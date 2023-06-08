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Intel опубликовал открытый моноширинный шрифт One Mono

08.06.2023 12:52

Компания Intel опубликовала открытый моноширинный шрифт One Mono, предназначенный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки подготовлены файлы в форматах TrueType (TTF), OpenType (OTF), UFO (исходные файлы), WOFF и WOFF2, подходящие для загрузки в редакторах кода, таких как VSCode и Sublime Text, а также для использования в Web.

Шрифт подготовлен при участии группы слабовидящих разработчиков и нацелен на предоставление наилучшей разборчивости символов и снижение усталости и перенапряжения глаз в процессе работы с кодом. Символы и глифы спроектированы для максимального акцентирования различий между похожими символами, такими как "l", "L" и "1", а также усиления отличия символов в верхнем и нижнем регистре (по сравнению с другими шрифтами высота заглавных и строчных букв отличается сильнее). В шрифте также увеличены используемые при программировании служебные символы, такие как косая черта, фигурные, квадратные и круглые скобки. В буквах более ярко выражены скруглённые области, такие как дуги в буквах "d" и "b".

Наилучшая читаемость в предложенном шрифте наблюдается при размерах от 9 пикселей при отображении на экране и 7 пикселей при выводе на печать. Шрифт позиционируется как многоязычный, включает 684 глифа и поддерживает более 200 языков на основе латиницы (кириллица пока не поддерживается). Доступно 4 варианта толщины символов (Light, Regular, Medium, и Bold) и поддержка наклонного начертания. В наборе обеспечена поддержка таких расширений OpenType, как контекстно применяемое приподнятое двоеточие, корректировка отображения символов в зависимости от выбранного языка, разные формы верхнего и нижнего индексов, альтернативные стили и отображение дробей.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft
  3. OpenNews: Представлена вариативная гарнитура Roboto Flex, продолжающая развитие шрифта Roboto
  4. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  5. OpenNews: Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code
  6. OpenNews: Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59265-intel
Ключевые слова: intel, font
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На данный момент пока что лучший шрифт для программиста это Iosevka настроенная под себя. Ничего лучше в природе пока что не придумано.
     
     
  • 2.6, Бульбулятор (?), 13:09, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет такого понятия как "лучший шрифт", это дело вкуса. Например, я абсолютно с вами не согласен. ласёвка совершенно уродский шрифт, я искренне пытался с ним работать, но нет. Go Mono отличный шрифт - везде использую и очень кайфую.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:13, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Есть такое понятие лучший шрифт и есть такое понятие ретрограды. Iosevka лучше даже не как шрифт, а как концепция шрифта он настраивается абсолютно как угодно и ему можно придать вид Go Mono заменив откровенно провальные символы на нормальные.
     
  • 2.15, я (?), 13:18, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не согласен.
    https://github.com/source-foundry/Hack
    лучше
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:22, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно посмотреть как это выглядит с отключенным сглаживанием шрифтов и сразу поймёте что вокруг один мусор.
     
     
  • 4.21, Бульбулятор (?), 13:25, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем его отключать? Ты на гейм-бое прогаешь?
     
  • 3.20, Бульбулятор (?), 13:25, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тоже прикольный шрифт, легко читается. Пользовался раньше, но почему-то мне не нравятся sans-serif'ы.
     

  • 1.2, пох. (?), 13:06, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лопнимоиглазоньки.... {{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

     
     
  • 2.3, пох. (?), 13:08, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ijklmn тоже ужасны
    (да, это моноширинный шрифт. Ну так надо ж было об этом думать, не?)
     
     
  • 3.17, Тот_ещё_аноним (ok), 13:21, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От 7 пикселей же
    Не до красивости
     

  • 1.4, Аноним (10), 13:08, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сабжу фигурные скобочки ужасны, &% так себе. Бука J да и Q полный провал. Остальное сносно, на любителя.
     
  • 1.5, rshadow (ok), 13:08, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    фигурные скобочки это нечто
     
  • 1.7, Аноним (-), 13:09, 08/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.9, lucentcode (ok), 13:13, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Симпатичненько. Надо бы его в VSCode попробовать.
     
  • 1.11, Капитан Очевидность (?), 13:14, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я гляжу у нас тут сплошняком специалисты в области шрифтов
    Я предлагаю вам собраться и создать шрифт, показать всему миру, как нужно
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 13:16, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я предлагаю тебе быть светом в темном царстве и рассказать что за чудо шрифт приведет нас к свету по твоему мнение.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:17, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет, векторные шрифты для этого не годятся. Очередное дерьмище.
     
  • 1.16, Cyber100 (ok), 13:21, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чётенько.
     
  • 1.18, ZVVZ (?), 13:21, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ш не Г
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:26, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот честно, я не представляю почему печатные шрифты все еще актуальны.
    Японские рукописные шрифты единственное чио более-менее сносно выглядящее.
    Эти готические шрифты правда примитивны и унылы.
    Вот такое еще куда ни шло

    https://i.pinimg.com/originals/f2/77/f6/f277f6450729205844401d0693eb3b6b.jpg

    И для общего развития интересующихся японские шрифты

    В Brush style есть HGSeikaishotai-PRO доступный в офисе мелкомягких и другие виды которые куда лучше готического хлама. А то что продвигается - это тот самый безликий мусор как и данный шрифт от штеуда.

    https://industry.ricoh.com/en/font/true_type_font

     
  • 1.23, Аноним (23), 13:27, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > кириллица пока не поддерживается

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