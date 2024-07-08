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В GNOME намерены перейти на другой шрифт по умолчанию

08.07.2024 19:59

В настройки GNOME внесено изменение, переводящее интерфейс на использование по умолчанию шрифта Inter, специально спроектированного для использования в интерфейсах пользователя и оптимизированного для достижения высокой чёткости символов малого и среднего размера (менее 12px) при отображении на экранах компьютеров. Предполагается, что до формирования осеннего релиза GNOME 47 изменение может быть отменено, если его тестирование будет признано неудачным.

В режиме по умолчанию у шрифта Inter наблюдаются такие проблемы, как одинаковое отображение прописной буквы "I" и строчной "l", а также буквы "O" и цифры "0". Данная проблема успешно решается через выставления опционального режима "ss02" в свойстве font-feature-settings, поддерживаемом в GTK.

В качестве причины замены старого шрифта Cantarell, использовавшегося в GNOME c 2010 года, называется стагнация и проблемы с сопровождением, особенно заметные на фоне активного развития шрифта Inter, вокруг которого сформировалось большое сообщество, продолжающее развитие шрифта, устраняющее недостатки, реализующее новые шрифтовые возможности и тестирующее качество отображения для различных языков и типов экранов.

Для тестирования нового шрифта в существующих установках GNOME необходимо загрузить и распаковать zip-архив со шрифтом Inter, установить шрифт через двойной щелчок мышью на файлы InterVariable.ttf и InterVariable-Italic.ttf в приложении GNOME Fonts, после чего активировать его в качестве шрифта для интерфейса в приложении GNOME Tweaks или через утилиту gsettings ("gsettings set org.gnome.desktop.interface font-name 'Inter Variable 11'").



  1. Главная ссылка к новости (https://www.omglinux.com/gnome...)
  2. OpenNews: Обновление свободного набора шрифтов Inter
  3. OpenNews: Для GNOME 3.0 создан новый шрифт
  4. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.13
  5. OpenNews: Intel опубликовал открытый моноширинный шрифт One Mono
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61506-gnome
Ключевые слова: gnome, font
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:12, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ну наконец-то
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:23, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, этим только lucinda console соответствовать будет.
     

  • 1.2, Аноним Максим (?), 20:12, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    р-развитие
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:36, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    windows такое и не снилось.
     
     
  • 3.11, нах. (?), 20:46, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > windows такое и не снилось.

    да, феноменально т-пая корпорация-зла никак не может понять, что там "развивать" в шрифте.

     

  • 1.4, Аноним (-), 20:31, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вроде неплохой фонт. Даже есть вариант проходящий тест на Illegal1iOo0. В чем прикол? :)
     
  • 1.5, анон (?), 20:34, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все еще далеко до виндового и макинтошного, жаль.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:45, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о чем ты? у вантуза традиционно самые уродливые шрифты из всей троицы. Мак конечно здесь бесспорно лидер. Ну а у линукса (в данном случае гнома) шрифты в самый раз, которые смотрятся поездато как на дорогих, так и ширпотребных мониках.
     
     
  • 3.15, анон (?), 21:17, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > о чем ты?

    О хитинге, которого в линуксе толком нет.

     
     
  • 4.17, ivan1986 (?), 21:23, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы про то мыло, которое виндузятники почему-то называют хинтингом?
     
  • 4.27, Аноним (27), 22:29, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И слова богу, что ТАКОГО хинтинга нет.
     
  • 4.32, vitalif (ok), 23:26, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чойта нет, hintslight всю дорогу был отличный
     
  • 3.26, Аноним (26), 22:27, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "У линукса" всё что есть это ископаемые Deja Vu / Liberation и гугловские шрифты для мобилок (а на мобильном DPI с хинтингом можно особо не запариваться).

    Аналога Segoe UI по четкости на средне-мелких размерах не на HiDPI нет.

     
     
  • 4.28, Аноним (26), 22:33, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и забыл ещё Consolas
     
  • 4.29, Аноним (10), 22:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Deja Vu / Liberation

    Хренассе "ископаемые". Liberation смотрится вполне современно, нестареющая классика. Да и шрифты стареют сильно медленно, там тысячелетия млять нужны, чтобы шрифт устарел. Древнеримские надписи имеют современные стильные очертания, каждый раз ими восхищаюсь, услада для очей. А дежавю и вовсе до недавнего времени был дефолтным шрифтом блендера. И никто на вантузе не жаловался. Видимо туда наняли нескучных дизайнеров, которые переставили кровати со стильного дежавю на какой-то другой шрифт (тоже стильный, надо сказать, но суть в том, что именно переставили кровати без нужды).

    > Аналога Segoe UI по четкости на средне-мелких размерах не на HiDPI нет.

    Ты работал вообще с вантузом? Мне приходилось. Каждый раз удивляюсь тому, насколько тоненько он рисует любые шрифты. FreeType2 гораздо лучше рендерит, это факт. Смотришь на маке шрифт -- выглядит идеально. Смотришь тот же шрифт на линуксе (FreeType2) -- тоже неплохо, самое то для обычных моников. Открываешь в вантузе -- а там тоненькая ересь.

     

  • 1.8, Аноним (8), 20:42, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И как с этим шрифтом понять, выставлять режим ss02 или ssO2?
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:43, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно, в кириллице вместо заглавной з тупо скопировали глиф тройки. Но дареному коню в зубы не смотрят...
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:30, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    алё, два года как заменили на Z - "зю" :)
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:05, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё бы нормальный трей вернул. Заебался уже смотреть на окошко трея как приложение. Расширение, которое доступно, не со всеми приложениями работает корректно даже с нативными приложениями, но на удивление если сделать рабочий стол аля винда все начинает работать нормально
     
  • 1.16, Аноним (16), 21:18, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "распаковать zip-архив со шрифтом", "установить шрифт через двойной щелчок мышью"
    Как же в этих линуксах всё не по-людски сделано.
     
     
  • 2.23, Аноним (9), 21:56, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "распаковать zip-архив со шрифтом", "установить шрифт через двойной щелчок мышью"
    > Как же в этих линуксах всё не по-людски сделано.

    А на других системах типа не так шрифты устанавливаются?

     

  • 1.18, Аноним (18), 21:23, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что бы не делать, лишь бы на ubuntu font не переходить
     
  • 1.19, beck (??), 21:30, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный нормальный шрифт в линуксе -- это Ubuntu.
    Ну и гугл выкатил несколько.

    Впрочем,  inter вроде бы неплохо выглядит,  ещё бы посмотреть,  как у него с русским языком.

     
     
  • 2.20, beck (??), 21:33, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел русский язык.

    Выглядит удивительно убого.

    Штош...

     

  • 1.21, Аноним (21), 21:41, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через 10 лет "Зоркий глаз" заметил, что у него вытекли глаза из-за гномовских шрифтов.
     
  • 1.25, нейм (?), 22:26, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гномеры и шревты выкидывать стали, получается?
     
  • 1.30, Аноним (30), 22:41, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне EB Garamond нравится.
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:08, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаете, проблема была только в шрифтах? )
     

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