В GNOME намерены перейти на другой шрифт по умолчанию

В настройки GNOME внесено изменение, переводящее интерфейс на использование по умолчанию шрифта Inter, специально спроектированного для использования в интерфейсах пользователя и оптимизированного для достижения высокой чёткости символов малого и среднего размера (менее 12px) при отображении на экранах компьютеров. Предполагается, что до формирования осеннего релиза GNOME 47 изменение может быть отменено, если его тестирование будет признано неудачным.

В режиме по умолчанию у шрифта Inter наблюдаются такие проблемы, как одинаковое отображение прописной буквы "I" и строчной "l", а также буквы "O" и цифры "0". Данная проблема успешно решается через выставления опционального режима "ss02" в свойстве font-feature-settings, поддерживаемом в GTK.

В качестве причины замены старого шрифта Cantarell, использовавшегося в GNOME c 2010 года, называется стагнация и проблемы с сопровождением, особенно заметные на фоне активного развития шрифта Inter, вокруг которого сформировалось большое сообщество, продолжающее развитие шрифта, устраняющее недостатки, реализующее новые шрифтовые возможности и тестирующее качество отображения для различных языков и типов экранов.

Для тестирования нового шрифта в существующих установках GNOME необходимо загрузить и распаковать zip-архив со шрифтом Inter, установить шрифт через двойной щелчок мышью на файлы InterVariable.ttf и InterVariable-Italic.ttf в приложении GNOME Fonts, после чего активировать его в качестве шрифта для интерфейса в приложении GNOME Tweaks или через утилиту gsettings ("gsettings set org.gnome.desktop.interface font-name 'Inter Variable 11'").