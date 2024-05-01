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Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23

01.05.2024 09:46

Компания Microsoft представила новую версию открытого моноширинного шрифта Cascadia Code 2404.23, оптимизированного для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Шрифт примечателен поддержкой программируемых лигатур, позволяющих создавать новые глифы через комбинирование уже существующих символов. Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.

Это первое обновление проекта за последние два с половиной года. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки предложены файлы в формате TrueType (TTF).

Из улучшений в новой версии отмечается добавление 1140 новых глифов, включающих изображения, применяемые в псевдографике и ASCII-арте, сегментированные цифры, разделённые на части блоки (квадранты, секстанты, октанты), элементы для компоновки крупного текста, а также некоторые символы, использовавшиеся на устаревших системах. Общее число глифов доведено до 9209. Также предложены варианты шрифта "Cascadia Code NF" и "Cascadia Mono NF", соответствующие шрифтам Nerd.



  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code
  3. OpenNews: Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения
  4. OpenNews: Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft
  5. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.13
  6. OpenNews: Intel опубликовал открытый моноширинный шрифт One Mono
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61096-cascadia
Ключевые слова: cascadia, font
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, gesha.turtles (ok), 09:58, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кросивое
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:00, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Очередное мыло с заусенцами. Растровые шрифты лучше всего всё-таки.
     
  • 1.3, beck (??), 10:03, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    1 и l, 0 и О.

    В топку.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:14, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так с представлением этих символов?
     
  • 2.10, Ефрщ (?), 10:30, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    G и Q еще могли бы быть более выраженными.
     

  • 1.5, tcpip (??), 10:14, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:17, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Перепись любимых фонтов для погромирования.
     
     
  • 2.7, beck (??), 10:18, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь,  на расте написали, чтобы было безопастно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:21, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Страшненький какой
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:26, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    О боже, я не могу рассмотреть шрифт, от этих кислотных скриншотов режет глаза, что там вообще изображено? Битая текстура из контр страйк сурса?
     
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