивается в два клика и работает отменно.
     
     
  • 4.35, Bottle (?), 17:17, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это же гомогном, здесь главное - diversity & inclusion, а разработка - так, фоном.
     
  • 4.43, Аноним (3), 17:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда! Гном - он самодостаченен и это идеальная ОС, котрую не нужно портить всякими недодалками с других ОС!
     
  • 2.8, noc101 (ok), 16:34, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь гном твик и меняй, по другому ни как
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 16:38, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том и проблема, что твики уже тоже не работают. Проверено на убунте 24.04
     
     
  • 4.28, noc101 (ok), 17:11, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в том и проблема, что твики уже тоже не работают. Проверено на
    > убунте 24.04

    У меня работает.Поставил и настроил. хз что у тебя там не работает

     
  • 4.50, DESKTOP3HBS8ID (?), 17:52, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно на Убунте 24.04 работает. Проверено лично.
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:50, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.32, noc101 (ok), 17:14, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:56, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ^^^
    Вроде можно какую угодно раскладку поставить через gsettings или как там этот редактор регистра назывался.

    Но если ее нельзя поставить через обычные настройки, наверно будет конфликтовать с чем-то.

     
     
  • 4.27, noc101 (ok), 17:10, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ^^^
    > Вроде можно какую угодно раскладку поставить через gsettings или как там этот
    > редактор регистра назывался.
    > Но если ее нельзя поставить через обычные настройки, наверно будет конфликтовать с
    > чем-то.

    Там умные головы посчитали что для переключение раскладки надо минимум три кнопки нажимать. или пользоваться стандартным супер+пробел.

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 17:16, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щиво? grp:alt_shift_toggle
     
     
  • 6.36, noc101 (ok), 17:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Щиво? grp:alt_shift_toggle

    что это?

     
  • 6.60, Аноним (60), 18:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щиво? wl_grp:user_sam_dolbitsa_so_svoimi_raskladkami
     
  • 2.39, Аноним (39), 17:40, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А когда уже починят смену раскладки на alt-shift?

    А когда уже починят, чтобы добавлялись в док все приложения на GTK, а то это стыдобища какая-то?!
    И что там за дичь по выкидыванию функционала на ПКМ?!!!!111

     
     
  • 3.49, nox. (?), 17:52, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > функционала

    Функциональности. Функционал - это про матанализ.

     
  • 2.48, nox. (?), 17:51, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Астре, Альте и Редосе всё работает.
     

  • 1.2, Аноним (3), 16:02, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Инновации ради инноваций! (с) Кривопанельный Гономик
     
  • 1.5, Аноним (3), 16:22, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В GNOME наконец-то позволили сборку только с Wayland, убрав обязательную зависимость от X11. Теперь Mutter может существовать без привязки к старому X11. Ну, наконец-то! Спустя два года усилий, они решились на это кардинальное изменение.
    Также для GNOME 47 подготовили улучшения для графических планшетов. Например, теперь можно вручную калибровать планшет, а планшеты, не поддерживаемые libwacom, будут обрабатываться как типовые. Похоже, GNOME медленно догоняет современные стандарты.
    Кроме того, в libadwaita появилось новое оформление диалогов для предупреждений и подтверждений операций. Видимо, решили, что и этого достаточно, чтобы сделать интерфейс чуть менее унылым.
     
     
  • 2.11, noc101 (ok), 16:36, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У Гнома хороший интерфейс, минималистский как многие любят.
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 16:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё целый инклюзивный отдел
     
     
  • 4.24, noc101 (ok), 17:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ещё целый инклюзивный отдел

    Плохо

     
     
  • 5.58, Аноним (3), 18:07, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вы то же это любите?
     
     
  • 6.59, Аноним (3), 18:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великий GNOME – это вершина эволюции десктопных сред для Linux. Пока конкуренты, такие как KDE и Xfce, застряли в прошлом с их перегруженными интерфейсами и неуклюжими настройками, Великий GNOME блистает своей простотой, элегантностью и инновационным подходом. Эти другие окружения просто не способны предложить тот же уровень интеграции, производительности и эстетики.
     
  • 6.65, noc101 (ok), 18:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но вы то же это любите?

    Любим гном, а не то что выше.

     
  • 3.16, Аноним (3), 16:47, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"Создание более инклюзивной модели лидерства"
    >"Реорганизация мероприятий и встреч в ежегодную более инклюзивную и глобальную конференцию"

    https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61242

     
  • 3.22, Аноним (21), 16:57, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:13, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном был минималистичным в версии 2 (доже более минималистичным, чем в версии 1, лол).
    Вот это неповоротливое жирное... версии 3 - никак не назвать минималистичным
     
     
  • 4.33, noc101 (ok), 17:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гном был минималистичным в версии 2 (доже более минималистичным, чем в версии
    > 1, лол).
    > Вот это неповоротливое жирное... версии 3 - никак не назвать минималистичным

    Обнови ты наконецто комп. Твое древнее чудовище не тянет современное ПО. Хватит ныть.

     
     
  • 5.44, Аноним (39), 17:47, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.57, noc101 (ok), 18:04, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.51, X512 (?), 17:54, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда как там отключить тени окон и анимации?
     
     
  • 4.55, noc101 (ok), 18:03, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда как там отключить тени окон и анимации?

    Хз мне это не зачем

     
  • 2.13, Skullnet (ok), 16:39, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В GNOME наконец-то позволили сборку только с Wayland, убрав обязательную зависимость от X11.

    Исправили фатальный недостаток!

     
     
  • 3.17, iPony129412 (?), 16:48, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не фатальный.
    Но смысла от двух стульев нет
     
  • 3.45, Аноним (-), 17:47, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Исправили фатальный недостаток!

    Как видишь - корпы не только предупреждают о планах, но и следуют им. Они дожали нвидию до работы Wayland на этом, и вообще.

    Так что...  любители иксов могут уже прикидывать как им майнтенанс исксов своим ходом. А, и поддержки этого в тулкитах, раз уж на то пошло. Если редхату оно не надо будет - а зачем ресурсы тратить? Логично же.

     
  • 2.15, Аноним (15), 16:46, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:31, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В GNOME наконец-то позволили сборку только с Wayland, убрав обязательную зависимость от
    > X11. Теперь Mutter может существовать без привязки к старому X11. Ну,
    > наконец-то! Спустя два года усилий, они решились на это кардинальное изменение.
    > Также для GNOME 47 подготовили улучшения для графических планшетов. Например, теперь можно
    > вручную калибровать планшет, а планшеты, не поддерживаемые libwacom, будут обрабатываться
    > как типовые. Похоже, GNOME медленно догоняет современные стандарты.
    > Кроме того, в libadwaita появилось новое оформление диалогов для предупреждений и подтверждений
    > операций. Видимо, решили, что и этого достаточно, чтобы сделать интерфейс чуть
    > менее унылым.

    привет кошкомальчики

     

  • 1.19, Аноним (3), 16:51, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    GNOME снова за своё. Вместо фокуса на реальных проблемах, они создают "инклюзивную" модель лидерства, увеличивая число голосующих участников и назначая приоритеты для малопредставленных групп. Это больше похоже на политическую игру, чем на улучшение проекта.
    Реорганизация мероприятий в глобальную конференцию – ещё одна попытка отвлечься от настоящих проблем. Вместо технического прогресса, они гонятся за инклюзивностью и глобальностью, пытаясь собрать деньги через многоуровневую оплату.
    Вместо улучшений, GNOME рискует утонуть в бесполезных инициативах и политике, оставляя пользователей с неудобным кривобоком интерфейсом и неэффективной работой.
     
  • 1.38, Аноним (38), 17:33, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это крах, линуксу место только в роутерах, я больше не могу терпеть этот шлак.
     
     
  • 2.46, Аноним (39), 17:48, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это крах, линуксу место только в роутерах, я больше не могу терпеть
    > этот шлак.

    Ну как же так, терпеть велело само движение за инклюзивность и толерантность?! xD

     
  • 2.52, Аноним (3), 17:56, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великий GNOME остается непревзойденным лидером среди десктопных сред для Linux ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.47, Аноним (3), 17:49, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GNOME остается непревзойденным лидером среди десктопных сред для Linux. В то время как другие окружения застряли в прошлом с их громоздкими интерфейсами и архаичными настройками, GNOME предлагает современный, интуитивно понятный и элегантный пользовательский опыт. Попытки конкурентов, таких как KDE и Xfce, выглядят неуклюже и устаревше по сравнению с изяществом и функциональностью великой GNOME. Продвинутые пользователи и разработчики ценят его за способность к интеграции, адаптации и непрерывное внедрение инноваций, делая GNOME настоящим гигантом в мире десктопных сред.
     
     
  • 2.61, Аноним (60), 18:11, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ всегда врёт.
     
     
  • 3.63, Аноним (3), 18:13, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорим DE подразумеваем Гном.
     

  • 1.53, th3m3 (ok), 17:58, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они уже лет 10 всё пилят что-то там для планшетов. А где эти планшеты то?
     
     
  • 2.56, Аноним (3), 18:04, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто планшеты ещё не достойны того, чтобы на них установлили Гном. Великий Гном! Он слишком Великий!
     

  • 1.54, Аноним (54), 18:01, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и все.
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 18:11, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    карачун тебе, церетели
     

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