В GNOME намерены перейти на другой шрифт по умолчанию

|
|
|
|
|
|3.11, нах. (?), 20:46, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> windows такое и не снилось.
да, феноменально т-пая корпорация-зла никак не может понять, что там "развивать" в шрифте.
|
|1.4, Аноним (-), 20:31, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вроде неплохой фонт. Даже есть вариант проходящий тест на Illegal1iOo0. В чем прикол? :)
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 20:45, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
о чем ты? у вантуза традиционно самые уродливые шрифты из всей троицы. Мак конечно здесь бесспорно лидер. Ну а у линукса (в данном случае гнома) шрифты в самый раз, которые смотрятся поездато как на дорогих, так и ширпотребных мониках.
|
|
|
|3.15, анон (?), 21:17, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> о чем ты?
О хитинге, которого в линуксе толком нет.
|
|3.26, Аноним (26), 22:27, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"У линукса" всё что есть это ископаемые Deja Vu / Liberation и гугловские шрифты для мобилок (а на мобильном DPI с хинтингом можно особо не запариваться).
Аналога Segoe UI по четкости на средне-мелких размерах не на HiDPI нет.
|
|
|
|4.29, Аноним (10), 22:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Deja Vu / Liberation
Хренассе "ископаемые". Liberation смотрится вполне современно, нестареющая классика. Да и шрифты стареют сильно медленно, там тысячелетия млять нужны, чтобы шрифт устарел. Древнеримские надписи имеют современные стильные очертания, каждый раз ими восхищаюсь, услада для очей. А дежавю и вовсе до недавнего времени был дефолтным шрифтом блендера. И никто на вантузе не жаловался. Видимо туда наняли нескучных дизайнеров, которые переставили кровати со стильного дежавю на какой-то другой шрифт (тоже стильный, надо сказать, но суть в том, что именно переставили кровати без нужды).
> Аналога Segoe UI по четкости на средне-мелких размерах не на HiDPI нет.
Ты работал вообще с вантузом? Мне приходилось. Каждый раз удивляюсь тому, насколько тоненько он рисует любые шрифты. FreeType2 гораздо лучше рендерит, это факт. Смотришь на маке шрифт -- выглядит идеально. Смотришь тот же шрифт на линуксе (FreeType2) -- тоже неплохо, самое то для обычных моников. Открываешь в вантузе -- а там тоненькая ересь.
|
|1.9, Аноним (9), 20:43, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как обычно, в кириллице вместо заглавной з тупо скопировали глиф тройки. Но дареному коню в зубы не смотрят...
|
|1.14, Аноним (14), 21:05, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ещё бы нормальный трей вернул. Заебался уже смотреть на окошко трея как приложение. Расширение, которое доступно, не со всеми приложениями работает корректно даже с нативными приложениями, но на удивление если сделать рабочий стол аля винда все начинает работать нормально
|
|1.16, Аноним (16), 21:18, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"распаковать zip-архив со шрифтом", "установить шрифт через двойной щелчок мышью"
Как же в этих линуксах всё не по-людски сделано.
|
|
|
|2.23, Аноним (9), 21:56, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "распаковать zip-архив со шрифтом", "установить шрифт через двойной щелчок мышью"
> Как же в этих линуксах всё не по-людски сделано.
А на других системах типа не так шрифты устанавливаются?
|
|1.19, beck (??), 21:30, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Единственный нормальный шрифт в линуксе -- это Ubuntu.
Ну и гугл выкатил несколько.
Впрочем, inter вроде бы неплохо выглядит, ещё бы посмотреть, как у него с русским языком.
|
|
|
|2.20, beck (??), 21:33, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Посмотрел русский язык.
Выглядит удивительно убого.
Штош...
|
|1.21, Аноним (21), 21:41, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Через 10 лет "Зоркий глаз" заметил, что у него вытекли глаза из-за гномовских шрифтов.
|